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«Фалькао к нам не поедет!» Цитатник Валерия Карпина

вчера, 13:00

Сегодня Карпин стал еще на один год старше, а «Соккер.ру» напоминает, почему его приход в «Ростов» - это круто. Валерий Георгиевич за словами в карман не лезет!

Универсальный ответ на любую реплику или вопрос: «Ну и?»

Выражение несогласия с собеседником либо оценка озвученного мнения третьего лица: «Бред сумасшедшего».

Типичный комментарий трансферного слуха: «Я не знаю такого футболиста».

О выводах (после поражения от «Легии» в 2011 году): «Оргвыводы мы сделаем, но вы же хотите знать, кого Карпин оштрафует? Кому „Спартак“ отрубит ногу или руку? Вы все увидите. Что касается разговора в раздевалке, то это не для печати».

О равной игре (после поражения от «Динамо» в 2010 году): «Игра была равна, играли два… одному повезло больше, вот оно и победило».

Об Игоре Денисове (после конфликта в концовке матча «Спартак» - «Зенит»): «Этот мальчик еще ничего не достиг, а уже ведет себя, как не знаю кто. Футболист должен иметь мозги, в каком бы „Зените“ и в какой бы сборной он ни играл».

О своей игре в молодости: «Пересматривал свои некоторые матчи за „Спартак“. Не понимаю, почему Олег Иванович Романцев меня не выгнал из команды. Все делал неправильно. Ну, или если не все, то многое. Слишком многое. Если бы был тренером „Спартака“ в тот момент, то выгнал бы футболиста Карпина».

Об увольнении из «Спартака»: «Никто мне ничего не объяснял, естественно, но я знаю, почему это произошло, и пусть это останется при мне. Вы там что-то говорили про зависть? Если глобально, то из-за этого».

О переезде в Испанию и адаптации: «Мне всегда нравилось в Испании, еще до перехода в „Реал Сосьедад“, ведь мы периодически проводили там летние турниры. Больше всего смущало незнание языка. Но мне повезло, что я оказался один в Сан-Себастьяне, поэтому выбора не было – пришлось учить. А так как по характеру я совсем не из молчаливых, то выучил быстро».

О своих кумирах: «В футболе у меня их никогда не было, а любимым спортсменом раньше был Майкл Джордан».

О непрофессионализме: «В современных футболистах, которые получают серьезные зарплаты за свою работу, меня больше всего шокирует непрофессионализм. Как можно, например, напиться перед матчем? Такое было и в „Спартаке“, и в „Торпедо“ (Армавир). Как я с этим боролся? Выгонял».

Об умении «резать мясо»: «Когда я пришел в „Спартак“, пришлось уволить человек 50. И взять вместо них 20 новых. Стало только лучше».

Об отношении к поражениям: «В Испании меня удивляло отношение к неудачам. После проигрышей никто не занимался самоедством. Через два часа всем пофиг».

Об РФС (в период правления Сергея Фурсенко): «РФС – это общественная организация, руководить которой должен профессионал, не поддающийся на давление извне. Недавно читал книгу Акунина, и там была фраза про российское государство, которая, если перефразировать, применима к футболу: „Беда российского футбола - это руководители. Потому что руководят не те, у кого есть талант и призвание, а те, у кого связи и амбиции“».

О жизни футболиста: «Игроком быть очень легко: за тебя все решают, ни о чем не нужно думать. Говорят, во сколько приехать на базу, когда позавтракать, пообедать, когда лечь спать. Это вообще отдых в плане организации жизни. После завершения карьеры некоторые футболисты даже билет на самолет самостоятельно купить не могут».

О главной проблеме сегодняшних игроков: «Главная проблема в том, что многие футболисты стремятся не зарабатывать, а получать деньги».

О коррупции в футболе: «Победить коррупцию очень легко. Достаточно, чтобы возникло желание на государственном уровне, и тогда вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Вот в Италии ведь выгнали „Ювентус“ из Серии A, наказали „Милан“».

Об Александре Шешукове (проходя мимо дающего интервью полузащитника в микст-зоне): «Популярный стал, ёпт!»

О знаменитой победе над Францией в 1999-м: «Никакого „космоса“ там не было. Никакой великой Франции. Такие же футболисты: две руки, две ноги, одна голова».

О «судьбе Карпина»: «В трудные периоды слышал фразу: „Решается судьба Карпина“. Нет. Судьба решается, когда ты попал в реанимацию. А это работа, которая, к сожалению или счастью, зависит от многих факторов».

