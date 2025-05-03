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Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля

вчера, 10:42

В «Барселоне» возникла напряженность из-за 17-летнего вингера Ламина Ямаля.

В этом году ему исполнится 18 лет, после чего начнет действовать его профессиональный контракт с «сине-гранатовыми». Согласно условиям соглашения, его зарплата может составлять от 35 до 40 миллионов евро в сезон.

В возрасте 18 лет Ламин станет самым высокооплачиваемым игроком команды, что вызывает недовольство у более опытных футболистов «Барселоны». Они считают, что Ямаль не должен получать такую высокую зарплату в столь юном возрасте.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
вчера в 17:14
Пусть также играют, в чем проблема. По сути у футболистов сдельная оплата труда, но с запозданием.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:48
А кто там против? Имена, фамилии в студию. Клуб лучше знает кому сколько платить. Ямаль уже сегодня влияет на игру не меньше, чем возрастные игроки.
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:43
Надорвались и не донесли?)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:51
Чудесный сон приснился мне когда-то — Четыре грузчика несли мою зарплату!!!))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:27
Тут ещё вопрос. 35-40 млн это до вычета налогов или после? У де Йонга 37.5 млн до вычета и 19 соответственно после. И кто там тогда недоволен?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:17
Да, ладно.))) Подрастет, появится семья, обретёт уверенность и всё будет путём.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:17
Ну, если де Йонг получает в Барсе 19 млн, который не в состоянии держать центр поля, хотя в Аяксе это делал, то возможная зарплата Ямаля вполне обоснована.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
Нет, Вить. Люди не потянуться. И скромностью это дело не купить. Удел таких уникумов - одиночество.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:49
Конечно согласен, Дружище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:46
Ну, Дружище, ты хватил!!!
Хотя, да, в чем-то ты прав, ведь в случае с Моцартом и с Ямалем есть одно общее- зависть!!! Я конечно не думаю, что Яму будут травить, как Сальери Моцарта, но зависть, определенно имеется. Понимаешь, Макс, всегда, в любом коллективе будут завистники и недовольные своим положением . Но с другой стороны, я всегда подчёркиваю, что пацанчику надо быть скромней, и люди к нему потянутся, как говорили, в наше счастливое советское время...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:35
А чё возраст ? Возраст - тоже его "вина"..., как и у Моцарта.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:33
Поинтересуюсь у бухгалтеров на этот счёт... Думаю они теперь откроют для себя нечто новое .)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:19
...что Он один без команды,тем более такой как Барса и наоборот один ,но в окружение сплошных идиотов, ноль! В команде,в целом, должна быть гармония во всём! Согласен, Минхерц!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:16
Это называется проще- трусы на вырост.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
"... Ямалю - за будущую прибыль."

В бухгалтерии даже есть соответствующий счёт (98)..., называется Доходы будущих периодов.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:47
Макс.
Конечно, Барса- это Бренд. Конечно, Ямаль- молодой талант. Все верно. Вопрос в другом- в его возрасте...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:36, ред.
Согласен, но отчасти.
Виктор. Не забывай, что Барселона - это футбольный бренд..., один из самых крутых в футбольном мире. И этот бренд не может платить своему лучшему игроку сумму намного меньшую, чем за которую играют лучшие игроки в других футбольных брендах (топах). Здесь даже не в финансовых запросах пацана дело, а в имидже Барселоны, как работодателя звезды - Ямаля.
Поэтому "вина" Ямаля в его будущей з/п лишь в том, что он играет не за БД, а за Барселону, а также в том, что Яма слишком хорош на поле. До неприличия хорош !! ) В этой связи Барселона - счастливый заложник этого.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:19, ред.
Здорова, Виталь.

Месси трофеи Барсе приносил в компании с Роналдиньо, Деку, Неймаром, Суаресом, Хави, Иньестой, Пике, Маскерано, Вильей, Фабрегасом и Пуйолем. Без них у Месси бы не было трофеев в Барселоне, а вот у Барселоны без Месси, безусловно бы были, потому как его пребывание в Барселоне совпало с наличием мега звезд, которые и без Месси в составе сб. Испании взяли ЧМ в ЮАР и два Евро, причем подряд.

По поводу Ямаля и его потенциального бабла... Я тебе так скажу. Футболиста портят не деньги в клубе, а игровое тщеславие, порождённое массмедиа и Огромное бабло на рекламе. Разница в з/п в 5-7 лямов в год в клубе - это ничто, сколько Яма будет получать от спонсоров и околофутбольной индустрии. Поэтому если и искать источник материального Зла, так точно не в клубе.

