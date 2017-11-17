«Спартак» взял Зобнина на матч с «Краснодаром»

«Спартак» отправился в Краснодар на матч 17-го тура чемпионата России. В составе делегации оказался и полузащитник Роман Зобнин, пропустивший пять месяцев.

Всего в Краснодар полетел 21 футболист «Спартака»: Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

А тем временем красно-белые отправляются #наКраснодар! 🚀



Напомним: завтра нас ждет противостояние #КраснодарСпартак, которое начнется в 16:30. pic.twitter.com/GlXVAVm5zY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 ноября 2017 г.

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