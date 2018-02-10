8 игроков для замены Роналду в «Реале»

В Мадриде начали охоту за новым лидером на смену старому? «Соккер.ру» ищет человека, вокруг которого можно построить команду.

Роналду, Модрич и любой другой возрастной лидер «Реала» умеют сыграть хорошо и показать класс. Но проблемой команды становится общий возраст ключевых исполнителей. Не только их пресыщенность победами, как у Рамоса или Крооса – нахватали титулов на несколько жизней легендарных игроков.

Промашка с Бэйлом, не потянувшим бремя лидера по причине мелких травм, тоже бьет по перспективам легкого перехода от команды, где в центре композиции был Роналду, к коллективу другого лидера. И, скорее всего, другого тренера. Причем Криштиану важно заменить не столько по позиции – может даже оставаться в составе, сколько по смыслу. Нужна центральная фигура для свежих схем.

Марко Асенсио

Роналду называл Асенсио первым в списке игроков, способных его заменить. А теперь прилетел инсайд от латиноамериканцев. Говорят, испанец попросился в «Челси», поскольку не видит доверия со стороны Зидана. Но хавбека успокоил Перес: якобы будущий тренер «Реала» Почеттино верит в талант хавбека и вокруг него хочет строить новый «Реал». Может, и Морате эту же историю рассказывали, когда тот показывал на промахи Бензема и на свое место на скамейке?

Трудно сказать, но нет сомнений, что Асенсио – большой талант. Причем многие болельщики «Реала» верят, что Марко не еще один Иско. То есть не замечательный игрок на правах Давида Сильвы или Иньесты, полезный, важный, но всегда в тени получателей персональных наград, невзирая на класс. Испанцам хочется верить, что из Асенсио, хотя ему уже двадцать два – в его возрасте Неймар играл в основе «Барселоны», вырастет лидер «Реала». Успехов Марко и хорошего рывка – Перес не готов долго ждать, пока Асенсио выстрелит.

Вероятность лидерской роли: низкая. Перес не привык строить «Реал» вокруг испанцев.

Деле Алли

Кейн – центральный нападающий, который почти не делится мячом с напарниками. У замечательного форварда всего один пас под чужой удар за игру. Англичанин может стать голевой машиной для клуба уровня «Реала», но если говорим о центральной фигуре в атаке, то речь скорее о напарнике Кейна по сборной. Деле всего двадцать один год, но многое умеет и весьма продуктивный как для вчерашнего юниора.

Но Алли мешает репутация симулянта и баламута. Приемные родители старались окультурить парня – не получилось. Например, Деле с друзьями снял, как какая-то девушка ублажает его орально, и видео попало в сеть. Ума палата, как иронично говорят в России в таких случаях. Стать суперзвездой «Реала» или команд такого уровня Алли может помешать несерьезность. Перес не возьмет в Мадрид игрока, который светит мужским достоинством на камеру.

Вероятность лидерской роли: минимальная. Хотя Алли один из самых талантливых игроков мира и одна из самых дорогих акций Леви, его сложно продать как маркетинговый символ «Реала».

Антуан Гризманн

А что если трансфер в «Барселону» сорвется? А что если нет никаких переговоров и никаких устных соглашений? Ничего ведь еще не решено официально, каталонцы наоборот опровергли слухи, что подпишут француза из «Атлетико» и оставили для него седьмой номер. В таких условиях «Реал» может оказаться клубом, который подхватит футболиста соседей.

Конечно, Антуан хотел бы избежать скандала и обвинений в предательстве – для этого ему выгоднее оказаться в АПЛ, чем в «Реале» или «Барселоне». Но эффект от переезда в Каталонию будет не таким бурным, как от перехода в состав «сливочных». Конечно, игроки между мадридскими клубами бегали не раз, но ведь и Гризманн в упомянутых в прессе списках Переса фигурирует редко.

Вероятность лидерской роли: низкая. Антуан по стилю, позиции и характеру вряд ли подходит для лидерства в непростом коллективе «Реала».

Мохаммед Салах

Интересный вариант, поскольку перед вами хороший не старый футболист. Говорят, после предложений «Реала» - куда Мохамед уйти согласен, о чем даже его агент намекал, к египтянину пришли из «Барселоны». Но непонятно, куда Вальверде собирается поставить всех игроков группы атаки, если подпишет Гризманна или Салаха, так что в интерес «Реала» поверить проще.

