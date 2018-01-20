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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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    Окажется в одной из команд РФПЛ
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    1019
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Потерянный состав сборной России

вчера, 22:05

«Соккер.ру» поражен, как быстро вчерашние кандидаты и игроки футбольной сборной оказываются ей не нужны. Почему так получается?

Вратарь

Юрий Лодыгин («Зенит»)

Потерянный состав сборной РоссииЛодыгин умел брать пенальти, когда был на пике формы, прибавлял. Было время, из Санкт-Петербурга заявляли, что он не хуже Акинфеева. И где Юрий сейчас? Дает из запаса интервью, в которых простодушно обвиняет Луческу в грехах «Зенита», хотя бардак в раздевалке появился задолго до Мирчи и вряд ли улетучился после его ухода.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Еще один «отрезанный ломоть» для сборной, поскольку даже в «Краснодаре» у Сергея не все клеится. А в сборной у него ровно три причины оказаться далеко за бортом заявки – Смольников, Фернандес и Игнатьев. Добавьте сюда список тех, кто вытеснит Петрова из числа потенциальных левых защитников сборной, не забывайте о Терентьеве – вдруг заиграет, Ещенко или Козлове – старики-разбойники порой не хуже Петрова. Шанс дали, а в 27 лет от Сергея стабильности не дождались.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Есть Кудряшов, Васин и Кутепов? Хорошо, а кто из них в свете потери Джикии имеет командный голос? Тут хоть Василия Березуцкого возвращай – невзирая на натянутые отношения с Черчесовым, возраст и ошибки в футболке сборной или ЦСКА. Но если Василия потеряли из-за возраста отчасти, не только по желанию футболиста, то Семенов не потянул. Не старый, с козырями, но против ивуарийцев сыграл так, что Черчесов его больше на поле не пускает.

Иван Новосельцев («Зенит»)

Потерянный состав сборной РоссииЖаль парня… «Уфа», «Рубин» или какая-то еще команда? В любом случае, Новосельцев потерял время и репутацию приличного центрального защитника. Еще один Дьяков получился, ведь после «Ростова» разочаровал, а не порадовал. Бердыев подтянул форму Ивана до приличного уровня, сборная нуждается в сильных центрбеках. Но Новосельцев без практики и формы – загубили в «Зените» оборонца для сборной.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Помните, кто отдал голевую передачу в матче с Англией на Евро-2016? А теперь считайте – Рауш, Комбаров, Жирков и Кудряшов. В заявке Черчесова может быть четыре игрока с опытом работы слева в защите, так что Георгий, даже если после травмы вернется и сыграет сильно, окажется за бортом сборной. А ведь не старый, обучаемый – прибавил в атаке у Ганчаренко. Жаль, очень жаль…

Полузащитники

Олег Шатов («Зенит»)

Василий Уткин правильно сказал – Шатов не Погребняк, ему нужно играть в футбол, а не высиживать себе зарплату.  Вот только не получается так работать, как раньше. Тренеры «Зенита» не верят Шатову, но дело и в самом футболисте. Из состава сборной вылетел, из основы «Зенита» тоже. В результате нужна команда для экстренной реанимации, но шансы на попадание в заявку Черчесова близки к нулю. У Жиркова они намного выше, а ведь Юрий старше на семь лет! 

Игорь Денисов («Локомотив»)

Потерянный состав сборной РоссииОдин из лучших опорных хавбеков первой части сезона. Конечно, у Соу шаг шире, Кузяев заметно прибавил и играл на различных позициях в «Зените» - тоже молодцом, однако Игорь Денисов доказал класс по какому там кругу, десятому? Были огрехи в центре поля у лидера сезона, но на каком месте идет «Локомотив»? Вот только даже если команда Семина выиграет чемпионат, Денисова в сборной не будет. Игорь просил не поднимать этот вопрос, ведь все понятно – Черчесов есть Черчесов.

Павел Мамаев («Краснодар»)

В принципе, в отличие от Денисова, у Мамаева есть микроскопический шанс вернуться в сборную за счет сказочной весны в составе «Краснодара». Но скорее не получится, поскольку Павел чаще попадает в скандальную хронику, чем в герои «быков» в сложных матчах. Если допускал дисциплинарные проблемы, смешав коктейль с травмами, то Мамаева как сильного игрока для сборной тоже потеряли окончательно и бесповоротно.

