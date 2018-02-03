Освистанный Карим. Ищем клуб для Бензема

Француза не любят болельщики «Реала», и даже защита Зидана не помогает. Карим подыскивает себе дом в Лондоне, а что из этого всего следует – на «Соккер.ру».

Бензема покинет «Реал», даже если пригодится в плей-офф Лиги чемпионов. Любой его локальный успех наоборот на руку Пересу, ведь можно продать форварда дороже, что важно перед подписаниями будущего. Разменная монета потускнела, но очистить репутацию Бензема как результативному нападающему вряд ли успеют. Поэтому болельщики каждого клуба, куда сватают Карима, к новостям о покупке француза будут относиться скептически. Особенно если речь об «Арсенале»…

«Арсенал»

Венгер пробовал подписать Бензема несколько раз, когда тот был в лучшей форме, нежели сейчас, моложе и реже промахивался. Но Арсена не страшат результаты футболиста в другом клубе, особенно уровня испанского гранда. Санчес в Лондоне играл увереннее, чем в Барселоне. Озилу в АПЛ оказалось проще просыпаться с пользой для статистики, чем в Ла Лиге, где его заставляли пахать всегда. Вот только Бензема в команде, где есть Ляказетт и Обамеянг – два форварда, рожденные во Франции, попросту не нужен.

Или нужен? Невилл прав, Мхитарян и Обамеянг, как и Озил, не лучшие участники схемы постоянного прессинга. А поскольку сам Венгер говорит о совершенствовании игры в обороне, старательный Бензема, полезный не голами, может быть ему нужен. Вот такой парадокс – два рекордных подписания «Арсенала» одновременно в старте могут снижать защитное поле команды. А подыгрывающий Бензема разбавлять компанию тех, кто стыдиться прессинга. Понятно, что в «Арсенале» от Карима ждут не голов, а участия во всех фазах игры. Обратите внимание – у Бензема сильны показатели второго форварда, помощника Бэтмена-Обамеянга, и Ляказетту он не уступает даже сейчас:

«Тоттенхэм»

В Лондоне много клубов, так что дом не обязательно ведет к «Эмирейтс». Принципиальные соседи «Арсенала» тоже могут с лета нуждаться в нападающем. Логическая цепочка нехитрая – Кейн нужен «Реалу», Перес после назначения нового тренера сразу попробует обеспечить плавный переход от унижения в чемпионате «Барселоной» к новым успехам. И нужен будет форвард в основу. Мало ли, что там хочет Роналду – его будущее в «Реале» сейчас тоже под вопросом, и свистят ему не реже, чем Бензема.

А вот что думает Почеттино? Тренера «Тоттенхэма» сватают в «Реал», сам не отказывается, ведь представлял «Эспаньол» и не готов работать лишь в «Арсенале» и «Барселоне». Так что Кейн может быть не последним, кого Леви отдаст Пересу за огромные деньги. И в таком случае в основе «Тоттенхэма» появляется место для Бензема. Почему не для молодого, дорогого и не раскрытого форварда? А потому что «шпоры» строят стадион и в ближайшее время им нужно продать парочку игроков за безумные деньги. Если частью одной из сделок станет Карим – получится экономно, как Леви любит. Но замена будет неполноценной – Кейн играет совсем иначе, как центрфорвард:

«Интер»

Снова та же идея, что и в случае со «шпорами». Если Икарди идет в «Реал», то вместо него Спаллетти получает Бензема. Но зачем Лучано такое счастье? Кроме всего прочего, непонятно будущее аргентинца – жена-агент ведет переговоры с «Реалом», но Мауро не единственный кандидат для Переса, и явно не самый первый. А вот в Италии на Бензема кандидатов нет. У «Милана» закончились деньги и не начались новые золотые времена.

