Системные администраторы лидеров РФПЛ

Материал о ключевых игроках топ-клубов Старого Света собрал положительные отзывы и пару просьб. «Соккер.ру» реагирует и копается в характеристиках заметных сисадминов РФПЛ.

Как мы уже договорились, системообразующие игроки обладают следующими атрибутами: это игрок средней линии, который чаще всего принимает и раздает мячи, возможно, но не обязательно это интеллектуальный маршрутизатор команды и метроном, диктующий темп. В зависимости от игрового стиля и тренерских взглядов, это может быть классический «реджиста» - режиссер, действующий в глубине поля на позиции опорного полузащитника. Другие команды предпочитают, чтобы атаки начинали центральные защитники, а судьбоносные розыгрыши происходили перед чужой штрафной площадью. В таком случае на роль системных администраторов, очевидно, выбирают атакующих полузащитников, причем не обязательно центральных. Скажем, еще недавно в «Зените» большинство мячей в созидании проходили через Мигеля Данни, тяготеющего к левой бровке. Посмотрим, кто заведует игрой клубов РФПЛ сейчас, но сначала вспомним характеристики коллег из европейских грандов, чтобы модельные характеристики были перед глазами.

Имя Клуб Пасов в среднем за игру Точность передач Тони Кроос «Реал» 76.4 92% Серхио Бускетс «Барселона» 76.6 91.5% Фернандиньо «Манчестер Сити» 85.9 90.4% Неманья Матич «Манчестер Юнайтед» 70.8 86.5% Сеск Фабрегас «Челси» 68.8 82.8% Джордан Хендерсон «Ливерпуль» 73.7 83.2% Кристиан Эриксен «Тоттенхэм» 54.4 80.8% Гранит Джака «Арсенал» 83 85% Тиаго Алькантара «Бавария» 64.7 90.7% Миралем Пьянич «Ювентус» 59.6 89.1% Марко Верратти ПСЖ 97 91%

Сисадмин «Локомотива». Игорь Денисов

Передач за матч: 65.7. Точность: 87.3%

Сборной России, вернее, ее главному тренеру этот футболист не нужен, но мы-то знаем, что Денисов обладает не только опытом и характером, но и высоким по меркам РФПЛ классом. Игорь – тот самый парень, который является опорой для скелета командной игры лидирующего «Локомотива», причем это удобный пример, чтобы показать разницу между диспетчером и системным администратором. Денисов администрирует игру «железнодорожников», а роль диспетчера у Мануэла Фернандеша. В некотором смысле это ретроградный подход, возвращение к классике, ведь в век стремления футбола к универсализму и стирания граней между амплуа все больше тренеров отказываются от чистых опорных полузащитников, предпочитают им хавбеков с широким спектром возможностей.

Сисадмин «Зенита». Леандро Паредес

Передач за матч: 60.3. Точность: 87.3%

Прошедшим летом «Зенит» решил завести качественного системного администратора в лице Леандро Паредеса и осовремениться. Попутно питерцы избавились от медлительных Хави Гарсии и Эрнани на ответственной позиции. В «голом» виде цифры Паредаса выглядят прилично, но можно копнуть чуть глубже: в пятерке лидеров «Зенита» по количеству передач наравне с Паредесом сплошь защитники, с которыми аргентинец чаще всего и взаимодействует. А это говорит о проблемах с начальной фазой атак, за что Леандро несет ответственность.

Сисадмин «Спартака». Фернандо

Передач за матч: 67.3. Точность: 84.6%

Фернандо дает чуть больший объем, чем Паредес, но и ошибается чаще, причем это симптом спада бразильца во втором сезоне, ведь в дебютной кампании в РФПЛ держал точность передач на уровне 88%, а в отдельных матчах переваливал за 90%. Шикарные цифры! Потеря качества системообразующего исполнителя сказалась на результатах в начале сезона, впоследствии Фернандо привел себя в порядок, но общая проблема у «Спартака» такая же, как у «Зенита», как у большинства российских клубов: неумение атаковать позиционно. Поэтому в числе главных пасующих игроков «красно-белых» наравне с Фернандо все те же защитники, образующие пропасть между бразильцем и Денисом Глушаковым, который с 40.1 передач только на девятом месте в команде по этому показателю.

Сисадмины «Краснодара». Юрий Газинский и Шарль Каборе

Передач за матч: 70.9 и 67.6. Точность: 83.9% и 87.4%

В «Краснодаре» сложно выделить одного хавбека, потому что администраторские функции распределены между Газинским и Каборе. «Быки» стремятся играть с мячом, настаивают на контроле, поэтому у них в пятерке лидеров по числу передач не только Юрий и Шарль, но еще и Маурисио Перейра. Именно средняя линия «Краснодара» больше всего работает с мячом, пусть зачастую это и декоративные упражнения. Газинский и Каборе – лидеры по количеству пасов во всей РФПЛ, поэтому и невозможно проигнорировать одного из них. У «быков» сильнейшая позиционная атака в лиге, что дает им преимущество в матчах над середняками-аутсайдерами, предпочитающими закрываться, но подставляет под удары стремительно контратакующих конкурентов.

Сисадмин ЦСКА. Бибрас Натхо

Передач за матч: 57.7. Точность: 82.1%

По числу передач в ЦСКА Натхо опережают Василий Березуцкий и Виктор Васин, а Сергей Игнашевич со вторым братом наступают на пятки. Это российская классика, ведь над острейшими комбинациями, которые разыгрывают центральные защитники, смеются еще со времен Онопко и Никифорова. И у армейских столпов наверняка появятся достойные преемники. Если говорить о полузащите, то ближайший помощник Натхо – это Александр Головин, который регулярно берет на себя инициативу, но на должности сисадмина именно Бибрас, которому явно не хватает ни качества, ни объема действий. ЦСКА нужно или снова перетягивать одеяло: возвращать Вернблума в опорную зону и распределять функции на двоих, как в «Локомотиве», либо привезти полноценного «реджисту», который точно сделает команду сильнее. Такой человек нужен «армейцам» ничуть не меньше форварда.

Системные администраторы топ-клубов Европы

Возможно, разделение администраторских и диспетчерских функций – не самое современное решение, но Юрий Семин применил его без сомнений, и это дает «Локомотиву» преимущество над конкурентами, у которых проблема и вовсе не решена. Спад Фернандо повлиял на слабые результаты «Спартака» в начале сезона, а «Зенит» столкнулся с похожими трудностями поздней осенью, когда у Леандро Паредеса испарился стартовый запал. Эти футболисты определяют лица своих команд, без них атаки приходится начинать защитникам, связь между линиями разрывается.

Не факт, что ЦСКА больше приобрел, чем потерял, выдвинув Понтуса Вернблума в линию атаки, ведь в построении центра поля по локомотивскому образцу была логика и смысл, а один Натхо там явно не справляется. С «Краснодаром» особая история, это единственная команда в РФПЛ, ставящая контроль мяча во главу угла безо всяких условий. И, вообще-то, с точки зрения рисунка, результативности и взаимодействий дела у «быков» идут неплохо, другое дело, что для эффективного применения такого сложного футбола и исполнители нужны классом гораздо выше. А имеющиеся на своем уровне справляются достойно.