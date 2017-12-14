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Революционные идеи Леонида Федуна

14 декабря 2017, 11:47
Революционные идеи Леонида Федуна

Владелец «Спартака» призывает провести реформы в российском футболе. Леонид Арнольдович высказал ряд здравых и резонансных предложений. Федун – гений или футбольный экстремист?

Современное общество туго реагирует на перемены, и футбол – не исключение. Прекрасный пример из жизни: в Санкт-Петербурге якобы местный житель потребовал закрасить граффити с культовым рок-музыкантом Юрием Шевчуком. «Ленэнерго», на чьем объекте красуется лидер ДДТ, вынуждена была объясняться, что изображение не наносит вреда здоровью и безопасности жителей, а также не является материалом экстремистского характера, несмотря на смелую надпись «Завтра все будет иначе». В аналогичном по духу футбольном сеттинге свежие идеи Федуна тоже можно принять за экстремистские. Во всяком случае, если Леонид Арнольдович говорил всерьез и планирует на пути реализации своих реформ пойти дальше сотрясания воздуха, то врагов он наживет себе немало.

Реформа №1. Матчи 2-3 туров РФПЛ перед зимней паузой и 2-3 туров после возобновления сезона весной должны играться в городах, где инфраструктура или климатические условия позволяют с комфортом играть в футбол в холодное время года.

«За». Действительно, такое элементарное решение позволит серьезно улучшить качество футбола в те самые недели, когда у противников системы «осень-весна» начинается сезонное обострение, и они открывают критический ор. Федун предлагает заранее «посеять» команды, которым в холодное время логичнее принимать гостей: очевидно ведь, что в Краснодаре и Махачкале будет теплее, чем в Уфе и Хабаровске, а в Санкт-Петербурге можно закрыть крышу. Здравое предложение? Вне всяких сомнений, причем ничего нового Леонид Арнольдович не сказал: разговоры ведутся уже пять лет, но составители календаря не прислушиваются. «Амкар» и «Краснодар» в декабре играют в Перми, а «Локомотив» и ЦСКА, приняв «СКА-Хабаровск» на своих полях в августе, в конце декабря отправились играть на Дальний Восток в тяжелейших условиях.

«Против». Воспротивятся чиновники из РФПЛ, которые назовут недопустимой ситуацию, когда в течение 5-6 туров чемпионата некоторые команды не будут играть в родных стенах. А другие – наоборот. Затяжные гостевые и домашние серии действительно не украсят турнир, да и некоторые клубы взбунтуются: условный «Амкар» с учетом зимней паузы чуть ли не полгода должен будет провести в командировках.

Реформа №2. Сокращение РФПЛ до 14 команд. Проводить турнир в два этапа и четыре круга: по итогам первых двух кругов (26 туров) определяются две семерки. Представители сильнейшей из них разыгрывают чемпионство и места в еврокубках (12 туров), во второй семерке клубы борются за выживание.

«За». Российскому футболу не хватает интенсивности. В то время, когда в Англии, Испании и Италии клубы во внутреннем чемпионате проводят по 38 матчей за сезон, у нас всего лишь 30 туров. «Спартак» в свой чемпионский сезон сыграл всего 31 матч – 30 в РФПЛ и 1/16 финала Кубка России в Хабаровске. Сейчас у «красно-белых» 29 матчей только до зимы, а если бы им нужно было играть в квалификации еврокубков, то могло быть и больше. И проблемы с темпом на старте сезона были налицо. Увеличение числа матчей на внутренней арене поможет вывести интенсивность жизни российских клубов на европейский уровень, а деление чемпионата на семерки увеличит число напряженных встреч. Федун заметил, что «Спартаку» проще даются игры с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом», поэтому применяет военную хитрость. Шутка, конечно. Общий посыл понятен: больше матчей в реестре, чаще встречи с сильными соперниками, заставляющие полностью мобилизоваться. Но и об экономическом факторе Леонид Федун не забывает: увеличение числа домашних матчей даст больше возможностей для заработка клубам, которые построили новые арены.

