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Будущее клуба, но не сейчас. Почему «Ростову» не надо оставлять Кириченко главным

15 декабря 2017, 11:29

Вскоре руководству «Ростова» придется сделать выбор: оставить Дмитрия Кириченко у руля команды или пригласить более опытного специалиста. О возможных вариантах рассуждает блогер «Соккер.ру» Руслан Ахметов161.

Чемпионат России по футболу перевалил за отметку в 20 матчей и ушел на зимний перерыв. «Ростов» закончил год красочной победой над крепким коллективом Сергея Семака и сделал это под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко. Ростовчане победили благодаря единственному голу Сверрира Ингасона, забитого после розыгрыша стандартного положения. Подобранный на перепутье донской коллектив выглядел очень живо и наглядным образом показал эффект смены тренерского штаба, о чем всегда говорят после подобных перемен.

Теперь перед руководством «Ростова» стоит очень непростой выбор, который состоит из двух вариантов. Первый, он же самый популярный среди болельщиков команды, – оставить Кириченко в должности главного, со всеми вытекающими из этого последствиями. Второй – пригласить более опытного специалиста, доверив спасение клуба из вылета в ФНЛ матерому тренеру. Среди таковых есть, например, Леонид Слуцкий. В ростовской команде уже имеется его друг Роман Адамов, а в прошлом тренер «Ростова» Сергей Балахнин помогал Слуцкому в сборной России.

Оба этих варианта имеют как свои плюсы, так и минусы. В случае с именитым специалистом есть вероятность, что он не сможет найти точки соприкосновения с ветеранами клуба. Кроме того, никто не сможет дать гарантий в положительном исходе дел, даже с опытным наставником, а потратиться на нужных ему футболистов наверняка придется. Впрочем, путь «оставить все как есть и довериться начинающему свой тренерский путь Кириченко» тоже имеет свои риски.

Главный минус – отсутствие опыта

Я отношусь к Кириченко с безмерным уважением, но в ситуации с ним все намного сложнее для понимания. Во-первых, желая видеть его у руля команды на постоянной основе, не стоит забывать об отсутствии у него должного для этого уровня опыта. Некоторые горячие головы поспешным образом пытаются присвоить Дмитрию Сергеевичу культовую победу над «Баварией» и битвы с «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», однако это далеко не так, что подтверждает и сам тренер.

«Я не считаю эту работу самостоятельной. Руководил командой Курбан Бекиевич, весь тренерский штаб мне помогал. Это был короткий период — несколько недель в августе, когда была непонятная ситуация с Бердыевым, который то ли уходил, то ли оставался. Но для меня он был главным тренером всегда, когда находился в „Ростове“, поэтому здесь никаких вопросов вообще не было», - заявил Дмитрий Сергевич в интервью.

Единственный период, в котором можно было бы разузнать о Кириченко как тренере, пришелся на август прошлого сезона. Тогда «Ростов» не смог удержать победу над «Зенитом» в Петербурге, развалившись, по сути, при первом же удачном завершении атаки хозяев. Далее была ничья с «Аяксом», разгром голландцев на берегах Дона и выход в групповой этап Лиги чемпионов. Но там огромную помощь оказал Бердыев, проведя всю аналитическую часть работы. Затем весь тренерский штаб Курбана Бекиевича вернулся на круги своя, а Кириченко остался в качестве «памятника» на бровке, передавая указания, полученные по телефону от своего «консультанта».

Рисунок игры был очень близок к прежнему «Ростову»

К тому же у Кириченко нет своего наработанного тренерского штаба. Безусловно, зимой должен быть неплохой выбор среди свободных от дел специалистов, но мало кто рискует сменить свое место работы, особенно в этой профессии. На матче с «Уфой» на скамейке запасных рядом с Кириченко сидели абсолютно неизвестные люди, по сведениям, администратор команды и бригада врачей. За день до игры найти себе помощников почти невозможно, но то обстоятельство, что Дмитрий Сергеевич находился без «группы поддержки» уже говорит о многом.

Но все же Кириченко готовил команду не в одиночестве (иначе и быть не могло). По слухам, большую долю работы в подготовке к матчу с «Уфой» проделал Роман Адамов - получается не слишком радужная для самого Кириченко ситуация.

В первую очередь, стоит отметить, что львиная часть успеха в матче с «Уфой» принадлежит теперь уже бывшему тренеру «Ростова». Кириченко хоть и имеет в своем послужном списке опыт работы с Курбаном Бердыевым, предпочел сыграть по «директивам» Кучука, выйдя на поле с расстановкой 5-2-2-1. Единственное отличие – это персоналии, если у Леонида Станиславовича выходил Майер и Ионов, то с уфимцами появились Могилевец и Зуев, но сути это все не меняет, рисунок игры был очень близок к прежнему «Ростову».

