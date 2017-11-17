Лидерство «Локо», карусель «Спартака», кризис «Зенита». 10 интриг конца года в РФПЛ

До ухода российского футбола в зимний отпуск осталось меньше месяца, но это время будет насыщенным! «Соккер.ру» гадает, что произойдет в РФПЛ до конца года.

Удержится ли «Локомотив» на вершине?

Расписание «Локомотива»: «Анжи» (г), «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д), «Тосно» (г).

Все команды из нижней части турнирной таблицы, вроде бы нужно утвердительно закивать и пообещать «железнодорожникам», что Новый год они непременно встретят в ранге лидеров РФПЛ. Но давайте помнить об особенностях команды Семина – с прямыми конкурентами выходит играть лучше, чем с ребятами из второй линии. Дело и в разном настрое, и в особенностях стиля, у «Локо» есть проблемы с игрой «от себя», им проще паразитировать на свободных зонах атакующих противников. В общем, без потерь этот участок «Локомотиву» не пройти, к тому же, три матча в гостях, один из которых в Хабаровске (возможный перенос в Сочи станет серьезным подспорьем), а между этим еще в баталиях Лиги Европы участвовать.

Прогноз «Соккер.ру»: но и преследователи будут терять очки, да и свергнуть «Локо» по итогам ближайших четырех туров может разве что «Зенит». «Железнодорожники» удержатся на вершине, но отрыв не нарастят, скорее всего, растеряют, а, может быть, будут лидировать только формально – имея одинаковое количество очков с другой командой.

«Зенит» выйдет из кризиса?

Расписание «Зенита»: «Тосно» (д), «Спартак» (г), «Урал» (д), «Ахмат» (г).

В чемпионате России «Зенит» не выигрывает с 24 сентября – без недели два месяца прошло со дня триумфа в Краснодаре. Безвыигрышная серия составляет пять матчей, безголевая – четыре. Что это, если не кризис? Роберто Манчини говорит, что состав команды недостаточно укомплектован, и какую бы реакцию ни вызывало это заявление, до зимы итальянцу придется справляться имеющимися футболистами. Большой плюс, что в Лиге Европы «Зенит» уже обеспечил себе выход в весеннюю стадию, это позволяет полностью сосредоточиться на матчах РФПЛ.

Прогноз «Соккер.ру»: думаю, «Зенит» забьет уже в ближайшем туре и вообще в домашних матчах одержит победы, а вот выезды в Москву и Грозный непредсказуемы. Питерцы завершат год в тройке, немного наладят результаты, но каникулы будут встречены с облегчением, а не с досадой – мол, только разыгрались. В зимнюю паузу Манчини предстоит перегруппировать свою команду.

«Краснодар»: Шалимов пан или пропал?

Расписание «Краснодара»: «Спартак» (д), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г).

У «Краснодара» по ходу осени была серия из пяти поражений, но Шалимов сохранил свой пост и уже закрыл неприглядную цепочку фиаско двумя уверенным победами. Руководство «быков» не стало рефлексировать, но зимой вполне могут задуматься об отставке, если команда не явит существенный игровой прогресс, так что ближайшие четыре матча – это экзамен, который «Краснодар» должен сдать ради своего тренера. Календарь-то далеко не подарочный, и если Игорь Михайлович снова споткнется раз да другой раз, то зимой логично будет провести рокировку на тренерском мостике.

Прогноз «Соккер.ру»: Шалимов крепко сидит в своем кресле, уже не раз выходил сухим из воды – и после вылета из Лиги Европы от «Црвены Звезды», и после пяти поражений кряду. А еще есть фактор формы Федора Смолова – с таким форвардом «Краснодару» будет сложно провалиться. Шалимов останется у руля.

Хватит ли сил у ЦСКА?

Расписание ЦСКА: «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (г), «Тосно» (д), «Спартак» (г).

Виктор Михайлович Ганчаренко выжимает из нынешнего состава ЦСКА все соки. И еще немного больше, но разве он волшебник? «Армейцы» устали, в конце года они традиционно ползают по полю, хотя матчи против «Базеля» и «Локо» пытаются убедить нас в обратном. И жизнь у ЦСКА не становится проще: за ближайшие три недели предстоит слетать на дальний восток, сразиться с Бердыевым, дважды сыграть в Лиге чемпионов, где есть шанс продвинуться в плей-офф, и напоследок устроить дерби со «Спартаком». Это и для команды с полноценной обоймой испытание, а «армейцам», которых травмы и дисквалификации не обходят стороной, нужно настраиваться на подвиг.

