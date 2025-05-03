«Челси» – первый, кто примет новых чемпионов. Лондонцы уступили «Ливерпулю» много трофеев

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сегодня, 13:01

Поражения в финалах породили комплекс.

Уверенно идут к еврокубку – но не тому, который бы хотели

Глубина скамейки помогает «аристократам», хоть и не в той мере, в которой хотелось бы. По задумке несколько полноценных составов должны были позволить параллельно бороться за чемпионство в АПЛ и за победу в еврокубках. На деле в чемпионской гонке «синие» пробыли недолго — тут можно говорить о недостатке опыта и сырости проекта. Что касается еврокубков, всё складывается удачно — правда, не в Лиге чемпионов, как хотелось бы, а в Лиге конференций.

В третьем по значимости еврокубке «Челси» — как гигант среди лилипутов. Понятно, что даже у других фаворитов турнира нет такого запаса ресурсов, как у лондонцев. Сейчас турнир подходит к решающим для «Челси» стадиям. Команда на групповом этапе выбила шесть побед из шести и спокойно отобралась в плей-офф, затем без лишних проблем прошла «Копенгаген», а в четвертьфинале позволила «Легии» зацепить ответный матч (в первом выиграли с разгромным счётом — 3:0). Двухматчевое противостояние с «Юргорденом» в 1/2 финала началось с 4:1, так что и тут почти все вопросы сняты. В финале предстоит сыграть с «Бетисом» или «Фиорентиной» – и в любом случае «синие» снова будут фаворитами.

У одного из лидеров – спад

Текущее положение «Челси» во многом – следствие спада лидера атаки Коула Палмера. Он тащил лондонцев во второй части предыдущего сезона и первой половине текущего. На старте сезона хавбек выдал пару перформансов – с «Вулвз» забил и оформил ассистентский хет-трик, в одиночку разбил «Брайтон» (покер, итоговый счёт – 4:2), помог взять победу в принципиальном матче с «Ньюкаслом» (2:1, у Палмера – победный мяч), дважды забил «Тоттенхэму» – «аристократы» одержали победу с минимальным перевесом.

При этом 2025 год складывается в разы хуже. Палмер ни разу не забивал, начиная с января, на этом отрезке он отметился лишь тремя голевыми. Показательно, что несмотря на это, никто не может обогнать Коула в списке лучших бомбардиров «Челси» в чемпионате.

В плотном потоке

Праймовый Коул был бы как нельзя кстати в текущей ситуации, когда «Челси» борется за Лигу чемпионов. Сейчас расклады яснее, чем парой туров ранее: в одном темпе шли «Ман Сити», «Ньюкасл», «Челси», «Ноттингем» и «Вилла». Теперь «горожане», кажется, решили вопрос с попаданием в ЛЧ . При этом остальные располагаются плюс-минус поблизости. «Синие» замыкают топ-5 — это последняя вакантная путёвка в главный еврокубок. До «сорок» два очка; при этом лондонцы идут наравне с «Ноттингемом», а в трёх очках от них — «львы».

Одна ошибка — и «аристократы» откатятся на шестое-седьмое место. Календарь ближайших матчей просто адский: после встречи с «Ливерпулем» предстоит выезд к «Ньюкаслу» и домашняя игра с «Манчестер Юнайтед». Расклады для лондонцев не самые радужные.

Титул на преемственности

В то же время предстоит игра с «Ливерпулем», который уже решил главную задачу в минувшем туре. Это очень интересный необычный чемпион. Основу чемпионской команды заложил ещё Юрген Клопп. Немец пережил тяжелейший спад в сезоне-22/23, обновил центральную ось, начав смену поколений, а когда удостоверился, что всё работает, ушёл. Глубочайшее взаимоуважение между клубом и тренером. Арне Слоту предстояла тяжелейшая задача – показать результат, избавившись от неизбежных параллелей с предшественником.

Но Юрген очень помог голландцу. Как в спортивном плане, так и в психологическом – важным для болельщиков жестом стал момент, когда немец во время своего прощания с клубом тепло встретил преемника. На многотысячном «Энфилд» Клопп зарядил: «А-а-а-рне Слот! На-на-на-на-на!»

Слот оставил заложенный Клоппом базис, добавил своих настроек – получился титул в первом же сезоне. И аналогичный жест от голландца для Юргена: «Ю-ю-ю-рген Клопп! На-на-на-на-на!»

Слоту уже пора задуматься о следующем сезоне

Эта красивая история завершается. Теперь «Ливерпуль» — команда, строительством которой предстоит заниматься самому Слоту. Уже известно, что летом «Ливерпуль» покинет Трент Александер-Арнольд. Непонятно, как сложится сезон для возрастных лидеров — Салаха и ван Дейка. Оба сейчас на высоте, но это может оказаться их лебединая песнь. Очень многое изменится за лето; для Слота это будет полностью самостоятельное плавание и главное испытание в карьере.

Самый неприятный соперник

«Красные» слишком часто наносили поражения «аристократам». В трёх последних матчах победа доставалась «Ливерпулю». На этом отрезке мерсисайдцы даже забирали у «Челси» трофей в финале Кубка лиги в феврале 2024 года. Таких примеров за последние шесть лет накопилось достаточно – в сезоне-21/22 «Ливерпуль» забрал у лондонцев сразу Кубок лиги и Кубок Англии, а в 2019-м начал сезон с победы над «синими» в Суперкубке УЕФА . Это уже вполне похоже на комплекс.

Прогноз Soccer.ru: с одной стороны, «Ливерпуль» уже забрал титул и бурно праздновал на этой неделе. Похмельные матчи всем даются тяжело. Плюс у «Челси» достаточно топ-исполнителей, чтобы сверкнуть в топ-матче (может, и чемпионским коридором отвлекут). С другой, это не отменяет качества «красных». Команда сейчас может играть налегке, их ничто не сковывает. Тем временем лондонцы даже с «Фулхэмом» (2:1) и «Эвертоном» (1:0) испытали проблемы. Поставим на тяжёлую победу «Ливерпуля».