«Против». Руководители «маленьких» клубов точно возмущены предложением Федуна, и их можно понять: сегодня РФПЛ сокращается до 14 клубов, завтра, может быть, до 10, а послезавтра «Спартак» захочет играть только с ЦСКА и «Зенитом». И в чем смысл чемпионата России? Это путь элит, ограничивающий развитие футбола в регионах. Во-вторых, предложенная Федуном формула выглядит привлекательно, но где найти время для розыгрыша такого чемпионата? Да, в Англии тоже 38 туров, как и в Испании, но у них нет трехмесячной паузы зимой, а англичане на новогодние праздники устраивают марафон футбольного безумия. Мы к такому готовы? Хотя, по правде, было бы любопытно устроить нечто подобное в РФПЛ. Не в декабре и январе, конечно, а в начале мая, например – когда погода уже хорошая, а календарь пестрит праздниками.

Реформа №3. Лицензирование для команд РФПЛ.

Эту тему Леонид Арнольдович не развил до конца, хотя и обмолвился о том, что перед принятием клуба в элиту нужно жестко оценивать инфраструктуру и даже считать зрителей. «Меньше 15 тысяч на трибунах – до свидания, лицензию в РФПЛ не получаешь», - категоричен владелец «Спартака». На самом деле, это только на первый взгляд может показаться слишком экстравагантным правилом, в действительности, именно жесткий закон может подтолкнуть клубы к реальной работе с болельщиками, которая многими не ведется или ведется «для галочки» и отвода глаз. С другой стороны, нужно давать хотя бы пару-тройку лет на подготовительные работы и привлечение людей на трибуны, потому что прямо сейчас по «правилу Федуна» в РФПЛ остались бы всего четыре команды: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ахмат». ЦСКА очень близко, но нет, армейцы, вынуждены вам отказать, ведь не хватает пяти человек – 14995 зрителей в среднем посещает домашние матчи армейцев в нынешнем сезоне.    

Реформа №4. Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала Кубка России проводить на нейтральных стадионах, в городах, где нет команд РФПЛ. Полуфиналы играть по системе «дома и в гостях», финальные матчи закрепить за «Лужниками».

«За». Леонид Федун печется о судьбе арен ЧМ-2018, на которых некому будет играть после мундиаля. Предлагает дарить футбол этим регионам за счет встреч ранних стадий Кубка России. Губернаторы будут получать субсидирование на поддержку спортивных сооружений, а такие матчи, если их правильно продать, помогут отбить часть затрат из бюджета, заодно позволят постоянно держать стадионы и ответственных за них людей в тонусе. Хорошая инициатива, чтобы стадионы в Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске и Калининграде не загнулись в ожидании местной команды, которая войдет в элиту.

«Против». Точно против выступят болельщики. Пермякам, уфимцам, хабаровчанам – да кому угодно не хочется делиться праздником, если в соперники по Кубку России им достался «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Да и фанаты этих команд хотят «шизить» на своих стадионах. Да и для привлечения народа на трибуны в условном Калининграде нужны афишные матчи, а в Кубке России гранды редко встречаются между собой, особенно, если исключить полуфиналы и финал. Направление мысли правильное – не забывать о стадионах после чемпионата мира, но над реализацией нужно думать.

Реформа №5. Смена схемы отчислений детским тренерам за воспитание профессиональных футболистов.

Если о предыдущих предложениях Федуна можно спорить, то это бесспорно полезная инициатива. Только «за». Владелец «Спартака» говорит об отсутствии правильной мотивации у детских тренеров, они ущемлены в правах, не получают отчисление за воспитание профессиональных футболистов. Сейчас предусмотрено вознаграждение в виде процента от суммы трансфера, но эти деньги не доходят до тренеров, потому что сделки непрозрачны. А если футболист переходит по свободному трансферу, или кто-то приобретает игрока сборной России за пару миллионов рублей – то оказывается, что тренер ничего не заработал. Федун предлагает исходить не из суммы трансферов, а из базового дохода футболиста по контракту, который регистрируется в лиге. Для клубов это будут мизерные суммы – от нескольких сотен до пары-тройки десятков тысяч евро, но для специалистов из детского футбола станет отличным подспорьем и мотивацией.

