Убийца – повар. Театр абсурда от «Спартака»

Великий клуб и клоунские решения в одном борще? Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин не понимает, зачем «красно-белые» связывают себя с несолидными поступками.

Участники пьесы

Массимо Каррера. Главный тренер, который боится резко и внятно прокомментировать трансферную импотенцию собственного клуба, но сдает людей, которых сам же привел в команду.

Сергей Родионов. Гендир «Спартака». Не умеет улыбаться – его право, и делать полезные для команды покупки – а вот это хуже. Не самый большой фанат Карреры.

Леонид Федун. Один из владельцев «Спартака», не Гинер. Поочередно идет на поводу у разных менеджеров клуба, меняя стороны – то он за директоров, то за тренера, то опять за директоров.

Лю Хуншэн. Китайский доктор, более 10 лет работал в «Спартаке». Специалист непонятной квалификации, маг и чародей. Может, шарлатан, может, гений – разобрать трудно.

Валентин Терентьев. Бывший водитель клубного автобуса «Спартака», заменивший легендарного Матвеича (Николая Дорошина), что трудился в клубе 35 лет.

Сара Фабрис. Бывшая пловчиха, дипломированный специалист по питанию с опытом работы в Серии А. В команду ее привел Каррера, чтобы осовременила подход к питанию футболистов.

Вальтер Дри. Шеф-повар, еще один человек, оказавший в клубе благодаря Массимо. Изверг, который помог Саре убрать из меню яичницы, салаты с майонезом и все жареное. Нет ему прощения!

Джорджо Д'Урбано. Физрук «Спартака», снова человек Карреры. Старый и жесткий наставник, в клубе недавно, но его появление совпало с эпидемией травм. Логическая уловка «после этого – значит по причине этого» работает, фанаты его часто обвиняют.

Хавьер Сальсес. Испанский физрук, более молодой и современный специалист, нежели итальянский коллега. Хавьера по слухам сместили с поста человека, принимающего решения по тренировкам, хотя оставили в команде.

Михаил Вартапетов. Врач, работу которого оценивают в клубе по-разному. На вопрос о десятках травм и серии разорванных «крестов» Каррера ответил, что «ситуация нормальная». Вартапетов внятный анализ ситуации публике тоже не предложил.

Ключевые события трагикомедии

Июнь 2017. Лю Хуншэн – китайский доктор, который работал в медицинском штабе «Спартака» с 2004 года, оказывается без нового контракта. При этом руководители мотивировали решение выбором Карреры. Лю признался, что просил о меньших нагрузках для игроков – эти показания китайца надо запомнить.

Еще раз июнь 2017. Увольняют водителя «Спартака» Терентьева, который позже расскажет, что его тоже убрал Каррера. Был недоволен, что один раз сломался автобус – надо же, техника ломается, а в другом случае водитель не хотел нарушать правила, чтобы быстрее проехать московские пробки.

По версии другой стороны, у Терентьева были проблемы с составлением маршрутов, использованием средств навигации, он не так идеален, как о себе рассказал. В любом случае, Каррера убрал знакомого футболистов. Такие шаги точно не делают нового руководителя любимцем оставшихся ветеранов «Спартака», ведь каждый думает: «Я – следующий?»

Снова июнь того же года. Каррера подписывает в штаб двух тренеров. Приходит Аттила Малфатти – наставник из академии «Ювентуса», откуда тянется история Массимо. И экс-тренер по физпоготовке сборных Италии по горным лыжам и волейболу Джорджо Д’Урбано.

Понятно, что Родионов и другие менеджеры клуба не были рады, что решения по наставникам принимает строго главный тренер. Но чемпионская волна дала Каррере право выбирать и, быть может, даже допускать ошибки.

Январь 2018. На сборах получает сложную травму Джикия. А поскольку еще на конец сентября насчитали двадцать пять повреждений за год - напрашиваются вопросы. Одно дело, когда в футболиста врезается соперник и это причина травмы – тут все понятно. Но когда на «ровном месте» вылетают на полгода – нужно искать преступников.

Чаще всего говорят, что причина в слишком жестких тренировках экс-наставника лыжников, который приехал в Россию и не понимает, что если Глушакова не гоняли так, как гоняют Хедиру всю жизнь, то он и не выдержит аналогичные нагрузки. Из главного врача клуба Вартапетова удалось вытянуть намек, что причиной повреждений могут быть именно методы занятий.

Февраль 2018. После сборов «Спартак» влетел «Атлетику» в Лиге Европы. В обороне, как обычно, был проходной двор, индивидуальные ошибки усугубили ситуацию, пропустили три гола после трех точных ударов соперника за матч. Не повезло, нужно не паниковать и отыграться в гостях?

