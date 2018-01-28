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Как «Манчестер Юнайтед» обошёл «Реал», а «Арсенал» опередил ПСЖ

сегодня, 22:45

Иногда победитель Лиги Европы оказывается круче триумфатора Лиги чемпионов. «Соккер.ру» разбирает рейтинг доходов клуба за 2017 год.

Для начала нужно, собственно, описать сам рейтинг, который составляется с 1997 года всемирно известной аудиторской и консалтинговой фирмой Deloitte. Она оценивает все возможные аспекты финансово-хозяйственной деятельности клубов, составляя список наиболее доходных по итогам года. В 2017 году случилось ключевое изменение: «Реал» пропустил на первое место «Манчестер Юнайтед». Первая двадцатка же выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» - 581.2 млн фунтов

2. «Реал» - 579.7 млн фунтов

3. «Барселона» - 557.1 млн фунтов

4. «Бавария» - 505.1 млн фунтов

5. «Манчестер Сити» - 453.5 млн фунтов

6. «Арсенал» - 419 млн фунтов

7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов

8. «Челси» - 367.8 млн фунтов

9. «Ливерпуль» -  364.5 млн фунтов

10. «Ювентус» - 348.6 млн фунтов

11. «Тоттенхэм» - 305.6 млн фунтов

12. «Боруссия» Дортмунд – 285.8 млн фунтов

13. «Атлетико» - 234.2 млн фунтов

14. «Лестер» - 233 млн фунтов

15. «Интер» - 225,2 млн фунтов

16. «Шальке-04» - 197.8 млн фунтов

17. «Вест Хэм» - 183.3 млн фунтов

18. «Саутгемптон» - 182.3 млн фунтов

19. «Наполи» - 172.5 млн фунтов

20. «Эвертон» - 171.2 млн фунтов

Что бросается в глаза помимо первого места МЮ, который отобрал его у «Реала» впервые за 11 лет? Конечно, обилие английских клубов. Причем не самых топовых. «Вест Хэм» и «Саутгемптон», например, выше «Наполи», который лидирует в Серии А, «Лестер» забрался еще дальше. Преобладание английских клубов в рейтингах самых доходных объяснимо в первую очередь наличием сумасшедшего контракта на телетрансляции, который имеет АПЛ.

Обновленное рекордное соглашение как раз начало действовать с прошлого сезона, по итогам которого клубы получили феноменальные отчисления. За одни только телетрансляции, например, тот же «Саутгемптон» получает больше «Баварии» и «Наполи». Испанцы очень хотят тянуться к этому рынку, но пока получается зарабатывать на ТВ-правах адекватные английским деньги только «Реалу» и «Барселоне». А что обеспечивает доходность любого английского клуба, хорошо видно на примере «Эвертона», который замыкает двадцатку. Из своих 171,2 млн фунтов дохода в 2017 году 130.5 млн «ириски» получили за ТВ-права. Это здоровенная часть бюджета.

Без таких объемных контрактов британские клубы не были бы столь платежеспособны, и мы не удивлялись бы многомиллионным трансферам любого аутсайдера АПЛ. «Саутгемптон», кстати, впервые попал в топ клубов. И тоже только благодаря телевизионным отчислениям. То есть структура доходов английских команд ясна. Кардинально все отличается, например, в Германии. Тот же «Шальке» держится в топе без особых успехов в еврокубках и на поприще продаж телеправ. Три четверти доходов клуба из Гельзенкирхена составляет коммерческая прибыль от продаж игроков, от спонсорских сделок – команде приходится вертеться в бизнесе. Примерно те же факторы обеспечивают относительно стабильные позиции «Атлетико».

Но лучше всех с рекламой, маркетингом, спонсорскими деньгами работает «Бавария». Она имеет почти 60 процентов своих доходов от коммерции – это наибольшая доля среди всех лидеров. Хотя мюнхенцы могут хоть надорваться, но вряд ли обскачут британские клубы, получающие наибольшую долю от продажи ТВ-прав. По той же причине, например, ПСЖ, если даже выиграет Лигу 1 и Лигу чемпионов, вряд ли сумеет обойти пару испанских грандов и тех же англичан – слишком мал доход парижан от продажи ТВ-прав – на уровне 18-го места. А как же непосредственно продажа билетов на матчи? Это наиболее ощутимый болельщиками вклад в развитие любимых клубов. Однако в общей доле доходов прибыль с продажи билетов порой теряется.

Наибольший доход от этого имеет «Барселона», чуть меньше миллиона ей уступает «Реал». Но это только 20 процентов от всех доходов клубов. А вот фанаты «Арсенала» могут гордиться – их вклад в клуб в относительном исчислении самый большой – почти четверть всех доходов «канониры» получают с билетов, абонементов. Если у всех топ-лиг есть какие-то возможности и ресурсы для улучшения, то на этом фоне неприглядно смотрится Италия. Всего три клуба она делегировала в первую двадцатку. Причем в каждом из случаев причины сохранения высоких позиций разные. «Наполи» поднялся высоко за счет новых контрактов со спонсорами, «Ювентус» - за счет премиальных от УЕФА за Лигу чемпионов, а «Интер» - благодаря вкладам инвесторов из Китая.

Для других клубов Серии А все довольно печально. Стадионы не такие, чтобы сильно увеличить цену на билеты и посещаемость, продажа ТВ-прав очень низка, качество продукта не самое презентабельное даже на фоне французов, которые стараются продавать телепродукт хорошего производства. Да и спонсоры в итальянские клубы вкладываются неохотно. В том числе и из-за двух вышеназванных причин. Поэтому клубы Серии А в ближайшее время вряд ли в этом рейтинге высоко прорвутся.

Но самое интересное, что главной новости для рейтинга могло и не быть, не выиграй МЮ Лигу Европы. Именно эта разница в три миллиона евро призовых между победителем и финалистом Лиги Европы позволила «Юнайтед» обойти «Реал» по общим доходам. Разница самая минимальная за всю историю ведения этого рейтинга. Но в нынешнем сезоне английские клубы не только здорово получат от телевизионщиков, а еще и в Лиге чемпионов хороши. Так что «Реалу» и «Барселоне» по итогам 2018 года будет тяжело тягаться с британцами.

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