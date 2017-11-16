Анчелотти может сменить Венгера в «Арсенале»

Карло Анчелотти, который по-прежнему остается без работы, может встать у руля «Арсенала», сменив на этом посту Арсена Венгера, сообщает зарубежная пресса. Лондонский клуб твердо намерен предложить сотрудничество итальянскому наставнику, ставшему самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов.

Французский специалист ранее не исключил, что может недоработать срок контракта с «канонирами» и возглавить какую-нибудь сборную.

Кроме того, по слухам, с Анчелотти ведет переговоры Федерация футбола Италии.

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