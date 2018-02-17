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Убийца – повар. Театр абсурда от «Спартака»

сегодня, 10:08

Великий клуб и клоунские решения в одном борще? Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин не понимает, зачем «красно-белые» связывают себя с несолидными поступками.

Участники пьесы

Массимо Каррера. Главный тренер, который боится резко и внятно прокомментировать трансферную импотенцию собственного клуба, но сдает людей, которых сам же привел в команду.

Сергей Родионов. Гендир «Спартака». Не умеет улыбаться – его право, и делать полезные для команды покупки – а вот это хуже. Не самый большой фанат Карреры.

Леонид Федун. Один из владельцев «Спартака», не Гинер. Поочередно идет на поводу у разных менеджеров клуба, меняя стороны – то он за директоров, то за тренера, то опять за директоров.

Лю Хуншэн. Китайский доктор, более 10 лет работал в «Спартаке». Специалист непонятной квалификации, маг и чародей. Может, шарлатан, может, гений – разобрать трудно.

Валентин Терентьев. Бывший водитель клубного автобуса «Спартака», заменивший легендарного Матвеича (Николая Дорошина), что трудился в клубе 35 лет.

Сара Фабрис. Бывшая пловчиха, дипломированный специалист по питанию с опытом работы в Серии А. В команду ее привел Каррера, чтобы осовременила подход к питанию футболистов.

Вальтер Дри. Шеф-повар, еще один человек, оказавший в клубе благодаря Массимо. Изверг, который помог Саре убрать из меню яичницы, салаты с майонезом и все жареное. Нет ему прощения!

Джорджо Д'Урбано. Физрук «Спартака», снова человек Карреры. Старый и жесткий наставник, в клубе недавно, но его появление совпало с эпидемией травм. Логическая уловка «после этого – значит по причине этого» работает, фанаты его часто обвиняют.

Хавьер Сальсес. Испанский физрук, более молодой и современный специалист, нежели итальянский коллега. Хавьера по слухам сместили с поста человека, принимающего решения по тренировкам, хотя оставили в команде. 

Михаил Вартапетов. Врач, работу которого оценивают в клубе по-разному. На вопрос о десятках травм и серии разорванных «крестов» Каррера ответил, что «ситуация нормальная». Вартапетов внятный анализ ситуации публике тоже не предложил.

Ключевые события трагикомедии

Июнь 2017. Лю Хуншэн – китайский доктор, который работал в медицинском штабе «Спартака» с 2004 года, оказывается без нового контракта. При этом руководители мотивировали решение выбором Карреры. Лю признался, что просил о меньших нагрузках для игроков – эти показания китайца надо запомнить. 

Еще раз июнь 2017. Увольняют водителя «Спартака» Терентьева, который позже расскажет, что его тоже убрал Каррера. Был недоволен, что один раз сломался автобус – надо же, техника ломается, а в другом случае водитель не хотел нарушать правила, чтобы быстрее проехать московские пробки.

По версии другой стороны, у Терентьева были проблемы с составлением маршрутов, использованием средств навигации, он не так идеален, как о себе рассказал. В любом случае, Каррера убрал знакомого футболистов. Такие шаги точно не делают нового руководителя любимцем оставшихся ветеранов «Спартака», ведь каждый думает: «Я – следующий?»

Снова июнь того же года. Каррера подписывает в штаб двух тренеров. Приходит Аттила Малфатти – наставник из академии «Ювентуса», откуда тянется история Массимо. И экс-тренер по физпоготовке сборных Италии по горным лыжам и волейболу Джорджо Д’Урбано.

Понятно, что Родионов и другие менеджеры клуба не были рады, что решения по наставникам принимает строго главный тренер. Но чемпионская волна дала Каррере право выбирать и, быть может, даже допускать ошибки.

Январь 2018. На сборах получает сложную травму Джикия. А поскольку еще на конец сентября насчитали двадцать пять повреждений за год - напрашиваются вопросы. Одно дело, когда в футболиста врезается соперник и это причина травмы – тут все понятно. Но когда на «ровном месте» вылетают на полгода – нужно искать преступников.

Чаще всего говорят, что причина в слишком жестких тренировках экс-наставника лыжников, который приехал в Россию и не понимает, что если Глушакова не гоняли так, как гоняют Хедиру всю жизнь, то он и не выдержит аналогичные нагрузки. Из главного врача клуба Вартапетова удалось вытянуть намек, что причиной повреждений могут быть именно методы занятий.

Февраль 2018. После сборов «Спартак» влетел «Атлетику» в Лиге Европы. В обороне, как обычно, был проходной двор, индивидуальные ошибки усугубили ситуацию, пропустили три гола после трех точных ударов соперника за матч. Не повезло, нужно не паниковать и отыграться в гостях?

В «Спартаке» считают иначе – уволили шеф-повара и диетолога. Причем момент выбрали дурацкий, ведь никто не мешал переждать волну негодования фанатов и лишь тогда принять решения в спокойной обстановке. Диетолог Сара Фабрис объяснила, что ее уволили без объяснения причин и не по причине профессиональных качеств.

Тогда за что, за запрет тарасовского борща? Уволить могли Федун, Родионов и Каррера, но говорят, что это общее решение. Мол, российские менеджеры убедили итальянского, что молодые ребята не подходят «Спартаку», где важнее поедать жирную и сладкую пищу, чем разбирать тактические ошибки защитников.

Серьезные выводы после трагикомичной войны за влияние в «Спартаке»

Говорят, диетолога и шеф-повара убрали с согласия Карреры. Тогда получается, что Массимо – слабак. Ведь формулировка о «лишнем весе» смешная. Сыграли один матч, в ближайший месяц пару килограмм можно легко убрать с любого живота. Еще до прихода молодых итальянцев Фернандо бегал в чемпионском сезоне с брюхом, которому мог бы позавидовать его великий соотечественник Роналдо.

Не было заметно, что в игре с «Атлетиком» кто-то с явным лишним весом. А если и так – игроки были на каникулах, сами пили пиво и ели сладости, вопрос их профессионализма, а не работы диетолога. Впрочем, дело не в весе. Добавьте Отаменди десять килограммов – попадет по мячу на линии ворот, в отличие от Кутепова. Вытащите сегодня Лама из постели – сыграет слева в защите лучше Комбарова без подготовки и занятий.

Вопрос квалификации тренеров и менеджеров подменяют попытками найти крайних среди персонала. Жаль молодых людей, потерявших работу – нет сомнений, что итальянцам в «Спартаке» платили щедрее, чем водителю автобуса, который получал 60 тысяч рублей и был доволен. Но эти увольнения похожи на сведения счетов. В «Спартаке» идет мышиная возня под носом у Федуна, который или сам участвует во всем этом, или попросту не умеет навести порядок.

В любом случае, страдает клуб и команда, поскольку после ухода доктора Лю, к которому ветераны клуба относились нормально, и водителя, который был дружен с покойным дядей Глушакова и самим капитаном, подгадали неподходящий момент, чтобы убрать двух людей Карреры. Причем сейчас говорят, что Массимо одобрил эти смешные решения. То есть итальянец даже не подумал, как комично будет смотреться увольнение повара после поражения?

Непрофессиональный подход и намек, что у Карреры есть синдром помощника. Предположим, что изначально водителя и врача убрал не Массимо. Тогда вопрос, почему он их не защитил, если знал о длительной работе в клубе? Что это за руководитель, который верных клубу людей не защищает? Значит, все-таки именно тренер попросил заменить Терентьева и Лю. В ответ привез тренеров, повара и диетолога, на которых устроили охоту с целью мести. И Д'Урбано обязательно выживут – вот увидите, даже если травмы – роковая случайность.

Но если Каррера допустил уход шеф-повара и нутрициониста, то таким образом показал личный большой минус как главного тренера. Массимо может срываться на «маленьких людях» внутри клуба, вроде уборщицы или водителя. Но у него огромные проблемы с тем, чтобы прийти в кабинет Федуна, стукнуть кулаком по столу с вопросами: «Где мои трансферы, [ругательство]? Где порядок в клубе, почему у нас столько денег, но такой бардак повсюду?»