Но разве за границами сборной Египта Салах был человеком, способным выигрывать большие турниры? Пока в «Ливерпуле» вингер не доказал, что может играть не просто ярче, а намного стабильнее коллег – в основу «Реала» дорога закрыта. Вспомните, что творил Бэйл в «Тоттенхэме», и как потом непросто ему пришлось в «Реале». Салах прекрасный игрок, но как бы его карьера в Мадриде не сложилась по системе Роббена-Снейдера.

Вероятность лидерской роли: средняя. Салах не обязательно перейдет в «Реал», а если перейдет – не обязательно станет главным.

Эден Азар

Чего не хватает Азару? Такой вопрос задавили себе многие поклонники АПЛ, когда видели в одном матче парня, способного раздавить весом таланта и уровня любого соперника, а в следующем бесследно исчезнуть с поля. С другой стороны, Эден опытнее многих в этом списке и не раз говорил – если позовет «Реал», то обязательно обдумает предложение, ведь Мората прав: «Мадрид – это Мадрид».

С другой стороны, когда о возможном переходе сказал его отец, полузащитник «Челси» грубо поправил родителя – «счастлив в Лондоне», и дальше по тексту. Охотно верим, но если Перес придет конкретно за Эденом, а не только за Куртуа, то даже Абрамовичу будет сложно отказать. Ведь футболисты между прагматичным «Челси» и пусть кризисным, но вечно королевским «Реалом», скорее выберут вторых. Но где Азар собрался играть, на позиции Иско?

Вероятность лидерской роли: высокая. Один из самых подготовленных кандидатов, хотя, чтобы увидеть лучшего Азара, из «Реала» надо убрать Роналду.

Пауло Дибала

Аргентинца так ценят в «Ювентусе», что даже берегут ради важных матчей. И наказывают, когда Пауло начинает витать в облаках и забывает, за кого сейчас играет. Дибале уже двадцать четыре года, в конце 2018 исполнится двадцать пять, в его возрасте пора показать нечто невероятное, если хочется в «Реал». В «Барселоне» ведь он вряд ли нужен, учитывая Месси и несовпадение стилей.

А вот в сборной с Лионелем как-то надо найти общий язык на пару матчей, ведь успешный чемпионат мира может убедить Переса, что нужен именно Дибала. И не важно, что сейчас мелькают другие кандидаты. Правда, тут многое зависит от имени тренера «Реала» летом и осенью этого года. Если выбирать станет Зидан – поставит на других. Если иной наставник – Дибала может вернуться в список, хотя его роль второго форварда и свободного художника в классической схеме «Реала» не подходит.

Вероятность лидерской роли: высокая. Хотя не факт, что по позиции Пауло подходит идеально.

Кевин Де Брюйне

Тут агент игрока подтвердил наличие неофициальных контактов с двумя испанскими грандами. Хотя больше похоже на попытку раззадорить «Манчестер Сити» – Кевин свежее соглашение подписал совсем недавно, в январе месяце.

Де Брюйне не обязательно станет выбором «Реала», поскольку Кевин хорош, только если ему всецело доверяют. Нужен подходящий тренер. А игрок умный, прекрасно понимает футбол и даже интересно объясняет свои действия и решения напарников. Но не похоже, чтобы его целью был переход в «Реал» и спасение королевской репутации. Так что мог бы, но вряд ли пойдет за лаврами Роналду.

Вероятность лидерской роли: очень высокая. Хотя Пересу нужен забивной лидер, чтобы футболки лучше продавались.

Неймар

На десерт оставляем человека, который точно может подхватить победное знамя дедушки Криштиану. Морально почти готов к этому. Кстати, назвав Асенсио, Роналду дальше упомянул Неймара, хотя тогда о его переходе в «Реал» никто и подумать не мог. Кроме Переса, ведь Флорентино в свое время даже Месси пытался уже в статусе звезды из «Барселоны» в «Реал» перевести. Так что наглости у «сливочных», чтобы предложить ПСЖ за Неймара невероятные деньги, точно хватит.

А поскольку бразилец и радует игрой, и злит фанатов парижан одновременно – трансфер возможен. Теперь взбесил фотографией в снегу в трусах и шапке Санты, ведь поклонники ПСЖ справедливо считают, что бразильцу с его зарплатой нельзя рисковать здоровьем накануне ЛЧ. Но если Неймар окажется моржом и проткнет клыками «Реал» - в будущем за ним обязательно придут. Или уже пришли, и одобрение на переход бразильца в «Мадрид» получено? Узнаем в будущем, но кандидат определенно ключевой.

Вероятность лидерской роли: максимальная. Понятно, что вокруг Неймара построить новый «Реал» проще всего. Но заполучить его контракт сложно и дорого. Всегда интересно, кто будет следующим лидером большого клуба? В век безумных трансферов угадать становится все сложнее.