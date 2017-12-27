Селюк: «Я бы хотел, чтобы Туре поиграл в России. Тот же Манчини любит Яя»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре убеждён, что его клиент будет играть на высоком уровне до 40 лет.

«Яя находится в хорошей форме. Был Кубок Лиги, рядом с Туре поставили 10 человек, у которых в сумме было меньше матчей за „Сити“, чем у Яя. У него 306 игр, если что. И с 19-летними футболистами Яя обыграл „Лестер“. Ну, на всякий случай, в мае ему 35 лет. К тому же „Сити“ набрал игроков по 50 миллионов – не они же должны сидеть на скамейке.

Что дальше? Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведёт за собой.

Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришёл поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьёзнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл всё и везде, кроме чемпионата мира».

Селюк также сообщил, что Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара.