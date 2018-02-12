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«Спартак» или «Зенит». Выбирают футболисты

12 февраля 2018, 14:00

«Спартак» и «Зенит» - самые богатые клубы РФПЛ, понятно, что их интересы часто пересекаются. На фоне борьбы за Набиуллина «Соккер.ру» вспоминает о предыдущих стычках.

«Спартак» опередил «Зенит» по суммарной стоимости состава

Впервые более чем за десять лет «Спартак» опередил «Зенит» по суммарной стоимости состава, если ориентироваться на данные «Трансфермаркта». Правда, преимущество москвичей мизерное – 124.1 миллиона евро против 123.45, и, вероятно, временное. Просто «красно-белые» уже провели трансферную кампанию, а «Зенит» отпустил по арендам все еще высоко оцениваемых игроков. Кроме того, в составе «Спартака» сейчас числится 26 футболистов, в то время как у клуба с берегов Невы – только 22.

Москвичи избавятся от излишков, а «Зенит» оформит какую-нибудь сделку, и преимущество вновь будет на стороне команды из Северной Столицы. Впрочем, кто будет первым, а кто вторым – не так важно, достаточно принять к сведению систему координат, в которой «Спартак» и «Зенит» лидируют по богатству среди коллег по РФПЛ. Неудивительно, что трансферные интересы двух потенциальных фаворитов российской лиги регулярно пересекаются, особенно, если речь идет о российских игроках, которые в условиях лимита на вес золота.

2009 год. Объявление войны. Трансфер Быстрова

Конфликт между «Спартаком» и «Зенитом» на трансферном рынке перешел в открытую фазу девять лет назад. Москвичи с Валерием Карпиным у руля вели борьбу за чемпионство, ключевыми игроками были бразильцы Алекс и Веллитон, а также Быстров. По душу Владимира в середине сезона пришел «Зенит», который даже не захотел расстаться с прописанной в контракте суммой отступных – 15 миллионов евро. По словам Максима Митрофанова, питерцы заплатили за Быстрова «рыночную стоимость», 9 миллионов евро. Безусловно, в ту пору еще шустрый вингер хотел вернуться в Санкт-Петербург и рвался в «Зенит». А вот из «Спартака» выбивали согласие с помощью тяжелой артиллерии. По словам Валерия Карпина, Леонид Федун получил вполне четкие рекомендации из администрации президента России: «Надо продавать». Эта история усилила антагонизм между двумя клубами.

2009 – 2015. Кого выбрать? Конечно, «Зенит»!

Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале второго десятилетия XXI века «Зенит» и «Спартак» находились в разных весовых категориях, поэтому и на трансферном рынке интересы пересекались нечасто. «Сине-бело-голубые» подписывали Халка и Витселя, а «красно-белые» делали ставку на Хурадо и Инсаурральде. На этом этапе, который растянулся лет на семь, футболисты, естественно, выбирали «Зенит». «Спартак» не мог подступиться к Шатову, Ансальди, Рязанцеву, Рондону, Юсупову, Кокорину. Интерес в той или иной форме возникал к каждому из этих игроков, но конкурировать с «Зенитом» было невозможно.

Футболистов не смущало отсутствие гарантий по игровой практике, многие увязли в запасе, но на данном этапе переезд в Санкт-Петербург выглядел всяко престижнее, чем трансфер в «Спартак». В пользу москвичей лишь парочка исключений – Глушаков да Боккетти. Но Денисом «Зенит» активно интересовался раньше, летом 2013-го питерцы не оказывали прямого давления на «Спартак» и футболиста. А вот Сальваторе сам отказался от перехода в «Зенит» к тренеру-соотечественнику Спаллетти, чтобы уже вскоре оказаться в Москве. Какие мотивы были у итальянца, неизвестно, но факт остается фактом – он исключение из правил, подчеркивающее основную закономерность.

2015 год. За славой и титулами. Артём Дзюба

Если Владимир Быстров стал первым серьезным ударом по «Спартаку», то переход Дзюбы в «Зенит» замкнул цикл доминирования питерцев над москвичами. «Красно-белые» предлагали своему воспитаннику солидный контракт, но Артем выбрал Санкт-Петербург, где предложили условия чуть лучше, но главное, по словам Дзюбы, что с переходом в «Зенит» он получал возможность каждый сезон бороться за самые высокие места в РФПЛ и постоянно играть в Лиге чемпионов. 

