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8 игроков для замены Роналду в «Реале»

вчера, 21:37

В Мадриде начали охоту за новым лидером на смену старому? «Соккер.ру» ищет человека, вокруг которого можно построить команду.

Роналду, Модрич и любой другой возрастной лидер «Реала» умеют сыграть хорошо и показать класс. Но проблемой команды становится общий возраст ключевых исполнителей. Не только их пресыщенность победами, как у Рамоса или Крооса – нахватали титулов на несколько жизней легендарных игроков.

Промашка с Бэйлом, не потянувшим бремя лидера по причине мелких травм, тоже бьет по перспективам легкого перехода от команды, где в центре композиции был Роналду, к коллективу другого лидера. И, скорее всего, другого тренера. Причем Криштиану важно заменить не столько по позиции – может даже оставаться в составе, сколько по смыслу. Нужна центральная фигура для свежих схем.

Марко Асенсио

Роналду называл Асенсио первым в списке игроков, способных его заменить. А теперь прилетел инсайд от латиноамериканцев. Говорят, испанец попросился в «Челси», поскольку не видит доверия со стороны Зидана. Но хавбека успокоил Перес: якобы будущий тренер «Реала» Почеттино верит в талант хавбека и вокруг него хочет строить новый «Реал». Может, и Морате эту же историю рассказывали, когда тот показывал на промахи Бензема и на свое место на скамейке?

Трудно сказать, но нет сомнений, что Асенсио – большой талант. Причем многие болельщики «Реала» верят, что Марко не еще один Иско. То есть не замечательный игрок на правах Давида Сильвы или Иньесты, полезный, важный, но всегда в тени получателей персональных наград, невзирая на класс. Испанцам хочется верить, что из Асенсио, хотя ему уже двадцать два – в его возрасте Неймар играл в основе «Барселоны», вырастет лидер «Реала». Успехов Марко и хорошего рывка – Перес не готов долго ждать, пока Асенсио выстрелит.

Вероятность лидерской роли: низкая. Перес не привык строить «Реал» вокруг испанцев.

Деле Алли

Кейн – центральный нападающий, который почти не делится мячом с напарниками. У замечательного форварда всего один пас под чужой удар за игру. Англичанин может стать голевой машиной для клуба уровня «Реала», но если говорим о центральной фигуре в атаке, то речь скорее о напарнике Кейна по сборной. Деле всего двадцать один год, но многое умеет и весьма продуктивный как для вчерашнего юниора.

Но Алли мешает репутация симулянта и баламута. Приемные родители старались окультурить парня – не получилось. Например, Деле с друзьями снял, как какая-то девушка ублажает его орально, и видео попало в сеть. Ума палата, как иронично говорят в России в таких случаях. Стать суперзвездой «Реала» или команд такого уровня Алли может помешать несерьезность. Перес не возьмет в Мадрид игрока, который светит мужским достоинством на камеру.

Вероятность лидерской роли: минимальная. Хотя Алли один из самых талантливых игроков мира и одна из самых дорогих акций Леви, его сложно продать как маркетинговый символ «Реала».

Антуан Гризманн

А что если трансфер в «Барселону» сорвется? А что если нет никаких переговоров и никаких устных соглашений? Ничего ведь еще не решено официально, каталонцы наоборот опровергли слухи, что подпишут француза из «Атлетико» и оставили для него седьмой номер. В таких условиях «Реал» может оказаться клубом, который подхватит футболиста соседей.

Конечно, Антуан хотел бы избежать скандала и обвинений в предательстве – для этого ему выгоднее оказаться в АПЛ, чем в «Реале» или «Барселоне». Но эффект от переезда в Каталонию будет не таким бурным, как от перехода в состав «сливочных». Конечно, игроки между мадридскими клубами бегали не раз, но ведь и Гризманн в упомянутых в прессе списках Переса фигурирует редко.

Вероятность лидерской роли: низкая. Антуан по стилю, позиции и характеру вряд ли подходит для лидерства в непростом коллективе «Реала».

Мохаммед Салах

Интересный вариант, поскольку перед вами хороший не старый футболист. Говорят, после предложений «Реала» - куда Мохамед уйти согласен, о чем даже его агент намекал, к египтянину пришли из «Барселоны». Но непонятно, куда Вальверде собирается поставить всех игроков группы атаки, если подпишет Гризманна или Салаха, так что в интерес «Реала» поверить проще.

Но разве за границами сборной Египта Салах был человеком, способным выигрывать большие турниры? Пока в «Ливерпуле» вингер не доказал, что может играть не просто ярче, а намного стабильнее коллег – в основу «Реала» дорога закрыта. Вспомните, что творил Бэйл в «Тоттенхэме», и как потом непросто ему пришлось в «Реале». Салах прекрасный игрок, но как бы его карьера в Мадриде не сложилась по системе Роббена-Снейдера.

Вероятность лидерской роли: средняя. Салах не обязательно перейдет в «Реал», а если перейдет – не обязательно станет главным.

