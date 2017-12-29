«Аэрофлот» сообщил о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков

Авиакомпания «Аэрофлот» установит специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, где будет играть российская сборная - тариф составит пять рублей с учетом такс и сборов.
«Специальный „тариф болельщика“ составит пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) <...> Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО „Аэрофлот“ внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры - рейсы в город матча, после игры - рейсы из города матча)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
Чтобы оформить билет по специальному тарифу, болельщикам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России.
Накануне эту идею предложил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а президент РФ Владимир Путин инициативу поддержал.
Ну прям неслыханная щедрость, учитывая что подскочат таксы во все другие направления.
Ну прям неслыханная щедрость, учитывая что подскочат таксы во все другие направления.
Во-вторых, слова "недалёкие" и т.п. оставь при себе.
Аэрофлот, да и любая другая компания никогда не будет работать в ущерб себе. Все расходы компания тем или иным способом вернёт рано или поздно.
Во-вторых, слова "недалёкие" и т.п. оставь при себе.
Аэрофлот, да и любая другая компания никогда не будет работать в ущерб себе. Все расходы компания тем или иным способом вернёт рано или поздно.
Это из той же сказки про кредиты малому бизнесу под 6% годовых или из сказки как вова простил уже сгоревшие налоги(по сроку давности 3 года).
Это из той же сказки про кредиты малому бизнесу под 6% годовых или из сказки как вова простил уже сгоревшие налоги(по сроку давности 3 года).
Аэрофлот не монополист, что бы в одностороннем порядке заряжать цена на билеты и отбивать расходы на акцию "5 рублей билет"
Аэрофлот не монополист, что бы в одностороннем порядке заряжать цена на билеты и отбивать расходы на акцию "5 рублей билет"
Вот только не понятен механизм.
Кому предъявлять паспорт, билет...
Как будет проходить продажа билетов на рейсы...
В общем вопросов много, ответов мало, но Аэрофлот все равно молодцы.
Вот только не понятен механизм.
Кому предъявлять паспорт, билет...
Как будет проходить продажа билетов на рейсы...
В общем вопросов много, ответов мало, но Аэрофлот все равно молодцы.