Прогноз «Соккер.ру»: объективно – нет предпосылок к стабильному выколачиванию трех очков в каждом матче. «Армейцы» не сдадутся, но есть обстоятельства, против которых не попрешь, поэтому в конце года отставание от первого места вполне может измеряться двузначным числом.

Где закончит год «Спартак»?

Расписание «Спартака»: «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г), ЦСКА (д).

Просто убийственный календарь у чемпионов России в конце года. И параллельно тоже Лига чемпионов, где еще не окончена борьба. «Спартак» - веселая команда, сам капитан Денис Глушаков подтверждает. С одной стороны, игры против прямых конкурентов – возможность резко поправить турнирное положение, зато в случае неудач можно лишиться даже надежд.

Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» вполне может выиграть у «Зенита» и ЦСКА, но при этом проиграть в Туле – в стиле красно-белой команды. На этом отрезке команда Карреры не соберет каре из четырех побед, но и удручающего результата не жду. Наберут от 6 до 9 очков, в турнирной таблице останутся в районе 4-5 места, но с сохранением надежды ворваться в тройку весной.

Что мешает и чего не хватает «Спартаку»

Останется ли «Урал» самой редко проигрывающей командой РФПЛ?

Расписание «Урала»: «Уфа» (г), «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д).

«Урал» в 16 матчах проиграл лишь дважды – «Локомотиву» и «Спартаку», те же 2 поражения в пассиве «Зенита», остальные клубы РФПЛ чаще уходили с поля битыми. Смогут ли «шмели» остаться первыми в лиге по этому показателю хотя бы в паритете с другой командой?

Прогноз «Соккер.ру»: слишком сложный календарь, все соперники из первой десятки, а «Краснодар» и «Зенит» - так и вовсе из топ-3. «Урал» минимум дважды проиграет до зимней паузы.

Преподнесет ли «Арсенал» новые сенсации?

Расписание «Арсенала»: «Рубин» (д), «Тосно» (г), «Спартак» (д), «Урал» (г).

За каким скальпом должна охотиться команда, уже переигравшая «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА? «Спартак», ты следующий! Впрочем, и успех в матче с «Рубином» будет особенным, и в принципе сохранение места в верхней части турнирной таблицы.

Прогноз «Соккер.ру»: «Арсенал» еще порадует поклонников до конца года. Думаю, «Рубин» или «Спартак» будут покидать Тулу под праздничный салют.

Ворвётся ли «Ахмат» в верхнюю половину таблицы?

Расписание «Ахмата»: «Динамо» (г), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д).

Олег Кононов ушел, новый тренер пока не нашелся, командой руководит временщик. Да, удалось переиграть «Ростов», но «Ахмат» в принципе не был безнадежен в этом сезоне, просто со стабильностью не сдружился.

Прогноз «Соккер.ру»: Чудеса в футболе случаются, но они обычно единичные. «Ахмат» не соберет серию побед, будет счастьем набрать больше 4 очков. Грозненцы закончат год в нижней половине таблицы, а зимой найдут тренера.

Бердыев отладит игру «Рубина»?

Расписание «Рубина»: «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

Становление футбола Бердыева в Казани откладывается, «Рубин» очень тяжело идет по сезону, проиграл уже 7 раз, а выиграл лишь в пяти турах. При этом плотность таблицы такова, что к концу года казанцам по силам оказаться в первой пятерке. Стоит только «пощипать» московские клубы и не сплоховать в матчах с «Арсеналом» и СКА.

Прогноз «Соккер.ру»: Бердыев не может всегда проигрывать. Фирменный стиль увидим уже весной, но «трейлер» Курбан Бекиевич покажет в оставшихся турах. «Рубин» должен завестись и мощно накатить на промежуточный финиш.

Сможет ли «Динамо» выбраться из зоны вылета?

Расписание «Динамо»: «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Анжи» (д).

Судьба «Динамо» беспокоит не только болельщиков этого клуба со славной историей, а «бело-голубые» после возвращения из ФНЛ вновь буксуют и плавают близко ко дну. Хотя, по правде говоря, результаты у динамовцев слишком плохи для игры, которую они демонстрируют. Так было и при Калитвинцеве, и теперь при Хохлове. Особенно раздосадовало поражение от «Тосно» при классной игре и упущенная победа над «Уралом». «Динамо» нужно пару раз выиграть – и турнирное положение вместе с настроением значительно улучшится.

Прогноз «Соккер.ру»: из четырех оставшихся матчей три предстоит сыграть в родных стенах – «Динамо» должно воспользоваться этим обстоятельством и завершить год ближе к середине таблицы и подальше от последней строчки.