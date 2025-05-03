«Ливерпуль» намерен продлить контракт с одним из основных вингеров

1746254903

вчера, 09:48

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии проведёт по итогам сезона переговоры о продлении контракта со своим клубом. Сообщается, что игрок хочет выиграть вместе с «мерсисайдцами» Лигу чемпионов.

Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 85 миллионов евро.