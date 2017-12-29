«Аэрофлот» сообщил о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков

Авиакомпания «Аэрофлот» установит специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, где будет играть российская сборная - тариф составит пять рублей с учетом такс и сборов.

«Специальный „тариф болельщика“ составит пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) <...> Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО „Аэрофлот“ внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры - рейсы в город матча, после игры - рейсы из города матча)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Чтобы оформить билет по специальному тарифу, болельщикам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России.

Накануне эту идею предложил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а президент РФ Владимир Путин инициативу поддержал.