Эден Азар

Чего не хватает Азару? Такой вопрос задавили себе многие поклонники АПЛ, когда видели в одном матче парня, способного раздавить весом таланта и уровня любого соперника, а в следующем бесследно исчезнуть с поля. С другой стороны, Эден опытнее многих в этом списке и не раз говорил – если позовет «Реал», то обязательно обдумает предложение, ведь Мората прав: «Мадрид – это Мадрид». 

С другой стороны, когда о возможном переходе сказал его отец, полузащитник «Челси» грубо поправил родителя – «счастлив в Лондоне», и дальше по тексту. Охотно верим, но если Перес придет конкретно за Эденом, а не только за Куртуа, то даже Абрамовичу будет сложно отказать. Ведь футболисты между прагматичным «Челси» и пусть кризисным, но вечно королевским «Реалом», скорее выберут вторых. Но где Азар собрался играть, на позиции Иско?

Вероятность лидерской роли: высокая. Один из самых подготовленных кандидатов, хотя, чтобы увидеть лучшего Азара, из «Реала» надо убрать Роналду.

Пауло Дибала

Аргентинца так ценят в «Ювентусе», что даже берегут ради важных матчей. И наказывают, когда Пауло начинает витать в облаках и забывает, за кого сейчас играет. Дибале уже двадцать четыре года, в конце 2018 исполнится двадцать пять, в его возрасте пора показать нечто невероятное, если хочется в «Реал». В «Барселоне» ведь он вряд ли нужен, учитывая Месси и несовпадение стилей.

А вот в сборной с Лионелем как-то надо найти общий язык на пару матчей, ведь успешный чемпионат мира может убедить Переса, что нужен именно Дибала. И не важно, что сейчас мелькают другие кандидаты. Правда, тут многое зависит от имени тренера «Реала» летом и осенью этого года. Если выбирать станет Зидан – поставит на других. Если иной наставник – Дибала может вернуться в список, хотя его роль второго форварда и свободного художника в классической схеме «Реала» не подходит.

Вероятность лидерской роли: высокая. Хотя не факт, что по позиции Пауло подходит идеально.

Кевин Де Брюйне

Тут агент игрока подтвердил наличие неофициальных контактов с двумя испанскими грандами. Хотя больше похоже на попытку раззадорить «Манчестер Сити» – Кевин свежее соглашение подписал совсем недавно, в январе месяце.

Де Брюйне не обязательно станет выбором «Реала», поскольку Кевин хорош, только если ему всецело доверяют. Нужен подходящий тренер. А игрок умный, прекрасно понимает футбол и даже интересно объясняет свои действия и решения напарников. Но не похоже, чтобы его целью был переход в «Реал» и спасение королевской репутации. Так что мог бы, но вряд ли пойдет за лаврами Роналду.

Вероятность лидерской роли: очень высокая. Хотя Пересу нужен забивной лидер, чтобы футболки лучше продавались.

Неймар

На десерт оставляем человека, который точно может подхватить победное знамя дедушки Криштиану. Морально почти готов к этому. Кстати, назвав Асенсио, Роналду дальше упомянул Неймара, хотя тогда о его переходе в «Реал» никто и подумать не мог. Кроме Переса, ведь Флорентино в свое время даже Месси пытался уже в статусе звезды из «Барселоны» в «Реал» перевести. Так что наглости у «сливочных», чтобы предложить ПСЖ за Неймара невероятные деньги, точно хватит.

А поскольку бразилец и радует игрой, и злит фанатов парижан одновременно – трансфер возможен. Теперь взбесил фотографией в снегу в трусах и шапке Санты, ведь поклонники ПСЖ справедливо считают, что бразильцу с его зарплатой нельзя рисковать здоровьем накануне ЛЧ. Но если Неймар окажется моржом и проткнет клыками «Реал» - в будущем за ним обязательно придут. Или уже пришли, и одобрение на переход бразильца в «Мадрид» получено? Узнаем в будущем, но кандидат определенно ключевой.

Вероятность лидерской роли: максимальная. Понятно, что вокруг Неймара построить новый «Реал» проще всего. Но заполучить его контракт сложно и дорого. Всегда интересно, кто будет следующим лидером большого клуба? В век безумных трансферов угадать становится все сложнее.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:03
Неймар максимальная лидерская роль? Да я застрелюсь!
Sam Samych
Sam Samych
вчера в 23:40
Не сказать что слабые игроки, но в них все таки нет того уровня футбольных качеств которыми обладал в их возрасте CR. Пока не вижу достойной замены с учетом того, чего он достиг в карьере.
kanuni
kanuni
вчера в 22:53
Я за Салаха но скорее всего будет Неймар.
NOVA
NOVA
вчера в 22:46
игроков хватает,Реал всегда старается купить лучших или просто хороших или даже перспективных, ну не у всех получается заиграть в самом Лучшем клубе всех времен и народов!!! ну уж точно надо будет этим летом постараться какие то обновки сделать, а то уже скока ТО профукали, чтот не похоже на Переса или просто он начал доверять тренеру, те Зизу. тогда Зизу ошибся, что новых игроков не надо!!! отдали лучше игроков чем взяли, надеюсь исправятся!!! удачи!!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 21:51
Де Брюйне
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