2016 год. Ветер меняет направление

Иногда перемены начинаются с чего-то малого. Пожалуй, в случае «Спартака» - это трансфер Зобнина из утонувшего в ФНЛ «Динамо», причем приобретение полузащитника вроде бы пролоббировал сам Леонид Федун. В контракте Романа с «бело-голубыми» была прописана сумма отступных, хавбек рад был присоединиться к «Спартаку» и считал, что станет игроком ротации, но совершил чудесный скачок в развитии и оказался важнейшим звеном команды Карреры, выковавшей чемпионство. После мощного сезона клуб в одностороннем порядке улучшил Зобнину условия контракта, но было параллельное предложение от «Зенита» на большую сумму, которое Роман даже не стал рассматривать. Спустя полгода то же самое сделает Георгий Джикия.

Россияне выбирают «Спартак», иностранцы – «Зенит»

Возвращение «Спартака» на лидирующие позиции в российском футболе после нескольких лет застоя участило столкновение «красно-белых» с «Зенитом» за лакомые кусочки на трансферном рынке. И получается так, что «Спартак» зацепился на несколько удачных переходов и получил преимущество на внутреннем рынке. Роман Зобнин и Георгий Джикия стали основными игроками не только в клубе, но и в сборной России.  Александр Селихов пробился в ворота через тернии честной конкуренции с Артемом Ребровым. Илья Кутепов получает шансы, опытные Глушаков, Ещенко, Самедов, Комбаров на хорошем счету. В «Спартаке» сейчас есть переизбыток легионеров, но нет ни одного недовольного жизнью россиянина.

В то же время «Зенит» демонстративно показывает свое потребительское отношение к недавним кандидатам в сборную России. Новосельцев так и не получил шансов, Дзюба и Шатов когда-то были героями, но попали под списание новой метлы. Россияне опасаются переходить в «Зенит», если в их планы входит развитие и прогресс. У питерцев спорная репутация с этой точки зрения, и частая смена тренеров не способствует заманиванию лучших местных кадров, поэтому Зобнин и Джикия играют за «Спартак», а Миранчуки остаются в «Локомотиве». Но в столкновениях за иностранца, готового к переезду в РФПЛ, «Зениту» по-прежнему нет равных. «Спартак» интересовался Браниславом Ивановичем и Себастьяном Дриусси, оба оказались в Санкт-Петербурге. Первому предложили контракт, второго заманили аргентинской диаспорой.

Любимые иностранцы. Аргентинский «Зенит» и бразильский «Спартак»

Набиуллин выберет «Спартак» или «Зенит»?

И вот новое яблоко раздора. Роберто Манчини теперь явно не хватает игроков с российским паспортом, плюс, Набиуллин выступает на позиции, которая может освободиться летом, если Доменико Кришито не продлит контракт с «Зенитом». У Юрия Жиркова тоже контракт до лета, а еще ему в этом году исполнится 35 лет. Эльмир действительно нужен «Зениту», его трансфер лоббировал еще Константин Сарсания, который точно договорился бы с Бердыевым и «Рубином», но мнение футболиста может быть другим.

«Спартаку» Набиуллин нужен из-за того, что Дмитрий Комбаров безальтернативен на своем фланге, при этом качество его игры не всегда удовлетворительное. Выигрывай конкуренцию – и ты основной левый защитник «Спартака», условия вполне прозрачные. Неизвестно, что думает о возможной смене прописки молодой защитник, чьи комментарии ограничиваются содержательными репликами вроде: «Пока я в „Рубине“». Но весьма любопытно, какое направление выберет Набиуллин, если выбор действительно будет стоять между «Спартаком» и «Зенитом». Подтвердит ли своим трансфером новую тенденцию?

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Duke_dp
Duke_dp
23 марта в 14:09
"Подтвердит ли своим трансфером новую тенденцию?"
Не подтвердил)))
cpartak60
cpartak60 ответил Шамаич
19 февраля в 13:29
Газовый проект пол рпл снабжает бесплатной древесиной)))
превращая еще пригодный лес т.е игроков сборной в хлам и сухостой!
vinjard
vinjard
14 февраля в 15:10
Лимит зло. Все это - очевидно, нету просто российских игроков. Как тут в статье сказано: "в условиях лимита российские игроки на вес золота" Штучный товар. До лимита не было проблемой у клубов с российскими игроками, в каждом клубе и без лимита были российские игроки, а сейчас с лимитом клубы испытывают нехватку игроков. Неужели не понимают эти уроды, что сами по себе с лимитом не появятся игроки, что надо создавать какие-то условия, чтоб появлялись игроки, был хоть какой-то прогресс.
Фата лист
Фата лист
14 февраля в 08:10
Нет никакой тенденции всегда решают клубы и футболисты и каждое решение индивидуально.
dinoel
dinoel
14 февраля в 08:02
Нормальная статья, с удовольствием почитал
mat73
mat73
14 февраля в 05:55
Только Россия и Спартак!
Delight
Delight
14 февраля в 02:11
Молло=> Маманас => 2ес => Водолаз =>Далее идёт нырок Кокорина в Дзюбу => Насри=> Газпром и т.д. Цепочка замкнулась.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Leningrad 84
13 февраля в 17:57
В настоящее время там ловить нечего ни одному российскому клубу. Это реальность. Но если фантазировать.....
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил за
13 февраля в 17:37
Насри, Насри, в Зенит идет Насри....
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Владимир_Спартак
    13 февраля в 17:36
    Время доктор и покажет чья политика верная и кто покажет Результат. Осталось немного потерпеть. По крайней мере зенит уже Кубок России не возьмёт. А на Чемпионство у Спартака и Зенита шансы равны.
    Есть еще лига Европы.
    Трубочист Зенита Йоан
    Трубочист Зенита Йоан
    13 февраля в 10:15
      Parovoznic
      Parovoznic ответил scikuni
      13 февраля в 05:53
      краснодар к примеру тоже не бедный и условия все есть, но нет ночных тусовок и кальянных в городе игрочишкам бедным негде отдыхать
      Краснодар, как и Локомотив, богатый тока "на бумаге".
      Пока с обеих клубов санкции не снимут, так и будет.
      Parovoznic
      Parovoznic ответил MIKITA463295
      13 февраля в 05:52
      Редко читаю обьективную аналитику без пристрастия к определеному клубу... Очень понравилось...
      Ага! Хороший бложик.
      scikuni
      scikuni
      13 февраля в 05:27
      краснодар к примеру тоже не бедный и условия все есть, но нет ночных тусовок и кальянных в городе игрочишкам бедным негде отдыхать
      AgeL
      AgeL
      12 февраля в 23:54
      эээ...уважаемый, как то опять не очень-амбляопия видать... как насчёт лунёва и кузяева... лечитесь...не запускать-главное.
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      12 февраля в 23:48
      Редко читаю обьективную аналитику без пристрастия к определеному клубу... Очень понравилось...
      морозз
      морозз
      12 февраля в 22:51
      Хорошая аналитика провостояния Зенита и Спартака в трансферах и переходах футболистов как отечественных так и забугорных! С интересом прочитал!
      МКС
      МКС
      12 февраля в 21:32
      Вот и все козыри псевдочемпионов, ажминресурс в лице президента страны и куча бабла которые клуб не считает, по причине постоянной и безвозвратной помощи от государства. Ну а футболистам проще они выбирают между баблом и футболом.
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил Doping87
      12 февраля в 20:05
      Только сектант может отвечать вопросом на вопрос.
      ...околовластная секта ?...вот смеху будет когда эту шарагу прикроют...
      ...опять пердив и пустующий стадион имени Кирова (ой ! ныне baklan-арена )...
      Doping87
      Doping87 ответил Спартач-болельщик
      12 февраля в 19:43
      ...и много тех игр и побед ?...в соотношении с затратами и с учётом того , что РФПЛ обезображен именно зенитовскими муткой и профурсеткой...
      Только сектант может отвечать вопросом на вопрос.
      RDeanW
      RDeanW
      12 февраля в 18:29
      Россияне выбирают «Спартак», иностранцы – «Зенит»

      вся суть проекта. скупить по 40 лямов иностранцев в 10 скамеек, раскидать их по зенитам-2 и по арендам, но продолжать платить по 5+ лямов зарплаты. зенит такой зенит....
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Doping87
      12 февраля в 18:04
      это мой брат
      димон 37
      димон 37
      12 февраля в 17:53
      Насри Кокурину отлично
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      12 февраля в 17:45
      Время доктор и покажет чья политика верная и кто покажет Результат. Осталось немного потерпеть. По крайней мере зенит уже Кубок России не возьмёт. А на Чемпионство у Спартака и Зенита шансы равны.
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил Doping87
      12 февраля в 16:28
      Каждый год в ерокубках, это иногда?
      ...и много тех игр и побед ?...в соотношении с затратами и с учётом того , что РФПЛ обезображен именно зенитовскими муткой и профурсеткой...
      sir_Alex
      sir_Alex
      12 февраля в 16:24
      Понятно, что Быстрова заставили продать!
      Nikola45
      Nikola45 ответил MAUS
      12 февраля в 16:08
      И сколько там Зенит был в чемпионах? А??? Что то всё громко сказано !
      Задайте этот вопрос автору )) Я автор? ))
      MAUS
      MAUS ответил Nikola45
      12 февраля в 16:07
      Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036126 Отличная фраза ))
      И сколько там Зенит был в чемпионах? А??? Что то всё громко сказано !
      Nikola45
      Nikola45
      12 февраля в 16:00
      Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036126

      Отличная фраза ))
      Шамаич
      Шамаич
      12 февраля в 15:50
      Газовый проект пол рпл снабжает бесплатной древесиной)))
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