Революционные идеи Леонида Федуна???

Владелец «Спартака» призывает провести реформы в российском футболе. Леонид Арнольдович высказал ряд здравых и резонансных предложений. Федун – гений или футбольный экстремист?

Современное общество туго реагирует на перемены, и футбол – не исключение. Прекрасный пример из жизни: в Санкт-Петербурге якобы местный житель потребовал закрасить граффити с культовым рок-музыкантом Юрием Шевчуком. «Ленэнерго», на чьем объекте красуется лидер ДДТ, вынуждена была объясняться, что изображение не наносит вреда здоровью и безопасности жителей, а также не является материалом экстремистского характера, несмотря на смелую надпись «Завтра все будет иначе». В аналогичном по духу футбольном сеттинге свежие идеи Федуна тоже можно принять за экстремистские. Во всяком случае, если Леонид Арнольдович говорил всерьез и планирует на пути реализации своих реформ пойти дальше сотрясания воздуха, то врагов он наживет себе немало.

Реформа №1. Матчи 2-3 туров РФПЛ перед зимней паузой и 2-3 туров после возобновления сезона весной должны играться в городах, где инфраструктура или климатические условия позволяют с комфортом играть в футбол в холодное время года.

«За». Действительно, такое элементарное решение позволит серьезно улучшить качество футбола в те самые недели, когда у противников системы «осень-весна» начинается сезонное обострение, и они открывают критический ор. Федун предлагает заранее «посеять» команды, которым в холодное время логичнее принимать гостей: очевидно ведь, что в Краснодаре и Махачкале будет теплее, чем в Уфе и Хабаровске, а в Санкт-Петербурге можно закрыть крышу. Здравое предложение? Вне всяких сомнений, причем ничего нового Леонид Арнольдович не сказал: разговоры ведутся уже пять лет, но составители календаря не прислушиваются. «Амкар» и «Краснодар» в декабре играют в Перми, а «Локомотив» и ЦСКА, приняв «СКА-Хабаровск» на своих полях в августе, в конце декабря отправились играть на Дальний Восток в тяжелейших условиях.

«Против». Воспротивятся чиновники из РФПЛ, которые назовут недопустимой ситуацию, когда в течение 5-6 туров чемпионата некоторые команды не будут играть в родных стенах. А другие – наоборот. Затяжные гостевые и домашние серии действительно не украсят турнир, да и некоторые клубы взбунтуются: условный «Амкар» с учетом зимней паузы чуть ли не полгода должен будет провести в командировках.

Реформа №2. Сокращение РФПЛ до 14 команд. Проводить турнир в два этапа и четыре круга: по итогам первых двух кругов (26 туров) определяются две семерки. Представители сильнейшей из них разыгрывают чемпионство и места в еврокубках (12 туров), во второй семерке клубы борются за выживание.

«За». Российскому футболу не хватает интенсивности. В то время, когда в Англии, Испании и Италии клубы во внутреннем чемпионате проводят по 38 матчей за сезон, у нас всего лишь 30 туров. «Спартак» в свой чемпионский сезон сыграл всего 31 матч – 30 в РФПЛ и 1/16 финала Кубка России в Хабаровске. Сейчас у «красно-белых» 29 матчей только до зимы, а если бы им нужно было играть в квалификации еврокубков, то могло быть и больше. И проблемы с темпом на старте сезона были налицо. Увеличение числа матчей на внутренней арене поможет вывести интенсивность жизни российских клубов на европейский уровень, а деление чемпионата на семерки увеличит число напряженных встреч. Федун заметил, что «Спартаку» проще даются игры с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом», поэтому применяет военную хитрость. Шутка, конечно. Общий посыл понятен: больше матчей в реестре, чаще встречи с сильными соперниками, заставляющие полностью мобилизоваться. Но и об экономическом факторе Леонид Федун не забывает: увеличение числа домашних матчей даст больше возможностей для заработка клубам, которые построили новые арены.