Денис Черышев («Вильярреал»)

Черышева, быть может, позовут в сборную еще раз. Но у него такая история повреждений, что даже в «Вильярреале», где к российскому хавбеку хорошо относятся, на него не могут рассчитывать, как на выносливого и стабильного участника основы. Против «Реала» помог, но сборная не сможет позволить себе футболиста в заявке, который столько раз ломался. Можно высказать сожаления, но Черышеву идет двадцать восьмой год и в сборной его не котируют…

Нападающие

Максим Канунников («Рубин»)

Потерянный состав сборной РоссииА ведь мог превратиться игрока основы «Зенита» и сборной России! Но Максима не только в состав лидера клуба РФПЛ сейчас никто не позовут, его даже в основу «Рубина» Бердыев пускает отчасти от безысходности. Два гола в пятнадцати матчах, каждый третий пас – в молоко. Ужасная статистика и игра не лучше. Заболотный, Марков, Полоз, Смолов, Кокорин – в России есть нападающие, которые не пустят Максима в заявку Черчесова при удачной игре весной.  

Артем Дзюба («Зенит»)

Тут все смешалось – потеря формы и места в составе клуба, ссоры с несколькими тренерами подряд – после Черчесова не поладил с Манчини, война в стихах с нынешним клубом и понимание, что Дзюба может не найти команду зимой и тогда у Зырянова будут очень известные подопечные в «Зените-2». В целом ситуация неприятная, ведь тяжелый форвард с опытом в заявке нужен, но Дзюбе места нет. Ни по форме игрока, ни по содержанию его отношений с тренером сборной.

Почему сборники так быстро киснут?

Или сами не подходят, или тренеры так считают, но команда России стабильно теряет тех, кому еще играть и играть на высоком уровне. Не кажется ли вам, что для сборной, у которой хватает кадровых проблем, многовато историй разочарований за пару лет?

А ведь в центре обороны проблемы. На флангах, где нет стабильных исполнителей, а потенциально лучший Фернандес мало того, что вчера был бразильцем, так еще и не сыгран с другими в составе. В опорной зоне – дыра, ведь Глушаков, Кузяев, Дзагоев и Головин не чистые разрушители и не братья Денисова и Вернблума по жесткой игре.

Впрочем, атака тоже не легкая и маневренная, чтобы не сожалеть о судьбе Мамаева и Шатова – небесталанных людей, которые вряд ли окажутся в заявке на домашний чемпионат мира. Плюс Дзюба в качестве напоминания, что можно выводить сборную на Евро-2016 по ходу непростого отбора со сменой тренера, а через пару лет оказаться во второй команде «Зенита».

Не умеют российские футболисты играть стабильно. Не видят смысла? Или претензии не только к игрокам, но и клубы должны разделить ответственность за неудачи? Целую команду потеряли, тут разве Шатова можно быстро реанимировать или Денисова позвать и помириться. А остальные вряд ли услышат гимн России в матче с Саудовской Аравией с поля или скамейки для запасных.

Только не заявляйте цинично, что никого не жаль. Потеряли целую сборную за пару лет. При этом те, что остались, тоже не блещут стабильностью и не хвастаются запредельным классом. Почти ни на кого нельзя положиться в отдаленной перспективе – печальная картина.    

