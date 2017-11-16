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Анчелотти может сменить Венгера в «Арсенале»

сегодня, 08:48

Карло Анчелотти, который по-прежнему остается без работы, может встать у руля «Арсенала», сменив на этом посту Арсена Венгера, сообщает зарубежная пресса. Лондонский клуб твердо намерен предложить сотрудничество итальянскому наставнику, ставшему самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов.

Французский специалист ранее не исключил, что может недоработать срок контракта с «канонирами» и возглавить какую-нибудь сборную.

Кроме того, по слухам, с Анчелотти ведет переговоры Федерация футбола Италии.

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Все комментарии
Гр@ндиозный ответил RUSTY8
сегодня в 09:27
То есть в ливере все топ а у пушкарей нет топ игроков)? Как по мне в ливере нет ни одного игрока который равен санчесу
Cules2013
сегодня в 09:10
не верю. у Арсена контракт на 2 года, и он его отработает. а там будет видно. ждём лета 2019.
FILL3286
сегодня в 09:03
Не будет его в арсенале!
Или Италию возглавит или Милан!
Smixik90
сегодня в 09:00
Одновременно хорошая и плохая новость .
Хорошая что придёт тренер который хочет реабилитироваться после Баварии , плохая что уходит Великий тренер который уже всем всё доказал .
AshleyRose
сегодня в 08:58
Было бы замечательно, если бы Арсенал выиграл ЛЕ, и ушел на высокой ноте. А руководство выделило миллионов 200-300 на трансферы новому тренеру.
RUSTY8
сегодня в 08:56
Анчелотти привык работать только с топ-футболерами, коих в Арсенале нет...лучше чуть подождать пока Ливерпуль уволит Клоппа
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