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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Гинер не даёт Ганчаренко помечтать о подписании форварда в новом праздничном ролике ЦСКА

сегодня, 09:30

В ЦСКА с юмором относятся к известной проблеме команды - кадровому дефициту.

В новогоднем ролике с участием президента «армейцев» Евгения Гинера и главного тренера команды Виктора Ганчаренко была вновь затронута «больная» для болельщиков тема - нехватка классного нападающего.

Судя по ролику, этому желанию фанатов команды в ближайшем будущем сбыться не суждено, хотя видео и оставляет лучик надежды на лучшее. Так это или нет - узнаем в 2018 году.

Ранее ЦСКА опубликовал праздничный ролик с Акинфеевым и Головиным в главных ролях.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:00
Всё, армейцы ,ныряем теперь глубоко и надолго !!! Лет так на 16 ! )) Теперь ваша очередь хлебать !!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Жека Сорокин
сегодня в 15:54
Жека Сорокин:
А когда команда с ограниченными финансовыми ресурсами является постоянным лидером нашего футбола, то это восторг и восхищение. ========================================== 5 место уже успех для конюшни...да, печально это все, а ведь когда то боролись реально за высокие места..
А разве сезон кончился? Еще далеко не вечер.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 15:30
Прошлый НГ продолжается.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:26
Ничего, все у ЦСКА будет хорошо! В крайнем случае в команде есть такой универсал как Понтус Вернблум. Да и про Витиньо не забываем) Удачи, побед и всего наилучшего армейцам Москвы в Новом 2018 году!
SHMEL
SHMEL ответил Жека Сорокин
сегодня в 14:56
Жека Сорокин:
А когда команда с ограниченными финансовыми ресурсами является постоянным лидером нашего футбола, то это восторг и восхищение. ========================================== 5 место уже успех для конюшни...да, печально это все, а ведь когда то боролись реально за высокие места..
Когда последний раз мы занимали пятое место по итогам сезона?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:55
    Жека Сорокин
    Жека Сорокин
    сегодня в 14:42
    А когда команда с ограниченными финансовыми ресурсами является постоянным лидером нашего футбола, то это восторг и восхищение.
    ==========================================
    5 место уже успех для конюшни...да, печально это все, а ведь когда то боролись реально за высокие места..
    Жека Сорокин
    Жека Сорокин
    сегодня в 14:39
    Кони не берите дзюбу, это траоре №2 только еще и зп хочет как у Неймара...
    Всех болельщиков С Наступающим Рождеством!!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 14:06
    Дед за ЦСКА:
    СМЕЮТСЯ !!! Это верный признак того, что усиление БУДЕТ!!! Удачных трансферов зимой!!! С Наступающим Новым Годом команду и Болельщиков ЦСКА, ждём новых трофеев.
    Блажен, кто верует ! ))))
    cska.78
    cska.78 ответил hfcrfn
    сегодня в 13:55
    hfcrfn:
    Не пойму, нападающего надо, нападающий с русским паспортом Дзюба сто пудов свободен. "Они сами не знают чего они хочут!" (с)
    У ЦСКА разве есть проблемы с лимитом? Пусть Дзюба подтерется своим паспортом со своими запросами!
    hfcrfn
    hfcrfn
    сегодня в 13:48
    Не пойму, нападающего надо, нападающий с русским паспортом Дзюба сто пудов свободен.
    "Они сами не знают чего они хочут!" (с)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:19
    Дед за ЦСКА:
    СМЕЮТСЯ !!! Это верный признак того, что усиление БУДЕТ!!! Удачных трансферов зимой!!! С Наступающим Новым Годом команду и Болельщиков ЦСКА, ждём новых трофеев.
    Эдуард Григорьевич, дорогой. Нам с Вами ветеранам ЦСКА нужно пожелать здоровья и процветания, а за остальное побеспокоится Евгений Леонорович - лучший футбольный менеджер России 21 века. Удачи, дорогой!
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 13:19
    реально смешно)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил FILL3286
    сегодня в 13:17
    FILL3286:
    Цирк продолжается) ахахаххахах! Верните Траоре. С ним не соскучишься.
      Борисыч1
      Борисыч1
      сегодня в 13:01
      Шикарный ролик! С Новым Годом ЦСКА!
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 12:18
      а кто из них Гинер? светленький?
      cska.78
      cska.78 ответил Мигалков
      сегодня в 12:15
      Мигалков:
      Дзюбу надо брать. Он ускорит развал ЦСКА.
      Ты даже не отметился на новости, где Кокошка развел на деньги торпеду :)
      Совсем неинтересен свой клуб? :)
      albucid
      albucid
      сегодня в 12:12
      Всё как у Димона, денег нет, но вы держитесь там!
      Мигалков
      Мигалков
      сегодня в 12:07
      Дзюбу надо брать. Он ускорит развал ЦСКА.
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Colonist
      сегодня в 11:37
      Даже Дзюбе запaдлo в цска переходить! Анопка уничтожен!
      лицей
      лицей
      сегодня в 11:37
        игорь алексеев
        игорь алексеев
        сегодня в 11:34
        Витя харэ стонать уже! Есть же в наличии самый результативный голеадор Европы среди вратарей! Пора уже Игоря наигрывать на позиции нападающего! А в створ Оланаре поставь, хорош ему на лавке зевать!
        Суеверный
        Суеверный
        сегодня в 11:24
        Очередной юморной ролик. Вроде есть еще от ЦСКА. Появятся сегодня? Завтра поздновато будет.
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        сегодня в 11:21
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА
          сегодня в 11:06
          СМЕЮТСЯ !!!
          Это верный признак того, что усиление БУДЕТ!!!
          Удачных трансферов зимой!!!
          С Наступающим Новым Годом команду и Болельщиков ЦСКА, ждём новых трофеев.
          морозз
          морозз
          сегодня в 11:04
          Конский сериал разбитых надежд...
          Colonist
          Colonist
          сегодня в 11:02
          Дзюбу вам в команду!)))
          Colonist
          Colonist
          сегодня в 11:01
          Поржал!:)))
          cska.78
          cska.78
          сегодня в 10:43
          Молодцы ребята, продолжаете дарить хорошее настроение :) Значит и нап скоро будет, раз шутят на эту тему!
          Палыч82
          Палыч82
          сегодня в 10:38
          Хорошее видео, молодцы!
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