Массимо так не сделает, поскольку Федун ответит вопросом на вопрос: «А почему у нас проходной двор в обороне?» Спрос с тренеров и менеджеров, которые делают трансферы и планируют нагрузки, а крайними в «Спартаке» назначили шамана, водителя, повара и диетолога. Причем теперь Каррера может задумать в отместку увольнение Пилипчука – из ревности, что украинскому наставнику приписывают чемпионские заслуги. Снова получится глупо и некрасиво – уберут человека после трагедии в семье вместо того, чтобы поддержать.

У москвичей определенно есть проблемы с элементарным анализом своевременности принятых решений. Это как видео о «шоколадках» - 999 из 1000 пресс-служб не пропустили бы такую «шляпу» в эфир, чтобы не подставляться. Ребенок догадается, что в этом увидят расизм, даже если его там нет. Но раз «Спартак» поступает иначе - веселятся фанаты соперников. Разыгрывают трагикомедию, а не драму о том, как убить чемпионскую команду, увольняя водителей.

Тарасовский борщ победил, Селихова не пустили на поле с «Атлетиком» из-за 900 граммов лишнего веса (мелочь для мужика ростом 190 сантиметров, особенно для вратаря). А убийца – повар, расходимся. Даже если вы фанат «Спартака», не ищите в этой абсурдной цепочке профессиональные обдуманные решения на благо клуба – их там нет.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил kingoffam
сегодня в 14:58
У ЦСКА пусть учатся, у них круглый год, из сезона в сезон, все зашибись и одни рекордсмены в СМИ). Проблемы спрятаны, рты скотчем перевязаны, единственный прокол вышел со шведом и то, когда ему стал виден берег родной, но больше такого, произошедшего не по понятиям Остапа, навряд ли скоро услышим).
Saang
Saang
сегодня в 14:46
полюбас убийца - дворецкий
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:43
Статья в общем то Мишура. О Спартаке сейчас нужно говорить в плане ЗАЩИТНИКОВ. Почему на протяжении нескольких лет в команде находятся Боккети, КОМБАРОВ, Кутепов. Это же те же дрова, что и ДЗЮБА сейчас. Неужели Кутепова не поняли, когда он играл за Сборную и раз за разом отсеки вал от Негра, как ЩЕПКА. ПОЧЕМУ ЗА ЭТИ ГОДЫ НЕ ПРИОБРЕЛИ НОРМАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ. Те деньги, которые заплатили за Педро можно было пустить, как раз на эти цели. А статья это СКАЗАЛА. - МАЗАЛА.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:42
Ну и статейка скажу). Увольняют уверен и в других клубах, но автор увидел это только в Спартаке). Можно подумать Гончар бьет по столу перед Остапом, требуя новых игроков, или др. тренера. В системе спорта никто вечно работать не будет из обслуги из-за своей специфики. Это на спортсайтах можно делать ошибки редакторам и, как с гуся вода). А так получилась пища для маргиналов для подкола оппонентов. Теперь они будут вспоминать про "Тарасовский борщ" в каждом сне, облизываясь и глотая слюни).
Слайш
Слайш
сегодня в 14:40
Понимаете теперь каким нелепым оксюмороном звучит фраза "красно-белая семья"? )))))

