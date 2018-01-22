Звёзды футбола прошлых лет. Сколько они стоили бы сейчас?

Футбольный рынок окончательно сошел с ума. За вчерашних ноунеймов и игроков, проведших на более-менее приличном (звездном) уровне 1-1.5 сезона отдают свыше 100 млн евро! При этом еще до недавних пор отметка в 100 млн евро казалась гроссмейстерской, достойной только истинных небожителей футбольного мира. Но теперь дно (потолок) пробито, и цены на игроков навсегда слетели с катушек.

В связи с этим блогеру «Соккер.ру» Арнольду Шварценеггеру стало интересно представить, сколько в наши безумные времена стоили бы выдающиеся игроки прошлого, чьи трансферы осуществлялись в 90-х и начале 2000-х за сущие копейки по современным меркам.

Итак, поехали.

Криштиану Роналду (94 млн евро в 2009 году)

«Реал» в 2009 году покупал Роналду, который на тот момент пребывал в статусе одной из двух восходящих звезд мирового футбола (ну, статус примерно такой, как сейчас у Неймара - играл уже круто, но все понимали, что главные подвиги впереди). При этом у Криштиану на тот момент уже был «Золотой мяч» и победа в Лиге чемпионов. То есть Роналду активом был куда более интересным, чем Неймар образца лета-2017. Таким образом, я бы оценил Криштиану-2009 на нынешнем трансферном рынке в 400 млн евро - клуб купивший его, автоматически получил бы гарантию в среднем около 50 голов за сезон в течение 10 лет. Так что 400 млн - вполне божеская цена.

Зинедин Зидан (77.5 млн евро в 2001 году)

Зизу был куплен «Реалом» в 2001 году. Можно сказать, что француз перешел в мадридский клуб почти на самом пике своей карьеры. Сколько бы 29-летний Зидан стоил сейчас? Ну, с учетом того, что речь идет о все-таки достаточно возрастном игроке, пусть и обладателе «Золотого мяча», чемпионе мира и Европы, думаю, цена не переросла бы за 200 млн евро. Мой вердикт - Зидан-2001 сейчас стоил бы в районе 180 млн евро.

Златан Ибрагимович (69.5 млн евро в 2009 году)

Честно говоря, когда я узнал в 2009 году, сколько «Барса» отдала за Ибру, то был очень удивлен. Мое мнение - за игрока очень сильно переплатили. По сути Златан на тот момент был только на пути к славе знаменитого нападающего и мастера болтать языком, а так за его плечами была пара-тройка успешных, но не более, сезонов в Серии А. За Златана, конечно, тогда говорил его возраст - шведу было 25, он был в самом расцвете сил. Думаю, что сейчас за такого нападающего (помним, что «Ювентус» отдал за схожего по достижениям 29-летнего Игуаина 90 млн евро) можно было бы просить в районе 130 млн евро.

Кака (67 млн евро в 2009 году)

Еще один мега-трансфер 2009 года. «Реал» купил у «Милана» великолепного (на тот момент) Кака, который к лету 2009 года был еще относительно свежим обладателем «Золотого мяча» и в самом соку - 27 лет. Травмы Кака тогда еще не донимали, так что мы ведем речь об игроке из элитной когорты. Думаю, сейчас за Кака-2009 можно было бы смело требовать 240 млн евро.

Луиш Фигу (62 млн евро в 2000 году)

В свое время именно этот трансфер положил начало эпохе галактикос в «Реале», а с ней - и эпохе безумных (и неоправданных) трат в футболе. Да, Фигу был крутым хавбеком в 2000 году, который имел за плечами отличный Евро-2000, но, если честно, этих денег он и близко не стоил. Во-первых, речь о футболисте, которому было уже 28 лет, во-вторых, Фигу не был каким-то сверхопределяющим игру футболистом - не плеймейкер, не забивала, бегал себе на фланге, сооружая голевые подачи да исполняя с переменным успехом стандарты. В общем, всем понятно, что такая сумма получилась только из-за того, что Фигу переходил из «Барсы» в «Реал». Поэтому, я думаю, сейчас такой футболист стоил бы в районе 100 млн евро - никаких сверхцен тут не было бы.

Эрнан Креспо (58.5 млн евро в 2000 году)

Также трансфер, чья сумма у меня вызывает некоторое недоумение. И ее я склонен связывать с безумным руководителем «Лацио» тех времен Серджо Краньотти, который своей финансовой политикой в итоге и завел римлян почти в могилу. Да, Креспо был топовым форвардом, но он не стоил на таком уровне. В те времена были форварды и покруче, которые продавались за более скромные суммы (тут достаточно вспомнить Шевченко). Думаю, что сейчас Эрнан Креспо-2000 стоил бы в районе 80-90 млн евро. Не более.

Джанлуиджи Буффон (52 млн евро в 2001 году)

Самый дорогой вратарь в истории, и таковым он является уже почти 20 лет! Что сказать, тот самый случай, когда цена вполне оправдана. В лице Буффона «Ювентус» купил символ клуба, который верой и правдой служил команде долгие годы. Сейчас такой вратарь точно был бы на вес золота! Моя цена Буффону-2001 в современном трансферном безумии - 230 млн евро.

Роналдо (46 млн евро в 2002 году)

В 2002 году «Интер» отпустил лучшего бомбардира ЧМ-2002 (8 голов) в «Реал» за достаточно серьезные по тем временам 46 млн евро, которые однако были далеки от рекорда Зидана, установленного годом ранее. Свою роль, конечно, сыграл тот факт, что незадолго до 2002 года Роналдо получил несколько серьезных травм колена, а потому его карьера была на грани краха. Но «Реал» рискнул и не прогадал - хоть Роналдо и хватило всего на 5 лет, а особых трофеев он не завоевал в Мадриде, но голов наклепал прилично. Да и статусность Мадрида поднял - футболок продали, что мама не горюй. Сейчас такой футболист стоил был не менее 200 млн евро.

Франческо Тотти

Да, Тотти никогда не покидал «Рому», и ориентира по его трансферной стоимости мы не имеем. Остается только гадать, за сколько римляне могли бы продать Ческо на пике его карьеры, году эдак в 2002-2003. Думаю, что тот Тотти мог бы сейчас принести своей команде настоящие золотые горы. За такого мастера в самом расцвете сил (тогда Тотти было 26 лет) можно было бы смело требовать все 250 млн евро.

Паоло Мальдини

Голландский защитник-ноунейм Вирджил ван Дейк с жалкими 12 матчами за убогую ныне сборную Нидерландов ушел в начале января за 75 млн фунтов! Честно говоря, страшно и представить, сколько бы сейчас могли стоить такие легендарные футболисты, как Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини или Алессандро Неста. Ну, давайте предположим, что на рынке бы сейчас появился 26-27-летний Паоло Мальдини - один из лучших защитников в истории, который всю карьеру провел в «Милане». Сколько бы «россонери» имели право требовать за такого исполнителя в 2018 году с учетом 75 млн фунтов за ван Дейка? Ну, полагаю, что рубеж в 200 млн евро Мальдини легко перешагнул бы. Я бы установил на такого оборонца цену в размере 250 млн евро. И это еще очень адекватная оценка. Думаю, президенты-скупердяи могли бы заломить за такого игрока и куда большую цену.