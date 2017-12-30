Гинер не даёт Ганчаренко помечтать о подписании форварда в новом праздничном ролике ЦСКА

В ЦСКА с юмором относятся к известной проблеме команды - кадровому дефициту.

В новогоднем ролике с участием президента «армейцев» Евгения Гинера и главного тренера команды Виктора Ганчаренко была вновь затронута «больная» для болельщиков тема - нехватка классного нападающего.

Судя по ролику, этому желанию фанатов команды в ближайшем будущем сбыться не суждено, хотя видео и оставляет лучик надежды на лучшее. Так это или нет - узнаем в 2018 году.

🎄 Виктор Михайлович, Евгений Леннорович и самое заветное желание — в очередном новогоднем ролике 🔥 pic.twitter.com/6NRLJOcR9a — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2017 г.

Ранее ЦСКА опубликовал праздничный ролик с Акинфеевым и Головиным в главных ролях.