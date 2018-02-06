Дерзайте, юноши! Другая Лига чемпионов

Всеми любимая Лига чемпионов возобновится на следующей неделе, но сегодня и завтра «Соккер.ру» призывает поболеть за молодежь «Спартака» и «Краснодара» в Юношеской лиге УЕФА.

История турнира

Юношеская лига УЕФА – молодой турнир для молодых футболистов, который был создан по просьбе Ассоциации европейских клубов. Основной целью является получение юношами уникального опыта международных матчей. К участию в турнире допускаются игроки не старше 19 лет. Экспериментальный запуск состоялся в сезоне 2013/2014, состав участников и расписание дублировалось из Лиги чемпионов. Начиная с розыгрыша 2015/2016, число клубов в Юношеской лиге УЕФА удвоилось: это по-прежнему 32 молодежные команды пробившихся в основную сетку ЛЧ клубов, а также 32 победителя юношеских чемпионатов в своих национальных ассоциациях из 32 первых в рейтинге УЕФА стран.

Формат турнира

В осенней стадии соревнования Юношеская лига УЕФА разделена на два отдельных блока: это Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов.

Путь Лиги чемпионов. Команды U19 играют в таких же группах, как их старшие товарищи в большой Лиге чемпионов, жеребьевка здесь одна на всех. То есть ЦСКА осенью соревновался с «Бенфикой», «Базелем» и МЮ на двух уровнях – профессиональном и юношеском. Как и «Спартак» с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». Победители квартетов попадают напрямую в 1/8 финала, занявшие вторые места отправляются в стыковые матчи за право сыграть в первом полноценном раунде плей-офф.

Путь чемпионов. На пути чемпионов нет группового этапа, здесь 32 клуба проводят два раунда противостояний на вылет по системе «дома и в гостях». Восемь счастливчиков, выигравших по две дуэли, попадают в стыковые матчи, где сражаются с командами, занявшими вторые места в группах на Пути Лиги чемпионов.

Стыковые матчи. Собственно, та часть турнира, где сегодня и завтра будем болеть за «Спартак» и «Краснодар». В восьми парах должны определиться победители и – внимание! – на это у команд есть только один матч. В случае ничьей в основное время сразу будет проведена серия пенальти, овертайм регламентом турнира не предусмотрен.

Плей-офф. Все как во взрослой Лиге чемпионов – 1/8, 1/4, полуфинал и финал, только на каждой стадии играется всего по одному матчу. Хозяин поля определяется во время жеребьевки.

Победители Юношеской лиги УЕФА

Нынешний розыгрыш – пятый по счету. Первым победителем стала «Барселона», разгромившая в финале «Бенфику». Затем дважды праздновали успех юные футболисты «Челси» - упорные победы над донецким «Шахтером» и ПСЖ в решающих схватках. Действующим обладателем трофея является австрийский «Ред Булл Зальцбург», переигравший в финале розыгрыша 2016/17 «Бенфику». У юных «орлов» два поражения в финалах. Неужели проклятие Белы Гуттманна распространяется и на молодых футболистов лиссабонского клуба? Лучшим достижением среди россиян владеют юноши ЦСКА, на их счету выход в четвертьфинал в прошлом сезоне.

Сезон 2017/2018

На старте нынешнего розыгрыша Юношеской лиги УЕФА Россию представляли три клуба. «Спартак» и ЦСКА на Пути Лиги чемпионов, а также «Краснодар» на Пути чемпионов.

ЦСКА. Молодые армейцы выиграли только в одном матче, потерпев пять поражений в группе с «Базелем», который в итоге стал победителем, МЮ и «Бенфикой». ЦСКА занял последнее место в группе и прекратил борьбу в турнире.

«Спартак». Спартаковцы начали с неожиданного поражения от «Марибора», который потом разгромили в домашнем матче 5:0, но даже неудачный старт не смутил «красно-белых». Они обыграли «Ливерпуль» под руководством Стивена Джеррарда на своем поле и дважды сыграли вничью с «Севильей», особенно героической получилась гостевая встреча, где «красно-белые» юноши ушли от поражения в концовке – 3:3, да еще и устроили потешный флеш-моб. Именно результативная ничья в Андалусии позволила опередить «Севилью» по личным встречам и финишировать на втором месте вслед за «Ливерпулем».

«Краснодар». Юные «бычки» не испытали никаких проблем и вынесли своих соперников на Пути чемпионов в одну калитку. С «Кайратом» начали с ничьей 2:2, но потом выиграли 9:0, а венгерский «Гонвед» сходу огорошили победой 8:0, позволив себе расслабиться на результативную ничью в ответной игре. Таким образом, «Спартак» и «Краснодар» разными путями пробились в стыковые матчи, которые, по сути, являются 1/16 финала для части команд.

Стыковые матчи

В стыках «Спартак» и «Краснодар» ждут встречи не с какими-нибудь «Гонведами» или «Мариборами», а с весьма статусными соперниками. Спартаковские юноши сегодня в 18:00 по московскому времени выйдут на поле легендарного миланского стадиона «Джузеппе Меацца», чтобы помериться силами с сильнейшей командой Италии на юношеском уровне – «Интером». «Нерадзурри» на Пути чемпионов разобрались с киевским «Динамо» и шведским «Эсбьергом».

«Краснодару» в соперники достался целый мадридский «Реал». И если судить по чудесному болельщицкому ажиотажу в столице Кубани, можно подумать, что Роналду и Зидан приедут собственной персоной. А будет только Гути в роли тренера соперников. В любом случае, аншлаг на 34-тысячной арене на матче юношеских команд – это космос! Аплодисменты «Краснодару», который умело преподнес это событие, и всем болельщикам, которые придут на стадион. Этот матч запланирован на завтра, начало – в 19.00 по МСК. Болеем за наших в поединках с «Интером» и «Реалом»!

Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»