Кириченко точно не должен быть главным тренером. Может быть, в будущем. Но точно не сейчас

В матче с «Уфой» новый тренерский штаб ростовчан показал отсутствие гибкости в плане тактических действий. Показателен момент с возросшим давлением на ворота Песьякова сразу после перерыва. Гости полностью завладели преимуществом и даже почти сравняли счет. Откровенно говоря, «Ростов» поплыл, лишь выход на поле опытного Калачева помог хоть немного отодвинуть игру от своих ворот.

После возобновления чемпионата в первых пяти турах «Ростову» предстоит сразиться сразу с четырьмя командами, которые ведут борьбу за чемпионство. Календарь игр из «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» может загнать команду в состояние грогги. Выход из нее вполне может затянуться, особенно когда коллективом управляет неопытный специалист. Нервозное состояние тренера обязательно скажется на настроении игроков, что естественно отразится на ее результатах.

Президент «Ростова» в одном из своих интервью заявил о зимней комплектации команды, которая будет состоять из трансферов в каждую из линий. Однако сорвать такой план способна и фигура тренера. Не секрет, что многие футболисты в случае перехода основным мотивом выбирают возможность карьерного и профессионального роста. Пожелают ли игроки работать с тренером, не имеющим даже корочки «PRO»? Довольно сомнительно.

В заключение хочется подытожить вышесказанное. Дмитрий Кириченко, безусловно, – фигура для «Ростова» культовая, и желание болельщиков видеть его у руля команды вполне объяснимо. Но, как говорят у нас на берегах Дона, «дешевая рыбка - хреновая юшка». В погоне за желаемым люди способны забывать важные вещи, без которых осуществление желаний просто невозможно. Кириченко – это, может, и будущее «Ростова», но прямо сейчас, когда команда проходит этап становления, его кандидатура выглядит не слишком многообещающе. Да и самому Дмитрию Сергеевичу стоит еще немного посмотреть за работой со стороны, оставив разборки на финишном створе сезона для более матерого тренера.

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
18 декабря 2017 в 07:46
Штормит Ростов. При любом тренере нужны опытные игроки, костяк команды!.
112910415
112910415
18 декабря 2017 в 06:01
бросить монетку..
Евгений Быстров 1
Евгений Быстров 1
16 декабря 2017 в 16:24
Да уж вряд ли вылетит Ростов.В активе уже 25 очков,это стыки.Но уж 5очков полюбому наберут,а это сохранение прописки 100%
Saang
Saang
16 декабря 2017 в 00:49
Интересно вообще - а на чем ему этот желанный для автора статьи опыт нарабатывать? ПФЛ тренировать, когда есть возможность получить опыт с гораздо более классной командой? Что за бред...
Sergor
Sergor
15 декабря 2017 в 18:50
Это полная чушь, получается Семаку и близко доверять нельзя Уфу, потому что опыта ноль, Гвардиола до Барсы тренировал молодежку, да и Зидан тоже, никто из них полноценными тренерами не был. Кириченко надо дать шанс, если у него есть амбиции то толк будет.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
15 декабря 2017 в 16:48
кириченко достойный тренер для своей родной команды
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
15 декабря 2017 в 16:47
Если не Кириченко, то уж не Слуцкий однозначно.
Redginald
Redginald
15 декабря 2017 в 15:18
Пусть Кириченко тренирует. Хрен с ним, если даже в ФНЛ вылетим. Но, думаю что не вылетим никуда, все нормально будет...
борька
борька
15 декабря 2017 в 14:22
Справится, будут деньги,будет и команда!
RiotZero
RiotZero
15 декабря 2017 в 14:05
Единственный период, в котором можно было бы разузнать о Кириченко как тренере, пришелся на август прошлого сезона. Тогда «Ростов» не смог удержать победу над «Зенитом» в Петербурге, развалившись, по сути, при первом же удачном завершении атаки хозяев. Тот матч развалил судья Москалев удаливший Гацкана, после чего не удаливший Кокорина за грубый фол против Новосельцева, когда Кокорин за малым не отбил голову Новосельцева ногой, при этом порвал бутсей футболку Новосельцеву в районе лопатки и в завершении засчитали гол Гарсии с нарушением правил (фол в атаке) затолкал обороняющегося Эзатолахи в ворота вместе с мячом. После этого матча Москалев пол года в РФПЛ матчи не обслуживал.
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