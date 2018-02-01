Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»

Шутки читателей на «Соккер.ру» отражают тренды месяца – популярными были трансферы, а подкалывали чаще всего футболистов «Зенита» и клуб «Спартак».
23 место. Защитник «Ноттингем Форрест» Личай пошутил, что жена разрешит купить собаку только после хет-трика. Но партнеры не дали забить третий мяч в матче против «Арсенала» с пенальти…
Obdulio Varela: За дубль может хоть кота разрешит завести?
Хэппи-энд: после резонанса в Сети Эрику купили собаку, а назвали пса… Канониром:
22 место. По слухам, Дзюба выбрал именно «Арсенал», поскольку жена отказалась уезжать далеко от Москвы, например, в Уфу или Казань:
Морозовский: Жена Артёмкина не тянет на жену декабриста!
Майкл59ru: Шел за трофеями, а в результате выбирает между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Хоть комедию снимай о жизни Дзюбы)
21 место. Кокорин учится быть троллем: «Манчини уходит? Может, и меня с собой заберет!» Но вы сами преподавать эту науку можете:
Фата лист: В сборную Италии?
Гус Пойет: Артема Алибабаевича при побеге не забудьте.
Брулин: В сборную Австралии....
20 место. Самый сложный подкол, после высказывания Джикии о «шоколадках», нашелся в новости об интересе МЮ к Неймару:
Стыдно за зенит: новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак».
19 место. Зарплате Месси в 100 млн евро «грязными» в год больше всего обрадовались фанаты «Реала» и хейтеры Роналду:
ману дель мораль: Величайшая доярка в истории человечества!
alexfor: не дай Бог Роналду увидит, что с ним будет-то))
18 место. ПСЖ якобы сделал предложение Роналду и готов платить португальцу намного больше:
Jeck Denielse: Только бы папа Месси этого не прочитал...
17 место. Лодыгин зачем-то начал критиковать Луческу и нарвался на ответ Мирчи: «Мне нужен был профессиональный вратарь, а не актер».
LOpp: Лодыгин и актер так себе.
Брулин: Румын по красоте грека умыл)
16 место. «Зениту» мало Кузяева – заинтересовались Швецом:
Брулин: Может, «Зениту» Погребняка взять? Мне кажется, что он идеально подходит - русский паспорт, большая зарплата, готов сидеть на скамейке и не хочет играть. Идеальный вариант.
15 место. В ФИФА запросили у РФС пробы ряда футболистов, в том числе четырех игроков ЦСКА:
Рубиновый Дракон: Роман Еременко пошел на сделку с ФИФА и начал говорить про дела в ЦСКА?)))
14 место. Турецкий «Коньяспор» представил Это’О в стиле заставки к «Игре престолов», а Faustello пошутил о здоровом образе жизни, используя название нового клуба старого Сэма:
Faustello: Мы все игроки Когньяк спорта! Только не всем платят за это!
13 место. Народ в русскоязычной Википедии чаще всего искал в 2017-м году из футболистов… Аршавина и Тарасова, даже Кержаков в топе. Как об этом не пошутить?
spartach n1: Кержаков хоть куда-то попал, закончив карьеру…
LOpp: женщины сделали их популярными.
Аршавина - бывшая жена ФСБшница
Тарасова – Бузова.
Смолова – Лопырева.
12 место. «Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова, а вы вспомнили еще одного неприкаянного:
Foxes:
- Видимо на Дзюбу нацелились.
AmIIIeR89:
- Но Дзюба не на пИке, а в пикЕ.
11 место. Новость, что Моуриньо снова недоволен болбоями, на этот раз на «Олд Траффорд», сама по себе смешная, но можно усилить накал…
Strikers188:
- Икер Касильяс, Ева Карнейро, болбои на «Олд Траффорд». Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?
dimagas1:
- Возможно, парковщики в Манчестере)))
Gianfranco Zola: Стыдно, товарищи!
DXTK: ну так это же заговор против Моуриньо и его автобуса... Болбои с детства же за МС топят.
10 место. Как можно обойтись без шутки на тему интереса «Уфы» к «казахскому Месси»?
BESTjuventus10: Узбекского Роналду нету еще?))
