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Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»

сегодня, 10:45

Шутки читателей на «Соккер.ру» отражают тренды месяца – популярными были трансферы, а подкалывали чаще всего футболистов «Зенита» и клуб «Спартак».  

23 место. Защитник «Ноттингем Форрест» Личай пошутил, что жена разрешит купить собаку только после хет-трика. Но партнеры не дали забить третий мяч в матче против «Арсенала» с пенальти… 

Obdulio Varela: За дубль может хоть кота разрешит завести?

Хэппи-энд: после резонанса в Сети Эрику купили собаку, а назвали пса… Канониром: 

 

Gunner gets an interview with @skysports & falls asleep🙈😹😴

Публикация от Kathryn Lichaj (@katlichaj)

22 место. По слухам, Дзюба выбрал именно «Арсенал», поскольку жена отказалась уезжать далеко от Москвы, например, в Уфу или Казань: 

Морозовский: Жена Артёмкина не тянет на жену декабриста!

Майкл59ru: Шел за трофеями, а в результате выбирает между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Хоть комедию снимай о жизни Дзюбы)

21 место. Кокорин учится быть троллем: «Манчини уходит? Может, и меня с собой заберет!» Но вы сами преподавать эту науку можете: 

Фата лист: В сборную Италии? 

Гус Пойет: Артема Алибабаевича при побеге не забудьте.

Брулин: В сборную Австралии....

20 место. Самый сложный подкол, после высказывания Джикии о «шоколадках», нашелся в новости об интересе МЮ к Неймару: 

Стыдно за зенит: новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак». 

19 место. Зарплате Месси в 100 млн евро «грязными» в год больше всего обрадовались фанаты «Реала» и хейтеры Роналду: 

ману дель мораль: Величайшая доярка в истории человечества!

alexfor: не дай Бог Роналду увидит, что с ним будет-то))

18 место. ПСЖ якобы сделал предложение Роналду и готов платить португальцу намного больше: 

Jeck Denielse: Только бы папа Месси этого не прочитал...

17 место. Лодыгин зачем-то начал критиковать Луческу и нарвался на ответ Мирчи: «Мне нужен был профессиональный вратарь, а не актер».

LOpp: Лодыгин и актер так себе.

Брулин: Румын по красоте грека умыл)

16 место. «Зениту» мало Кузяева – заинтересовались Швецом: 

Брулин: Может, «Зениту» Погребняка взять? Мне кажется, что он идеально подходит - русский паспорт, большая зарплата, готов сидеть на скамейке и не хочет играть. Идеальный вариант. 

15 место. В ФИФА запросили у РФС пробы ряда футболистов, в том числе четырех игроков ЦСКА: 

Рубиновый Дракон: Роман Еременко пошел на сделку с ФИФА и начал говорить про дела в ЦСКА?)))

14 место. Турецкий «Коньяспор» представил Это’О в стиле заставки к «Игре престолов», а Faustello пошутил о здоровом образе жизни, используя название нового клуба старого Сэма:

Faustello: Мы все игроки Когньяк спорта! Только не всем платят за это!

13 место. Народ в русскоязычной Википедии чаще всего искал в 2017-м году из футболистов… Аршавина и Тарасова, даже Кержаков в топе. Как об этом не пошутить? 

spartach n1: Кержаков хоть куда-то попал, закончив карьеру…

LOpp: женщины сделали их популярными.

Аршавина - бывшая жена ФСБшница
Тарасова – Бузова.
Смолова – Лопырева.

12 место. «Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова, а вы вспомнили еще одного неприкаянного: 

Foxes: 
- Видимо на Дзюбу нацелились.
AmIIIeR89: 
- Но Дзюба не на пИке, а в пикЕ.

11 место. Новость, что Моуриньо снова недоволен болбоями, на этот раз на «Олд Траффорд», сама по себе смешная, но можно усилить накал…

Strikers188: 
- Икер Касильяс, Ева Карнейро, болбои на «Олд Траффорд». Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?

dimagas1: 
- Возможно, парковщики в Манчестере)))

Gianfranco Zola: Стыдно, товарищи!

Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»

DXTK: ну так это же заговор против Моуриньо и его автобуса... Болбои с детства же за МС топят.

10 место. Как можно обойтись без шутки на тему интереса «Уфы» к «казахскому Месси»? 

BESTjuventus10: Узбекского Роналду нету еще?))
 
