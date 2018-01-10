​Семь россиян, которых может подписать «Спартак»

«Соккер.ру» следит за иностранными трансферными целями «Спартака». Но не обходим стороной и российских футболистов – существуют кандидаты в новые Зобнины.

Точечная ставка на старательных россиян себя оправдывает. Зобнин, Джикия, Селихов или Кузяев – лишь часть примеров. Есть успехи на этом фронте в «Локомотиве». Найдутся выращенные в футбольной провинции звезды, вроде Смолова. Но Федор в «Спартак» не пошел летом и вряд ли пойдет зимой. Ведь Федун подчеркивал – вынуждать нападающего не будут, да и ценник кусается.

Поэтому такие варианты исключены. Как контракт с Шатовым – тут смысл найти можно, но «Зенит» откажется. При этом сильных иностранцев «Спартаку» со скидкой тоже никто давать не будет. Андреаса Кристенсена «Челси» не подарит «красно-белым» в оборону – самому Конте датчанин пригодился, а от Пашалича, как видите, не всегда есть серьезная польза.

Когда приходится выбирать между Петковичем и Ещенко или Зобниным и Поповым, то даже если есть несовпадение по амплуа, в условиях лимита нужно ставить на местных, только не ленивых. В «Спартаке» это, безусловно, понимают. Не исключено, что в ближайшее время попробуют найти нового Джикию в оборону и подпишут плеймейкера с российским паспортом.

Точно идут поиски универсального крайнего защитника, чтобы подменял Ещенко и Комбарова – не идеальных в обороне и не самых молодых игроков команды, ведь Тигиев может прибавить, но всюду успеть не в состоянии.

Александр Ташаев («Динамо», 23 года)

Поскольку Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», то тут развитие событий зависит во многом от турнирного и финансового положения его нынешнего клуба. Но пример Зобнина показывает, что интерес «Спартака» к талантливым соседям не иссяк. Конечно, если мыслить категориями мужской принципиальности, то из «Динамо» к «красно-белым» переходить не стоит. Но в реальном мире, где многие «бело-голубые» оказывались даже в «Зените», не стоит быть наивным. Если Ташаев станет играть еще сильнее, Промес уйдет, а Каррера вспомнит, сколько Самедову лет – Александр может присоединиться к Зобнину.

Михаил Меркулов («Урал», 23 года)

Набиуллина не учитываем, поскольку Эльмир после яркого старта играет так, что его даже Манчини не назовет первым в списке кандидатов на потенциальную замену Кришито и Жиркова, если они покидают «Зенит». Зачем «Спартаку» футболист, которого торгует конкурент? «Рубин» нуждается в деньгах, продаст крайнего защитника тому, кто больше заплатит. Бауэра уже отправили в Англию, теперь очередь Набиуллина.

А «Спартак» может присмотреться к Меркулову. Что хорошо в левом защитнике «Урала» - не дублирует Комбарова. Кроссы не такие классные, а вот по отборам, перехватам и умению не нарушать правила молодой Михаил уже лучше, чем тридцатилетний Комбаров. О Тигиеве помним, но не забываем слухи об интересе к левому беку «Тюмени». Если «Спартак» ныряет в ФНЛ в поисках, то надо смотреть по сторонам в РФПЛ. Лысова «Локомотив» не отдаст, а Меркулов перейти в «Спартак» может. Если прибавит, конечно же. Но это обязательное условие для каждого в списке.

Иван Обляков («Уфа», 19 лет)

Оздоев – избитый вариант, который не стыкуется с игрой Фернандо и Глушакова в центре. А вот вариант с атакующим полузащитником, которому всего девятнадцать лет, но играет достаточно зрело, чтобы выходить в основе «Уфы», кажется интересным. У Семака один из самых шустрых и резких клубов РФПЛ при переходе в атаку. А поскольку Иван думает быстрее, чем тот же Подберезкин – бывший кандидат в «Спартак», ушедший в аренду в «Рубин», Федуну грех не отправить гонцов в Уфу. Особенно когда у него на контракте сидят Попов и Джано. Приличные, но нестабильные футболисты. Если Обляков неплох в девятнадцать, через пару лет может быть как Алексей Миранчук, хотя и со своим стилем игры. «Спартак» интересуется младшим Еременко, но Обляков способен сыграть в будущем не хуже.

