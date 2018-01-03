Не залечь на дно в Брюгге

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
  • Главные новости
  • Все новости
19:28
Будогосский ответил Гинеру7
17:50
Габулов: «Перейдя в „Брюгге“, осуществил мечту поиграть в Европе»15
17:20
«Реал» в 2008 году отказался покупать Коутиньо за 2 млн евро, предпочтя ему Алипиу20
14:58
Алькантара хочет вернуться в «Барселону»31
12:29
«Сент-Этьен» нацелился на игрока «Локомотива»16
19:45
Бывший игрок «Арсенала» проходит медосмотр в варшавской «Легии»0
18:52
Нигматуллин: «Если бы Габулов не перешел в „Брюгге“, жалел бы потом всю жизнь»8
18:47
Два бельгийских клуба интересуются футболистом «Зенита-2»7
18:35
Джан доиграет сезон в «Ливерпуле»0
18:24
Джованни Симеоне: «Однажды отец возглавит „Интер“»1
18:12
Озил: «Горжусь, что играю за „Арсенал“»5
17:58
Вратарь «Баварии» Ульрайх травмировал палец3
17:38
Коноплянка может стать игроком «Шахтера»2
17:30
Зидан: «Не верю, что Бензема получил травму во время зимнего отпуска»2
16:44
Давид Сильва сообщил, что его ребенок родился недоношенным и борется сейчас за жизнь12
16:36
Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Горецке0
16:35
Барелла продлил контракт с «Кальяри»0
16:22
Китайский клуб выкупил контракт игрока «Вильярреала» за 40 млн евро7
15:59
Пока «Вест Бромвич» проигрывал «Вест Хэму», дом игрока «дроздов» ограбили9
15:35
Н'Гбакото стал игроком «Генгама»1
15:20
Аджоев: «Габулов лично приехал ко мне и попросил отпустить его в „Брюгге“»8
15:11
Вида зовет Манджукича в «Бешикташ»2
14:43
Тренер «Нумансии»: «Меня смешит, когда люди говорят, что „Реал“ уже не тот»7
14:43
Голкипер «Ромы» на радаре у ПСЖ и «Барселоны»3
14:25
«Хетафе» приобрел вингера «Валенсии» и отправил его в аренду1

Не залечь на дно в Брюгге

сегодня, 14:30

Ничего себе! Игрок сборной России уехал в Европу, причем тот, от которого не ждали. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов восхищен смелостью Габулова, который присоединился к «Брюгге».

Шок

Дожили. Отъезд российского игрока за рубеж воспринимается как нечто настолько необычное, что в это даже не верится. Честно. Новость о переходе Владимира Габулова в «Брюгге» в первую секунду показалась каким-то сюрреализмом, настолько мы привыкли воспринимать наш футбол обособленно от европейского. Есть какие-то вещи, к которым мы готовы, вроде намечающегося трансфера Федора Смолова в серьезный чемпионат, хотя, на самом деле, этот переход может вообще никогда не состояться. Рутинного каждодневного трафика между РФПЛ и другими европейскими чемпионатами просто нет. Вернее, он существует, но только для легионеров. А тут – Габулов, которому 34 года, едет в Бельгию. Да, не в Англию или Испанию, но все же известный клуб, постоянно участвующий в еврокубках. Любопытно и необычно. 

«Брюгге» следит за российскими игроками 

Подняв архивы новостей, можно убедиться, что «Брюгге» не впервые обращает внимание на российских футболистов, что делает трансфер Габулова более понятным. Скауты бельгийского клуба отслеживают прогресс ряда игроков РФПЛ, в частности, осенью гости из Брюгге посетили матч «Локомотива», чтобы воочию понаблюдать за игрой молодого защитника Михаила Лысова. Полтора года назад «Брюгге» выходил на «Динамо» с официальным предложением по Роману Зобнину, однако «Спартак» тогда оказался расторопнее и не прогадал. Но, как видим, вкус у бельгийцев замечательный. 

И теперь выясняется, что в «Брюгге» считают российский футбольный рынок перспективным и недооцененным, бельгийцы хотят стать трамплином для молодых футболистов из РФПЛ, которые жаждут уехать в Европу и развиваться. Таких мало, но они есть. Вы спросите, тогда причем тут 34-летний Габулов? Очевидно, в «Брюгге» рассчитывают, что Владимир поможет провернуть действительно желанные трансферы: и силой убеждения соотечественников, и самим своим присутствием в клубе. Мудрый политический ход. Но только во вторую очередь. В первую – «Брюгге» нужен был такой вратарь. И скоро вы узнаете почему.

Повышение или понижение?

Факты и цифры помогут вам разобраться. Во-первых, в Бельгии весьма серьезный чемпионат, который занимает девятое место в рейтинге УЕФА, выше Турции и Нидерландов, например. Во-вторых, по данным «Трансфермаркта», суммарная стоимость всех футболистов РФПЛ составляет 739 миллионов евро, а бельгийской Про-Лиги – 547 млн. Разница в 200 миллионов не кажется такой уж существенной, если учесть, что бельгийцы работают на импорт, взращивают настоящих звезд для топ-чемпионатов Старого Света, а наши в основном скупают то, что плохо лежит, и до чего можно дотянуться при нынешних возможностях. В общем, уровень лиг вполне сопоставим, а статус клубов в пользу «Брюгге».

