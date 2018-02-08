Символическая сборная арендованных футболистов РФПЛ

Зимнее трансферное окно в чемпионате России ознаменовалось рядом громких арендных сделок. «Соккер.ру» систематизирует знания, рассказывая о прикомандированных игроках в РФПЛ.

На данный момент 16 клубами РФПЛ заявлены на чемпионат России 399 футболистов, из которых 35 игроков не имеют постоянного контракта со своими клубами. Это почти 9% от всех футболистов лиги, при экономном расходе хватит на две команды. Называем самых заметных парней, которые находятся в командировках.

Вратарь

Гиорги Лория («Анжи», в аренде из «Крыльев Советов»)

За «Анжи» в нынешнем сезоне поиграли три вратаря. Начинал сезон Солосин, допустивший ряд грубых ошибок, получал свои шансы Будаков, а больше всех матчей сыграл арендованный у «Крыльев Советов» грузинский кипер Лория, захвативший место в воротах во второй половине осенней части сезона. В восьми встречах с Гиорги в воротах махачкалинцы набрали 10 очков, а в дюжине поединков, где на последнем рубеже работали его коллеги, только 9 баллов.

Защитники

Ибрагим Цаллагов («Динамо», в аренде из «Зенита»)

Прошлой зимой Цаллагов перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов», Мирча Луческу хвалил новичка, отмечал его универсализм, рассказывал про возможность вырасти в одного из лидеров команды, однако Роберто Манчини был другого мнения. Летом Ибрагим отправился в московское «Динамо», где при Юрии Калитвинцеве попадал в состав нерегулярно, но Хохлову свою состоятельность со временем доказал, а декабрьские победные матчи против «Ростова» и «Анжи» отыграл от звонка до звонка. На зимних сборах «бело-голубых» Цаллагов наигрывается в основе, весеннюю часть РФПЛ должен начать в старте «Динамо».

Иван Новосельцев («Арсенал», в аренде из «Зенита»)

Полтора года назад Новосельцев променял возможность выступить в Лиге чемпионов с «Ростовом» на скамейку «Зенита», откуда так и не слез. В Санкт-Петербурге над Иваном потешались, ведь он стал звездой Инстаграма, а не футбольной команды. Зимой защитник вместе с Артемом Дзюбой отправился в Тулу к тренеру Божовичу, где попробует доказать, что еще не завязал с футболом. Кстати, «Арсенал» наравне с «Тосно» - самые неравнодушные к арендованным футболистам клубы РФПЛ, у них по шесть игроков, приглашенных на время.

Никола Максимович («Спартак», в аренде из «Наполи»)

Несколько лет назад Никола Максимович блистал в Серии A в составе «Торино», им интересовался даже «Челси», но сербский центральный защитник пошел в «Наполи», которому обошелся в общей сложности в 25 миллионов евро. Однако в Неаполе у Сарри Никола оказался в глубоком запасе, а перед чемпионатом мира нужна игровая практика, за которой Максимович отправился в «Спартак», который потерял Джикию из-за травмы до конца сезона. Ветеранов «красно-белых» серб пока не впечатляет, но он и не «новый Видич», а выводы о его игре сделаем по весне.

Евгений Чернов («Тосно», в аренде из «Зенита»)

Левый защитник летом отправился за игровой практикой в «Тосно», так как в «Зените» выиграть конкуренцию у Кришито и Жиркова на левом фланге нереально. Летом у Доменико и Юрия истекают контракты с «сине-бело-голубыми», а Чернов может получить свой шанс в «Зените». Во всяком случае, Евгений делает все от себя зависящее: он один из ведущих игроков «Тосно», принял участие в 19 матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

Полузащитники

Марио Пашалич («Спартак», в аренде из «Челси»)

Хорватский полузащитник – магистр аренд, ведь после подписания контракта с «Челси» он ездил в «Эльче», «Монако», «Милан», а летом 2017-го оказался в «Спартаке». Осенью шло много разговоров о том, насколько эффективного помощника Каррера обрел в лице Пашалича, которого пригласил благодаря своей дружбе с Конте, хочет ли сам Марио играть за «Спартак» или отбывает номер. Пять голов в первой половине сезона говорят в пользу Пашалича, а мячами на 98-х минутах в поединках с «Зенитом» и ЦСКА он точно добавил себе поклонников.

