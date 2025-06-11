Переход Жерсона в «Зенит» может не состояться из-за суммы трансфера

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вчера, 18:40

По информации журналиста Мигеля Нето, вчера в Сан-Паулу прошла встреча агентов полузащитника «Фламенго» , после которой состоялась видеоконференция с представителями «Зенита».

Бразильский клуб уведомил «сине-бело-голубых» о своём намерении получить, помимо отступных в размере 25 млн евро, дополнительную компенсацию за разрыв контракта Жерсона — это 6,3 млн евро.

Юристы «Зенита» ясно дали понять бразильским коллегам и агентам игрока, что не согласны с этим требованием.