Состав «Арсенала» - 17.6 миллиона евро (12-й в РФПЛ), «Брюгге» - 68.7 миллиона (второй после «Андерлехта»). «Брюгге» - второй по титулам клуб за всю историю существования бельгийского футбола после «Андерлехта», постоянный участник еврокубков, и что особенно важно, прямо сейчас новый клуб Габулова лидирует в турнирной таблице с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем. То есть у Владимира есть отличная возможность стать чемпионом Бельгии и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Понимаете, насколько это несопоставимо с задачами тульского «Арсенала»? Это повышение, причем весьма и весьма заметное. Другой вопрос, какой статус уготовлен Габулову в «Брюгге»: одно дело пережить счастливые мгновения, защищая ворота, и совсем другое – на скамейке запасных.

Конкуренты и шансы на попадание в основу

Владимир Габулов – четвертый во вратарской бригаде «Брюгге». Возможно, кто-то из его коллег окажется лишним и покинет команду в течение зимнего трансферного окна, но пока представляем каждого конкурента, тем более все трое были задействованы в матчах текущего сезона. 

Итан Хорват (США, 22 года) = 12 матчей, 11 пропущенных мячей. Молодой американец венгерского происхождения начинал сезон в качестве основного вратаря и сыграл больше своих конкурентов, но утратил первоначальное доверие хорватского тренера Ивана Леко, совершив ряд ошибок. Похоже, у Хорвата проблемы с психологической устойчивостью. Оцените его ужасный ляп из матча сборных США и Португалии, который Итан совершил уже после потери места в основе «Брюгге».

Гийом Юбер (Бельгия, 23 года) = 4 матча, 3 пропущенных мяча. Следующим ставленником Леко на последнем рубеже стал Гийом Юбер, летом 2017-го перебравшийся в «Брюгге» из «Стандарда», где тоже не был основным. Человек за 350 тысяч евро изначально приобретался для укрепления вратарской обоймы. Не похоже, чтобы он был готов к ответственности первого номера, что и доказали четыре матча, в которых Юбер выглядел далеким от уверенности голкипером. Как следствие – новая рокировка на ответственной позиции.

Людовик Бютелль (Франция, 34 года) = 5 матчей, 5 пропущенных мячей. Наконец, в последних перед новым годом матчах главный тренер «Брюгге» решил вернуться к кандидатуре опытнейшего Бютелля, который был первым номером «черно-синих» в кампании 2016/2017. Но и Людовик, который в молодости тренировался и иногда подменял Канисареса в «Валенсии» Рафаэля Бенитеса, не стал вдруг бетонной стеной. 

Таким образом, в «Брюгге» действительно существует вратарский кризис, который Владимир Габулов призван решить. Не удивлюсь, если уже 21 января, когда для «Брюгге» возобновится чемпионат после зимней паузы, российский кипер займет место в воротах. Габулову будет предоставлен шанс стать первым номером команды – это 100%, Владимиру нужно будет не поддаться общей вратарской панике, царящей в «Брюгге», и обосноваться в воротах всерьез и надолго. По крайней мере, на те полтора года, пока будет действовать его контракт. Удачи, побольше матчей и поменьше пропущенных голов! 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Тосно» усилился игроком сборной Черногории
01 января 11
«Анжи» подписал форварда-гренадера
30 декабря 2017 18
«Локомотив» и «трудные подростки»
29 декабря 2017Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка13
«Спартак» подписал Тюнина
29 декабря 2017 37
«Анжи» подтвердил покупку Антона
29 декабря 2017 7
«Крылья Советов» подписали нападающего «Томи»
29 декабря 2017 2
Обсудить
Все комментарии
Igorello97
Igorello97
сегодня в 19:40
Слуцкий недавно был в Халле. И что?
vka1970
vka1970
сегодня в 18:12
Всё правильно Володя делает.Чисто психологически, Габулов вполне устойчив и хорош.Его тут Миллером и Газпромом пугали, но он и им не поддался,так что в Брюге будет первым.Это даже не обсуждается.
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 17:52
Чемпионат Бельгии растит игроков уровня Азар, Де Брюйне, Лукаку, наш же чемп-всяких Кокош и Дзюбиний. Почувствуйте разницу!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:44
Удачи Габулову в Брюгге!
Klasse
Klasse ответил FILL3286
сегодня в 17:06
FILL3286:
Если бы бакланы не платили всяким коко да дзюбе по 4 млн,может бы и пытались хотя бы ехать,а так сиди на болоте,да миллионы считай)))
Бакланистан должен был Габулова у Брюгге перехватить за 25 млн евро.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:55
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:41
Лучше бы в Арсенале остался, чемпионат Бельгии это несерьезно.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 16:36
...Габулов станет основным вратарём Брюгге 100%
Saang
Saang
сегодня в 16:03
Внезапно. Крут, будем надеяться, он поднимет свою планку вместе с Брюгге. Удачи)
борька
борька
сегодня в 16:03
Получится, вратарь отличный! Успехов в ЛЧ! Здоровья и удачи!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 15:43
Мало кого в сборной уважаю, Габулов один из тех, теперь ещё больше зауважал! Удачи!
shtair
shtair
сегодня в 14:58
Удачи Володе
FILL3286
FILL3286
сегодня в 14:56
Если бы бакланы не платили всяким коко да дзюбе по 4 млн,может бы и пытались хотя бы ехать,а так сиди на болоте,да миллионы считай)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100