В «Спартаке» считают иначе – уволили шеф-повара и диетолога. Причем момент выбрали дурацкий, ведь никто не мешал переждать волну негодования фанатов и лишь тогда принять решения в спокойной обстановке. Диетолог Сара Фабрис объяснила, что ее уволили без объяснения причин и не по причине профессиональных качеств.

Тогда за что, за запрет тарасовского борща? Уволить могли Федун, Родионов и Каррера, но говорят, что это общее решение. Мол, российские менеджеры убедили итальянского, что молодые ребята не подходят «Спартаку», где важнее поедать жирную и сладкую пищу, чем разбирать тактические ошибки защитников.

Серьезные выводы после трагикомичной войны за влияние в «Спартаке»

Говорят, диетолога и шеф-повара убрали с согласия Карреры. Тогда получается, что Массимо – слабак. Ведь формулировка о «лишнем весе» смешная. Сыграли один матч, в ближайший месяц пару килограмм можно легко убрать с любого живота. Еще до прихода молодых итальянцев Фернандо бегал в чемпионском сезоне с брюхом, которому мог бы позавидовать его великий соотечественник Роналдо.

Не было заметно, что в игре с «Атлетиком» кто-то с явным лишним весом. А если и так – игроки были на каникулах, сами пили пиво и ели сладости, вопрос их профессионализма, а не работы диетолога. Впрочем, дело не в весе. Добавьте Отаменди десять килограммов – попадет по мячу на линии ворот, в отличие от Кутепова. Вытащите сегодня Лама из постели – сыграет слева в защите лучше Комбарова без подготовки и занятий.

Вопрос квалификации тренеров и менеджеров подменяют попытками найти крайних среди персонала. Жаль молодых людей, потерявших работу – нет сомнений, что итальянцам в «Спартаке» платили щедрее, чем водителю автобуса, который получал 60 тысяч рублей и был доволен. Но эти увольнения похожи на сведения счетов. В «Спартаке» идет мышиная возня под носом у Федуна, который или сам участвует во всем этом, или попросту не умеет навести порядок.

В любом случае, страдает клуб и команда, поскольку после ухода доктора Лю, к которому ветераны клуба относились нормально, и водителя, который был дружен с покойным дядей Глушакова и самим капитаном, подгадали неподходящий момент, чтобы убрать двух людей Карреры. Причем сейчас говорят, что Массимо одобрил эти смешные решения. То есть итальянец даже не подумал, как комично будет смотреться увольнение повара после поражения?

Непрофессиональный подход и намек, что у Карреры есть синдром помощника. Предположим, что изначально водителя и врача убрал не Массимо. Тогда вопрос, почему он их не защитил, если знал о длительной работе в клубе? Что это за руководитель, который верных клубу людей не защищает? Значит, все-таки именно тренер попросил заменить Терентьева и Лю. В ответ привез тренеров, повара и диетолога, на которых устроили охоту с целью мести. И Д'Урбано обязательно выживут – вот увидите, даже если травмы – роковая случайность.

Но если Каррера допустил уход шеф-повара и нутрициониста, то таким образом показал личный большой минус как главного тренера. Массимо может срываться на «маленьких людях» внутри клуба, вроде уборщицы или водителя. Но у него огромные проблемы с тем, чтобы прийти в кабинет Федуна, стукнуть кулаком по столу с вопросами: «Где мои трансферы, [ругательство]? Где порядок в клубе, почему у нас столько денег, но такой бардак повсюду?»

Массимо так не сделает, поскольку Федун ответит вопросом на вопрос: «А почему у нас проходной двор в обороне?» Спрос с тренеров и менеджеров, которые делают трансферы и планируют нагрузки, а крайними в «Спартаке» назначили шамана, водителя, повара и диетолога. Причем теперь Каррера может задумать в отместку увольнение Пилипчука – из ревности, что украинскому наставнику приписывают чемпионские заслуги. Снова получится глупо и некрасиво – уберут человека после трагедии в семье вместо того, чтобы поддержать.

У москвичей определенно есть проблемы с элементарным анализом своевременности принятых решений. Это как видео о «шоколадках» - 999 из 1000 пресс-служб не пропустили бы такую «шляпу» в эфир, чтобы не подставляться. Ребенок догадается, что в этом увидят расизм, даже если его там нет. Но раз «Спартак» поступает иначе - веселятся фанаты соперников. Разыгрывают трагикомедию, а не драму о том, как убить чемпионскую команду, увольняя водителей.

Тарасовский борщ победил, Селихова не пустили на поле с «Атлетиком» из-за 900 граммов лишнего веса (мелочь для мужика ростом 190 сантиметров, особенно для вратаря). А убийца – повар, расходимся. Даже если вы фанат «Спартака», не ищите в этой абсурдной цепочке профессиональные обдуманные решения на благо клуба – их там нет.