Fcspartak: Гинер: «Следим за урюпинским Роналду, копим деньги на трансфер».
9 место. Дзюба нашел новый вызов в «Арсенале», а вы подкалываете весельчака Артема:
spartach n1: Новые шкафчики - новый вызов!
Спагетти: В следующем клубе он будет говорить: «Армавирское „Торпедо“ для меня топ-клуб» :)))
8 место. Клуб российского миллиардера подписал Оливье, о чем могли шутить в России в таком случае еще и через месяц после Нового года?
Tott_Hot: Абрамович по русской кухне соскучился?)
7 место. «Зенит» разгромил «Славию» на сборах со счетом 5:1, а здесь шутка про «Спартак» оказалась к месту:
KLINSI: Зря «Славия» вышла в красно-белых цветах))
6 место. В «Реале» грядут перемены: Перес хочет заменить BBC на NHL, но есть аббревиатуры кириллицей:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ХОРОШЕЕ ТРИО - Неймар - Азар - Левандовски = НАЛ. ГЫ-ГЫ-ГЫ
5 место. Многих повеселила новость о Ригони в «Эвертоне» за 40 млн евро, уместно вспомнить о плодотворной академии «Зенита»:
112910415: ура, воспитали!
4 место. Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»:
No problem:
Ок гугл...
пенальти в ворота Барсы???
...error 404))
3 место. Леди Гага записала песню, которая может стать гимном ЧМ-18 (если одобрит ФИФА):
RMUKMU: Lady Gaga - No criminality (From my heart).
berda2003: в платье из мяса - гимн «Спартака»...
2 место. «Динамо» разорвало контракт с Погребняком после того, как выяснилось, что форвард летал в Турин на матч «Ювентуса» в день поединка москвичей…
КАМЮ: Изверги. Попользовались Погребняком, а теперь бросили доживать в нищете.
Colonist: Самое дорогое посещение футбольного матча!:)
колледж: Че накинулись на Пашку? Он в «Юве» на просмотр ездил!
Аксинья: Не так-то просто выкорчевать Пашу со скамейки... Пустил корни глубоко и намертво...
1 место. Манчини: «Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы, Кокорин – настоящая суперзвезда». Читатели «Соккер.ру»:
Obdulio Varela: Никто больше с метра так по-настоящему суперзвездануть не может.
KZ KZ FOOTBАL: Статус Кокорина выше чем у Перишича? Кокорин - настоящая суперзвезда? Манчини зарплату повысили?
Аргeнтинeц: А Дзюба настоящая суперзвездишка?
Lopp: Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы.
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В феврале ждем вам панчей не только о священных коровах блога, но и на новые темы. Возвращаются еврокубки, впереди много футбольного веселья!
Скину комедию у одного из героев которой юмор как у Вадима)
https://www.youtube.com/watch?v=3jg21SZJ8g8
Скину комедию у одного из героев которой юмор как у Вадима)
«Что, уходил из «Спартака» за трофеями, а не за деньгами?! Мечты сбываются — подержишь над головой самовар».
«Думал об АПЛ?! Мечты сбываются: ты в «Арсенале», как и Обамейянг. Только габонец – в лондонском, а ты — в тульском».
«Был уверен, что окажешься на чемпионате мира в России?! Мечты сбываются: у тебя есть ещё день, чтобы подать заявку на покупку билетов».
«Что, уходил из «Спартака» за трофеями, а не за деньгами?! Мечты сбываются — подержишь над головой самовар».
«Думал об АПЛ?! Мечты сбываются: ты в «Арсенале», как и Обамейянг. Только габонец – в лондонском, а ты — в тульском».
«Был уверен, что окажешься на чемпионате мира в России?! Мечты сбываются: у тебя есть ещё день, чтобы подать заявку на покупку билетов».
Стыдно за него и почему то за спартак...
Стыдно за него и почему то за спартак...
А это что "новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак»?" Это наиболее упоротые личности постят уже пару лет под каждой новостью, а ты внезапно проснулся?
А это что "новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак»?" Это наиболее упоротые личности постят уже пару лет под каждой новостью, а ты внезапно проснулся?