«Против». Руководители «маленьких» клубов точно возмущены предложением Федуна, и их можно понять: сегодня РФПЛ сокращается до 14 клубов, завтра, может быть, до 10, а послезавтра «Спартак» захочет играть только с ЦСКА и «Зенитом». И в чем смысл чемпионата России? Это путь элит, ограничивающий развитие футбола в регионах. Во-вторых, предложенная Федуном формула выглядит привлекательно, но где найти время для розыгрыша такого чемпионата? Да, в Англии тоже 38 туров, как и в Испании, но у них нет трехмесячной паузы зимой, а англичане на новогодние праздники устраивают марафон футбольного безумия. Мы к такому готовы? Хотя, по правде, было бы любопытно устроить нечто подобное в РФПЛ. Не в декабре и январе, конечно, а в начале мая, например – когда погода уже хорошая, а календарь пестрит праздниками.

Реформа №3. Лицензирование для команд РФПЛ.

Эту тему Леонид Арнольдович не развил до конца, хотя и обмолвился о том, что перед принятием клуба в элиту нужно жестко оценивать инфраструктуру и даже считать зрителей. «Меньше 15 тысяч на трибунах – до свидания, лицензию в РФПЛ не получаешь», - категоричен владелец «Спартака». На самом деле, это только на первый взгляд может показаться слишком экстравагантным правилом, в действительности, именно жесткий закон может подтолкнуть клубы к реальной работе с болельщиками, которая многими не ведется или ведется «для галочки» и отвода глаз. С другой стороны, нужно давать хотя бы пару-тройку лет на подготовительные работы и привлечение людей на трибуны, потому что прямо сейчас по «правилу Федуна» в РФПЛ остались бы всего четыре команды: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ахмат». ЦСКА очень близко, но нет, армейцы, вынуждены вам отказать, ведь не хватает пяти человек – 14995 зрителей в среднем посещает домашние матчи армейцев в нынешнем сезоне.

Реформа №4. Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала Кубка России проводить на нейтральных стадионах, в городах, где нет команд РФПЛ. Полуфиналы играть по системе «дома и в гостях», финальные матчи закрепить за «Лужниками».

«За». Леонид Федун печется о судьбе арен ЧМ-2018, на которых некому будет играть после мундиаля. Предлагает дарить футбол этим регионам за счет встреч ранних стадий Кубка России. Губернаторы будут получать субсидирование на поддержку спортивных сооружений, а такие матчи, если их правильно продать, помогут отбить часть затрат из бюджета, заодно позволят постоянно держать стадионы и ответственных за них людей в тонусе. Хорошая инициатива, чтобы стадионы в Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске и Калининграде не загнулись в ожидании местной команды, которая войдет в элиту.

«Против». Точно против выступят болельщики. Пермякам, уфимцам, хабаровчанам – да кому угодно не хочется делиться праздником, если в соперники по Кубку России им достался «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Да и фанаты этих команд хотят «шизить» на своих стадионах. Да и для привлечения народа на трибуны в условном Калининграде нужны афишные матчи, а в Кубке России гранды редко встречаются между собой, особенно, если исключить полуфиналы и финал. Направление мысли правильное – не забывать о стадионах после чемпионата мира, но над реализацией нужно думать.

Реформа №5. Смена схемы отчислений детским тренерам за воспитание профессиональных футболистов.

Если о предыдущих предложениях Федуна можно спорить, то это бесспорно полезная инициатива. Только «за». Владелец «Спартака» говорит об отсутствии правильной мотивации у детских тренеров, они ущемлены в правах, не получают отчисление за воспитание профессиональных футболистов. Сейчас предусмотрено вознаграждение в виде процента от суммы трансфера, но эти деньги не доходят до тренеров, потому что сделки непрозрачны. А если футболист переходит по свободному трансферу, или кто-то приобретает игрока сборной России за пару миллионов рублей – то оказывается, что тренер ничего не заработал. Федун предлагает исходить не из суммы трансферов, а из базового дохода футболиста по контракту, который регистрируется в лиге. Для клубов это будут мизерные суммы – от нескольких сотен до пары-тройки десятков тысяч евро, но для специалистов из детского футбола станет отличным подспорьем и мотивацией.

Достижения чемпионата России сезона-2017/18