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Пенсионерка из Екатеринбурга сочинила песню к ЧМ-2018

сегодня, 18:28

Жительница Екатеринбурга Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира 2018 года.

«Слушательница компьютерных курсов „Статус: онлайн“, 61-летняя футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня есть пока только в стихах, но впоследствии она будет наложена на музыку», — сообщили в Свердловской региональной общественной организации «Дорогами добра».

Песня состоит из трех куплетов и припева. «От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое „Ура“! / Ну, постарайтесь для России, тренера», - гласит один из куплетов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. Стадион «Екатеринбург-Арена» откроется в декабре.

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Все комментарии
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 18:52
Казанский:
«От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое „Ура“! / Ну, постарайтесь для России, тренера» --------------------- Припев: Но все это возможно без Мутка,/Заберите в Сибирь его вы,фраера
Рифмовать буква на букву

Эпичнее только песни Джигурды. Вам обоим МТВ мьюзик эвордс за такое "творчество" отдадут.
Шуnя771
сегодня в 18:52
Текст и песню утвердили или только написала?)

Почему бы соккеру не объявить конкурс на песню к ЧМ?))
oligarx vasia
сегодня в 18:47
А че пенсионерам еще остается делать,только петь и танцевать.
Ведь вся пенсия их пойдет на выкат распил-арены!!!
Казанский
сегодня в 18:35
«От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое „Ура“! / Ну, постарайтесь для России, тренера»
---------------------
Припев:
Но все это возможно без Мутка,/Заберите в Сибирь его вы,фраера
Алсидес Гиджиев
сегодня в 18:31
А припев такой:
Ах ты, грёбаный батут
Сколь бабла ещё сопрут!
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