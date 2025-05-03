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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с одним из основных вингеров

вчера, 09:48

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас проведёт по итогам сезона переговоры о продлении контракта со своим клубом. Сообщается, что игрок хочет выиграть вместе с «мерсисайдцами» Лигу чемпионов.

Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 85 миллионов евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
У слова Малодушие есть вполне определённое значение, имеющее прямую связь с особенностями качеств характера индивидуума... и его поведением в социуме. С умственными же его способностями, а тем более с глупостью это понятие коррелировать нельзя даже опосредованно.

Страх что-то сделать или на что-то решиться ;боязнь высказать своё мнение; нерешительность; отсутствие твёрдости характера; чрезмерная боязливость - всё это Малодушие. И всё это не про Соболева.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:24, ред.
А что же по вашему означает слово малодушие? Это глупость и есть в самом широком понимании слова. Однако я подразумеваю что Ливерпуль ни разу не претендент на победу в Лиге чемпионов и чтобы хотеть с ним выиграть титул нужна сильная вера что делает игроку честь. В отличии от Соболева. Но Соболеву делает честь разумный подход, Спартак точно с Лукойлом никогда ничего не выиграет. Только чудом.
kywjdkzekhr6
kywjdkzekhr6
вчера в 10:23
Решение Ливерпуля совершенно обдуманное и рациональное.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:21
Диас нестабилен был. но с момента травмы Гакпо Слот решил Диаса ставит на фланг и сразу пошел прогресс в его игре.
очевидно ему некомфортно в центре.
потому и Деку присматривал для Барсы колумбийца как левого флангового вингера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:05, ред.
Малодушия ? Ну не знаю... По мне Соболев просто глупый.

Диас же в прошлом сезоне был сильней, причем на порядок. Продлить с ним контракт правильно, но преждевременно. Век нападающего короткий... Скорость и резкость из года в год будет снижаться, поэтому на месте Ливера я б решение по нему принимал в следующем сезоне - как раз за год до окончания контракта самое оно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:54
Вот правильно хотеть титул выиграть со своей командой, а не как Соболев хотеть титул так что продаться команде потенциально на него претендующей. Вот разница здоровой преданности и малодушия.
Гость
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