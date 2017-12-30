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Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!

30 декабря 2017, 21:43

«Соккер.ру» рад представить продукт вашего творчества – большинством голосов выбрали игроков, которых считаете героями российского футбола. 

Сильнейший вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!Хотя некоторые фанаты «Зенита» были против – активно голосовали за Лунева, как и поклонники «Локомотива» - они отдавали голоса Гильерме, Игорь победил уверенно и в нашей группе ВК, и в опросе на сайте. Вполне заслуженно, ведь мало пропускал, парировал непростые удары, обошел Лунева в завершающей фазе сезона по стабильности. За целый год, не только чемпионат, Акинфеев – один из героев РФПЛ. После прихода Ганчаренко оборона ЦСКА изменилась структурно, но как обычно чаще всего могла положиться на голкипера. 

Самые мощные защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

За Марио голосовали не только фанаты ЦСКА. Хотя здесь точно сработало клубное единство и популярность самого игрока, поскольку не сказать, что в списке претендентов на позиции правого бека или латераля выделялся именно армеец. В атаке Марио играет здорово, но рядом есть Кулаков, который создал немало голов. Рядом есть Игнатьев – один из самых цепких игроков первой части сезона. Но народ выбрал Марио, тоже достойный футболист. 

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Тут не может быть вопросов, ведь отрыв солидный. Лучший футболист Грузии 2017 года обогнал Мамману и Гранквиста на двадцать процентов на сайте и почти на двадцать – в ВК. Соломона по праву можно назвать самым мощным и впечатлившим оборонцем первой части сезона. Ни фланговые, ни другие центральные так монолитно не сыграли. И это без Чорлуки под боком! 

Георгий Джикия («Спартак»)

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!

В России любят Джикию – каждый второй опрошенный отдал ему свой голос. Не посчитали, что Иванович, когда играл в центре, или Пейчинович, когда удачно ассистировал Кверквелии, заслужили это место сильнее. Как видите, уроженец Москвы быстро стал в «Спартаке» своим и даже подписал новый улучшенный контракт. Один из главных прорывов года! 

Доменико Кришито («Зенит»)

И здесь игрок, который провел первую часть сезона стабильно и солидно, победил флэшмоб фанатов клуба-конкурента. Спартаковцы зачем-то голосовали за Комбарова на сайте, словно спутав сезоны. Дмитрий в новом чемпионате не был таким сильным и стабильным – ни в защите, ни в атаке. А поклонники ЦСКА попробовали продвинуть вперед Щенникова в группе ВК. Но не смогли переиграть Кришито. Миммо сыграл солидно в большинстве матчей за «Зенит». 

Впечатлившие полузащитники 

Квинси Промес («Спартак»)

Вынес всех! И вопросов не может быть никаких. Даже с учетом прекрасной игры Мануэла Фернандеша, который второй сезон подряд показывает в «Локомотиве» сильный футбол, не выделить Квинси было бы преступлением. Семь человек из каждых десяти голосовавших отдали предпочтение игроку года по разным версиям. Промес силен! И удары, и голы, и передачи – все при нем. А вот если бы играл еще стабильнее – не выступал бы в РФПЛ.

Игорь Денисов («Локомотив»)

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!Ожесточенная борьба велась за победу в этой номинации. Спартаковцы включились на полную мощность, но поклонники футбольных выступлений Игоря Денисова их немножко обошли – опорный хавбек получил победу, опередив Фернандо. Головина тоже отметили многие, причем по игровым показателям и прогрессу именно Александр, пожалуй, должен был здесь победить. Впрочем, Денисов тоже доказал класс. 

Денис Глушаков («Спартак»)

Фанаты «Зенита» недожали, когда в соперниках был представитель «Спартака». Странно видеть Дениса победителем. Разве что на основании завершающей части года? А так Далер Кузяев прошел больший путь, чем опытный хавбек Денис именно в новом сезоне. Но народ проголосовал, как захотел – многие фанаты ЦСКА и «Локомотива» решили, что важнее топить за своих, чем за новую версию Зобнина. Значит, Глушаков – ваш победитель. 

