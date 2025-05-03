Объявлены решения ЭСК по обращениям клубов по итогам 26-го тура РПЛ

На заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС были рассмотрены обращения «Факела» и «Динамо» по итогам 26-го тура РПЛ . Ниже приведены решения ЭСК:

Матч РПЛ , 26 тур, «Рубин» (Казань) – «Факел» (Воронеж), судья – Роман Сафьян

Момент по обращению ФК «Факел»

Время по таймеру: 15 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Рубин»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Рубин»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком «Факела» Ильёй Калининым, и последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым

Момент по обращению департамента судейства и инспектирования РФС

Время по таймеру: 80 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Факел»

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Факел»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч.

Матч РПЛ , 26 тур, «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Виталий Мешков

Момент по обращению ФК «Динамо» Москва.

Время по таймеру: 58 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита».