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Агент Ваноли рассказал о состоянии здоровья бывшего тренера «Спартака»

вчера, 10:44

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Торино» Паоло Ваноли, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Сейчас с Паоло всё в порядке, он нормально себя чувствует. Во время игры у него просто упало давление.

Напомним, во время матча 35-го тура Серии А против «Венеции» (1:1) 52‑летний специалист потерял сознание на несколько секунд. На 77‑й минуте матча Ваноли упал на землю, когда давал установку своим футболистам перед исполнением пенальти.

Ваноли, бывший тренер «Спартака», возглавил туринцев летом 2024 года. Команда на данный момент занимает 10-е место в Серии А.

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shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Нервная это тренерская доля... здоровья ему и пусть врачи что то придумывают....
Гость
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