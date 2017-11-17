Венгер дал Почеттино совет о том, как завоевать первый трофей

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» рассказал, что должен делать тренер для завоевания своего первого трофея. Наставник «шпор» Маурисио Почеттино за свою тренерскую карьеру пока не одержал победы ни в одном турнире.

«Надо держать свои нервы в кулаке и заставлять футболистов сосредотачиваться на том, что действительно важно. На некоторых этапах нужно стараться бороться со страхом не победить. В принципе всегда нужно фокусироваться на важных вещах, а не зацикливаться на трофее.

Беспокойство будет присутствовать всегда. Завершить работу [сезон] так же трудно, как закончить свою книгу. Это можно сказать и о любой другой работе».

Венгер также отметил, что не считает «канониров» аутсайдером в матче с «Тоттенхэмом».

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