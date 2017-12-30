«Локомотив»: помехи на пути к титулу

«Локомотив» две трети чемпионата прошел практически безупречно. «Соккер.ру» разбирается в том, смогут ли железнодорожники все-таки довести начатое до конца и стать чемпионами.

Мало кто ожидал перед зимним перерывом увидеть лидером чемпионата России «Локомотив». Причем не просто лидером, а обладателем восьмиочкового отрыва. С каждым туром «Локомотив» удивлял, не просто держась на своем уровне, но и превосходя его в матчах с топ-клубами. Но давайте посмотрим, какие позитивные и негативные факторы способны повлиять на дальнейший путь «Локомотива».

За. Отрыв в восемь очков

Самый простой и очевидный аргумент – тот задел, который создал «Локомотив» после 20 туров. Когда речь идет об одном-двух очках, о таких вещах можно не говорить – расстояние одного матча. А вот восемь баллов – это серьезная заявка. Дистанция же всего десять туров. То есть при самом плохом раскладе «Локомотиву» нужно три раза проиграть, а ближайшему конкуренту три раза выиграть в это же время. Ничего нереального. Но «железнодорожники» за первые 20 туров всего проиграли трижды. А «Зенит» и «Спартак» не выглядят безупречными. Так что буфер безопасности в восемь очков – это прилично.

Против. Игра в Лиге Европы

Отвлекаться на другие турниры всегда вредно. Конечно, амбиции заставляют продолжать борьбу. Зря что ли «Локомотив» так много усилий приложил для выхода из группы? В Лиге Европы «Локомотиву» предстоит едва ли не самое серьезное испытание в 1/16 финала среди всех российских клубов. Соперником будет «Ницца». Французы как раз набрали ход к перерыву. Сложно сказать, что будет потом, но «Локомотиву» точно придется непросто. Он приложит много сил в Лиге Европы, а это может повлиять на РФПЛ – игра на несколько фронтов многих подводила.

За. Сыгранный состав

Большой плюс «Локомотива» - слаженное коллективное взаимодействие. Команда очень здорово сыгралась, все футболисты отыскали подход друг к другу, поэтому в каждой игре это ощущается. Без прекрасного взаимопонимания тяжело было бы «Локомотиву» успешно реализовать контратакующую концепцию. В ней все должны знать, кто куда двигается в каждый момент времени. Можно много говорить о стиле игры, о тактике, которую применяют сами «железнодорожники» или их соперники, но фактор сыгранности – он универсален для любого коллектива.

Против. Слабое прогнозируемое усиление

Обратная сторона сыгранного состава. «Локомотив» не славился значительными тратами никогда. Клуб больше старается угадать, делая не самые затратные покупки. Можно вспомнить и неудачи, и успехи. Но перед январским трансферным окном четко было сказано, что большого усиления ждать не стоит. А Юрий Семин вообще не стал стесняться и сказал, что даже отсутствие всякого усиления не станет проблемой. Такая отвага, конечно, похвальна. Но есть объективные факторы. Травмы, дисквалификации, усталость, колебания формы. Всегда нужна подмена. Особенно в финальной фазе сезона. Без нее будет крайне тяжело.

За. Стабильная игра

Собственно, главный залог успеха «Локомотива» в первой части сезона. «Железнодорожники» прошли очень ровно весь первый отрезок сезона. Если и были колебания вниз, то они очень быстро компенсировались. Только в сентябре случился отрезок из четырех матчей без побед. Тогда же был и вылет из Кубка России, который только сбросил лишнее бремя. Больше «Локомотив» себе такого не позволял. Максимальные негативные серии – комбинация ничья-поражение, после чего снова шли победы. И это если говорить о стабильности в результатах. Но стабильной была и сама игра команды. Тактические вариации, уровень показываемого футбола – все примерно на одном уровне. Тот самый Фарфан в потрясающем темпе выдерживал все матчи, успевая еще и сборную Перу тащить на чемпионат мира. Такую непоколебимость сложно будет сломить.