У «Ювентуса» Игуаин переходит в фазу полезного Бензема прошлых лет, у «Ромы» испанский спортивный директор, он не отдаст много денег за Карима, прекрасно знает мадридскую кухню, на которую Мончи сто раз звали шеф-поваром. Да и сам Бензема, вы удивитесь, считает себя форвардом, чей класс выше, чем у каких-то «Ромы», «Интера» или даже «Ювентуса», ведь вы помните счет финала Лиги чемпионов. Бензема скорее выберет или АПЛ, или большие деньги от еще одного клуба.

ПСЖ

Странный вариант, но поскольку он тоже обсуждался – не пропускаем французский сценарий. Понятно, как бывшего форварда «Лиона» встретят болельщики родного для Бензема «Олимпика» в случае приезда в футболке ПСЖ – примерно так, как фанаты «Марселя» приветствовали Вальбуэна, с повешеньем чучела и беспорядками на трибунах. Но Карим так давно не играет за «ткачей», что его переезд в Париж, особенно при результативном и здоровом Кавани, будет значить лишь одно – Бензема согласен на скамейку.

Карим, если его деградация как нападающего будет продолжаться – даже если будут проблески в качестве подающего снаряды, может перейти в разряд запасных форвардов. И тогда ПСЖ, где не озаботились поисками подмены для Кавани на случай непредвиденных обстоятельств (Мбаппе не центрфорвард), могут предложить контракт нападающему «Реала». Опять же, ни для кого не секрет желание Переса заманить в Ла Лигу Неймара – об этом даже президент дивизиона говорит. ПСЖ Бензема может достаться «со скидкой» при учете, что выдадут определенные гарантии по Неймару на будущее.

«Челси»

Конечно, по-настоящему зажечь Бензема мог бы скорее в «Вест Хэме» по примеру Пайета. Или в «Кристал Пэлас». Но эти клубы настолько низко в таблице, что даже финансовые гарантии не помогут. Кроме всего прочего, не думайте, что форвард Бензема даже в тридцать лет (Карим родился в один год с Месси и Суаресом) будет стоить копейки. Нет, Перес постарается выжать из расставания максимум. Но что можно выжать из Карима в АПЛ, где на принятие решений даже чуть меньше времени, чем в Ла Лиге?

«Челси», особенно если заменять Конте на другого тренера со своим видением игры, может вообще отказаться от всех нападающих, которые есть сейчас – Мораты, Педро, Жиру и отданного в аренду Батшуайи. Но вряд ли новый наставник будет мечтать заменить их на Бензема, ведь у Карима есть одна плохая привычка. Иногда играет так, будто ему без разницы счет и результат. В «Челси» таким форвардам всегда было сложно. Вот Мората в новом сезоне, оказывается, похож по показателям на Бензема и в результате не всегда подходит для «аристократов».

У Бензема нет хорошего варианта?

Удобно было бы посидеть на скамейке ПСЖ с прекрасным личным контрактом в кармане? Но Карим сочетает несовместимые на первый взгляд качества. Он умеет пахать на поле, но при этом недостаточно эгоистичен для форварда. Параллельно может не замечать напарников, выбирая корявые удары, но при этом не готов сидеть на скамейке и рвется в сборную Франции, где его не ждут.

Такому форварду трудно подыскать удачную команду. Если начинать с Лондона, то там только один достаточно безумный для подписания Бензема тренер. А что огорчает? Карима, который когда-то был форвардом очень высокого класса, не связывают с клубом и наставником, способным вернуть его на пик формы. С другой стороны, без нового вызова даже двух десятков голов за сезон, как раньше, не будет.

Агент игрока уверен, что Бензема не заслужил неуважение со стороны фанатов «Реала» - тут можно отчасти согласиться, не обязательно свистеть, когда и так очевидно, что Карим не прибавляет. Незачем бить лежачих. Но француз не заслужил и места в новой атаке «Мадрида». Так что осталось найти клуб, готовый осуществить трансфер Бензема в надежде на второе дыхание.