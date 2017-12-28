Ширер: «Ван Дейк не стоит 75 млн фунтов»

Знаменитый английский нападающий Алан Ширер не понимает решения «Ливерпуля», подписавшего защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка за рекордные 75 млн фунтов:

«Нет, он не стоит этих денег. „Саутгемптон“ мог назвать из головы любую сумму, а „Ливерпуль“ отчаянно хотел его приобрести.

Как мы убеждались уже множество раз в этом сезоне, „Ливерпулю“ кровь из носу нужен был игрок в центр обороны. Ван Дейк хороший футболист, но стоит ли 75 млн фунтов? Нет.

Когда „Ливерпуль“ захочет подписать голкипера, а он в нем тоже нуждается, повторится та же история».