Против. Форма и настрой конкурентов

Проспавший первые туров семь действующий чемпион России «Спартак» очень уж серьезно включился в работу в конце отрезка. Одним могучим рывком команда Массимо Карреры настигла «Зенит» и стала вторым главным преследователем «Локомотива». И видно, как горят глаза у спартаковцев. Они явно настроены биться насмерть во второй части сезона. К тому же именно со «Спартаком» «Локомотиву» играть первый матч после возобновления чемпионата. Можно себе представить, как накручены будут игроки «Спартака». Да и в «Зените» готовятся к большому штурму. Клуб столько вложил денег, что любой результат, кроме победы, будет позором. И Манчини грозил, что можно выиграть все десять матчей из десяти. Учитывая ресурсы «Зениты», не выглядит это обещание нереальным. Так что «железнодорожников» ждет суровая гонка.

За. Сплоченность команды

Можно назвать этот фактор магией Юрия Семина. В каком-то особом командном духе «Локомотив» без него сложно было заподозрить. Но в нынешнем сезоне это не просто сыгранная и стабильная команда, а настоящий слетанный коллектив, в котором каждый помогает друг другу, любой готов прийти на выручку. Все отрабатывают и в атаке, и в обороне, никаких упреков, утечек информации из коллектива не идет. А как только появились разговоры об интересе «Палмейраса» к Фарфану, их сразу же поспешили опровергнуть – не нужно вторгаться в команду, обретающую семейственность.

Против. Разногласия в руководстве

В руководстве «Локомотива» ситуация не так радужна. С самого начала ходили разговоры о том, что между боссами клуба и Семиным существуют весомые противоречия. Никто всерьез эти слухи не комментировал, не обращал на них внимания. Теперь же сам Семин подтвердил, что у него нет понимания со спортивным директором. А тренер ведь с этим человеком должен работать в тесном контакте, координировать всю трансферную, кадровую политику. Пока результат есть, конфликт не выплывает наружу, но стоит допустить осечку, и это скрытое противоречие может все развалить.

За. Уверенность игроков

Не просто уверенность, а некоторая наглость, вера в то, что твой подход – самый верный. «Локомотив» удивительно прагматично играл во всех матчах. Когда достаточно было минимальных усилий, он действовал минималистично, реализуя крохи моментов. Когда следовало проявить отвагу и размашистость, он действовал именно так. Люди, не верившие в «Локомотив» в первой части сезона, потирали руки перед встречами «железнодорожников» с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком», предвкушая, как прагматичная бригада Семина падет перед с виду более азартными и будто активными соперниками. Но «железнодорожники» играли с ними на их же уровне, даже лучше. Команда Семина оказывается готовой к каждому конкретному противнику, от нее можно ждать чего угодно.

Против. Возрастающее давление

«Локомотив» воспринимается как главный герой первой части сезона. И чем неожиданнее этот взлет, тем больше героизма придается подвигу. Всюду рассуждают о феномене «Локомотива». Всю зиму будут идти эти пересуды, анализ. И вторая часть сезона стартует уже по-другому для «железнодорожников». Они не будут восприниматься как случайные лидеры. На них будут настраиваться как на реальных лидеров, на сильнейшую команду первых 20 туров чемпионата. Совсем другой уровень притязаний, давления. Психологически «Локомотиву» придется очень непросто: сохранить все плюсы, не растерять темпа и командной химии, когда конкуренты будут все злее, а пресса и болельщики начнут давить все сильнее.

Тут еще важный момент – большая пауза между двумя частями чемпионата. Специфика календаря такая, что ко второй части может подойти совсем другая команда по своему настрою, физическому состоянию, психологической форме, даже кадровому набору. Это нужно учитывать как фактор неопределенности, который способен сыграть и на руку, и против «Локомотива». А вы как считаете, сможет ли «Локомотив» удержать превосходство и сохранить свою игру?