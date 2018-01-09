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Не хуже Погба. Хавбек для больших клубов

сегодня, 12:37

«Лацио» оценил Милинковича-Савича в 100 миллионов евро, а «Соккер.ру» рассматривает футбольные плюсы и минусы таланта из Сербии.

Кто такой Милинкович-Савич?

Двадцатидвухлетний хавбек «Лацио» и сборной Сербии, сын футболиста, брат вратаря «Торино» Вани Милинковича-Савича. Сергей из спортивной семьи. Его отец Никола Милинкович тоже был футболистом, поиграл в Испании за средние команды, вроде «Альмерии», женился на баскетболистке Милане Савич. Не удивительно, что рост Сергея – 192 сантиметра, а его младшего брата Вани – 202.

На братьев, которые воспитывались в школе «Войводины», обратили внимание после Евро-13 для юношей до 19 лет, где Сербия выиграла турнир, победив в финале французов благодаря голу Андрии Луковича, но «Бронзовый мяч» на турнире получил именно наш герой. На победный для сербов чемпионат мира для 20-летних Сергей поехал уже в качестве игрока «Генка», а его брата Ваню подписал в свою академию МЮ. Хотя больше говорили о старшем брате.

Сергей, рожденный в Каталонии, взял двойную фамилию – отца и матери, как порой делают в Испании. А после возвращения из Новой Зеландии его ждали переговоры с новыми клубами, которые вел для него Матея Кежман. Согласно басне, бывший форвард выбрал клиента после 10 минут просмотра его игры. А молодой хавбек выбрал «Лацио», его бельгийский клуб получил от 9 до 18 миллионов евро, согласно разным источникам. 

Получается, «орлы» могут за неполные три года поднять цену на игрока минимум в пять раз. Ведь сейчас на матчах с участием Сергея легко может находиться от двух до трех десятков скаутов. Посмотреть на парня приезжают даже представители клубов, которым он не достанется в принципе. Для чего? Чтобы понять, как живьем выглядит человек с таким удивительным сочетанием тактических, физических и технических характеристик. 

Что делает Сергея особенным хавбеком?

Сочетание техники и физических кондиций. Милинкович-Савич - не увалень, хотя всегда пользуется своими габаритами. Он может снимать второй этаж, как в центре поля, так и впереди. Атакующий хавбек по фактуре больше похож на центрального полузащитника «от штрафной до штрафной», и многих соперников это смущает. Ждут от рослого парня силовой игры, а получают тонкие передачи вразрез. 

Поскольку Сергей молод, из него можно слепить футболиста любого амплуа в центре поля. У Гамшика, Пьянича или Строотмана есть ярко выраженные сильные стороны, но в Серии А только хулиган Наингголан из хавбеков может считать себя одинаково сильным в атаке и разрушении. Только Раджа и Сергей настолько разноплановые, но за серба играет его рост, помогающий собирать победы наверху.

Хотя в этом сезоне Индзаги сконцентрировал Милинковича-Савича на игре низом, чтобы поработать над его участием в игре и передачами. 51.9 пасов в среднем за матч при точности 81.2% - неплохо для атакующего хавбека, но по передачам под удар серб может стать сильнее. 1.5 паса – скромный показатель, если рядом есть Луис Альберто, у которого по 2.7 таких пасов, а в Серии А играет Кандрева – 3.1 передачи под удар за матч. 

Вот только Сергей моложе всех названных, с его минусами и игровым стилем можно работать дольше. У серба хорошо поставленный удар, его очень сложно остановить во время проходов – масса помогает. А вот диспетчерские функции надо подтянуть. У Милинковича-Савича есть свежий взгляд на поле – видит напарников, но идеальными его пасы не являются. Почти 20% брака, да и финты порой использует, хотя мог бы сыграть тоньше и без ставки на себя любимого. Но по сумме возможностей перед нами один из главных молодых игроков мира. 
Видео игры Милинковича-Савича в новом сезоне

Милинкович-Савич лучше, чем Погба?

Чем молодой Погба, конечно же, с нынешним сравнивать некорректно, пусть они даже могут оказаться в МЮ одновременно. А разговор на тему Поля начали не просто так. Симоне Индзаги в конце декабря поделился мыслями о подопечном: «Мы говорим о молодом игроке, который обладает и техникой, и хорошими физическими данными, в то время как другим футболистам зачастую одной из этих характеристик не хватает. 

Поэтому Милинковича-Савича так высоко ценят, и я надеюсь, что он станет даже лучше, чем Погба, который тоже, безусловно, входит в число лучших». Так давайте сравним то, что смог молодой Поль в «Ювентусе» с тем, что показал Милинкович-Савич в первой части нового сезона: 

Не хуже Погба. Хавбек для больших клубов

Как видите, в окружении звезд «Ювентуса» пару лет тому назад Погба, будучи даже чуть старше, чем сербский коллега, смотрелся не намного лучше, чем сейчас Милинкович-Савич, играя за «Лацио». Это мощная заявка на светлое будущее самого одаренного сербского футболиста последнего десятилетия. Хотя у хавбека «Лацио» есть проблемы с потерями мяча и перехватами, обратите внимание на победу по разрезающим передачам (Throughballs – 0.42 против 0.27 у молодого Погба)– задатки налицо.  

