Побег из золотой клетки

«Манчестер Сити» и ПСЖ – главные богатеи и возмутители спокойствия на трансферном рынке. Однако «Соккер.ру» знает людей, которые должны стремиться прочь от этих арабских денег.

Любой топ-клуб, который обладает почти неограниченными финансовыми ресурсами, рано или поздно сталкивается с проблемой, которая знакома, наверное, нам по «Зениту». Очень много игроков, которые оказываются непристроенными. Учитывая, что сама по себе заявка не резиновая, а покупать откровенных скамеечников такие богачи не любят, за бортом игры часто оказываются вполне приличные, даже звездные футболисты, которые прожигают свою жизнь на больших зарплатах, но без удовольствия от регулярной игры. Мы собрали тех, кому нужно как можно скорее бежать из этих клубов, уходить от безумных денег, чтобы не потерять футбольные навыки и перспективы.

ПСЖ

1. Юлиан Дракслер

Немецкий полузащитник переезжал в Париж с помпой, собираясь там стать чуть ли не самой главной звездой. Однако аппетит парижского руководства рос буквально на глазах. Не успел Дракслер даже обжиться в ПСЖ, а ненасытные парижане обзавелись Неймаром и Мбаппе, оставив Юлиана в стороне. Конечно, было бы нагло совсем не давать ему практики. Дракслер очень быстро стал игроком ротации, половину сыгранных матчей он начинает в запасе, порой вообще не выходит или выходит для проформы, когда судьба игры уже решена. Проявить себя в таких условиях тяжело, а парень ведь в самом расцвете – 24 года. Поэтому хватит ему уже давать интервью о намерении бороться за место в основе. Где-нибудь в Англии или той же Германии он сможет быть стопроцентным игроком основного состава в сильных клубах.

2. Анхель Ди Мария

То же самое касается Ди Марии. В Лиге чемпионов 29-летний аргентинец ни разу не вышел в стартовом составе, что показательно. Лишь четырежды – на замену. В Лиге 1 у него такая же практика, как у Дракслера – 10 матчей в основном составе, три выхода на замену. Что интересно, Анхель при выходе на поле работает эффективно. У него четыре голевые передачи, два забитых мяча. Он из кожи вон лезет всякий раз, когда получает шанс, создает много моментов. Но когда в команде есть Неймар и Мбаппе, купленные за безумные деньги, ты можешь хоть покеры оформлять через раз – останешься игроком ротации. Ди Мария уже не так молод, у него будет не так много шансов уйти в сильный клуб. Нужно решаться поскорее, пока интерес есть не со стороны «Саутгемптона», а от команд помощнее.

3. Хавьер Пасторе

28-летний аргентинец может считаться ветераном этого нового ПСЖ. Он переезжал в Париж, когда тот только начал свою экспансию, был первой ласточкой, первой звездой фактически. Тогда его переход казался бомбой. Но после нескольких лет гонки вооружений, дорогих закупок и травм аргентинец уже не рассматривается даже как конкурент кому-то за место в составе. Хотя это четвертый бомбардир ПСЖ в Лиге 1 после великолепной троицы Кавани – Неймар – Мбаппе. В Лиге чемпионов он только дважды вышел на замену. Шансов изменить к себе отношение у него нет, поэтому нужно уходить.

4. Кевин Трапп

Вратарская позиция у ПСЖ какая-то заколдованная. Пример Сальваторе Сиригу должен быть перед глазами у 27-летнего немца. Итальянец был очень крут, но сел на скамейку, оставался «побороться за место в старте», а в итоге скис окончательно и сошел со сцены. Сместивший его Трапп теперь задвинут на задворки молодым Альфонсо Ареоля. А ведь в сезон перед чемпионатом мира, когда надолго выбыл основной немецкий вратарь Мануэль Нойер, Трапп имел бы прекрасную возможность проявить себя и побороться за место основного в сборной Германии. А вынужден сидеть на скамейке.

5. Томас Менье

Трансфер относительно безвестного 26-летнего бельгийца в ПСЖ казался гениальным. Томас на самом деле обладает потрясающим потенциалом и уже сейчас играет на правом фланге обороны шикарно, грозя стать одним из лучших в мире в этом амплуа. Но боссам ПСЖ захотелось увести у «Ювентуса» и «Манчестер Сити» Дани Алвеса – безусловную звезду. И когда такого человека уводят, у тебя нет шансов задвинуть его в запас. Сейчас там томится Менье, который сыграл всего в девяти матчах Лиги 1 в этом сезоне, зато забил три мяча. А Алвес же и играет еще здорово. Так что шансов у Томаса нет. Он, конечно, может пересидеть, но рискует в таком случае утратить хватку и азарт.

«Манчестер Сити»

1. Бернарду Силва

Португалец был одним из тех кудесников, которые оформляли чемпионство «Монако» в прошлом сезоне, выводили монегасков в полуфинал Лиги чемпионов и вообще отвечали за шикарную кружевную игру команды. Силва блеснул невероятно ярко, а его 23 года позволяют ему рассчитывать на прорывную карьеру, но выйти на новый уровень она не сможет, если он так и останется запасным в «Манчестер Сити». Конечно, время побороться у него есть. Мало ли – адаптация. Но нужно быть внимательным и не утратить вкус к игре. Пока что у Силвы 4 выхода в стартовом составе и 13 – на замену в Премьер-Лиге. Жалко будет, если такой талант засидится в запасных.

2. Эльяким Мангала

«Манчестер Сити» побил все мыслимые и немыслимые трансферные рекорды по защитникам, потратив безумные деньги на оборону. 26-летний француз тоже обошелся недешево «горожанам», однако не пришелся ко двору Гвардиоле. А позиция в центре защиты – не предмет ротации. Так что если ты выпал из обоймы, то попадать в нее будешь лишь при травмах и дисквалификациях конкурентов. Амбициозного талантливого игрока такая ситуация радовать не может. Так что Мангала уже нужно срочно искать клуб, где он сможет играть регулярно. Впереди ведь чемпионат мира, и у него еще есть шанс оказаться в сборной Франции.

3. Илкай Гюндоган

27-летний немец тоже с большими надеждами переходил в «Манчестер Сити». И у него был период, когда казалось, что хавбек закрепится. Однако в нынешнем сезоне Гюндоган окончательно скатился к роли скамеечника и просто выходит на поле, когда кто-то устает, когда нужно доиграть, так сказать. Хорошего уровня полузащитник тратит время. Всего две игры в основном составе в Премьер-Лиге и 11 выходов на замену с 326 минутами сыгранного времени суммарно. Тоже повод уйти в другой солидный клуб, где еще есть шанс стать игроком основы и выйти на новый уровень.

4. Яя Туре

Неугомонный ивуариец был близок к уходу из «Манчестер Сити» еще раньше. Но ему удалось как-то сжиться с Гвардиолой. Хотя в нынешнем сезоне стало ясно, что 34-летний хавбек все же не тянет. И сам он это понимает – меньше выступает в прессе со своим агентом. Хотя вот последний как раз появился в СМИ на днях. Видимо, чувствует приближение трансферного окна и возможности найти для Туре неплохой вариант. Игрок-то добротный, еще пару сезонов может поиграть на высоком уровне. А три выхода на замену в сезоне – это слабая практика.

5. Клаудио Браво

Чилиец храбрится, заявляет, что рад за своего молодого коллегу Эдерсона, который вырвал у него место в основном составе. Логика Гвардиолы понятна. 24-летний бразилец играет более чем качественно, у него еще много лет игры на высоком уровне впереди, так что нужно наигрывать сейчас, когда все получается, не портить ему настрой скамейкой запасных. Но и 34-летний Браво еще хочет поиграть наверняка. Вратарь он замечательный, поэтому в другой команде свой шанс получить должен.

Подобные истории характерны для многих топ-клубов. Обидно за ряд игроков, которые приходят как звезды, но уже завтра становятся ненужными, потому что богатые боссы нашли еще более крутых звезд. Условия неограниченности ресурсов позволяют так поступать: видишь красивую игрушку – покупаешь ее, не глядя на ценник; видишь еще красивее – предыдущую на полку, а эту – к себе.