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Поиграл на различных позициях, но нельзя не отметить Алексея, даже если считать его не всегда правым вингером. Разносторонний Миранчук растет и растет заметно. К победителю вопросов нет. Хотя в этом пункте народ уж совсем включил режим «глорихантера». Голосовали за Калачева и Самедова, словно они в первой части сезона сыграли по своим меркам сильно. Нет уж, Ткачев и Димитров были интереснее, но Алексей Миранчук – вне конкуренции. Чистая победа молодого футболиста «Локомотива» и сборной. 

Лучшие нападающие 

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Небольшой сюрприз, который подчеркивает, как Кокорин набрал форму в дебюте сезона и растерял ваше доверие ближе к зиме. Болельщики «Зенита» своих побросали или старались быть объективными? Вряд ли, ведь третьим здесь пришел Зе Луиш, хотя не сказать, что провел первую часть сезона сильнее Евгения Маркова или Витиньо. А вот Джефферсон Фарфан – хороший победитель, полезный для «Локомотива» игрок. 

Федор Смолов («Краснодар»)

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!Как боевая единица Смолов  может опередить Луиса Адриано, что сделал и в опросе с участием наших читателей, и в нашей проверке в блоге «Кто круче?» Федор обошел и Адриано, и немножко комичного кандидата – Вернблума, который пришел третьим. Но Понтус даже близко не добрался до показателей Федора, которым интересуются различные клубы. Посмотрим, что будет в 2018 – определяющий год для форварда. 

Главный наставник сезона

Юрий Семин («Локомотив»)

Читатели не подвели, в этом пункте никто не стал голосовать только за представителей своего клуба. Ведь Каррера заслужил часть голосов – за то, что удержал «Спартак» у вершины, Тарханов с «Уралом» прилично выступили, Ганчаренко, Семак и Божович – достойные наставники, герои первой части сезона или отдельных его отрезков. Но от начала до конца (за исключением парочки матчей с аутсайдерами) Юрий Павлович Семин был главным. Скептически настроенная публика проверит «Локомотив» весной, но новый год тренер встречает в ранге осеннего чемпиона. Более чем справедливая победа в голосовании. 

Бонус. Редакционная версия сборной

Лучшие из лучших, версия «Соккер.ру»: Акинфеев – Игнатьев, Кверквелия, Джикия, Кришито – Промес, Кузяев, Головин, Ал. Миранчук – Фарфан, Луис Адриано. 

Как видите, версия редакции немного отличается от читательской, на четыре позиции. Но наш выбор можем аргументировать. Во-первых, Смолов хорош сам по себе – тут даже не спорим, факт. А если копнуть глубже по чемпионату – 9 из его 12 результативных действий против аутсайдеров. С представителя топ-5 – ни одного гола или передачи. Герой, но не конкретного сезона. А вот Луис Адриано оказался из другого теста. Все его участия в голах против первых десяти клубов в таблице, а шесть из десяти – против топ-5. Во-вторых, Кузяев заметно прибавил после перехода на повышение в «Зенит» и был важным на разных позициях, играя за одного из лидеров. Соу и Денисов – тоже герои сезона, но Далер был хорош. А вот Глушаков стабильностью всюду не баловал, особенно при игре в защите, поэтому вместо него выбираем Головина. Наконец, Игнатьев справа – безусловный герой первой части сезона, не стоит его игнорировать, даже если конкуренты в опросе – проверенные и замечательные футболисты.

