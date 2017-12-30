Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!

30 декабря 2017, 21:43

«Соккер.ру» рад представить продукт вашего творчества – большинством голосов выбрали игроков, которых считаете героями российского футбола.

Сильнейший вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Хотя некоторые фанаты «Зенита» были против – активно голосовали за Лунева, как и поклонники «Локомотива» - они отдавали голоса Гильерме, Игорь победил уверенно и в нашей группе ВК, и в опросе на сайте. Вполне заслуженно, ведь мало пропускал, парировал непростые удары, обошел Лунева в завершающей фазе сезона по стабильности. За целый год, не только чемпионат, Акинфеев – один из героев РФПЛ. После прихода Ганчаренко оборона ЦСКА изменилась структурно, но как обычно чаще всего могла положиться на голкипера.

Самые мощные защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

За Марио голосовали не только фанаты ЦСКА. Хотя здесь точно сработало клубное единство и популярность самого игрока, поскольку не сказать, что в списке претендентов на позиции правого бека или латераля выделялся именно армеец. В атаке Марио играет здорово, но рядом есть Кулаков, который создал немало голов. Рядом есть Игнатьев – один из самых цепких игроков первой части сезона. Но народ выбрал Марио, тоже достойный футболист.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Тут не может быть вопросов, ведь отрыв солидный. Лучший футболист Грузии 2017 года обогнал Мамману и Гранквиста на двадцать процентов на сайте и почти на двадцать – в ВК. Соломона по праву можно назвать самым мощным и впечатлившим оборонцем первой части сезона. Ни фланговые, ни другие центральные так монолитно не сыграли. И это без Чорлуки под боком!

Георгий Джикия («Спартак»)

В России любят Джикию – каждый второй опрошенный отдал ему свой голос. Не посчитали, что Иванович, когда играл в центре, или Пейчинович, когда удачно ассистировал Кверквелии, заслужили это место сильнее. Как видите, уроженец Москвы быстро стал в «Спартаке» своим и даже подписал новый улучшенный контракт. Один из главных прорывов года!

Доменико Кришито («Зенит»)

И здесь игрок, который провел первую часть сезона стабильно и солидно, победил флэшмоб фанатов клуба-конкурента. Спартаковцы зачем-то голосовали за Комбарова на сайте, словно спутав сезоны. Дмитрий в новом чемпионате не был таким сильным и стабильным – ни в защите, ни в атаке. А поклонники ЦСКА попробовали продвинуть вперед Щенникова в группе ВК. Но не смогли переиграть Кришито. Миммо сыграл солидно в большинстве матчей за «Зенит».

Впечатлившие полузащитники

Квинси Промес («Спартак»)

Вынес всех! И вопросов не может быть никаких. Даже с учетом прекрасной игры Мануэла Фернандеша, который второй сезон подряд показывает в «Локомотиве» сильный футбол, не выделить Квинси было бы преступлением. Семь человек из каждых десяти голосовавших отдали предпочтение игроку года по разным версиям. Промес силен! И удары, и голы, и передачи – все при нем. А вот если бы играл еще стабильнее – не выступал бы в РФПЛ.

Игорь Денисов («Локомотив»)

Ожесточенная борьба велась за победу в этой номинации. Спартаковцы включились на полную мощность, но поклонники футбольных выступлений Игоря Денисова их немножко обошли – опорный хавбек получил победу, опередив Фернандо. Головина тоже отметили многие, причем по игровым показателям и прогрессу именно Александр, пожалуй, должен был здесь победить. Впрочем, Денисов тоже доказал класс.

Денис Глушаков («Спартак»)

Фанаты «Зенита» недожали, когда в соперниках был представитель «Спартака». Странно видеть Дениса победителем. Разве что на основании завершающей части года? А так Далер Кузяев прошел больший путь, чем опытный хавбек Денис именно в новом сезоне. Но народ проголосовал, как захотел – многие фанаты ЦСКА и «Локомотива» решили, что важнее топить за своих, чем за новую версию Зобнина. Значит, Глушаков – ваш победитель.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Поиграл на различных позициях, но нельзя не отметить Алексея, даже если считать его не всегда правым вингером. Разносторонний Миранчук растет и растет заметно. К победителю вопросов нет. Хотя в этом пункте народ уж совсем включил режим «глорихантера». Голосовали за Калачева и Самедова, словно они в первой части сезона сыграли по своим меркам сильно. Нет уж, Ткачев и Димитров были интереснее, но Алексей Миранчук – вне конкуренции. Чистая победа молодого футболиста «Локомотива» и сборной.

Лучшие нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Небольшой сюрприз, который подчеркивает, как Кокорин набрал форму в дебюте сезона и растерял ваше доверие ближе к зиме. Болельщики «Зенита» своих побросали или старались быть объективными? Вряд ли, ведь третьим здесь пришел Зе Луиш, хотя не сказать, что провел первую часть сезона сильнее Евгения Маркова или Витиньо. А вот Джефферсон Фарфан – хороший победитель, полезный для «Локомотива» игрок.

Федор Смолов («Краснодар»)

Как боевая единица Смолов может опередить Луиса Адриано, что сделал и в опросе с участием наших читателей, и в нашей проверке в блоге «Кто круче?» Федор обошел и Адриано, и немножко комичного кандидата – Вернблума, который пришел третьим. Но Понтус даже близко не добрался до показателей Федора, которым интересуются различные клубы. Посмотрим, что будет в 2018 – определяющий год для форварда.

Главный наставник сезона

Юрий Семин («Локомотив»)

Читатели не подвели, в этом пункте никто не стал голосовать только за представителей своего клуба. Ведь Каррера заслужил часть голосов – за то, что удержал «Спартак» у вершины, Тарханов с «Уралом» прилично выступили, Ганчаренко, Семак и Божович – достойные наставники, герои первой части сезона или отдельных его отрезков. Но от начала до конца (за исключением парочки матчей с аутсайдерами) Юрий Павлович Семин был главным. Скептически настроенная публика проверит «Локомотив» весной, но новый год тренер встречает в ранге осеннего чемпиона. Более чем справедливая победа в голосовании.

Бонус. Редакционная версия сборной

Лучшие из лучших, версия «Соккер.ру»: Акинфеев – Игнатьев, Кверквелия, Джикия, Кришито – Промес, Кузяев, Головин, Ал. Миранчук – Фарфан, Луис Адриано.

Как видите, версия редакции немного отличается от читательской, на четыре позиции. Но наш выбор можем аргументировать. Во-первых, Смолов хорош сам по себе – тут даже не спорим, факт. А если копнуть глубже по чемпионату – 9 из его 12 результативных действий против аутсайдеров. С представителя топ-5 – ни одного гола или передачи. Герой, но не конкретного сезона. А вот Луис Адриано оказался из другого теста. Все его участия в голах против первых десяти клубов в таблице, а шесть из десяти – против топ-5. Во-вторых, Кузяев заметно прибавил после перехода на повышение в «Зенит» и был важным на разных позициях, играя за одного из лидеров. Соу и Денисов – тоже герои сезона, но Далер был хорош. А вот Глушаков стабильностью всюду не баловал, особенно при игре в защите, поэтому вместо него выбираем Головина. Наконец, Игнатьев справа – безусловный герой первой части сезона, не стоит его игнорировать, даже если конкуренты в опросе – проверенные и замечательные футболисты.