Кстати, автор похоже знаком с творчеством Леся Подеревянского )))
112910415
112910415
сегодня в 14:33
хм...бестолково составленный текст , перегруженный повторами и предположениями, только мешает оценить суть вопроса
kingoffam
kingoffam
сегодня в 14:26
Я хоть и болельщик Спартака иногда не понимаю политику клуба,периодически выставляющего самих себя на всеобщее посмешище.И наймите уже грамотного пиарщика.Хоть он подскажет,чего нельзя делать категорически,чтобы не страдала репутация.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:03
Спартак решил не только в еврокубках позориться, теперь еще и глупыми отмазками за позорище с Атлетик решили всех рассмешить.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил КАМЮ
сегодня в 13:39
КАМЮ:
Привет Назар! Факты - это перечень событий в клубе, которые уже свершились. И они вряд ли требуют каких-либо подтверждений. А то, что ты называешь домыслами, это лишь попытка автора понять смысл и логику руководства клуба. И найти разумное объяснение на фоне ненормальной информированности из команды. Это опять промах клуба - дабы не порождать слухи и сплетни - есть пресс-атташе. Зато в остальном у них сплошная демократия. Говорят кто хотят и что хотят. То "железные яйца Карреры", то "сжатые булки", то "пупсик", то "шоколадки", то прописка в бане, то теперь увольнение после поражения. Вот поэтому и любят болельщики всей страны вести с Тарасовки)))
Миша, хорош ерундой страдать ) Ты философ или материалист ? )
Я не вижу здесь перечня свершившихся событий, на которые опирается автор,
зато прекрасно вижу ход мысли, основанный на предположениях о том, что "если" )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Nikola45
сегодня в 13:19
А когда Вермблум занимается на поле рукопашным боем это как? В любой команде можно найти кучу негатива. Не надо в Спартаке искать изгоя. Что защиты нет это Факт. И почему её нет вот в чем вопрос, а не в судьях.там действительно много негатива, но это внутри клуба.
КАМЮ
КАМЮ ответил NAZAR 007
сегодня в 13:16
NAZAR 007:
Здорово, Миша ! А где он факт констатировал ? ) Фантазия -штука хорошая, но когда ты далек от внутренней кухни,да и еще у тебя нет мало-мальских подтверждений в виде хоть каких пруфов, смысл может где-то есть, только возвращаемся к истокам : смысл тоже должен подкрепляться всяко не домыслами )
Привет Назар!
Факты - это перечень событий в клубе, которые уже свершились. И они вряд ли требуют каких-либо подтверждений.
А то, что ты называешь домыслами, это лишь попытка автора понять смысл и логику руководства клуба. И найти разумное объяснение на фоне ненормальной информированности из команды.
Это опять промах клуба - дабы не порождать слухи и сплетни - есть пресс-атташе.
Зато в остальном у них сплошная демократия.
Говорят кто хотят и что хотят.
То "железные яйца Карреры", то "сжатые булки", то "пупсик", то "шоколадки", то прописка в бане, то теперь увольнение после поражения.
Вот поэтому и любят болельщики всей страны вести с Тарасовки)))
смещной
смещной ответил Ваня лучший
сегодня в 12:50
Ваня лучший:
Ты неправ хотя бы в том, что завоевание чемпионства даже после 16-летнего перерыва не дает индульгенцию от критики за последующие грубые ошибки и недоработки. Пример классический Конте. После чемпионства Челси в этом году посыпался и реально встал вопрос об изгнании тренера. О критических потоках я молчу. То, что Карера сделал много ошибок как тренер - очевидно ( вспомни провальное начало сезона, когда Спартак был во второй восьмерке). Это ведь не случайное стечение обстоятельств. Чтобы эти ошибки указать точно надо быть внутри команды. А со стороны видно, что сейчас в команде есть явные "дыры". Перечислять не буду - всем известные дыры. Комбаров и Кутепов не тянут совершенно, и это было ясно еще со сборов. Почему ЦСКА находит Кучаева (19 лет из своей молодежки) на место Щенникова и вместо не тянущего Набабкина, а Спартак упорно делает ставку на Камбарова, а не, например , на Тигиева , или Рассказова. Статья во многом правильная. Спартак слишком популярен в стране, чтобы не обращать внимания на очевидные просчеты тренеров и менеджеров команды.
Ну Тигиев наверно не играет, потому что еще осенью кресты порвал? А Рассказову играть против Уильямса и я бы сейчас не доверил
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил КАМЮ
сегодня в 12:43
КАМЮ:
Спартачи и им сочувствующие раздражены. Согласен, не очень-то умеют писать аналитику здесь. Много сумбура. Но смысл-то правильный. Дело журналиста - раскрыть проблему. "Констатировать факт" А вот объяснения должны давать в клубе. Хотя их детский лепет уже давно смешит страну
Здорово, Миша ! А где он факт констатировал ? )
Фантазия -штука хорошая, но когда ты далек
от внутренней кухни,да и еще у тебя нет
мало-мальских подтверждений в виде
хоть каких пруфов, смысл может где-то есть,
только возвращаемся к истокам : смысл тоже
должен подкрепляться всяко не домыслами )
serh62
serh62
сегодня в 12:38
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
    сегодня в 12:28
    Ваня лучший:
    Ты неправ хотя бы в том, что завоевание чемпионства даже после 16-летнего перерыва не дает индульгенцию от критики за последующие грубые ошибки и недоработки. Пример классический Конте. После чемпионства Челси в этом году посыпался и реально встал вопрос об изгнании тренера. О критических потоках я молчу. То, что Карера сделал много ошибок как тренер - очевидно ( вспомни провальное начало сезона, когда Спартак был во второй восьмерке). Это ведь не случайное стечение обстоятельств. Чтобы эти ошибки указать точно надо быть внутри команды. А со стороны видно, что сейчас в команде есть явные "дыры". Перечислять не буду - всем известные дыры. Комбаров и Кутепов не тянут совершенно, и это было ясно еще со сборов. Почему ЦСКА находит Кучаева (19 лет из своей молодежки) на место Щенникова и вместо не тянущего Набабкина, а Спартак упорно делает ставку на Камбарова, а не, например , на Тигиева , или Рассказова. Статья во многом правильная. Спартак слишком популярен в стране, чтобы не обращать внимания на очевидные просчеты тренеров и менеджеров команды.
    Или ты не прав ) .".....сделал много ошибок как тренер - очевидно" ..Кому очевидно ? )
    Тебе как болеле армейцев ? ) Ну так здесь не очевидность ,а клубное ) Согласись )
    "Статья во многом правильная " ..Построенная на домыслах - показатель правильности ?
    Делать упор на Тигиева или Рассказова "....Ты на месте Карреры или он на своем месте ?)
    По Рассказову не скажу, не знаю....А что ты про Тигиева вообще знаешь,он в Спартаке
    всего как год и пока так и не заиграл, то кресты то не в форме,то еще какой казус...
    Достаточно хрустальный игрок, талантливый бесспорно,позицию часто теряет,
    настырен, может отпахать 120 мин., не стабилен, по крайней мере в бытность Анжи.

    Я как раз не упираю на безграничную непогрешимость Карреры, ошибки бывают
    и у самых величайших тренеров, мой упор сделан,что слишком много вольнодумия.
    Александр Александрович 2
    Александр Александрович 2
    сегодня в 12:19
    Думаю,что тут виноват федун. Если в бизнес подтягиваешь родственников редко что то получается
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 12:19
    Великий клуП, что и говорить
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
    сегодня в 12:04
    NAZAR 007:
    ....трансферную импотенцию собственного клуба, но сдает людей, которых сам же привел в команду. ........Один из владельцев «Спартака», не Гинер. .....уволили шеф-повара и диетолога. Причем момент выбрали дурацкий, ведь никто не мешал переждать волну негодования фанатов и лишь тогда принять решения в спокойной обстановке. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036812Впечатление после прочтения подобной беллиберды, независимое и без клубных пристрастий или антипатий : уточнять, что это Федун, а не Гинер, рассуждать о человеке, который решил главную задачу, привел команду к чемпионству, и называть его слабаком, способен либо просто ненавистник спартачей, либо человек, далекий от реалий внутрянки команды, третьего здесь не дано, в виду того, что выводы у него не по фактам, а по домыслам : "говорят, со слов, есть мнение,....слишком много сослагательности )
    Ты неправ хотя бы в том, что завоевание чемпионства даже после 16-летнего перерыва не дает индульгенцию от критики за последующие грубые ошибки и недоработки. Пример классический Конте. После чемпионства Челси в этом году посыпался и реально встал вопрос об изгнании тренера. О критических потоках я молчу. То, что Карера сделал много ошибок как тренер - очевидно ( вспомни провальное начало сезона, когда Спартак был во второй восьмерке). Это ведь не случайное стечение обстоятельств. Чтобы эти ошибки указать точно надо быть внутри команды. А со стороны видно, что сейчас в команде есть явные "дыры". Перечислять не буду - всем известные дыры. Комбаров и Кутепов не тянут совершенно, и это было ясно еще со сборов. Почему ЦСКА находит Кучаева (19 лет из своей молодежки) на место Щенникова и вместо не тянущего Набабкина, а Спартак упорно делает ставку на Камбарова, а не, например , на Тигиева , или Рассказова. Статья во многом правильная. Спартак слишком популярен в стране, чтобы не обращать внимания на очевидные просчеты тренеров и менеджеров команды.
    Верг
    Верг
    сегодня в 11:56
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 11:44
    Почему поставил Реброва?
    - У Селихова лишний вес
    Кто его откормил?
    - Сара
    Выгнать её 3...!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 11:42
    Я давно говорил! Спартак команда не профессионалов! Такой клуб как Атлетик в том состоянии в каком он сейчас находится, нормальный клуб просто обязан выносить одной левой! Но в Спартаке все время кто то виноват!
    У Карпина Судьи
    У Федуна Каррера физрук
    У Карреры повар
    У повара ветеринар!

