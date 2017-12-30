Гинер не даёт Ганчаренко помечтать о подписании форварда в новом праздничном ролике ЦСКА

В ЦСКА с юмором относятся к известной проблеме команды - кадровому дефициту.
В новогоднем ролике с участием президента «армейцев» Евгения Гинера и главного тренера команды Виктора Ганчаренко была вновь затронута «больная» для болельщиков тема - нехватка классного нападающего.
Судя по ролику, этому желанию фанатов команды в ближайшем будущем сбыться не суждено, хотя видео и оставляет лучик надежды на лучшее. Так это или нет - узнаем в 2018 году.
Ранее ЦСКА опубликовал праздничный ролик с Акинфеевым и Головиным в главных ролях.
ахахаххахах!
Верните Траоре. С ним не соскучишься.
ахахаххахах!
Верните Траоре. С ним не соскучишься.
Это верный признак того, что усиление БУДЕТ!!!
Удачных трансферов зимой!!!
С Наступающим Новым Годом команду и Болельщиков ЦСКА, ждём новых трофеев.
Это верный признак того, что усиление БУДЕТ!!!
Удачных трансферов зимой!!!
С Наступающим Новым Годом команду и Болельщиков ЦСКА, ждём новых трофеев.