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил AmIIIeR89
сегодня в 09:21
Жирков, как латераль конечно сильней, он ведь ни разу не левый защитник. А вот Комбаров лучше только на стандартах, в остальном хуже во всех компонентах. Кудряшова Черчесов вообще рассматривает, как центрального защитника. А так в сборную помимо Щенникова и Набиуллина не вызывают, который заслужил вызова и на мой взгляд, именно казанский игрок сейчас является самым перспективным левым защитником с российским паспортом.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:16
Шатов, Мамаев, Дзюба хоть понятно из-за чего влетели, а вот почему не вызываются прилично играющие Беленов, Набиуллин, Щенников, Емельянов вопрос...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 09:15
И чем Жирков, Кудряшов, Комбаров лучше Щеникова?
112910415
112910415
сегодня в 09:01
один из клубов гробит сборников пачками
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Nikola45
сегодня в 08:04
Nikola45:
А Спартаку конкретно за кого? ))
Здравствуйте, Сир. Как Ваши дела?
FILL3286
FILL3286
сегодня в 07:53
А че так бакланов мало?
У них вроде одно дерево в сборной,сашка коко,а остальные где?
Как обычно стыдно)!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:49
И в какой это они команде в основном сгинули с Радаров? Конечно в Великорусском Проекте. Браво.)))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 07:45
    Nickless
    Nickless ответил parallels
    сегодня в 07:43
    parallels:
    в разделе про канунникова в форварды записан смольников вместо смолова.
    Спасибо за поправку
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:16
    "Жаль парня…" ‑ фраза про практически любого российского ногомячиста)))
    Nikola45
    Nikola45 ответил MALOVAR
    сегодня в 05:42
    MALOVAR:
    Спасибо Спартаку за сборную ,а питер конечно минус ,жалкое зрелище
    А Спартаку конкретно за кого? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил parallels
    сегодня в 05:40
    parallels:
    пупсики завизжали 😄 а вчера усиленно ныкались от очередной гомосячьей новости про спартак 😅😅😅
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 05:38
      Я не могу понять чего хотел сказать Генич этой статьей? О Том что Зенит для него плохая команда? )) Это не ново! Все прекрасно знают о отношении Константина к Зениту! Мало того что это не красиво это еще и не ум.... Пусть будет не умело!
      амурец
      амурец
      сегодня в 03:26
      из всех только Денисов может усилить сборную, но для Черчесова личные обидки важнее. остальные сдали, но может ещё Щенникова стоит вызвать и Черышева если наберёт форму
      parallels
      parallels
      сегодня в 03:16
      в разделе про канунникова в форварды записан смольников вместо смолова.
      parallels
      parallels
      сегодня в 03:15
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jeck Denielse
        сегодня в 01:41
        бронза евро 08 Пав и Торба ,давайте уж будем честны)) а Шаву я уважаю ,большой игрок
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил MALOVAR
        сегодня в 01:13
        MALOVAR:
        Спасибо Спартаку за сборную ,а питер конечно минус ,жалкое зрелище
        Говори уж на-чистоту....
        Спасибо Спартаку за сборную которая вознеслась на 65-е месте рейтинга......
        С Аршавиным,Широковым,Анюковым,Зыряновым было хуже....всего лишь бронза Евро 2008....))))
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        сегодня в 00:51
        А Черчесов то тренер или злокозненный счётосводитель? Тренер ещё и психологом должен быть. А глядя на усатого видно одно : самодовольное и самоуверенное НИЧТО. В общем не весело перед чм(.
        MALOVAR
        MALOVAR ответил борька
        сегодня в 00:22
        с душком ты хотел сказать,ага)))
        MALOVAR
        MALOVAR
        сегодня в 00:21
        Спасибо Спартаку за сборную ,а питер конечно минус ,жалкое зрелище
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        вчера в 23:26
        Ерохин, Полоз, где все?))
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        вчера в 23:22
        Опять зенит, казалось, бы, причем тут проект?))
        Георгий Можаровский
        Георгий Можаровский
        вчера в 23:11
        Мне кажется, что если Щенников проведёт хороший сезон в ЦСКА, то Черчесов его ещё вызовет.
        борька
        борька
        вчера в 23:09
        Что в Зенит попало, считай пропало! Клуб-душитель!
        zamsb
        zamsb
        вчера в 22:47
        Хотя многие говорят, что рейтинг ФИФА не соответствует реальному положению сборных команд, но что касается сборной России, то это реальное положение вещей в нашем футболе. Ну нет желания у наших футболистов совершенствовать свое мастерство. Их все устраивает.
        mc_borrow
        mc_borrow
        вчера в 22:36
        Четверо из зенита, и это только за последнее время. зенит гробит таланты. стыдно за зенит
        Gahi
        Gahi
        вчера в 22:28
        Очень жаль но в большей степени виноваты сами игроки в это время нужно доказывать всем и каждый день что ты нужен и тем более за такие деньги. Будем надеяться что многие исправят ситуацию к Ч/М.
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