Достижения чемпионата России сезона-2017/18

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
20 декабря 2017 в 20:30
Революционные идеи Леонида Федуна???
Это не революция, а полная и окончательная ДЕГРАДАЦИЯ Федуна!
Вот теперь все увидели, как он руководит и что предлагает!!!
Вот почему в Спартаке большой БАРДАК!
В голове Федуна БАРДАК и он НАКРЫЛ этим бардаком свой Спартак и теперь хочет провернуть бардачную АФЕРУ в нашем футболе!
Ни одной ЗДРАВОЙ мысли в предложениях Федуна НЕТ, а есть БАРДАК всея Спартак и так до ОДУРЕНИЯ!
Такие "революции" нам не надо!
Они полностью и окончательно развалят наш ФУТБОЛ!!!
Gannibal45
Gannibal45
16 декабря 2017 в 03:31
реформы нужны, но они должны угодить не только большим клубам, в реформах Федуна есть большое но, они выгодны ему и его клубу, но не клубам из второй половины таблицы, все эти реформы нуждаются в правильной доработке, иначе они не стоят даже нашего с вами внимания
Много раз слышал о том что в школу Спартака попадают за деньги, может Федуну стоит начать реформы со своего грязного белья?
stavr74
stavr74 ответил Великолепный
15 декабря 2017 в 14:37
Великолепный:
Другим клубам тоже нужны топ-матчи, чтобы привлекать зрителей и прочее, но Федуну свой карман ближе))
то то мы видим как из года в год вы возите дубль в 1/32, в 1/16 , 1/8 на Кубок России
вованыч 80
вованыч 80 ответил Absinthe3
15 декабря 2017 в 10:47
Absinthe3:
Сократить РПЛ до 15- ти команд. Просто выкинуть Цска и футбол в России будет развиваться
Как раз ошибаешся-гибнет футбол из-за таких свиней,не служивших в армии и живущих у всю жизнь у мамки за пазухой,сынок!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
15 декабря 2017 в 09:10
Все идеи на доработку.
нечитайло
нечитайло
15 декабря 2017 в 08:53
Очень интересно
dalex83
dalex83
15 декабря 2017 в 01:53
уровень лиги надо повышать! Но почему кони некторые забывают про отгруз им 3-0 и 5 моментов , что были бы верными голами ? Или Зенит при том,в 10-м играя мы выиграли ? Думаете Ливерпуль меньше забьет вам ? думаю, что намного больше....
Absinthe6
Absinthe6 ответил вованыч 80
14 декабря 2017 в 22:13
вованыч 80:
Тебе бы в армию сходить-и развиваться сразу начнешь!!!
    Александр Настин
    Александр Настин ответил dh_power
    14 декабря 2017 в 22:05
    dh_power:
    Полная фигня это, а не революционные идей! Чего бы тогда не сократить чемпионат до 6-8 команд и играть в ...цать кругов? В общем все как всегда, как у нас в стране очень любят "как бы что-то сделать, что бы при этом ничего не делать". Ведь что может быть проще, просто взять и сократить количество команд ПЛ. А слабо хотя бы попытаться вникнуть в суть проблемы? Почему так ужасно обстоят дела с футболом в России? Можете закидать меня камнями, но приведу в пример MLS. Может быть стоит поучиться, как из ни кому не нужного футбола, создать лигу которая будет в мировом топе по посещаемости. Да да я не сошел с ума, погуглите, MLS входит в десятку самых посещаемых футбольных лиг.
    Стоит поучиться.Только назовите хоть один клуб,который на гос.бюджете?Вот Вам и ответ!Большинство писак ,только увидев надпись Федун или Спартак сразу впадают в панику и пишут только оскорбления.Почитайте не предвзято,некоторые предложения действительно стоит применить.
    bacek15
    bacek15
    14 декабря 2017 в 21:13
    Никто ничего менять не будет, поскольку система распила бюджетных денег отработана и устаканена, и дает свои дивиденды. Страдает только качество отечественного футбола - но на это есть простой ответ: "мы не футбольная страна" )))
    mars6791
    mars6791
    14 декабря 2017 в 20:31
