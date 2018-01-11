Грядут большие перемены. Тренеры грандов, держитесь!

Зидан не удержится в «Реале», у лондонских клубов будут новые наставники, «Бавария» подыскивает умелые руки для команды. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran - о грядущих перестановках.

Четный год – это всегда обнуление цикла в футболе, так уж устроен календарь. Всегда в годы крупных турниров происходит больше трансферов, клубы решаются на значимые перестроения и смену векторов развития, что оборачивается тренерскими отставками и назначениями. 2018 год вряд ли станет исключением, а, возможно, даже окажется рекордным по числу перестановок на уровне топ-клубов. Футбольный мир меньше, чем кажется, а на его верхушке и вовсе тесно, и если кто-то делает резкое движение, то эффект домино неизбежен.

«Бавария» и жизнь после Хайнкеса

Хорошо, когда у тебя в резерве есть такой лояльный ветеран как Юпп Хайнкес, который согласился помочь «Баварии» в трудный момент после отставки Анчелотти. 72-летний Юпп борозды не портит, и ходят слухи, что руководство мюнхенцев попробует убедить Хайнкеса остаться на сезон 2018/2019. Причина в том, что «Бавария» не видит достойного немецкого (немецкоговорящего) кандидата прямо сейчас, гегемону нужна отсрочка. Понятно, что с мудрым Юппом на тренерском мостике очень удобно вести поиски следующего наставника, вот только захочет ли сам Хайнкес? Прервать пенсию на несколько месяцев – это одно дело, но снова погрузиться в работу на полтора года человеку, почувствовавшему преимущества праздной жизни обеспеченного пенсионера, может показаться сомнительным удовольствием. Хотя план «Баварии» понятен: мюнхенцы хотят дождаться Йоахима Лева в 2019 году. Предполагается, что Йогги уйдет из сборной после ЧМ-2018 и возьмет паузу на год, во время которой будет рассматривать предложения от клубов. Кроме того, в числе кандидатов фигурируют следующие тренеры: Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн, Нико Ковач и Ральф Хазенхюттль.

«Арсенал». Пора, Арсен!

После непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого чемпионата Венгеру дали возможность реабилитироваться, но «Арсеналу» все сложнее дается конкуренция внутри топ-6 АПЛ. Говорят, что мсье Арсен не переживет еще одно лето, а замена ему уже готова: Карло Анчелотти согласился возглавить «канониров». Правда, после провала в «Баварии» итальянец не выглядит таким уж идеальным тренером для «нового начала», но это уже тема для отдельного разговора. «Арсеналу» в любом случае нужен тренер, потому что Венгер застрял в обыденном процессе. Кстати, часто осознание скорого расставания расслабляет команду и наставника, что приводит к улучшению результатов. Арсену нужно уйти красиво, победа в Лиге Европы будет неплохим завершающим аккордом.

Антонио Конте всех достал в «Челси»

Антонио Конте сходу выиграл АПЛ с «Челси», но потом начались проблемы, в том числе из-за неадекватного поведения итальянского наставника в отдельных моментах: взять ту же историю с СМС Диего Косте или участие в переговорных процессах, которые вредили интересам «Челси». Конте – прекрасный тренер, но непростой человек, чье присутствие выматывает всех вокруг. В «Ювентусе» после трех лет сотрудничества с Антонио и его ухода все выдохнули, «синие» считают, что двух сезонов будет достаточно: итальянец и так всех в клубе измочалил своей неуемной энергией и постоянными требованиями. Любопытно, что Конте, как и на месте его предыдущей клубной работы, должен сменить Массимилиано Аллегри.

Зинедин Зидан надоел Флорентино Пересу

Зидан круто поработал с «Реалом», дважды привел «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, но сейчас дни его в «Королевском клубе», похоже, сочтены. Зизу может спасти только еще один успех континентального масштаба, ведь в Ла Лиге защита титула уже провалена. А еще француз сдерживает Переса, который хочет провернуть большие сделки, необоснованно верит в младшего брата Бензема и не подходит (в понимании дона Флорентино) на роль архитектора нового «Реала», который намерен существенно обновиться в этом году. Фаворит Переса – Йоахим Лев, другим кандидатом считается наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Кто возглавит «Ювентус» в случае ухода Аллегри?

Слухи о расставании «Ювентуса» с Аллегри ходят уже больше года. Якобы у Массимилиано есть коммуникационные проблемы с частью футболистов, он умелый тактик, но недостаточно харизматичный дядька, отсюда бунт Бонуччи, Дибалы, все эти нерукопожатные уходы на замену. Да и прогресс «Юве» как будто остановился, поэтому привлечение нового тренера после четырех лет работы Аллегри станет логичным решением. Не исключено, что между «Старой Синьорой» и «Челси» произойдет тренерская рокировка: Антонио Конте отправится в родной Турин, чтобы взбодрить «Ювентус», а Аллегри переберется на «Стэмфорд Бридж», чтобы успокоить «синих».

