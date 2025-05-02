Первый матч «Динамо» без Лички, очередной финал «Краснодара». 27-й тур РПЛ завораживает

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сегодня, 13:16

Есть пара определяющих матчей.

«Акрон» – «Динамо Махачкала»

Весной у тольяттинцев дела обстоят заметно хуже, чем осенью – за девять матчей после рестарта коллектив лишь дважды одержал победу. В прошлые выходные поделили очки с «Химками». Вроде и скверная статистика – а в то же время острой угрозы для «Акрона» по-прежнему нет. Команда сохраняет позиции в топ-10 и оторвалась от соперников из зоны стыков на шесть очков.

При этом встречу можно считать принципиальной – играют соседи по турнирной таблице. Махачкалинцы отстают от «Акрона» на два балла. Обе команды – дебютанты текущего сезона РПЛ , так что у матча точно будет огромное значение. «Бело-голубые» могли отбирать очки у «Краснодара» и по уму должны были обыгрывать «Оренбург», но в обоих случаях не срослось – а после двух поражений подряд мотивация запредельная.

«Локомотив» – «Оренбург»

От работы Галактионова в последние месяцы больше негатива, чем позитива. «Железнодорожники» покинули розыгрыш Кубка России, уступив «Ростову» в полуфинале, плюс трижды в апреле теряли очки. Тут не то что о чемпионской гонке речи не идёт – команда может финишировать вне топ-5, а это уже можно считать провалом.

А ведь на секунду даже поверили в сенсацию. «Оренбург» почти весь сезон болтается в зоне прямого вылета, к весне пошли разговоры, что для команды всё решено. И тут дважды за месяц коллектив одерживает победу, причём над прямыми конкурентами: «Пари НН» и Махачкалой. Поражение от «Крыльев» заставило посмотреть на ситуацию здраво. Нижегородцы и грозненцы и так имеют отрыв в шесть очков – и не исключено, что до финиша ещё пару раз зацепят очки. А «Оренбургу» даже те победы дались с трудом. Тут всё ясно.

«Краснодар» – «Рубин»

Череда чемпионских испытаний продолжается, но «Краснодар» уже получил мини-поощрение за упёртость. «Горожане» одержали победу даже над такими проблемными соперниками, как Махачкала и «Ахмат». А вот «Зенит» с «Динамо» оступился – теперь отрыв составляет четыре очка. К слову, ничего пока не ясно. «Быкам» предстоит третий такой соперник – «Рубин». Да и матчи с ЦСКА и «Динамо» на финише – то ещё испытание.

Вроде казанцам и ничего не надо, а ниже определённого уровня команда не падает. На прошлой неделе они обыграли «Факел», а весной успели покусать «Локо» и «Спартак». «Краснодару» будет непросто.

«Факел» – «Спартак»

Шалимову не позавидуешь. Его вызвали реанимировать команду с последней строчки чемпионата. Отставание составляет восемь очков. Это просто не отыгрывается: для этого нужно набирать очки, а соперники должны проигрывать матч за матчем. Не происходит ни того, ни другого.

Теперь «Спартака» нет в чемпионской гонке, но Станковичу нужно заработать очки репутации, а для этого необходимо обыграть «Факел» в Воронеже (при Абаскале это было тяжёлое занятие). Глобально для «красно-белых» остаётся цель обойти ЦСКА , финишировать в топ-3, а главное – взять Кубок России. Москвичи находятся в паре шагов от этого, но сначала нужно остановить непредсказуемый «Ростов», а затем разбить кого-то из пары ЦСКА – «Зенит».

«Ахмат» – ЦСКА

Три поражения кряду портят впечатления от весенней игры грозненцев – в то же время два из них абсолютно объяснимы: играли-то с «Локо» и «Краснодаром». Куда неприятнее, что уступили прямому конкуренту – 0:1 с «Пари НН».

Кубковое поражение от «Зенита» ослабило эйфорию в стане ЦСКА . За какие-то несколько дней «армейцы» успели связать «Спартак» и уступить полуживому «Зениту». Теперь ради попадания в финал надо отыгрываться с 0:2. Зато в Премьер-Лиге «красно-синие» уже в топ-3. Теперь надо наращивать отрыв от «Спартака».

«Зенит» – «Пари НН»

1:0 с «Химками», ничья с «Динамо» – это сомнительные результаты, при этом на важные матчи чудом получается собраться. В финале верхней сетки Кубка начали противостояние с ЦСКА с 2:0 дома. В чемпионате у «Краснодара» соперники тяжелее, «Зениту» надо этим пользоваться.

Пока Ганчаренко удастся вытащить команду из стыков разве что таким образом – на перформансах отдельных футболистов. В любом случае прямой вылет пока не грозит, до «Химок» вне зоны стыков – всего балл. Так что есть повод потерять очки – против «Зенита» это вовсе не позорно.

«Химки» – «Ростов»

Ничья с «Акроном» – это возможность выдохнуть и немного оторваться от конкурентов. Правда, концовка чемпионата для подмосковного клуба окажется тяжёлой: против «Ростова», «Рубина» и «Спартака» «Химки» будут аутсайдером, даже «Оренбург» не даст свободы.

Джонатан Альба прервал серию поражений «Ростова» победой над «Факелом» и ничьей с «Локо» в чемпионате, а также победой над «красно-зелёными» в Кубке. «Ростов» на подъёме.

«Крылья Советов» – «Динамо»

К финишу сезона самарцы наконец вышли из кризиса. Иван Сергеев после возвращения быстро стал лучшим бомбардиром клуба, а победа 5:1 над «Локо» положила начало серии без поражений, которая растянулась уже на пять игр. Вот уже и Осинькина не торопятся увольнять – поговаривают даже, что тренера могут оставить в команде.

Против такого «Динамо» у «Крыльев» есть шансы. С Личкой успешное сотрудничество выстроить не получилось: команда заняла третье место, но боссы по текущему сезону были очень недовольны игрой в обороне и общей надёжностью команды. В итоге чеха уволили, теперь команду до окончания сезона доведёт Ролан Гусев.