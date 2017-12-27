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Селюк: «Я бы хотел, чтобы Туре поиграл в России. Тот же Манчини любит Яя»

сегодня, 01:40

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре убеждён, что его клиент будет играть на высоком уровне до 40 лет.

«Яя находится в хорошей форме. Был Кубок Лиги, рядом с Туре поставили 10 человек, у которых в сумме было меньше матчей за „Сити“, чем у Яя. У него 306 игр, если что. И с 19-летними футболистами Яя обыграл „Лестер“. Ну, на всякий случай, в мае ему 35 лет. К тому же „Сити“ набрал игроков по 50 миллионов – не они же должны сидеть на скамейке.

Что дальше? Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведёт за собой.

Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришёл поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьёзнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл всё и везде, кроме чемпионата мира».

Селюк также сообщил, что Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:11
В России его за58ят еще до выхода на поле.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 04:43
Gahi
Gahi
сегодня в 04:37
За хорошие деньги и до 40 лет контракт с Зенитом что может быть лучшим вариантом для Туре. Манчини может он и нравится но когда он уйдет что делать? Разрывать контракт а это миллионы за неустойку. А это Зениту надо, а где Питерская молодежь.
Гуливер
Гуливер
сегодня в 03:23
шоколадка это в спартак
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:21
Эй спартачи вы че тут делаете , аньтхер ваш обьявил бойкот сокеру) ахахах
AmG1991
AmG1991
сегодня в 03:00
виражи будут рыдать,если Яя перейдет в зенит)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 02:21
А он знает секрет? Чтобы Зенит бросился покупать Яя - нужно выступить со специальным заявлением, что он теперь стоит в три раза дороже. Тогда вы просто не оставите выбора Зениту.
galeevae
galeevae
сегодня в 02:04
Торговец "черным деревом" никак не уймется...
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