В ответ на критику Рафаэля Кариоки: «Кариока сегодня лучшим был!»

Валерий Карпин. Весёлая азбука

О «Зените» и Бруну Алвеше: «„Твенте“ с..ный им трешку отгрузил. С Бруну Алвешем и Данни!»

О бывшем президенте «Спартака» Андрее Червиченко (назвал игру «Спартака» Карпина «жалким зрелищем»): «А Червиченко – это вообще кто такой? Где он играл, кого тренировал? Давайте еще спросим мнение у какого-нибудь сторожа. Завтра что-то скажет еще какой-нибудь человек с улицы. И мне что – на всех обращать внимание?»

О Сергее Песьякове: «Песьяков – один из лучших вратарей РФПЛ, и он будет играть, пока я тренер. Сергей лучше всех в нашем чемпионате играет ногами. Лучше Акинфеева, который сильно выбивает, а это немного другое».

О реализации и высших силах: «Не знаю, какие еще моменты нужно создать, чтобы забить. Не дело главному тренеру ссылаться на высшие силы, но только и остается, похоже, сходить в церковь и поставить свечку».

О дневных матчах летом: «Играть в таких условиях – это катастрофа. Когда температура под 40 градусов. Хотел бы, чтобы люди, которые назначают матчи на такое время, вышли на поле и постояли два часа под палящим солнцем. Им даже бегать не надо, пусть просто постоят…»

О правиле «вне игры»: «Отменить офсайды в футболе – это дибилизм. Давайте в регби тогда будем играть. Как можно отменять офсайд? Футбол потеряет все, не будет никаких тактических схем, ничего… Одни будут стоять в одной штрафной площади, другие – в другой».

Об игре «Барселоны»: «„Барселона“ играет в спартаковский футбол лучше „Спартака“».

О преданных болельщиках (после поражений «Спартака» от «Порту» 1:5 и 2:5): «Спасибо тем болельщикам, которые после этого позора пришли на трибуны. Сам бы я не пришел. А если бы и пришел, то только для того, чтобы закидать футболистов помидорами. Или яйцами тухлыми».

О крепких выражениях: «Если игрок обматерит судью, его удалят. Но убрать мат с трибун и футбольного поля невозможно. Это эмоции. Ругаются во всех чемпионатах. Я не встречал ни одного футболиста, который бы не матерился».

И снова о современных футболистах: «Мы живем в искаженной реальности: если футболист где-то не добежал, не доработал, значит, виноват тренер. Получается, миллионеров-профессионалов нужно заставлять бегать. В СССР не было столь большого разрыва в уровне оплаты труда между футболистами и обычными гражданами, поэтому и отношение было теплее. В Европе игроки не сорят деньгами, не выпячивают достаток, у нас по-другому».

Сегодня поздравляем с днем рождения не только главного тренера «Ростова», но и его коллегу из «Краснодара» - Игоря Шалимова, который появился на свет в один день с Карпиным – 2 февраля 1969 года. Здоровья и успехов!

Главное – верить! Карпин снова в деле

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:46
Я и не сомневался, что Карпин 69-ого года, а вот, что не 8 марта родился удивлен:)
denmig
denmig
вчера в 18:32
Ой! Кто-то ответил и был заслуженно послан модерами нахдыхать!
Баба Яга против
Баба Яга против
вчера в 18:07
Валеру в цска вот было бы круто
denmig
denmig
вчера в 15:30
Успехов Карпуше! Молодец! Успехов с Ростовом - пусть рвет зенит на тряпки!
311
311
вчера в 14:31
Валера это первый в России и эталонный "сбитый летчик"!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:07
Кому нужны эти цитаты?
Пусть Генич их публикует в своей книге.
амурец
амурец
вчера в 14:04
Валера всегда был весёлым, ну и? только чего стоит, с днём рождения
Dominators
Dominators
вчера в 14:02
У Валеры это последний шанс доказать свою состоятельность как тренера . Провала ему не простят . Удачи Ростову с Карпиным . Мы ждем опять Ростов -Спартак 4 - 0 .
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 13:41
Твенте это классика жанра
Zimka
Zimka
вчера в 13:33
С Валерой всяко веселее.
cska.78
cska.78
вчера в 13:25
Shpundya .
Shpundya .
вчера в 13:21
"Слово не воробей-много не нагадит"..))
Faustello
Faustello
вчера в 13:20
Ждём с нетерпением новый огонь в комментариях к матчам от Волеры!!!
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