Также у серба нет главного минуса молодого Поля. Погба не желал всегда работать на команду и над своими минусами, он ленился. Милинкович-Савич из спортивной семьи, где уход мамы и папы на тренировки – обычное дело, дети с первых лет привыкли сами заниматься спортом, ленивым игрока «Лацио» не назвать. Следовательно, через год Сергей вполне может превзойти 23-летнего Погба по ряду параметров. Уже сейчас подошел вплотную, хотя не играет за чемпионскую команду, которая над каждым соперником доминирует, как тот «Ювентус». 

Сергей вырастет в звезду мирового футбола?

Многое зависит от клуба и тренера, к которому попадет. Ведь работа Индзаги – одна из главных причин резкого прогресса. Хавбеку пора вспомнить, как он выбрал «Лацио». «Генк» и представители игрока договорились о контракте с «Фиорентиной», футболист побывал во Флоренции, но взял паузу, поскольку подъехал Таре – спортивный директор римлян. Сергей устно обещал ему переход в «Лацио», поэтому извинился перед «фиалками» и выбрал Рим. 

Не ошибся, и в будущем от выбора хавбека тоже многое зависит.  Идти нужно только в клуб, где можно прогрессировать в основе и работать с тренером со свежими идеями. Не то чтобы не стоит даже смотреть в сторону МЮ, который в юношеском возрасте подписывал его брата Ваню. Но если ПСЖ и МС будут настойчивее – возможно, лучше выбрать именно эти аббревиатуры. Впрочем, Моуриньо может оказаться в Париже, так что от встречи с Жозе не так просто убежать.

При этом важно не спешить и не бежать в «Ювентус», если позовут. Милинкович-Савич - не идеальный футболист, не лучший хавбек мира. А у «Лацио» есть более зрелые мастера по понятным причинам. В Серии А найдутся хавбеки, которые умеют сыграть на том же уровне и даже грамотнее. Но, глядя на этого парня, многие скауты быстро пишут сообщения тренерам. Знатные наставники не откажутся с ним поработать. Гвардиола и Моуриньо точно примут участие в торгах.

«Лацио» приобрел таланта, за развитием карьеры которого будет интересно следить в новом году. Особенно с учетом, что ждем Сергея в гости – должен сыграть в России на чемпионате мира. В Самаре, Калининграде и Москве, где пройдут матчи сербской группы, их команду встретят гостеприимно. А у самого Милинковича-Савича будет возможность получить бесценный опыт, работая против разноплановых сборных Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. У Сергея все лучшие матчи – в будущем, но по первым сезонам в Италии о нем можно сказать больше положительного, чем отрицательного. 

Значит, 100 млн евро или даже чуть больше – цена, которую будущий клуб может заплатить за одного из самых ценных молодых хавбеков его поколения. Кежман работает с отличным клиентом, но агенту важно не допустить свою ошибку из прошлого – не стоит идти в первый же клуб, который даст много денег, как сделал Матея в случае с «Челси». Сергею нужна команда, где он необходим в основе. И пока такая команда – «Лацио» Симоне Индзаги. Молодой человек это понимает, ведь отказывается реагировать на слухи и предпочитает доказывать свою перспективность на поле. 

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:14
В ПСЖ он станет вторым Крыховяком. Идеальные варианты Ливерпуль или Челси
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 18:53
Он реально топовый игрок. И негритянская лень ему не присуща. Погба сейчас гораздо хуже себя, ювентийского. И очень правильно Кежман не торопится его сбагрить в очередной мешок, хотя ПСЖ уже и 170 заряжало.
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 17:22
Погба Лучше в милион раз
Don trambon
Don trambon ответил Владимир Ушаков
сегодня в 16:01
Владимир Ушаков:
На момент 2012-13 годов были Кэррик,Клеверли,Андерсон,Флетчер и Скоулз,и играли офигенно,а Погба не хотел ждать шанса,вот и ушел,цена не 105 а 75,а с учетом того что всякие Дембеле и Коутиньи по 100+ стоят,а петухи по 222,цена нормальная,и что за бред про освоение,он и так все знал, и какое еще восстановление,у него в прошлом сезоне практически не было травм, только в этом всего 2-3 недели пропустил,так мне ещё смешней стало
в эти года у муму был лысый судья, а не игроки игравшие офигенно ахах
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Don trambon
сегодня в 15:10
Don trambon:
ахах. заплатить за своего воспитанника 105 лямов, потом ждать когда освоится, потом ждать когда восстановится да ещё сверху репетитора нанимать. Смешно.
На момент 2012-13 годов были Кэррик,Клеверли,Андерсон,Флетчер и Скоулз,и играли офигенно,а Погба не хотел ждать шанса,вот и ушел,цена не 105 а 75,а с учетом того что всякие Дембеле и Коутиньи по 100+ стоят,а петухи по 222,цена нормальная,и что за бред про освоение,он и так все знал, и какое еще восстановление,у него в прошлом сезоне практически не было травм, только в этом всего 2-3 недели пропустил,так мне ещё смешней стало
Ктулху
Ктулху
сегодня в 14:02
Погба распиаренный нигер
Don trambon
Don trambon ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:02
Владимир Ушаков:
Посмеялся с заголовка,он ещё как хуже Погба
ахах. заплатить за своего воспитанника 105 лямов, потом ждать когда освоится, потом ждать когда восстановится да ещё сверху репетитора нанимать.

Смешно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:44
Посмеялся с заголовка,он ещё как хуже Погба
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