    Запретить законодательством играть Спартаку в Еврокубках невозможно!
    Значит просто взять и запретить помогать Семерочке!
    Запретить играть руками в своей штрафной!
    Андриано и Зе хамить и драться на поле!
    Что то делать нужно?
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 11:39
    Спартачи и им сочувствующие раздражены.
    Согласен, не очень-то умеют писать аналитику здесь.
    Много сумбура.
    Но смысл-то правильный.
    Дело журналиста - раскрыть проблему. "Констатировать факт"
    А вот объяснения должны давать в клубе.
    Хотя их детский лепет уже давно смешит страну
    verek
    verek
    сегодня в 11:31
    Очередная дилетантская статья на соккере уже никого не удивляет.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 11:07
    Многие хотят подоить нефтяной проект! гыгыгыгы!
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 10:56
      NAZAR 007
      NAZAR 007
      сегодня в 10:45
      ....трансферную импотенцию собственного клуба,
      но сдает людей, которых сам же привел в команду.
      ........Один из владельцев «Спартака», не Гинер.
      .....уволили шеф-повара и диетолога. Причем момент
      выбрали дурацкий, ведь никто не мешал переждать
      волну негодования фанатов и лишь тогда принять
      решения в спокойной обстановке.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036812


      Впечатление после прочтения подобной беллиберды,
      независимое и без клубных пристрастий или антипатий :

      уточнять, что это Федун, а не Гинер, рассуждать о человеке,
      который решил главную задачу, привел команду к чемпионству,
      и называть его слабаком, способен либо просто ненавистник
      спартачей, либо человек, далекий от реалий внутрянки команды,
      третьего здесь не дано, в виду того, что выводы у него не по фактам,
      а по домыслам : "говорят, со слов, есть мнение,....слишком много сослагательности )
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 10:43
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty
        сегодня в 10:40
        В проигрышах спартака виноваты все, кроме игроков и тренеров
        Повар, диетолог, водитель, уборщица, электрик, консьерж
        ivany4
        ivany4
        сегодня в 10:37
        Даже если вы фанат «Спартака», не ищите в этой абсурдной цепочке профессиональные обдуманные решения на благо клуба – их там нет.
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036812

        Если Вы фанат или противник Спартака, не ищите смысла в этом опусе. Ну надо же хоть как-то заявить о себе.))
        А если серьезно, то делать выводы на основе констатации фактов, без объяснений, просто смешно.
        parallels
        parallels
        сегодня в 10:34
        "В команде была очень нервная атмосфера. За лишний вес наказывать нужно. Но за триста граммов снимать 300 долларов – перебор. Что такое триста граммов? Полтора стакана воды. Я после этого мяч не могу остановить, что ли?" © ананидза.

        история продолжается) позор спартаку!
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