По поводу Педри. Не сбрасывай со счетов то, что Его контракт оговаривался до событий, связанных с ростом популярности и игрового мастерства Ямаля. Как наступит время пролонгации контракта с Педри..., то думаю его з/п будет как минимум не меньше, чем у Ямы. Как минимум.
nikolah
nikolah
вчера в 12:17
Похоже на вброс,но в целом, учитывая, что этот паренек творит в свои 17, я думаю оправданно, не смотрю игры барсы, но если он каждую игру подобное выдаёт как с Интером, то я думаю проблем не возникнет платить такую зп
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:05, ред.
Это кухня Барсы, их финансы, их игроки. Решили платить такую зарплату пацану, пусть платят. В своё время Роналду с Месси тоже получали огромные зарплаты, правда такие зарплаты они начали получать уже когда стали вполне состоявшимися и стабильным игроками, а Ямаль - это пока молодой, пусть талантливый, но пока ещё только перспективный игрок. Зато уже с огромной короной на голове и заоблачным самомнением. А такие щедрые подарки от клуба ещё больше раздуют, и без того не по годам раздутое эго. Видимо пример с Месси, которому заносили пятую точку на поворотах, и потакали всем капризам, ничему не научил. И ещё вчерашнее положение клуба на грани банкротства как-то быстро позабыли. Но Месси, при всей своей жадности, много лет приносил клубу победы и трофеи, а Ямаль пока ничего не принёс Барсе, зато вопрос о запредельной зарплате уже решили.

Да и игроков Барсы можно понять. Тот же Педри делает на поле намного больше работы, и вклад его намного более значимый в общий результат команды, и без него никакой Ямаль не довёл бы команду до того уровня, которые видим сегодня. Но главной звездой назначили 17-летнего пацана, а остальные пусть любуются.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:42
Приветствую, Юрий!!!
Ну у вас, Юрий и сравнения.))) При чем здесь Зенит, купюры и тп? Разный подход к футболу, разное финансирование, разные страны, в конце-концов. Речь идёт о ещё юном человеке, который уже разбалован огромными деньгами, славой и вниманием. Кстати, кто эта дама, сидящая на гречке? Ничего не слыхал...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:39
Да, но повыше с пацанёнком)
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:39
Шансы на требл и сейчас теоретические)...
Vilar
Vilar
вчера в 11:38
Полное обесценивание денег, как таковых идёт из спорта. Вот наглядный пример: наших не пускают - рубль укрепился.))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:37
А никто не знает что было бы без него. Он приносит результат - это факт. Голами, передачами. Даже повышенным вниманием игроков соперника.

Про Евро не знаю, испанская сборная сильна. А вот Барселона без этого паренька просела бы довольно сильно. Они и с ним ещё требл не взяли, без него, думаю, шансы были бы теоретические.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:35
Хмм.. интересно что скажут на это фаны Барсы? Ведь им снится зарплата Мбапе и Вини, и под каждым постом, где они упоминаются, они так сильно обсуждают это)
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:33
То есть если убрать Ямаля, то не было бы победы на Евро и Барса не шла бы к треблу сейчас?)...
Ответ на эти простые вопросы даёт реальное понимание ситуации по Ямалю, а не эмоции и восторги...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:29
Да уж, благосостояние растет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:29
блауграна давно осознала, что рано или поздно придется НАЧАТЬ
платить Ямалю больше всех в команде уже после Евро 2024.
потому был контракт. где согласовано, что рост зарплаты поэтапным.
сразу 35 ему клуб не платит.
после 18 лет зарплата 13-15 млн. и так поэтапно до 40 млн.
в Испании высокие налоги, около 45%.
налоговые льготы вводят только в Мадриде. так для Мбаппе в Реале.
вот Реал получает преимущество на трансферном рынке.
так как мадридское налоговое резидентство более привлекательно для суперзвезд, а Реалу действительно проще при переговорах с любым игроком.. футболисты такие же люди, как и мы все. их тоже волнует чистая зарплата.
меньше налог, значит, игроку можно предлагать больше чистыми.
Мадрид так давно действует, еще с времен подписания Бекхэма.
и последнее, желающих сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком мира будет много. и мы это знаем.
поэтапное повышение зарплаты Ямаля верное стратегическое решение клуба.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:27
Да как скромен-то? Идут на требл, его вклад в этом едва ли не максимален. Плюс огромная помощь в победе на Евро - он везде приносит результат.
Поэтому и возникли слухи о такой зарплате. Ни за что ведь не платят.
Гость
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