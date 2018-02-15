Классика жанра. «Спартак» и глупое поражение

Чудила защита – подарили испанцам голы, и долго спали футболисты атаки. «Соккер.ру» разбирает знакомый по содержанию футбольный провал «Спартака».

Кутепов – спартаковский Васин

Хочется верить, что после матча Салаха против Васина и Кутепова на чемпионате мира не начнут сочинять анекдоты, которые расскажут за спиной у российских туристов на египетских курортах. Страшновато, что против команды Черчесова сыграют бывший – Суарес, и новый лидеры «Ливерпуля», ведь оба хитрые и быстрые. Ведь Кутепов даже против старика Адуриса не справился, когда приходилось думать и одновременно действовать.

Формально в первом голе повинен Таски – не выстроил линию офсайда. Но почему Кутепов оказался не рядом, а за спиной Арица? Немного тяжеловатый защитник не осилил перестроения. Травма Джикии сразу сказалась, а Илья похож на армейца Васина повторяемостью ошибок. В чемпионском сезоне Кутепов так ошибался позиционно с «Уфой», теперь очередь «Атлетика». Да и подстраховка от Ильи – похороны. Разве желтую карточку заработает, или мяч с линии не сможет вынести.

Фланги в печальном репертуаре

Откуда «Атлетик» начал первую и третью атаки? От верблюда – Комбарову так же тяжело будет попасть в рай для крутых фланговых защитников, как горбатому животному пройти через игольное ушко. Дмитрий формально голы не привозил, но просто в очередной раз не смог доработать в отборе. Подстраховка Промеса, если Квинси играет с оттяжкой на левый фланг, Комбарову тоже не удается обычно.

В атаке и Дмитрий, и его коллега с правого фланга Ещенко, к сожалению, не смогли сыграть активно. «Спартак», зауживая игру при подходе к чужим воротам – атаковали елочкой, с попытками Глушакова, Промеса и Мельгарехо «срезать углы», не смог работать широко. И это плохо, поскольку «Атлетик» оказался командой компактной, не раскованной. Они не пытались постоянно атаковать флангами, но Комбаров и Ещенко бровки себе не забрали.

Дальние удары – плохая тактика

Только после перерыва дошло. Понятно, что Глушакова надо держать подальше от опорной зоны, где опасен для «Спартака», поскольку позиционно не сильнейший футболист. Но решение Карреры поставить Дениса атакующим хавбеком с оттяжкой на левый край не назвать оправданным, ведь не было баланса. Зобнина в атаке видно не было, Промес странно терял мяч, Мельгарехо передерживал снаряд. У «Спартака» была плохая тактика выхода на момент.

Бить издали дома – давать сопернику право высоко обороняться, а потом готовить контратаки. Прекрасно, что у Глушакова сильный дальний удар. Плохо, когда ставка идет именно на индивидуальные попытки Дениса. Эффективность выстрелов из-за пределов чужих штрафных очень низкая даже у величайших мастеров. Не удивительно, что Глушакову дали дважды испугать вратаря Яго, но даже третий момент – уже не дальним ударом, ничем не завершился. Примитивно атаковали…

Вратарь Ребров точно не панацея

Селихов, говорите, виноват в прегрешениях «Спартака» в еврокубках? Его коллега-конкурент Артем – опытный игрок, приличный, думающий, но голкипер «красно-белых» трижды в матче совершил типичную в последнее время ошибку. Такое ощущение, что тренеры вратарей – старенькие ребята, часто сами бывшие голкиперы. Они не изучают современные исследования на тему и не знают, что не всегда голкиперу нужно вылетать из ворот.

Что там, даже Буффон не осовременился в этом плане. Есть ряд эпизодов, когда надо играть по мячу или ждать у линии. Ребров, если бы заставил Адуриса пробивать с острейшего угла, мог стать героем после ошибки Кутепова. Артем мог успешнее выскочить на мяч, когда испанец делал дубль, да и третий гол бредовым вышел. Опять же, оборона ошибалась и довольно грубо. Но голкипер как последний рубеж не сработал. «Атлетик» получил преимущество в игривом стиле, легко.

Домашний статус не подтвержден

Дома «Спартак» вынес «Севилью». Но на выезде в группе Лиги чемпионов не победил даже «Марибор», а как завершились матчи в Испании и Англии – лучше не вспоминать. Поэтому крайне важно, чтобы дома «Спартак» в еврокубках играл круче и строже, чем в чужих странах. Тем более, «Атлетик» собирается запустить басков на «Сан Мамес» бесплатно – моральная компенсация за проблемы в Ла Лиге, так что в гостях будет шумно.

Сейчас уже значения не имеет, но фанаты «Спартака» тоже создали условия, в которых было приятно играть первым номером. Но команде Карреры не хватало банальной готовности. Видно ведь, что команды похожего класса – «красно-белые» даже чуточку сильнее будут в нюансах. Но поскольку одна команда не играла два месяца – не могла выжать из себя ничего внятного. Неважно получилось, причем поражение не в один мяч, к сожалению.

Фаза сезона сказалась на игре

Каррера так хмыкнул после второго гола Адуриса, как автор этих строк – фактор случайности сыграл против российского клуба. Глупеньким получился матч «Спартака» против «Атлетика», ведь не сказать, что испанцы показали нечто невероятное. Не превосходили хозяев заметно и очевидно, но хозяйские «красно-белые» решили собрать давние грешки – центр и фланги обороны подставляли голкипера, который и сам начудил.

Плюс боязнь эффективности соперника на фоне неумения довести до ума свои атаки – классика. «Спартак» мог захватить инициативу в начале матча, но потерял контроль над игрой и допускал контратаки. «Спартак» очевидно способен сыграть успешнее, но в первом матче года после длинной паузы испанцы были грамотнее. Им проще использовать метод «пружины», а вот Глушаков не попал в конце первого тайма после навеса Комбарова и камбэк не случился.

«Спартак» и мечты о камбэке

В принципе, песенка спета. У Карреры нет обороны, с которой можно ставить на 0:3 или 1:3 в Бильбао, пусть соперник и способен на такой провал. Но, скорее всего, «Атлетик» не пустит «Спартак» в следующую стадию – еврокубковый путь российского чемпиона завершен. Осталось сыграть матч престижа и постараться против «Локомотива» грамотнее сыграть в защите. Каррера просит защитников – менеджеры не покупают. Видать, получают удовольствие от игры Кутепова и Комбарова в защите – они умеют упустить атаку со своей стороны поля или начудить на ровном месте.

«Львам» крупно повезло со своевременными голами, ведь три удара в створ и три гола – статистическая аномалия. Тем более, четвертого точного удара не дождались. Но это камень в огород защиты «Спартака» - пропустили все, что можно было. Бредовая игра и ошарашивающий результат. «Спартак» размазали до перерыва без включения высоких оборотов, так обиднее и унизительнее… Фактор случайности присутствовал, голы «Атлетика» посыпались, но и «спартаковость» именно такого поражения после Ливерпуля оспаривать странно.

«Атлетик» явно не топ, но «Спартак» тогда какой? Проиграли в своем стиле – с целованием штанг, собственными атаками и бардаком в защите. Жаль лишь, что второй не забили, с 2:3 выбираться было бы куда проще. Но и четвертый могли пропустить, а так формально разгрома избежали. Слабое утешение – «Спартак» провалил игру в защите против команды, которая не ожидала, что российский чемпион такой гостеприимный.