Потерянный состав сборной России

«Соккер.ру» поражен, как быстро вчерашние кандидаты и игроки футбольной сборной оказываются ей не нужны. Почему так получается?

Вратарь

Юрий Лодыгин («Зенит»)

Лодыгин умел брать пенальти, когда был на пике формы, прибавлял. Было время, из Санкт-Петербурга заявляли, что он не хуже Акинфеева. И где Юрий сейчас? Дает из запаса интервью, в которых простодушно обвиняет Луческу в грехах «Зенита», хотя бардак в раздевалке появился задолго до Мирчи и вряд ли улетучился после его ухода.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Еще один «отрезанный ломоть» для сборной, поскольку даже в «Краснодаре» у Сергея не все клеится. А в сборной у него ровно три причины оказаться далеко за бортом заявки – Смольников, Фернандес и Игнатьев. Добавьте сюда список тех, кто вытеснит Петрова из числа потенциальных левых защитников сборной, не забывайте о Терентьеве – вдруг заиграет, Ещенко или Козлове – старики-разбойники порой не хуже Петрова. Шанс дали, а в 27 лет от Сергея стабильности не дождались.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Есть Кудряшов, Васин и Кутепов? Хорошо, а кто из них в свете потери Джикии имеет командный голос? Тут хоть Василия Березуцкого возвращай – невзирая на натянутые отношения с Черчесовым, возраст и ошибки в футболке сборной или ЦСКА. Но если Василия потеряли из-за возраста отчасти, не только по желанию футболиста, то Семенов не потянул. Не старый, с козырями, но против ивуарийцев сыграл так, что Черчесов его больше на поле не пускает.

Иван Новосельцев («Зенит»)

Жаль парня… «Уфа», «Рубин» или какая-то еще команда? В любом случае, Новосельцев потерял время и репутацию приличного центрального защитника. Еще один Дьяков получился, ведь после «Ростова» разочаровал, а не порадовал. Бердыев подтянул форму Ивана до приличного уровня, сборная нуждается в сильных центрбеках. Но Новосельцев без практики и формы – загубили в «Зените» оборонца для сборной.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Помните, кто отдал голевую передачу в матче с Англией на Евро-2016? А теперь считайте – Рауш, Комбаров, Жирков и Кудряшов. В заявке Черчесова может быть четыре игрока с опытом работы слева в защите, так что Георгий, даже если после травмы вернется и сыграет сильно, окажется за бортом сборной. А ведь не старый, обучаемый – прибавил в атаке у Ганчаренко. Жаль, очень жаль…

Полузащитники

Олег Шатов («Зенит»)

Василий Уткин правильно сказал – Шатов не Погребняк, ему нужно играть в футбол, а не высиживать себе зарплату. Вот только не получается так работать, как раньше. Тренеры «Зенита» не верят Шатову, но дело и в самом футболисте. Из состава сборной вылетел, из основы «Зенита» тоже. В результате нужна команда для экстренной реанимации, но шансы на попадание в заявку Черчесова близки к нулю. У Жиркова они намного выше, а ведь Юрий старше на семь лет!

Игорь Денисов («Локомотив»)

Один из лучших опорных хавбеков первой части сезона. Конечно, у Соу шаг шире, Кузяев заметно прибавил и играл на различных позициях в «Зените» - тоже молодцом, однако Игорь Денисов доказал класс по какому там кругу, десятому? Были огрехи в центре поля у лидера сезона, но на каком месте идет «Локомотив»? Вот только даже если команда Семина выиграет чемпионат, Денисова в сборной не будет. Игорь просил не поднимать этот вопрос, ведь все понятно – Черчесов есть Черчесов.

Павел Мамаев («Краснодар»)

В принципе, в отличие от Денисова, у Мамаева есть микроскопический шанс вернуться в сборную за счет сказочной весны в составе «Краснодара». Но скорее не получится, поскольку Павел чаще попадает в скандальную хронику, чем в герои «быков» в сложных матчах. Если допускал дисциплинарные проблемы, смешав коктейль с травмами, то Мамаева как сильного игрока для сборной тоже потеряли окончательно и бесповоротно.

Денис Черышев («Вильярреал»)

Черышева, быть может, позовут в сборную еще раз. Но у него такая история повреждений, что даже в «Вильярреале», где к российскому хавбеку хорошо относятся, на него не могут рассчитывать, как на выносливого и стабильного участника основы. Против «Реала» помог, но сборная не сможет позволить себе футболиста в заявке, который столько раз ломался. Можно высказать сожаления, но Черышеву идет двадцать восьмой год и в сборной его не котируют…

Нападающие

Максим Канунников («Рубин»)

А ведь мог превратиться игрока основы «Зенита» и сборной России! Но Максима не только в состав лидера клуба РФПЛ сейчас никто не позовут, его даже в основу «Рубина» Бердыев пускает отчасти от безысходности. Два гола в пятнадцати матчах, каждый третий пас – в молоко. Ужасная статистика и игра не лучше. Заболотный, Марков, Полоз, Смолов, Кокорин – в России есть нападающие, которые не пустят Максима в заявку Черчесова при удачной игре весной.

Артем Дзюба («Зенит»)

Тут все смешалось – потеря формы и места в составе клуба, ссоры с несколькими тренерами подряд – после Черчесова не поладил с Манчини, война в стихах с нынешним клубом и понимание, что Дзюба может не найти команду зимой и тогда у Зырянова будут очень известные подопечные в «Зените-2». В целом ситуация неприятная, ведь тяжелый форвард с опытом в заявке нужен, но Дзюбе места нет. Ни по форме игрока, ни по содержанию его отношений с тренером сборной.

Почему сборники так быстро киснут?

Или сами не подходят, или тренеры так считают, но команда России стабильно теряет тех, кому еще играть и играть на высоком уровне. Не кажется ли вам, что для сборной, у которой хватает кадровых проблем, многовато историй разочарований за пару лет?

А ведь в центре обороны проблемы. На флангах, где нет стабильных исполнителей, а потенциально лучший Фернандес мало того, что вчера был бразильцем, так еще и не сыгран с другими в составе. В опорной зоне – дыра, ведь Глушаков, Кузяев, Дзагоев и Головин не чистые разрушители и не братья Денисова и Вернблума по жесткой игре.

Впрочем, атака тоже не легкая и маневренная, чтобы не сожалеть о судьбе Мамаева и Шатова – небесталанных людей, которые вряд ли окажутся в заявке на домашний чемпионат мира. Плюс Дзюба в качестве напоминания, что можно выводить сборную на Евро-2016 по ходу непростого отбора со сменой тренера, а через пару лет оказаться во второй команде «Зенита».

Не умеют российские футболисты играть стабильно. Не видят смысла? Или претензии не только к игрокам, но и клубы должны разделить ответственность за неудачи? Целую команду потеряли, тут разве Шатова можно быстро реанимировать или Денисова позвать и помириться. А остальные вряд ли услышат гимн России в матче с Саудовской Аравией с поля или скамейки для запасных.

Только не заявляйте цинично, что никого не жаль. Потеряли целую сборную за пару лет. При этом те, что остались, тоже не блещут стабильностью и не хвастаются запредельным классом. Почти ни на кого нельзя положиться в отдаленной перспективе – печальная картина.