Диего Симеоне покинет «Атлетико» и примет новый вызов

Полтора года назад инсайдеры сообщали, что Диего Симеоне принял решение завершить период работы в «Атлетико» в 2018 году. Этому последовало внятное подтверждение: аргентинский тренер и «матрасники» сократили срок действующего соглашения – с 2020 года до 2018-го. Согласитесь, нечасто такое бывает. А еще летом «Атлетико» могут покинуть несколько лидеров во главе с Гризманном, то есть начнется новый цикл жизни команды. Предпосылок к уходу Эль Чоло более чем достаточно, а это освободит место в «Атлетико» и столкнет лбами несколько больших клубов, которые захотят подписать Симеоне.

Моуриньо может бросить «Манчестер Юнайтед»

Осенью в Англии циркулировали слухи о том, что Моуриньо нацелился на уход из МЮ по окончании сезона. Якобы португальца разочаровала работа манкунианцев на трансферном рынке, и он объявил, что с такими «нищенскими» вложениями невозможно составить конкуренцию «Манчестер Сити» и «Челси», а скорее придется скатиться на уровень «Арсенала». Впрочем, у клуба тоже есть причины для недовольства, ведь Жозе много требует, но мало дает в ответ, так что расставание по взаимной «нелюбви» не стоит исключать.

Эмери лишится работы, если ПСЖ не проявит себя в Лиге чемпионов

Унаи Эмери перед стартом нынешнего сезона получил в свое распоряжение Неймара и Мбаппе, несмотря на провал в прошлой кампании, когда даже Лига 1 была отдана «Монако». Сейчас парижане никому не намерены отдавать титул чемпионов Франции, но его завоевание никак не изменит отношения к Эмери, экс-тренера «Спартака» будут судить по успехам или неудачам в Лиге чемпионов. Если ПСЖ сумеет добраться хотя бы до полуфинала, Унаи, скорее всего, останется, но вылет на ранней стадии (например, от «Реала» уже в 1/8 финала) подтолкнет к прощанию. Следующим тренером «Пари Сен-Жермен» в таком случае станет Моуриньо, Симеоне или даже Зидан.

«Тоттенхэм». Почеттино - первая жертва эффекта домино

Топ-тренеров на все топ-клубы не хватает, это достаточно замкнутая система, в которой переход специалистов между командами более вероятен, нежели появление новых лиц. У «Тоттенхэма» нет проблем с главным тренером, но тренер «шпор» - редкий фрукт, который кажется дозревшим для работы с командами, которые, в отличие от лондонцев, претендуют на все трофеи, за которые борются. Вот не сумеет «Реал» договориться с Левом – и обратится к Почеттино, или МЮ позовет на место сбежавшего Моуриньо. Как тут устоять? Двумя другими жертвами эффекта домино могут стать Маурицио Сарри и Марселино Гарсия Тораль. Впрочем, итальянец – весьма своеобразный человек, которого не измерить общим аршином, а вот Марселино идеально подошел бы «Атлетико» в случае ухода Симеоне.

Новые тренеры для «Милана» и «Боруссии»?

«Боруссия» промахнулась с Петером Бошем, пришлось впопыхах приглашать его тезку Штегера, который на протяжении четырех лет работал с «Кельном», а в начале декабря был уволен из-за плачевных результатов: «козлы» набрали 3 очка в 14 матчах. Петер получил шанс доказать свою состоятельность в Дортмунде, но у него контракт всего лишь до конца сезона – красноречиво говорит об изначальном уровне доверия. «Боруссии» нужен был тренер, пришлось схватить первого попавшегося. Вероятность перемен летом высока. В «Милане» вообще непонятно, что творится, но вряд ли Рино Гаттузо продержится у руля «россонери» дольше нескольких месяцев. Вопрос в том, будет ли «Милан» тщательно прорабатывать кандидатуру следующего тренера или снова бросит на амбразуру бывшего футболиста. Оддо, Стам, Неста, Шевченко – это практически неисчерпаемый запас.

Война за статус. Сколько в Европе топ-клубов?

Таким образом, если говорим о больших европейских командах, меньше всего сомнений, что следующий сезон начнут на привычных местах тренеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Барселоны» - Гвардиола, Клопп и Вальверде соответственно, по всем остальным имеются сомнения. Более того, масштабные тренерские перестановки ближайшим летом кажутся чем-то неизбежным.