Вячеслав Подберезкин («Рубин», в аренде из «Краснодара»)

На Подберезкина возлагали большие надежды в «Краснодаре», но Вячеслав так и не сумел совершить прорыв, а в первой половине нынешнего сезона играл нерегулярно, часто нарывался на критику. Теперь Подберезкин – забота Курбана Бердыева, который высокого мнения о полузащитнике. Очевидно, в «Рубине» у Вячеслава будут совершенно иные игровые задачи, ведь казанская команда и краснодарская – футбольные антиподы.

Олег Шатов («Краснодар», в аренде из «Зенита»)

По сути, именно место Подберезкина в составе «Краснодара» занимает Шатов, чья карьера надломилась после неудачных периодов сотрудничества с Луческу и Манчини. Олег пошел на серьезные финансовые жертвы, чтобы играть в футбол, за что ему респект. По окончании арендного соглашения «Краснодар» сможет выкупить трансфер Шатова за 5 миллионов евро, а футболист надеется сыграть за «быков» так, чтобы Станислав Черчесов вернул его в сборную России, а также взял на чемпионат мира.

Нападающие

Эдер («Локомотив», в аренде из «Лилля»)

Летом «Локомотив» искал большого нападающего, имел виды на Артема Дзюбу, но в итоге арендовал у «Лилля» автора решающего гола в финале Евро-2016. Звездой «железнодорожников» португалец не стал – Фарфана затмить невозможно, но свою лепту в лидерство «Локо» Эдер внес. В частности, победным голом в ворота «Ростова». Также забивал в матчах с «Динамо» и «Тосно».

Ахмед Муса (ЦСКА, в аренде из «Лестера»)

Армейцы уже долгое время страдают без внятных игроков в линии атаки, а Муса так и не нашел своего счастья в Англии. И вот теперь два одиночества встречаются, чтобы снова радовать друг друга. Болельщики ЦСКА ждут подвигов от Ахмеда, а сам нигериец соскучился по футболу и голам, так что чужих защитников будет гонять до полусмерти.

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Артём Дзюба («Арсенал», в аренде из «Зенита»)

Карьера Дзюбы развивается по синусоиде, а к арендам он привык с молодости – это уже пятая командировка в его карьере, в предыдущие ездил из «Спартака». Еще недавно ударный форвард «Зенита» не сработался с Роберто Манчини, поэтому решил доказывать свою состоятельность вне Санкт-Петербурга. Выбрал для этого симпатичный тульский «Арсенал», за который результативно играет другой арендованный у «Зенита» форвард – Лука Джорджевич, и знакомого тренера Миодрага Божовича, с которым успешно сотрудничал в «Ростове» несколько лет назад.

Запас

Вратарь: Игорь Обухов («Арсенал», в аренде из «Зенита»).

Защитники: Стоппила Сунзу («Арсенал», в аренде из «Лилля»), Никита Чернов («Урал», в аренде из ЦСКА), Дмитрий Белоруков («Амкар», в аренде из «Динамо»).

Полузащитники: Сергей Ткачев («Арсенал», в аренде из ЦСКА), Александр Рязанцев («Амкар», в аренде из «Зенита»), Артур Юсупов («Ростов», в аренде из «Зенита»).

Нападающие: Ари («Локомотив», в аренде из «Краснодара»), Лука Джорджевич («Арсенал», в аренде из «Зенита»), Игорь Портнягин («Урал», в аренде из «Локомотива»).