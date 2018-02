Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»

Шутки читателей на «Соккер.ру» отражают тренды месяца – популярными были трансферы, а подкалывали чаще всего футболистов «Зенита» и клуб «Спартак».

23 место. Защитник «Ноттингем Форрест» Личай пошутил, что жена разрешит купить собаку только после хет-трика. Но партнеры не дали забить третий мяч в матче против «Арсенала» с пенальти…

Obdulio Varela: За дубль может хоть кота разрешит завести?

Хэппи-энд: после резонанса в Сети Эрику купили собаку, а назвали пса… Канониром:

22 место. По слухам, Дзюба выбрал именно «Арсенал», поскольку жена отказалась уезжать далеко от Москвы, например, в Уфу или Казань:

Морозовский: Жена Артёмкина не тянет на жену декабриста!

Майкл59ru: Шел за трофеями, а в результате выбирает между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Хоть комедию снимай о жизни Дзюбы)

21 место. Кокорин учится быть троллем: «Манчини уходит? Может, и меня с собой заберет!» Но вы сами преподавать эту науку можете:

Фата лист: В сборную Италии?

Гус Пойет: Артема Алибабаевича при побеге не забудьте.

Брулин: В сборную Австралии....

20 место. Самый сложный подкол, после высказывания Джикии о «шоколадках», нашелся в новости об интересе МЮ к Неймару:

Стыдно за зенит: новость утка, но стыдно почему-то… снова за «Спартак».

19 место. Зарплате Месси в 100 млн евро «грязными» в год больше всего обрадовались фанаты «Реала» и хейтеры Роналду:

ману дель мораль: Величайшая доярка в истории человечества!

alexfor: не дай Бог Роналду увидит, что с ним будет-то))

18 место. ПСЖ якобы сделал предложение Роналду и готов платить португальцу намного больше:

Jeck Denielse: Только бы папа Месси этого не прочитал...

17 место. Лодыгин зачем-то начал критиковать Луческу и нарвался на ответ Мирчи: «Мне нужен был профессиональный вратарь, а не актер».

LOpp: Лодыгин и актер так себе.

Брулин: Румын по красоте грека умыл)

16 место. «Зениту» мало Кузяева – заинтересовались Швецом:

Брулин: Может, «Зениту» Погребняка взять? Мне кажется, что он идеально подходит - русский паспорт, большая зарплата, готов сидеть на скамейке и не хочет играть. Идеальный вариант.

15 место. В ФИФА запросили у РФС пробы ряда футболистов, в том числе четырех игроков ЦСКА:

Рубиновый Дракон: Роман Еременко пошел на сделку с ФИФА и начал говорить про дела в ЦСКА?)))

14 место. Турецкий «Коньяспор» представил Это’О в стиле заставки к «Игре престолов», а Faustello пошутил о здоровом образе жизни, используя название нового клуба старого Сэма:

Faustello: Мы все игроки Когньяк спорта! Только не всем платят за это!

13 место. Народ в русскоязычной Википедии чаще всего искал в 2017-м году из футболистов… Аршавина и Тарасова, даже Кержаков в топе. Как об этом не пошутить?

spartach n1: Кержаков хоть куда-то попал, закончив карьеру…

LOpp: женщины сделали их популярными.

Аршавина - бывшая жена ФСБшница

Тарасова – Бузова.

Смолова – Лопырева.

12 место. «Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова, а вы вспомнили еще одного неприкаянного:

Foxes:

- Видимо на Дзюбу нацелились.

AmIIIeR89:

- Но Дзюба не на пИке, а в пикЕ.

11 место. Новость, что Моуриньо снова недоволен болбоями, на этот раз на «Олд Траффорд», сама по себе смешная, но можно усилить накал…

Strikers188:

- Икер Касильяс, Ева Карнейро, болбои на «Олд Траффорд». Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?

dimagas1:

- Возможно, парковщики в Манчестере)))

Gianfranco Zola: Стыдно, товарищи!

DXTK: ну так это же заговор против Моуриньо и его автобуса... Болбои с детства же за МС топят.

10 место. Как можно обойтись без шутки на тему интереса «Уфы» к «казахскому Месси»?

BESTjuventus10: Узбекского Роналду нету еще?))



Fcspartak: Гинер: «Следим за урюпинским Роналду, копим деньги на трансфер».

9 место. Дзюба нашел новый вызов в «Арсенале», а вы подкалываете весельчака Артема:

spartach n1: Новые шкафчики - новый вызов!

Спагетти: В следующем клубе он будет говорить: «Армавирское „Торпедо“ для меня топ-клуб» :)))



8 место. Клуб российского миллиардера подписал Оливье, о чем могли шутить в России в таком случае еще и через месяц после Нового года?

Tott_Hot: Абрамович по русской кухне соскучился?)

7 место. «Зенит» разгромил «Славию» на сборах со счетом 5:1, а здесь шутка про «Спартак» оказалась к месту:

KLINSI: Зря «Славия» вышла в красно-белых цветах))

6 место. В «Реале» грядут перемены: Перес хочет заменить BBC на NHL, но есть аббревиатуры кириллицей:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:

ХОРОШЕЕ ТРИО - Неймар - Азар - Левандовски = НАЛ. ГЫ-ГЫ-ГЫ

5 место. Многих повеселила новость о Ригони в «Эвертоне» за 40 млн евро, уместно вспомнить о плодотворной академии «Зенита»:

112910415: ура, воспитали!

4 место. Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»:

No problem:

Ок гугл...

пенальти в ворота Барсы???

...error 404))

3 место. Леди Гага записала песню, которая может стать гимном ЧМ-18 (если одобрит ФИФА):

RMUKMU: Lady Gaga - No criminality (From my heart).

berda2003: в платье из мяса - гимн «Спартака»...

2 место. «Динамо» разорвало контракт с Погребняком после того, как выяснилось, что форвард летал в Турин на матч «Ювентуса» в день поединка москвичей…

КАМЮ: Изверги. Попользовались Погребняком, а теперь бросили доживать в нищете.

Colonist: Самое дорогое посещение футбольного матча!:)

колледж: Че накинулись на Пашку? Он в «Юве» на просмотр ездил!

Аксинья: Не так-то просто выкорчевать Пашу со скамейки... Пустил корни глубоко и намертво...

1 место. Манчини: «Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы, Кокорин – настоящая суперзвезда». Читатели «Соккер.ру»:

Obdulio Varela: Никто больше с метра так по-настоящему суперзвездануть не может.

KZ KZ FOOTBАL: Статус Кокорина выше чем у Перишича? Кокорин - настоящая суперзвезда? Манчини зарплату повысили?

Аргeнтинeц: А Дзюба настоящая суперзвездишка?

Lopp: Кокорин мог бы играть в любом клубе Европы.

Напоминаем, что народный обозреватель – результат вашего творчества. Не забывайте ставить лайки понравившимся комментариям или писать в ответ на шутки хэштег #Народный_обозреватель.

В феврале ждем вам панчей не только о священных коровах блога, но и на новые темы. Возвращаются еврокубки, впереди много футбольного веселья!