Fcspartak: Гинер: «Следим за урюпинским Роналду, копим деньги на трансфер». 

9 место. Дзюба нашел новый вызов в «Арсенале», а вы подкалываете весельчака Артема: 

spartach n1: Новые шкафчики - новый вызов!

Спагетти: В следующем клубе он будет говорить: «Армавирское „Торпедо“ для меня топ-клуб» :)))
 
8 место. Клуб российского миллиардера подписал Оливье, о чем могли шутить в России в таком случае еще и через месяц после Нового года? 

Tott_Hot: Абрамович по русской кухне соскучился?)

7 место. «Зенит» разгромил «Славию» на сборах со счетом 5:1, а здесь шутка про «Спартак» оказалась к месту: 

KLINSI: Зря «Славия» вышла в красно-белых цветах))

6 место. В «Реале» грядут перемены: Перес хочет заменить BBC на NHL, но есть аббревиатуры кириллицей: 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: 
ХОРОШЕЕ ТРИО - Неймар - Азар - Левандовски = НАЛ. ГЫ-ГЫ-ГЫ

5 место. Многих повеселила новость о Ригони в «Эвертоне» за 40 млн евро, уместно вспомнить о плодотворной академии «Зенита»: 

112910415: ура, воспитали!

4 место. Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»: 

No problem: 

Ок гугл...
пенальти в ворота Барсы???
...error 404))

3 место. Леди Гага записала песню, которая может стать гимном ЧМ-18 (если одобрит ФИФА):

RMUKMU: Lady Gaga - No criminality (From my heart).

berda2003: в платье из мяса - гимн «Спартака»...

2 место. «Динамо» разорвало контракт с Погребняком после того, как выяснилось, что форвард летал в Турин на матч «Ювентуса» в день поединка москвичей…

КАМЮ: Изверги. Попользовались Погребняком, а теперь бросили доживать в нищете. 

Colonist: Самое дорогое посещение футбольного матча!:)

колледж: Че накинулись на Пашку? Он в «Юве» на просмотр ездил!

Аксинья: Не так-то просто выкорчевать Пашу со скамейки... Пустил корни глубоко и намертво...

1 место. Манчини: «Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы, Кокорин – настоящая суперзвезда». Читатели «Соккер.ру»:

Obdulio Varela: Никто больше с метра так по-настоящему суперзвездануть не может.

KZ KZ FOOTBАL: Статус Кокорина выше чем у Перишича? Кокорин - настоящая суперзвезда? Манчини зарплату повысили?

Аргeнтинeц: А Дзюба настоящая суперзвездишка?

Lopp: Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы.

Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»

Напоминаем, что народный обозреватель – результат вашего творчества. Не забывайте ставить лайки понравившимся комментариям или писать в ответ на шутки хэштег #Народный_обозреватель

В феврале ждем вам панчей не только о священных коровах блога, но и на новые темы. Возвращаются еврокубки, впереди много футбольного веселья! 

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:28
Да уж, весело тут, прям обхохочешься. Аха-ха)
Скину комедию у одного из героев которой юмор как у Вадима)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:11
ЮМОРИНА И И ЗДЕСЬ НЕ ПРОХОДЯТ МИМО СПАРТАКА. ВО, КАК ЛЮБИТ СТРАНА СПАРТАК. НЕ ДАРОМ НАРОДНАЯ
за
за
сегодня в 12:07
«Зенит» избавился от Дзюбы на ближайшие полгода, и пришло время выстрелам в спину.

«Что, уходил из «Спартака» за трофеями, а не за деньгами?! Мечты сбываются — подержишь над головой самовар».
«Думал об АПЛ?! Мечты сбываются: ты в «Арсенале», как и Обамейянг. Только габонец – в лондонском, а ты — в тульском».

«Был уверен, что окажешься на чемпионате мира в России?! Мечты сбываются: у тебя есть ещё день, чтобы подать заявку на покупку билетов».
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:55
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 11:36
    Вадим, ну юмор не твое, без обид... Статьи иногда еще получаются неплохие у тебя. Как лет 7 назад шутить не умел, так и сейчас. Ты даже из новости про зарплату Месси и то самые несмешные комментарии выбрал.

    А это что "новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак»?" Это наиболее упоротые личности постят уже пару лет под каждой новостью, а ты внезапно проснулся?
    шацк
    шацк
    сегодня в 11:14
    Каждый раз все хуже и хуже... У автора совсем с юмором плохо((
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