Евгений Марков («Тосно», 23 года)

Вряд ли у «Зенита» эксклюзивные права на всех ярких игроков «Тосно», даже если они раньше играли за «Зенит-2». Но если так, «Спартаку» становится еще интереснее повоевать за Евгения, который зимой остался без напарника в атаке Заболотного. «Красно-белым», если Зе Луиш и Промес уйдут в этом году, придется обновлять группу атаки. Один из самых интересных молодых российских нападающих второй волны – нормальный кандидат. Ничем не хуже в оттяжке или даже ближе к штрафной, чем Попов или Джано. А поскольку Маркову всего двадцать три года, а в составе «Тосно» он забил 8 голов после 12 матчей в основе (еще семь выходов на замену), то Карреру может заинтересовать.

Антон Миранчук («Локомотив», 22 года)

Понятно, что Антон на прицеле у «Спартака», поскольку за полгода прошел почти тот же путь, что его родной брат за пару лет. Прогресс с такой скоростью обычно продолжается двумя путями. Или Антон остановится – будет жаль, ведь не похоже, чтобы универсальный атакующий полузащитник и форвард выработал свой ресурс. Или Миранчук добавит еще, и тогда к списку тех, кто им интересуется, допишем иностранные клубы, помимо «Спартака» и «Зенита». «Красно-белым» тут надо будет проявить настойчивость – «Локомотив» просто так Антона после успешного сезона не отдаст.

Вячеслав Караваев («Спарта», 22 года)

Странно, что защитник «Спарты», когда он был на пике формы, не оказался в России. Но и после определенных проблем в Праге крайний оборонец с дипломом академии ЦСКА может заинтересовать российские клубы. «Зенит» присматривается к Набиуллину – не первый раз и не первый год, но кто мешает взять в таком случае Вячеслава в «Спартак»? Крайнему защитнику всего 22 года, и поскольку эксперимент с Петковичем может провалиться, а Караваев умеет играть не только справа, то Каррере и карты в руки. Надо добавить одну букву к названию нынешнего клуба защитника – получите игрока «Спартака».

Алексей Миранчук («Локомотив», 22 года)

Разумеется, на первом месте тот брат Миранчук, которого будет сложнее достать. Но слухи об одном или даже двух новых близнецах в составе «Спартака» ходят давно. До лета переход Алексея невозможен – заряжен на чемпионскую борьбу в «Локомотиве». Но дальше на парня упадут тяжелые денежные предложения от «Зенита» и «Спартака». Миранчук мог оказаться в одном из этих клубов раньше, но остался в составе «железнодорожников». В будущем, если захочет сменить клуб – Федун от такого плеймейкера не откажется. Алексей играет интереснее и смотрится перспективнее тех, кто есть у «Спартака» на похожих позициях.

Как видите, даже если считать, что в РФПЛ традиционно мало ярких россиян, которые моложе Дмитрия Тарасова и не успели трижды жениться, в «Спартак» можно набрать нестарых отечественных игроков. И поскольку есть примеры Селихова, Джикии и Зобнина, которые перешли в состав московского клуба и не прогадали, список продолжится.

Новые имена будут, вовсе не обязательно иностранные. Зимой можно подумать о Караваеве. Хотелось бы найти российского центрбека в ближайший год. Да и в атаке понадобятся люди, ведь Зе Луиш и Промес не обещали играть за «Спартак» до футбольной старости, которая не за горами у Луиса Адриано и Самедова. «Спартак» будет обновляться, российскими футболистами – в том числе.