    Российскому футболу не хватает интенсивности - если не можете заставить футболистов бегать сейчас, то как же вы их заставите бегать при большей интенсивности матчей, они скорее вообще просто перестанут даже пешком ходить.
    mars6791
    mars6791
    14 декабря 2017 в 20:26
    А может хватит уже экспериментировать различным непрофессионалом, возомнивших из себя специалистов в футболе. Есть тренера , опытные футболисты, технические службы, спортивные врачи, представители болельщиков - пусть проводят собрание и решают вопросы изменений регламента чемпионата. Каждому олигарху дай только чем нибудь порулить, и никогда не отвечать за результат. Иди экономику России поднимай, а футбол как нибудь сам разберется.
    steel900
    steel900
    14 декабря 2017 в 20:21
    Федуну следовало бы начать свои "реформы" с детского футбола, все остальное вторично.
    kingoffam
    kingoffam
    14 декабря 2017 в 19:08
    Нынешний реформист Мутко,решил развивать российский футбол путём вливания госбабла в газклуб.Что стало с российским футболом,прекрасно видим.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    14 декабря 2017 в 17:40
    в детско -юношеский футбол нужно больше вкладываться!
    вованыч 80
    вованыч 80 ответил Absinthe3
    14 декабря 2017 в 17:05
    Absinthe3:
    Сократить РПЛ до 15- ти команд. Просто выкинуть Цска и футбол в России будет развиваться
    Тебе бы в армию сходить-и развиваться сразу начнешь!!!
    вованыч 80
    вованыч 80
    14 декабря 2017 в 17:03
    Хорошо вчера виталик с леней посидели!!!!
    Maikl322
    Maikl322
    14 декабря 2017 в 16:31
    Фамилию сначала смени!
    yasukuni
    yasukuni ответил zamsb
    14 декабря 2017 в 15:57
    zamsb:
    Начнем с того, что необходимо вернуть прежнюю систему проведения чемпионата РФПЛ-весна-осень. Вопрос с игрой в холодное время года будет решен. Второе сокращение до 14 команд и проведение турнира в два этапа и четыре круга. У нас сейчас посещаемость стадионов желает иметь лучшее, а при такой формуле народ на стадионы вообще ходить не будет (имею ввиду на игры команд второй группы с 7 по 14 места). Ведь что греха таить в провинциях болельщики ходят не только проболеть за своих, но и посмотреть тот же Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив или Краснодар. А их хотят лишить этого. Третья реформа Федуна вообще глупость. Сейчас большинство команд РФПЛ спонсируются из казны регионального бюджета. А с такой постановкой вопроса, какую преподносит Федун, региональные власти откажутся от финансированияй своих команд и в РФПЛ останутся только Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар и Локомотив, ну может быть еще Динамо. Четвертое предложение Федуна это вообще маразм. Это, что за дискриминация такая одной части болельщиков в отношении другой. Это в принципе и некоторые финансовые ограничения команд, кто лишиться права проводить такие игры у себя дома. А вот над пятым предложением стоит подумать.
    Это почему третье предложение глупость? Вот оплатить из бюджета матч СКА-Хабаровск - Динамо с 500 зрителями, видимо, государственная мудрость?
    Николай 86
    Николай 86
    14 декабря 2017 в 15:56
    С одной стороны хотелось бы побольше клубов в рфпл. Но с другой - недавно посмотрел матч Урал-Арсенал. Пустейшие трибуны. Если даже жителям Екатеринбурга не нужна команда, то кому она вообще нужна? Видимо пришло время что-то менять.
    Dominators
    Dominators
    14 декабря 2017 в 15:24
    Как нашу лигу не переделывай , все равно Ливерпуль вдует Спартаку , Зенит будет играть в ЛЕ ,,,,,и ачимпонг . Пока у руля Мутко и К ,НАС НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДЕТ .
