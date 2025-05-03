«Ливерпуль» намерен продлить контракт с одним из основных вингеров

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас проведёт по итогам сезона переговоры о продлении контракта со своим клубом. Сообщается, что игрок хочет выиграть вместе с «мерсисайдцами» Лигу чемпионов.
Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 85 миллионов евро.
Страх что-то сделать или на что-то решиться ;боязнь высказать своё мнение; нерешительность; отсутствие твёрдости характера; чрезмерная боязливость - всё это Малодушие. И всё это не про Соболева.
Страх что-то сделать или на что-то решиться ;боязнь высказать своё мнение; нерешительность; отсутствие твёрдости характера; чрезмерная боязливость - всё это Малодушие. И всё это не про Соболева.
очевидно ему некомфортно в центре.
потому и Деку присматривал для Барсы колумбийца как левого флангового вингера.
очевидно ему некомфортно в центре.
потому и Деку присматривал для Барсы колумбийца как левого флангового вингера.
Диас же в прошлом сезоне был сильней, причем на порядок. Продлить с ним контракт правильно, но преждевременно. Век нападающего короткий... Скорость и резкость из года в год будет снижаться, поэтому на месте Ливера я б решение по нему принимал в следующем сезоне - как раз за год до окончания контракта самое оно.
Диас же в прошлом сезоне был сильней, причем на порядок. Продлить с ним контракт правильно, но преждевременно. Век нападающего короткий... Скорость и резкость из года в год будет снижаться, поэтому на месте Ливера я б решение по нему принимал в следующем сезоне - как раз за год до окончания контракта самое оно.