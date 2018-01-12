Тренеры, которые найдут работу в 2018 году

Футбольная реальность такова, что тренеров больше, чем рабочих мест, поэтому сотни специалистов сидят без дела. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida выбрал тех, кто скоро снова будет при деле.

Карло Анчелотти (Италия, 58 лет)

Последнее место работы: «Бавария» (2016 – 2017)

Где может оказаться? В «Арсенале» - по слухам, уже согласовал контракт.

У трехкратного победителя Лиги чемпионов в качестве тренера не задались отношения с ведущими футболистами «Баварии», осенью Карлетто отправился в отставку, однако репутация позволяет рассчитывать на новые предложения от больших клубов. Анчелотти уже живет в Лондоне и мечтает снова поработать в АПЛ. Такую возможность ему собирается предоставить лондонский «Арсенал», руководству которого, наконец, надоели хождения по кругу с Арсеном Венгером.

Луис Энрике (Испания, 47 лет)

Последнее место работы: «Барселона» (2014 – 2017)

Где может оказаться? Вариантов масса – от клубов АПЛ и ПСЖ до Китая.

После трех лет энергозатратной работы в «Барселоне» Луису Энрике потребовался отдых, кстати, как и Гвардиоле несколькими годами ранее. Лучо взял паузу длиной в сезон, уделяет время семье и бегает марафоны – такое любопытное хобби у этого тренера. Но летом ожидается возвращение испанца к тренерской работе, и у него наверняка не будет недостатка в предложениях.

Лоран Блан (Франция, 52 года)

Последнее место работы: ПСЖ (2013 – 2016)

Где может оказаться? В одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

У Лорана Блана пауза в карьере затягивается, он уже полтора года сидит без дела, но француз тщательно выбирает и не хватается за любую работу. Его звали в чемпионат Турции и в Китай, предлагали возглавить сборную США, но Блан терпеливо ждет вакансий в топ-5 первенств Старого Света, да еще наверняка поджидает клуб с амбициями. Что ж, удачи!

Томас Тухель (Германия, 44 года)

Последнее место работы: «Боруссия» (2015 – 2017)

Где может оказаться? Даже в «Баварии», но к Тухелю есть интерес и за пределами Германии.

Тухель – очень сильный тренер, но с ним бывает непросто. В «Боруссии» после двух лет сотрудничества негатив перевесил, однако Томас еще получит свои шансы, ведь за него говорят результаты. В «Баварии», видимо, побаиваются тренера по прозвищу «Патологоанатом», но на мюнхенском гранде свет клином не сходится.

Рональд Куман (Нидерланды, 54 года)

Последнее место работы: «Эвертон» (2016 – 2017)

Где может оказаться? В одном из клубов АПЛ.

Летом Куман рассматривался на пост главного тренера «Барселоны», а осенью не справился с управлением в «Эвертоне» и после ухода из мерсисайдского клуба остается без работы. Но у голландца солидная репутация на Туманном Альбионе, где помнят его успешную работу с «Саутгемптоном» и прошлый сезон «ирисок» (7 место в таблице). Думаю, Рональду будет несложно дождаться предложения от клубов не из топ-6 АПЛ.

Славен Билич (Хорватия, 49 лет)

Последнее место работы: «Вест Хэм» (2015 – 2017)

Где может оказаться? Тут или там.

Еще один отставник текущего сезона АПЛ, но ведь Биличу прочили крах сразу после прихода в «Вест Хэм», однако Славен прилично работал с «молотобойцами» на протяжении двух сезонов. За время вынужденного отпуска хорвата уже звали в «Вест Бромвич», «Суонси» и сборную Австралии.

Маркус Вайнцирль (Германия, 43 года)

Последнее место работы: «Шальке» (2016 – 2017)

Где может оказаться? В одном из немецких клубов.

Толковый и еще очень молодой немецкий специалист отлично развивал «Аугсбург», а вот с «Шальке» у него получилось не очень, однако набитые шишки помогут в дальнейшей карьере. Маркус будет фигурировать в числе кандидатов, когда освободится то или иное кресло, и в 2018 году он наверняка вернется к активной деятельности.

Петер Бош (Нидерланды, 54 года)

Последнее место работы: «Боруссия» Дортмунд (2017)

Где может оказаться? Там, где в него поверят.

Петер Бош провалился в «Боруссии», ему позволили откусить кусок, который голландский специалист не сумел прожевать. Но это не значит, что он плохой тренер, просто ему нужна другая среда и больше времени на воплощение идей. Еще недавно все восхищались юным «Аяксом», который под руководством Боша добрался до финала Лиги Европы, а теперь вдруг «не тренер»? Петер – специфический наставник, но в правильном клубе он себя еще покажет.

Марк Хьюз (Уэльс, 54 года)

Последнее место работы: «Сток Сити» (2013 – 2018)

Где может оказаться? В английской команде.

Хьюз отправился в отставку всего несколько дней назад после почти пятилетней работы со «Сток Сити». Это серьезный аргумент на будущих переговорах, хотя Марк наверняка возьмет паузу до лета, не станет хвататься за работу, которая может подмочить его репутацию.

Синиша Михайлович (Сербия, 48 лет)

Последнее место работы: «Торино» (2016 – 2018)

Где может оказаться? В другой команде Серии A.

К Михайловичу у боссов «Торино» могли быть претензии по качеству игры, но не по результатам: в прошлом сезоне «быки» заняли 9-е место в Серии A, на момент отставки шли 10-ми – это вполне соответствует возможностям команды. Синише помахали ручкой после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии – нашлась формальная причина, но в целом у руля «Торино» серб снова доказал, что является успешным тренером для середняков Серии A.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 40 лет)

Последнее место работы: «Шанхай СИПГ» (2016 – 2017)

Где может оказаться? В Европе. И не только.

Бывший тренер «Зенита» и «Челси» после халтурки в Китае осуществил свою мечту и принял участие в ралли-марафоне «Дакар» в классе внедорожников. К сожалению, на четвертом этапе Андре попал в аварию и повредил спину, так что гонка для него закончена. Зато теперь можно подумать о футболе. Агент тренера обещал, что после «Дакара» Виллаш-Боаш вернется к работе на футбольной стезе.

Леонид Слуцкий (Россия, 46 лет)

Последнее место работы: «Халл Сити» (2017)

Где может оказаться? В России или Англии.

После ЦСКА у Слуцкого была пауза на изучение языка и подготовку к работе в Англии, летом 2017-го он принял «Халл Сити», но не доработал даже до конца года. Сейчас период переосмысления, но Леонид Викторович не сможет долго оставаться без раскачиваний на тренерской скамье. Если в Англии «забанят», то точно обнаружатся варианты в России – даже в «Зените» может оказаться, если Манчини продолжит в том же духе.

Олег Кононов (Россия, 51 год)

Последнее место работы: «Ахмат» (2017)

Где может оказаться? В одном из клубов РФПЛ.

Не могу сказать, что Кононов провалился в «Ахмате», скорее читалось некое несоответствие стилей, на которое сверху легло невезение, что и привело к досрочному расставанию. Тем не менее, Кононов останется востребованным специалистом в России, это серьезный тренер.

Рашид Рахимов (Россия, 51 год)

Последнее место работы: «Ахмат» (2013 – 2017)

Где может оказаться? В российском клубе.

Еще один вдумчивый отечественный специалист, для которого пока нет работы, кроме как экспертом на телевидении. Рахимов грамотно работал в Грозном и ушел, добившись лучшего результата в истории клуба. Думается, 2018 год выведет Рашида Маматкуловича из резерва.