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Переход Жерсона в «Зенит» может не состояться из-за суммы трансфера

вчера, 18:40

По информации журналиста Мигеля Нето, вчера в Сан-Паулу прошла встреча агентов полузащитника «Фламенго» Жерсона, после которой состоялась видеоконференция с представителями «Зенита».

Бразильский клуб уведомил «сине-бело-голубых» о своём намерении получить, помимо отступных в размере 25 млн евро, дополнительную компенсацию за разрыв контракта Жерсона — это 6,3 млн евро.

Юристы «Зенита» ясно дали понять бразильским коллегам и агентам игрока, что не согласны с этим требованием.

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Брулин
Брулин
вчера в 22:05
Жерсон перейдет в «Зенит» после КЧМ и подпишет контракт на 5 лет. Клуб выплатит отступные в 25 млн евро (Вене Казагранде)
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:34, ред.
"А эти "продавцы" чего там напридумывали...некие выплаты после «клаусулы»"

Сами же и приучили к этому.
Абразилы в ентом деле у-у-у-у-шлые: клич "разведём лохов на бабки" никто не отменял. )

ОП-ПА!
Получается, что зря мы здесь копья ломали:

"Жерсон Сантос перейдет в «Зенит» после клубного чемпионата мира.
Журналист Вене Казагранде сообщает, что сине-бело-голубые договорились с «Фламенго» о трансфере полузащитника. По просьбе игрока «Зенит» выплатит отступные после турнира – сообщалось, что их сумма составляет 25 млн евро.

Контракт Жерсона с клубом из Санкт-Петербурга будет рассчитан на 5 лет, его зарплата будет считаться фиксированной.

Ранее сообщалось, что в «Зените» Жерсон будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, клуб будет платить бразильцу по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе, ему также предоставят жилье и машину."
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Дело не в жадности...любой из сторон....

Текущая стоимость равна отступным :
25,00 млн €
Как правило в отступные уже входят все коврижки...и всякие компенсации...индексации...инсталляции и прочие дефибриляции...
А эти "продавцы" чего там напридумывали...некие выплаты после «клаусулы»

Трансферы — дело сложное, и отступные — не так просты, как о них принято думать. Но в конце концов есть одно универсальное правило решения любых споров. И называется оно «компромисс». Всегда лучше, когда под итоговым решением стоят подписи обеих сторон.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:13
Хорошо,что научились говорить,НЕТ
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:48
Что, какие-то жалкие 6 миллионов гейро не хотят платить???
С чего бы это?
То никогда не жалели бабла, а тут вдруг экономить стали...
Или за этого Жадсона и так дико переплачивают?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:28
Думаю в Зените понимают , за кого их держат))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26, ред.
Дорого...и необоснованно...ввиду отсутствия еврокубков....
Если просто обмен на Вендела с доплатой...это одно...если просто отступные - это другое....
"Дополнительная компенсация" при отступных конечно посмешила изрядно...продавцы те ещё...)))...ослов пусть в зеркале ищут....
В том же клубе есть Уесли...на 7 лет моложе....лучше бы на нём остановились...
Лимит пока не отменили...и посему :
Осипенко через 6 дней медосмотр проходит в Питере....
Что там с Пруцевым тоже не ясно...но там чисто от Спартака зависит...хотя эта инфа была вчера...а сегодня может быть Спартак уже выполнил условия Пруцева и он переподписал контракт....
Шевелений ещё будет много...
Но не думаю что Зениту нужно крепко усиляться....ибо таких как Малком всё равно не купить...а на таких как Соболев только зря деньги тратить...
У Зенита при должном руле вполне боеспособный коллектив...и бешеные вливания не нужны....
А вот правильный руль или не правильный...это уже совсем другая история....)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:12
25 вначале, потом 30, сейчас "доточили" 1.3 млн....
Как только Зенит пошлет их, цена упадет до 20 млн.
lotsman
lotsman
вчера в 18:47
Слишком много хотят бразильцы.)
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