Сборная России и рейтинг сборных ФИФА

«Соккер.ру» объясняет Кудряшову, который раскритиковал всех россиян, и остальным футболистам, почему отсылка к рейтингу ФИФА – бред.

По рейтингу ФИФА Россия – последняя сборная чемпионата мира. Но не успели сыграть, а уже пошли странные интервью о «давлении». Кудряшова за язык никто не тянул: «Все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы. Но давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю».

Во-первых, кто считает Россию фаворитом группы? Например, в нашем опросе – выборке людей, которые активно интересуются футболом, на первое место в группе рассчитывает только 7 % респондентов-оптимистов. А вот на финиш на третьей или четвертой строчках в сумме ставят 45 %!

Во-вторых, Кудряшов и многие, кто постоянно говорит о рейтинге сборной не в шутливом контексте, не очень понимают суть списка ФИФА. Вправду странно и трагикомично видеть сборную России ниже сборных Гаити и Саудовской Аравии. Но в рейтинге пора разобраться, ведь он криво составлен. И для начала коротко о том, как его считают.

Правила подсчета рейтинга ФИФА

- общий рейтинг складывается из результатов за четыре последних года;

- победа в основное или дополнительное время приносит 3 очка; победа в серии пенальти – 2 очка; поражение в серии пенальти – 1 очко; ничья – 1 очко; поражение – 0 очков;

- существует коэффициент силы противника. Например, за положительный результат против текущего лидера рейтинга дают 200 баллов. Бонусы за соперников, занимающих места со 2-го по 150-е, рассчитываются по простой формуле: 200 баллов минус место противника в зачете. Все, кто ниже 150-й строчки, принесут в копилку фиксированную сумму в 50 баллов;

- есть коэффициент важности матча. ФИФА делит матчи на четыре категории. 1 балл – товарищеский матч, 2.5 балла – отборочный матч чемпионата мира или континентального турнира; 3 балла – финальная стадия континентального турнира и Кубка Конфедераций; 4 балла – финальная стадия чемпионата мира;

- дополняют подсчет региональным коэффициентом. Для Европы – 0.99 (есть проходные соперники); Южной Америки – 1.0; Северной и Центральной Америки, Африки, Азии и Океании – 0.85. При встрече сборных из разных частей света берут среднее арифметическое;

- кроме всего прочего, есть также коэффициент давности. Могут быть серии побед и поражений, они тоже влияют. Матчи за последние 12 месяцев оцениваются в 1.0; от года до двух назад – 0.5; от двух до трех лет назад – 0.3; от трех до четырех лет назад – 0.2. Со временем все теряют в очках и должны набирать новые;

- для получения окончательного рейтинга ФИФА, нужно посчитать средние результаты за каждый из обозначенных периодов, умножить на соответствующие коэффициенты и сложить.



В системе подсчета ФИФА есть серьезный «баг»?

Прокол заметен невооруженным глазом – сборных-хозяев крупных турниров всегда топят, ведь они не играют отборочные турниры. Раньше подобное происходило и с чемпионами мира, но теперь проходят обычный отбор наравне со всеми. Помните, как Франция сыграла на ЧМ-2002, когда пропустила отбор? Вот теперь такого нет.

Зато есть дискриминация хозяев. Ведь товарищеский матч может дать в случае победы меньше баллов, чем погром Лихтенштейна или Сан-Марино в отборе. Вспомните, что в январе 2016 года Россия была на 24-м месте в рейтинге ФИФА – выше Франции, которая скатилась так низко как раз из-за организации Евро-2016. После завершения турнира в августе того же года Россия нырнула на 38 строчку.

А команда Дешама после финала турнира выскочила на седьмое место, причем собрала 321 пункт, то есть прирост составил 37 %! Видите, как все зависит от свежих официальных матчей? А вот с августа 2016 по май 2017 года Россия скатилась с 38 места на 61 позицию, оказавшись ниже Узбекистана и Венесуэлы. При этом за это время Черчесов выиграл у Румынии и Ганы (команд с большим рейтингом), а также сыграл вничью с Турцией.