    Evilhuman
    Evilhuman
    14 декабря 2017 в 15:14
    Мда,бредовые идеи и только кб болельщики пытаются найти в них хоть долю здравого смысла, в оправдание хозяина клуба
    dh_power
    dh_power
    14 декабря 2017 в 14:55
    Полная фигня это, а не революционные идей! Чего бы тогда не сократить чемпионат до 6-8 команд и играть в ...цать кругов? В общем все как всегда, как у нас в стране очень любят "как бы что-то сделать, что бы при этом ничего не делать". Ведь что может быть проще, просто взять и сократить количество команд ПЛ. А слабо хотя бы попытаться вникнуть в суть проблемы? Почему так ужасно обстоят дела с футболом в России? Можете закидать меня камнями, но приведу в пример MLS. Может быть стоит поучиться, как из ни кому не нужного футбола, создать лигу которая будет в мировом топе по посещаемости. Да да я не сошел с ума, погуглите, MLS входит в десятку самых посещаемых футбольных лиг.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    14 декабря 2017 в 14:53
    ума у них у всех палата , да только дорогая плата !!!!
    zamsb
    zamsb
    14 декабря 2017 в 14:50
    Начнем с того, что необходимо вернуть прежнюю систему проведения чемпионата РФПЛ-весна-осень. Вопрос с игрой в холодное время года будет решен.
    Второе сокращение до 14 команд и проведение турнира в два этапа и четыре круга. У нас сейчас посещаемость стадионов желает иметь лучшее, а при такой формуле народ на стадионы вообще ходить не будет (имею ввиду на игры команд второй группы с 7 по 14 места). Ведь что греха таить в провинциях болельщики ходят не только проболеть за своих, но и посмотреть тот же Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив или Краснодар. А их хотят лишить этого.
    Третья реформа Федуна вообще глупость. Сейчас большинство команд РФПЛ спонсируются из казны регионального бюджета. А с такой постановкой вопроса, какую преподносит Федун, региональные власти откажутся от финансированияй своих команд и в РФПЛ останутся только Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар и Локомотив, ну может быть еще Динамо.
    Четвертое предложение Федуна это вообще маразм. Это, что за дискриминация такая одной части болельщиков в отношении другой. Это в принципе и некоторые финансовые ограничения команд, кто лишиться права проводить такие игры у себя дома.
    А вот над пятым предложением стоит подумать.
    parallels
    parallels
    14 декабря 2017 в 14:50
      Doping87
      Doping87
      14 декабря 2017 в 14:40
      Одно правильно сказал это про то что составление календаря должно происходить с учётом климатической зоны и возможностими стадионов.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил D.vil
      14 декабря 2017 в 14:31
      D.vil:
      Федун метит на место Мутко;)))
      Не дай бог!!!
      Zenfan
      Zenfan
      14 декабря 2017 в 14:28
      Федун видимо вновь на Коголыме в коробке Триполи переночевал и выдвинул "гениальное" предложение))))Голова у тарасовки давно сгнила
      Андрей Вышнеградский
      Андрей Вышнеградский
      14 декабря 2017 в 14:24
      Как мне показалось, предложения Федуна весьма адекватны, если правильно и грамотно их реализовывать. И клубная прописка владельца здесь не играет роли, ибо реформы в российско футболе назрели, причем капитально и давно. Во всяком случае, "гениальные" идеи Мутко и Прядкина выглядят абсурдом по сравнению с идеями Федуна. А дальше политика. Кто кого? Чье лобби окажется сильнее. И на чьей стороне будут функционеры. Оптимизма маловато, но все же...
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