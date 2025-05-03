Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля

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вчера, 10:42

В «Барселоне» возникла напряженность из-за 17-летнего вингера .

В этом году ему исполнится 18 лет, после чего начнет действовать его профессиональный контракт с «сине-гранатовыми». Согласно условиям соглашения, его зарплата может составлять от 35 до 40 миллионов евро в сезон.

В возрасте 18 лет Ламин станет самым высокооплачиваемым игроком команды, что вызывает недовольство у более опытных футболистов «Барселоны». Они считают, что Ямаль не должен получать такую высокую зарплату в столь юном возрасте.