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cpartak60
cpartak60
04 января в 20:29
plusnindimon:
Сайт то спартаковский) Глушака опять включили в сборную) Да и голосовали в основном спартачи)
    ckori
    ckori
    03 января в 16:43
    Акинфеев и сам понимает что он далеко не тот!Но Масква так решила-он лучший!
    ckori
    ckori
    03 января в 16:41
    Lazurny:
    Выборы лучших игроков сборной РПФЛ напоминали выборы президентом Ельцина, или спартач или никто.
    Очень правильное сравнение!При той власти были бы все спартаковцы лучшие!
    ckori
    ckori
    03 января в 16:38
    Это всё пройденный этап!Нас интересует настоящий состав на 14 июня?Кто будет,как получится и прочее!Наши болельщики обнаглели-у них сборная в финале и чемпион Мира!Так и хочется спросить а почему?Что другие играть разучились или это всё понты?Вот доживём до 1 июня,посмотрим какая у нас сборная будет и тогда будем смотреть что получится!
    Sully
    Sully
    01 января в 16:02
    parallels:
    обычно вы отдельной статьёй публиковали версию редакции, а тут представили краткую версию. думал, в ней будет больше объективности. лучшая защита у тех, кто меньше всех пропускает. факт? факт! зенит пропустил 13 мячей за 20 туров. если исключить парочку откровенно неудачных игр с локо и трансвеститами, где нам по трёшке вкатили, то получается. что в остальных 18-ти турах зенит пропустил всего 7 мячей. СЕМЬ, вать машу! в итоге вы ставите дырявого джикиё, который мастер привозов, вместо ивановича или мамманы, которые отработали на ура. короче, заговор) редакция решила срубить бабла от федуна перед НГ, включив в симв.сборную самого дырявого тарасовца, очевидно же). зы: у меня именно по этой позиции нарекание. и ещё по шимпанзе на острие атаки.
      Nikola45
      Nikola45
      01 января в 14:14
      По версии соккера нужно было везде поставить Спартаковцев!
      Lazurny
      Lazurny
      31 декабря 2017 в 21:48
      Выборы лучших игроков сборной РПФЛ напоминали выборы президентом Ельцина, или спартач или никто.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      31 декабря 2017 в 19:20
      Со всеми согласен, кроме одного.
      Место Денисова должен занять Кузяев!
      plusnindimon
      plusnindimon
      31 декабря 2017 в 12:01
      "вряд ли, ведь третьим здесь пришел Зе Луиш" это чудо забило всего два мяча, в сборную не попали ни один ЦЗ, хотя Зенит пропустил меньше всех, сборная не объективная)
      plusnindimon
      plusnindimon
      31 декабря 2017 в 11:57
      parallels:
      обычно вы отдельной статьёй публиковали версию редакции, а тут представили краткую версию. думал, в ней будет больше объективности. лучшая защита у тех, кто меньше всех пропускает. факт? факт! зенит пропустил 13 мячей за 20 туров. если исключить парочку откровенно неудачных игр с локо и трансвеститами, где нам по трёшке вкатили, то получается. что в остальных 18-ти турах зенит пропустил всего 7 мячей. СЕМЬ, вать машу! в итоге вы ставите дырявого джикиё, который мастер привозов, вместо ивановича или мамманы, которые отработали на ура. короче, заговор) редакция решила срубить бабла от федуна перед НГ, включив в симв.сборную самого дырявого тарасовца, очевидно же). зы: у меня именно по этой позиции нарекание. и ещё по шимпанзе на острие атаки.
      Сайт то спартаковский) Глушака опять включили в сборную) Да и голосовали в основном спартачи)
      Nafnafik
      Nafnafik
      31 декабря 2017 в 11:32
      Единственное, чем стал лучшим глушаков, так это своими интервью, которые становились объектами длительных насмешек.
      Charismatic
      Charismatic
      31 декабря 2017 в 11:27
      Ну Акинфееву тут явно не место. Вместо него должен быть Лунев.
      spartach n1
      spartach n1
