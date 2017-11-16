Саранск намерен провести матч молодежной сборной России

Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча с участием молодежной сборной России в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

«Мы хотим принять в Саранске товарищеский матч молодежной сборной России (до 21 года) и подали заявку в РФС. Ответа пока нет. Сложность в том, что календарь сборных уже сформирован, и РФС трудно выделить окно, чтобы подстроиться под график».

Первый матч на «Мордовия-Арене» в Саранске пройдет 21 апреля. Также тестовый матч на стадионе может пройти с участием клуба «Сызрань-2003».

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