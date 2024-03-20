Самые ценные футболисты РПЛ. Аршавин крупно ошибся, а легионеры часто опережают россиян

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сегодня, 14:51

Составляем элитные десятки по стоимости.

Версия CIES

Аналитики «Football Observatory» это крепкие специалисты, а их рейтинги основаны на анализе и цифрах. Алгоритмы учитывают возраст, длительность контрактов игроков с клубами, множество других параметров, которые позволяют высчитать ориентировочную стоимость футболистов. Надо отметить, что данные аналитики любят щедро отсыпать ценники молодым ребятам, немного их переоценивая. Поэтому 21-летний нападающий «Спартака» Угальде получил оценочную стоимость в 24.8 млн евро, хотя Аршавин смеялся, что «красно-белые» отдали за игрока из Коста-Рики тринадцать миллионов евро вместо шести.

В десятке от CIES удивляет четвертое место Кривцова из «Краснодара», у этого игрока достаточно минусов на данный момент. Но все остальные участники списка не кажутся переоцененными намного, как бывает с англичанами внутри АПЛ . Разве не должен 21-летний Тюкавин обойтись в будущем зарубежному клубу в 18.2 млн евро в мире, где пятьдесят миллионов платят за первого встречного? В этом рейтинге лишь три игрока дороже 20 млн евро – Сперцян, Кассьерра и Угальде. Интересная десятка футболистов, а претензии только по двум игрокам. Мантуан не стоит 18.5 млн евро на данный момент, а Кривцов получил 19.2 млн евро из-за длины контракта до лета 2029-го года. В этой первой десятке семь легионеров и трое россиян.

Версия Transfermarkt

Классика трансферных оценок – рейтинги немецкого портала. Если сравнивать поименно, то разница между двумя списками имеется. У Transfermarkt нет в десятке Угальде, Кривцова, Кассьерры, Мантуана и Пиняева. А Тюкавин, Бителло, Обляков и Артур все оценены в 10 млн евро, включим одного из них – бразильца из «Динамо». Разница между списками дает понять особенности алгоритмов CIES . Для них важнее возраст футболиста и длительность контракта, чем текущая форма игрока. Например, если у Чалова соглашение только до конца года, то в первой десятке Федора быть не должно. Но в таком случае удивляет, что в первом рейтинге не нашлось места для голкипера Сафонова, который продлил контракт с «Краснодаром».

Суммарная стоимость десяти самых дорогих игроков по этой версии составляет 150 млн евро, а первая десятка оценена в 196.4 млн евро. Меньшая оценка ближе к реальности, ведь «Спартаку» будет объективно непросто найти покупателя для Угальде, который вывалит 25 млн евро. Во-первых, иностранные клубы стали отказываться от сделок с командами РПЛ . Так «Челси» не подписал Захаряна, хотя подумывал о подобном решении. Во-вторых, многие требуют скидки, ведь футболисты не обкатаны в Лиге чемпионов и других еврокубках. Никто не выдаст за Кривцова 19.2 млн евро, даже «Зенит». А вот Transfermarkt включил в первую десятку пять бразильцев, у них всего два игрока сборной России.

Версия Soccer.ru

Обе десятки выше интересные, но проблема с оценками сторонних аналитиков в том, что не знают самих футболистов. Нет иностранца, который посмотрит большинство матчей РПЛ , получив задачу составить один рейтинг из десяти игроков раз в год. Это нерациональное использование ресурсов и времени, поэтому в каждом рейтинге со стороны будут нелепые моменты. У компьютерных алгоритмов тоже есть слабые места. Объективную оценку не найти, когда говорим о такой субъективной категории, как трансферная стоимость. Но всегда надо полагаться не только на данные, а также на наблюдения за игроками. Формируем десятку на сегодняшний день, полагаясь на просмотр матчей. Именно так можно узнать готовность футболиста к потенциальному переходу и оценить его потенциал.

Суммарная стоимость нашей десятки – 143 млн евро. Учли все возможные уловки покупателей, нежелание клубов РПЛ , вроде «Зенита», прощаться с футболистами, а также особенности игроков. Вендел, если бы футбол его интересовал на 100 %, мог сейчас выступать за серьезный клуб из Италии, а петербуржцы получили за его трансфер 30 млн евро. Но такого не будет, ведь скауты знают всё о дисциплине новичке. Контракт Сафонова в идеале надо продавать намного дороже, чем ориентировочно оценили, но Матвей сам не стремится в иностранную лигу, а «Краснодар» выдал ему щедрый контракт. А вот Клаудиньо и Битело хотели бы себя проверить в топ-5. Также есть мотивация у Чалова и Тюкавина.

А вот ещё двух человек включаем немного авансом. Дуглас Сантос и Джон Кордоба, конечно, солидные мастера, а Пиняев юный, поэтому его иностранцы обычно оценивают высоко. Но Глушенков играет за «Локомотив» в этом сезоне стабильнее, чем Сергей. А Гарре с его итальянским паспортом может пригодиться в клубах Серии А и Ла Лиги, ведь будет включен в список футболистов из ЕС . Отличие нашей десятки от предыдущей на четыре человека. Но Барриос, Сантос и Кордоба слишком взрослые для легкого отъезда на повышение. А защитник Нино без году неделя в Европе, поэтому рано перехваливать новичка «Зенита».

Также очевидно, что десяткой список интересных ценных игроков в РПЛ не ограничивается. Можно вспомнить Артура, если подопечный Семака разыграется весной. Защитник «Зенита» Эракович в силу молодости в списках скаутов. Есть там также хавбек «Динамо» Чавес и опорник «Локомотива» Баринов. Полузащитник «Ростова» Глебов и латераль «железнодорожников» Тикнизян, если разыграются, то проскочат в список самых ценных в РПЛ . Также не забываем о хулиганах, вроде инсайда Карраскаля из «Динамо». Или о талантах, которым мешают травмы, примером служит защитник Дивеев из ЦСКА .