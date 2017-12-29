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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Аэрофлот» сообщил о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков

сегодня, 12:17

Авиакомпания «Аэрофлот» установит специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, где будет играть российская сборная - тариф составит пять рублей с учетом такс и сборов.

«Специальный „тариф болельщика“ составит пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) <...> Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО „Аэрофлот“ внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры - рейсы в город матча, после игры - рейсы из города матча)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Чтобы оформить билет по специальному тарифу, болельщикам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России.

Накануне эту идею предложил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а президент РФ Владимир Путин инициативу поддержал.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 17:47
На автомобиле кнеш)
Juve14
Juve14
сегодня в 17:46
Жил бы в тех краях с обьявы болел безплатно бы тоскал
Juve14
Juve14
сегодня в 17:45
Единицы из миллионов попадут, и на том спасибо) РЖД айда догоняйте) и автобусы и такси)
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 16:45
То есть всего два рейса Москва - Санкт-Петербург, Москва - Самара.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 16:28
Что-то не верится
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:00
Эту идею просто должны подхватить таксисты,проститутки,ликёро-водочные предприятия,бензоколонки,супермаркеты,гаишники...да многие могут удивить и порадовать простого болельщика.
orech
orech
сегодня в 15:23
понятно. Надуют.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 14:59
А что "Аэрофлот" еще летает? Его же три раза "футболили"... Или я что-то "путаю"? Смельчаки с парашютами могут рискнуть.
Owl Fake
Owl Fake ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:43
ПерекатиПоле:
Одна дама в красном вбросила лютую дичь, сейчас недалекие все это повторяют. Аэрофлот не монополист, что бы в одностороннем порядке заряжать цена на билеты и отбивать расходы на акцию "5 рублей билет"
А кто это, если она принадлежит правительству?
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 14:39
Какие хитрецы. Сначала была инфа, что тариф 5 рублей на ЛЮБОЙ матч ЧМ, теперь оказывается, что всего 3 матча нашей сборной.
Ну прям неслыханная щедрость, учитывая что подскочат таксы во все другие направления.
Saang
Saang ответил Romeo 777
сегодня в 14:17
Romeo 777:
А после ЧМ цены на билеты резко подскочат, и со временем все расходы "Аэрофлот" отобьёт на обычных людях.
Не будет этого. По одной простой причине - у Аэрофлота по жизни такая дикая наценка на билеты что они эти билеты по пять рублей даже не заметят.
Romeo 777
Romeo 777 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:44
ПерекатиПоле:
Одна дама в красном вбросила лютую дичь, сейчас недалекие все это повторяют. Аэрофлот не монополист, что бы в одностороннем порядке заряжать цена на билеты и отбивать расходы на акцию "5 рублей билет"
Во-первых, я не видел, чтобы кто-то подобное тут писал такое.
Во-вторых, слова "недалёкие" и т.п. оставь при себе.
Аэрофлот, да и любая другая компания никогда не будет работать в ущерб себе. Все расходы компания тем или иным способом вернёт рано или поздно.
Romeo 777
Romeo 777 ответил yudin_duda
сегодня в 13:41
yudin_duda:
В чем проблема купить заранее или у другой компании?
То то и оно, что нет проблем с этим. Речь идёт именно о данной компании. Но суть не в этом.
удав
удав ответил Romeo 777
сегодня в 13:41
Romeo 777:
Только не совсем понимаю, к чему этот цирк с 5 рублями...сделали бы уже совсем бесплатно.
совсем бесплатно нельзя, так тогда это попадет в другую сферу товарно-денежных отношений с другими критериями и будет больше бумажной волокиты для аэрофлота, а так с ценой (пусть и очень минимальной) это остается обычным купи-продай.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:39
Тариф распространяется на депутатов, ментов, фсбешников и прочую шушеру.
Это из той же сказки про кредиты малому бизнесу под 6% годовых или из сказки как вова простил уже сгоревшие налоги(по сроку давности 3 года).
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Romeo 777
сегодня в 12:59
Romeo 777:
А после ЧМ цены на билеты резко подскочат, и со временем все расходы "Аэрофлот" отобьёт на обычных людях.
Одна дама в красном вбросила лютую дичь, сейчас недалекие все это повторяют.
Аэрофлот не монополист, что бы в одностороннем порядке заряжать цена на билеты и отбивать расходы на акцию "5 рублей билет"
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:57
Молодцы, хорошая инициатива.
Вот только не понятен механизм.
Кому предъявлять паспорт, билет...
Как будет проходить продажа билетов на рейсы...

В общем вопросов много, ответов мало, но Аэрофлот все равно молодцы.
yudin_duda
yudin_duda ответил Romeo 777
сегодня в 12:35
В чем проблема купить заранее или у другой компании?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:28
Только не совсем понимаю, к чему этот цирк с 5 рублями...сделали бы уже совсем бесплатно.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:27
А после ЧМ цены на билеты резко подскочат, и со временем все расходы "Аэрофлот" отобьёт на обычных людях.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:24
Такого в мире еще не было и нигде не будет - добро пожаловать в Россию!!!
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