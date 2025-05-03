Объявлены решения ЭСК по обращениям клубов по итогам 26-го тура РПЛ

На заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС были рассмотрены обращения «Факела» и «Динамо» по итогам 26-го тура РПЛ. Ниже приведены решения ЭСК:
Матч РПЛ, 26 тур, «Рубин» (Казань) – «Факел» (Воронеж), судья – Роман Сафьян
Момент по обращению ФК «Факел»
Время по таймеру: 15 минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Рубин»
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Рубин»
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком «Факела» Ильёй Калининым, и последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым
Момент по обращению департамента судейства и инспектирования РФС
Время по таймеру: 80 минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Факел»
Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Факел»
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч.
Матч РПЛ, 26 тур, «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Виталий Мешков
Момент по обращению ФК «Динамо» Москва.
Время по таймеру: 58 минута
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса
Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса
Голосование: единогласно
Мотивировка: Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита».