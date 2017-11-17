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«Спартак» взял Зобнина на матч с «Краснодаром»

сегодня, 10:35
КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартакЗавтра в 16:30 Не начался

«Спартак» отправился в Краснодар на матч 17-го тура чемпионата России. В составе делегации оказался и полузащитник Роман Зобнин, пропустивший пять месяцев.

Всего в Краснодар полетел 21 футболист «Спартака»: Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

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Все комментарии
moskwa 09 ответил LOpp
сегодня в 11:25
LOpp:
Роман в основе точно не выйдет, а вот на замену должен. далее на проходных матчах с Марибором и Зенитом может по целому тайму сыграть и к матчу с Ливерпулем будет в полной кондиции
на проходных)))) мы уже все видели не раз эти проходные
ermak6448
сегодня в 11:24
Роман! Задай дрозда быкам...
Пора Спартаку набирать очки и со спокойной душой на зимние каникулы отдыхать.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 11:24
Полетели,чтобы влететь.Удачи им на этом поприще!
Фрол Литейный ответил Zimka
сегодня в 11:17
Zimka:
Все адекватные россияне будут за Краснодар.
    Zimka
    сегодня в 11:14
    Все адекватные россияне будут за Краснодар.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:10
    Зобнину удачного восстановления. Нужен сборной.
    Но надеюсь Каррера не будет его задействовать в матчах с ЛЧ и Зенитом.
    Деклассирующие пятерики в ворота спартака могут негативно сказаться на моральном состоянии молодых игроков.
    FROLL 001
    сегодня в 11:08
    Они постараются!
    FROLL 001
    сегодня в 11:07
    Рановато. Пусть восстанавливается до перерыва чемпионата. Там глядишь и конец контракта. Можно будет подыскивать нормальный клуб!
    scikuni
    сегодня в 11:01
      FILL3286 ответил Фрол Литейный
      сегодня в 10:57
      Фрол Литейный:
      ХоШ анекдот расскажу? Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, ВЕРИМ НА СЛОВО". Вот тут-то мне карта и поперла, как поперло! :)
        Фрол Литейный ответил spartach n1
        сегодня в 10:56
        spartach n1:
        Этот анекдот еще во времена первой империалистической уже был махровым баяном )
          LOpp
          сегодня в 10:56
          Роман в основе точно не выйдет, а вот на замену должен. далее на проходных матчах с Марибором и Зенитом может по целому тайму сыграть и к матчу с Ливерпулем будет в полной кондиции
          Литейный 4
          сегодня в 10:52
          Бери, не бери, а результат один. Спартак будет бит Быками!
          spartach n1 ответил Фрол Литейный
          сегодня в 10:51
          Фрол Литейный:
          ХоШ анекдот расскажу? Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, ВЕРИМ НА СЛОВО". Вот тут-то мне карта и поперла, как поперло! :)
          Этот анекдот еще во времена первой империалистической уже был махровым баяном )
          ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
          сегодня в 10:50
          БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ !!!!
          ГЫ-ГЫ
          Фрол Литейный ответил spartach n1
          сегодня в 10:50
          spartach n1:
          Не стоит обещать что покинешь наш сайт А раз вернулся ты три два раз ))
          ХоШ анекдот расскажу?

          Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, ВЕРИМ НА СЛОВО".
          Вот тут-то мне карта и поперла, как поперло! :)
          ДАША Д
          сегодня в 10:49
          Пока взяли в качестве туриста.
          spartach n1 ответил Фрол Литейный
          сегодня в 10:47
          Фрол Литейный:
          Вот море молодых колышет супербасы, Мне триста лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы, Они не такие, как мы. И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь: Я видел эту жизнь без прикрас,(С)
            Фрол Литейный ответил spartach n1
            сегодня в 10:47
            spartach n1:
            Без тебя здесь гораздо чище было ))
            Неправильный ответ. Без меня стало грязнее. Свиньи заполонили ветки!
            Фрол Литейный ответил spartach n1
            сегодня в 10:46
            spartach n1:
            Степа,на другом аккаунте никак премодерацию не снимут ? Ты же покинул соккер навсегда,это цена твоим словам ?))
            Вот море молодых колышет супербасы,
            Мне триста лет, я выполз из тьмы.
            Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы,
            Они не такие, как мы.
            И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
            Я видел эту жизнь без прикрас,(С)
            spartach n1 ответил Фрол Литейный
            сегодня в 10:46
            Фрол Литейный:
            Глянув на это спартаковское безобразие пришлось вернуться. Надо разгребать эти Авгиевы конюшни!
            Без тебя здесь гораздо чище было ))
            Фрол Литейный ответил spartach n1
            сегодня в 10:45
            spartach n1:
            Степа,на другом аккаунте никак премодерацию не снимут ? Ты же покинул соккер навсегда,это цена твоим словам ?))
            Глянув на это спартаковское безобразие пришлось вернуться. Надо разгребать эти Авгиевы конюшни!
            drug01
            сегодня в 10:45
            Зачем ставить сразу на такую игру?????
            Женя Вафельников
            сегодня в 10:44
              spartach n1 ответил Фрол Литейный
              сегодня в 10:43
              Фрол Литейный:
              Разорвут Быки эту смуглолицую делегацию!
              Степа,на другом аккаунте никак премодерацию не снимут ?
              Ты же покинул соккер навсегда,это цена твоим словам ?))
              Фрол Литейный
              сегодня в 10:42
              Разорвут Быки эту делегацию! :)
              nikolah ответил spartach n1
              сегодня в 10:42
              spartach n1:
              В чем риск ? Парня нужно возвращать понемногу увеличивая игровое время и нагрузку,тем более сам рвётся в бой !
              рецидив может быть,хотя да,в большинстве случаев опасения напрасны и все нормально
              вованыч 80
              сегодня в 10:41
              Вместо багажа?
              spartach n1 ответил nikolah
              сегодня в 10:41
              nikolah:
              даже на замену не выйдет,незачем рисковать
              В чем риск ?
              Парня нужно возвращать понемногу увеличивая игровое время и нагрузку,тем более сам рвётся в бой !
              Фрол Литейный
              сегодня в 10:40
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