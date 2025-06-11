Переход Жерсона в «Зенит» может не состояться из-за суммы трансфера

По информации журналиста Мигеля Нето, вчера в Сан-Паулу прошла встреча агентов полузащитника «Фламенго» Жерсона, после которой состоялась видеоконференция с представителями «Зенита».
Бразильский клуб уведомил «сине-бело-голубых» о своём намерении получить, помимо отступных в размере 25 млн евро, дополнительную компенсацию за разрыв контракта Жерсона — это 6,3 млн евро.
Юристы «Зенита» ясно дали понять бразильским коллегам и агентам игрока, что не согласны с этим требованием.
Текущая стоимость равна отступным :
25,00 млн €
Как правило в отступные уже входят все коврижки...и всякие компенсации...индексации...инсталляции и прочие дефибриляции...
А эти "продавцы" чего там напридумывали...некие выплаты после «клаусулы»
Трансферы — дело сложное, и отступные — не так просты, как о них принято думать. Но в конце концов есть одно универсальное правило решения любых споров. И называется оно «компромисс». Всегда лучше, когда под итоговым решением стоят подписи обеих сторон.
Текущая стоимость равна отступным :
25,00 млн €
Как правило в отступные уже входят все коврижки...и всякие компенсации...индексации...инсталляции и прочие дефибриляции...
А эти "продавцы" чего там напридумывали...некие выплаты после «клаусулы»
Трансферы — дело сложное, и отступные — не так просты, как о них принято думать. Но в конце концов есть одно универсальное правило решения любых споров. И называется оно «компромисс». Всегда лучше, когда под итоговым решением стоят подписи обеих сторон.