Пенсионерка из Екатеринбурга сочинила песню к ЧМ-2018

Жительница Екатеринбурга Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира 2018 года.

«Слушательница компьютерных курсов „Статус: онлайн“, 61-летняя футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня есть пока только в стихах, но впоследствии она будет наложена на музыку», — сообщили в Свердловской региональной общественной организации «Дорогами добра».

Песня состоит из трех куплетов и припева. «От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое „Ура“! / Ну, постарайтесь для России, тренера», - гласит один из куплетов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. Стадион «Екатеринбург-Арена» откроется в декабре.

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