Конечно, во многом сборная сама виновата – и выступление на Кубке Конфедераций могло улучшить позиции, и товарищеские матчи надо играть солиднее. Но даже если бы у всех выиграли, откат с 24 места был неизбежен. При этом если бы в ФИФА ввели справедливую систему оценки матчей именно хозяев турнира, лишенных отборочной стадии как подпитки для рейтинга, то можно было поставить Россию на место, которому соответствует класс ее игроков.

Поскольку проходили отборы ЧМ-14 и Евро-2016, то можно считать Россию по результатам командой уровня Швеции, например. Так вот, с августа 2016 «Три короны», хотя они не играли на Евро, набрали 342 балла (прирост в два раза!). Команда Черчесова за тот же период потеряла 194 балла. Все из-за поражений и «коэффициента давности». Прежние результаты теряли в цене – сборная скатилась с 24 места на 65 очень быстро. А вот Швеция с 40 места поднялась на 17 даже резче!

Нет тут логики, зато есть понимание «бага» в системе ФИФА. 65-е место России не значит, что все играли по одинаковым правилам, но при этом набирали много пунктов, а Черчесов только проигрывал. Нет, сборная, даже если считать ее менее успешной на данном этапе, чем Швеция или, например, Австрия, должна была идти в группе с 18 по 30 места, если бы в ФИФА починили систему подсчета. Банда Дешама была ниже команды Слуцкого в январе перед Евро-2016, понимаете какой абсурд?

Но Гризманн не говорил французам в январе прошлого года: «Все 67 миллионов экспертов почему-то считают нас фаворитами домашнего турнира. Вы наш рейтинг ФИФА видели? Мы ниже России, Венгрии и Румынии». А Кудряшов сказал, словно его команда на голову слабее Саудовской Аравии или Египта. То есть Федор не только не знает, что думают болельщики – точно не считают команду Черчесова фаворитом группы, но и не понимает систему распределения рейтинга ФИФА.

Если бы Россия сыграла в отборе к ЧМ-18 на уровне Сербии, например, то оказалась даже выше – сербы с 55 места выбрались на 37 за один отбор. Россия с 24 места откатилась бы максимум на пару позиций после второго места в группе отбора. Или даже поднялась до показателя Уэльса и Нидерландов – 19-й и 20-й команд рейтинга, если бы провела отбора мощно и победно.

Почему футболисты сборной так часто жалуются?

Умей бразильцы, англичане или итальянцы читать по-русски, то катались бы по полу от смеха, увидев фразы о «давлении на сборную России». Давят на тех, от кого ждут побед. Тут требуют сыграть достойно – максимум. Нет никаких «140 миллионов экспертов», которые видят Россию победителем группы с Уругваем и Египтом. Кудряшову, который играет при пустых трибунах в Казани, странно пренебрежительно высказываться о болельщиках.

У многих проблем в жизни хватает и без ЧМ-18, но позориться никто не хочет. «За державу обидно» - фраза, бьющая в цель. Но в данном случае отсылка к рейтингу глупа так же, как заявление Черчесова перед депутатами о выходе в полуфинал. Сначала надо поставить игру буквально за пару оставшихся месяцев и непростых спаррингов, в которых соперники, к сожалению, не смоделируют игру Саудовской Аравии или Уругвая. Потом выйти из группы с очень непростым Египтом.

Затем выбить Испанию или Португалию – по сетке плей-офф ждет представитель этой группы. Лишь затем можно заикаться о каком-то полуфинале в качестве возвращения в 2008 год к чуду Базеля. Так что Кудряшову и остальным хорошо бы для начала аргументировать свою позицию спокойно и взвешенно, а еще лучше понять, что такое большое падение России в рейтинге ФИФА не только следствие кривой работы Черчесова и слабой игры его подопечных, но и прокола в системе начисления баллов.

Хозяева ЧМ всегда валятся в рейтинге. И с этим пора что-то делать, ведь если Бразилии и Франции без разницы эти откаты, то России будет сложно выбраться с 65-го места ближе к первым корзинам будущих европейских отборов. Но команда Черчесова ни под каким соусом не является слабейшим участником ЧМ-18, не стоит ставить их ниже Саудовской Аравии. Ведь во многом падение – результат прокола в системе подсчета от ФИФА. Россия в самом худшем случае команда четвертого десятка в мире, но не седьмого. Если футболисты сборной этого не понимают – видим мотивационный прокол Черчесова, который на словах обычно метит минимум в полуфинал.