      31 декабря 2017 в 11:04
      Литейный 4
      Литейный 4
      31 декабря 2017 в 10:13
      Банщик тут явно лишний!
      Mr. Kovyl
      Mr. Kovyl
      31 декабря 2017 в 09:52
      Всех болельщиков ПФК ЦСКА с наступающим НГ!
      Семиочковые и бакланы вас тоже с наступающим!
      И остальных любителей футбола с наступающим!
      time out
      time out
      31 декабря 2017 в 09:15
      Необходимо вызвать пожарную, МЧС и скорую помощь. Кому, думаю все догадаются без объяснений прочитав комментарии ниже. Полицию можно не вызывать, не требуется.
      FILL3286
      FILL3286
      31 декабря 2017 в 09:03
      баклан то один)) ахахах)))
      Alex-96
      Alex-96
      31 декабря 2017 в 09:01
      Всех с наступающим Новым Годом！Удачи и счастья в новом году！
      turist82
      turist82
      31 декабря 2017 в 07:27
      И что в ЛЧ? Как и кони - в весенней стадии в Европе . Это раз. Ну и сборная из лучших игроков Чемпионата России. Еврокубки тут не учитываются. Чукча не читатель, чукча писатель да? )
      turist82
      turist82
      31 декабря 2017 в 07:26
      А теперь внимательно читайте название статьи. Сборная первой части сезона РФПЛ(!!!). Лига чемпионов и прочие турниры тут - не причем. Учитывался именно наш чемпионат России
      kazakoff
      kazakoff
      31 декабря 2017 в 06:30
      Конифей лишний а так все по делу
      амурец
      амурец
      31 декабря 2017 в 05:34
      ну вообщем то верно
      Delight
      Delight
      31 декабря 2017 в 04:33
      Александр Пистолетов (Кока) не попал, что и следовало ожидать. Кержа школа, койка Молло))))
      parallels
      parallels
      31 декабря 2017 в 03:22
      обычно вы отдельной статьёй публиковали версию редакции, а тут представили краткую версию. думал, в ней будет больше объективности. лучшая защита у тех, кто меньше всех пропускает. факт? факт! зенит пропустил 13 мячей за 20 туров. если исключить парочку откровенно неудачных игр с локо и трансвеститами, где нам по трёшке вкатили, то получается. что в остальных 18-ти турах зенит пропустил всего 7 мячей. СЕМЬ, вать машу! в итоге вы ставите дырявого джикиё, который мастер привозов, вместо ивановича или мамманы, которые отработали на ура. короче, заговор) редакция решила срубить бабла от федуна перед НГ, включив в симв.сборную самого дырявого тарасовца, очевидно же).
      зы: у меня именно по этой позиции нарекание. и ещё по шимпанзе на острие атаки.
      Aram Yagubyan
      Aram Yagubyan
      31 декабря 2017 в 02:38
      Уважаемый автор,
      Акинфеев хороший вратарь (рекордсмен, конечно, но что поделаешь), но читать про то, что Акинфеев по стабильности в завершающей фазе сезона обошёл Лунева, которых последние игры вообще не играл очень странно:)
      d_fincher
      d_fincher
      31 декабря 2017 в 01:23
      "Спартака много, значит, в следующем сезоне опять будет рекорд уже за 10-0."

      В следующим году будем обыгрывать вас так же, как и в этом. С новым годом!)
      Shagrath82
      Shagrath82
      31 декабря 2017 в 00:18
      Койкорин снова взялся за старое. Максимум пару мячей еще закатил и все. Да и Конифей тут явно лишний
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
      30 декабря 2017 в 22:55
      Джикию, виновного в грандиозном поражении спартака в ЛЧ в 70 процентов случаев, спартак выбрал в сборную РПФЛ, которую по рейтингу уже можно поставить на 112 спартаковское место.
      Lazurny
      Lazurny
      30 декабря 2017 в 22:50
      Сборная, в которой из трех спартаковцев предлагалось выбрать одного по всем линиям, просто выглядит смешно на фоне удачи спартака в ЛЧ.
      Александр Северный
      Александр Северный
      30 декабря 2017 в 22:48
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