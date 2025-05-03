Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля

В «Барселоне» возникла напряженность из-за 17-летнего вингера Ламина Ямаля.
В этом году ему исполнится 18 лет, после чего начнет действовать его профессиональный контракт с «сине-гранатовыми». Согласно условиям соглашения, его зарплата может составлять от 35 до 40 миллионов евро в сезон.
В возрасте 18 лет Ламин станет самым высокооплачиваемым игроком команды, что вызывает недовольство у более опытных футболистов «Барселоны». Они считают, что Ямаль не должен получать такую высокую зарплату в столь юном возрасте.
Да и игроков Барсы можно понять. Тот же Педри делает на поле намного больше работы, и вклад его намного более значимый в общий результат команды, и без него никакой Ямаль не довёл бы команду до того уровня, которые видим сегодня. Но главной звездой назначили 17-летнего пацана, а остальные пусть любуются.
Да и игроков Барсы можно понять. Тот же Педри делает на поле намного больше работы, и вклад его намного более значимый в общий результат команды, и без него никакой Ямаль не довёл бы команду до того уровня, которые видим сегодня. Но главной звездой назначили 17-летнего пацана, а остальные пусть любуются.