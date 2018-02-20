Тот, кто всё купил. Гинер и ЦСКА 17 лет вместе!

20 февраля – особенная дата для ЦСКА. В этот день ровно 17 лет назад армейцы встали на путь побед. «Соккер.ру» рассказывает о достижениях ЦСКА в эпоху Евгения Гинера.

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА, который сделает самым успешным российским клубом XXI века. В истории самих армейцев эпоха Гинера тоже занимает особенное место. Судите сами. За 106-летнюю историю (датой основания клуба считается 27 августа 1911-го) ЦСКА выиграл 34 трофея, если говорить только об официальных соревнованиях. 14 кубков за 89 лет без Гинера, и 20 трофеев, в том числе единственный международный, за 17 лет с Евгением Ленноровичем в президентском кресле. Благодаря Гинеру нынешнее поколение армейских болельщиков – самое счастливое за все время существования клуба! Думаю, представители этой гильдии на «Соккер.ру» не станут возражать, если мы еще раз перевернем счастливые страницы новейшей истории ЦСКА.

1-й трофей Гинера. Кубок России 2001/02

Чуть больше года прошло после прихода Гинера, и ЦСКА прервал трофейную засуху, которая длилась больше десяти лет. В последние годы армейцы «нащелкали» гору Кубков и Суперкубков России, но та первая победа до сих пор особенная. На пути к заветному кубку ЦСКА расправился со «Светотехникой» из Саранска, казанским «Рубином», «Торпедо-ЗИЛ» и «Амкаром». В финале армейцы, ведомые Газзаевым, встречались с «Зенитом» и выиграли 2:0. По мячу забили Андрей Соломатин и Игорь Яновский.

2-й трофей Гинера. Чемпионат России 2003

Перенесемся в начало 2003-го. У ЦСКА один чемпионский титул за 33 года – победа в последнем первенстве Союза (1991). Ожидание нового чемпионства составляет 12 лет, но в конце сезона-2002 армейцы вплотную подошли к титулу, уступив «Локомотиву» только в «Золотом матче». На этот раз ЦСКА превосходит всех конкурентов по итогам 30 туров – есть первое звание чемпионов России!

3-й трофей Гинера. Суперкубок России 2004

ЦСКА станет рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков России, а первый такой трофей был выигран по итогам битвы со «Спартаком», который играл против чемпионских армейцев на правах обладателя Кубка. Максим Калиниченко забил за «красно-белых» в дебюте встречи, Сергей Семак сравнял еще до перерыва. Второй тайм остался без голов, а в овертайме Карвальо и Кириченко отличились с разницей в две минуты и устроили праздник на улице ЦСКА. Кстати, командой в этой игре руководил Артур Жорже – португальский наставник, ставку на которого Гинер вскоре признает неудачной и вернет Газзаева. Умение признавать собственные ошибки – свойство сильного руководителя.

4-й трофей Гинера. Кубок УЕФА 2004/05

2005-й год – самый выдающийся в истории ЦСКА, ведь армейцы сделали «требл», причем первым стал европейский трофей. До армейцев российским клубам такая вершина не покорялась. ЦСКА начинал евросезон в Лиге чемпионов, но весну начал в Кубке УЕФА, где затоптал всех встречных: «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму». Соперником по финалу стал «Спортинг», причем решающий матч проходил в Лиссабоне, на домашней арене «львов». Хозяева выигрывали 1:0 по итогам первого тайма, но после перерыва армейцы перевернули ход встречи голами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. Победа 3:1 в самом значимом матче для ЦСКА за всю историю.

5-й трофей Гинера. Кубок России 2004/05

Игра в Лиссабоне состоялась 18 мая, а 29-го команда Валерия Газзаева с минимальным счетом переиграла в финале Кубка России «Химки». Победный мяч на счету Юрия Жиркова.

6-й трофей Гинера. Чемпионат России 2005

А в конце года армейцев ждал еще один праздник: ЦСКА вернул себе Газзаева, Валерий Георгиевич вернул «красно-синим» чемпионский титул. По ходу сезона-2005 титул «Локомотива» казался неизбежным, в какой-то момент ЦСКА отстал от лидирующих железнодорожников на 13 очков, но потом у «Локо» случился разлад, а армейцы добавили и прибыли к финишу сезона на первом месте.

7-й трофей Гинера. Суперкубок России 2006

Так как ЦСКА выиграл и чемпионат, и Кубок России, в матче за Суперкубок соперниками армейцев стали серебряные призеры РФПЛ – спартаковцы, сумевшие отодвинуть «Локомотив» на третью строчку. Трофейное дерби получилось отчаянным: спартаковцы дважды выходили вперед, но Жирков и Одиа сравнивали счет, а в концовке победу ЦСКА принес бразильский форвард Жо – 3:2.

8-й трофей Гинера. Кубок России 2005/06

По пути к своему очередному Кубку России ЦСКА нещадно громил соперников. Костромской «Спартак» по сумме двух матчей был переигран с общим счетом 8:0, досталось «Рубину» и «Зениту», а в финале пострадал самый принципиальный соперник армейцев. Дубль Жо и гол Вагнера Лава помогли переиграть в решающей схватке московский «Спартак» со счетом 3:0.

9-й трофей Гинера. Чемпионат России 2006

Удалось армейцам защитить и чемпионский титул в РФПЛ. «Спартак» навязывал «красно-синим» борьбу и даже набрал аналогичное количество очков после 30 туров, но чемпионами стали футболисты ЦСКА, одержавшие больше побед. К тому же, чемпионство команда Газзаева оформила за тур до конца чемпионата, поэтому в последнем раунде армейцы «с похмелья» проиграли «Динамо» 1:2.

10-й трофей Гинера. Суперкубок России 2007

Юбилейный трофей в эпоху Гинера ЦСКА добыл по итогам матча со «Спартаком». Как и годом ранее, непримиримые соперники сошлись в битве за Суперкубок России – армейцы на правах чемпионов всех внутренних турниров, спартаковцы оказались с приставкой «вице» и в РФПЛ, и в Кубке России. Матч в «Лужниках» получился ярким, ЦСКА победил 4:2, забивали Вагнер, Игнашевич и дважды Жо. Серия без поражений в дерби перевалила за шесть лет, а до прервавшего ее гола Никиты Баженова оставалось еще полтора года.

11-й трофей Гинера. Кубок России 2007/08

Четвертый триумф ЦСКА в Кубке России. Примечательным получился финальный матч, в котором москвичи уступали 0:2 «Амкару», но сумели сравнять счет и выиграли в серии пенальти. Голами в основное время отметились Вагнер и Жо, удары в послематчевой серии реализовали они же, а также Жирков и Янчик.

12-й трофей Гинера. Суперкубок России 2009

Очередной сезон открыла битва за Суперкубок России, в которой ЦСКА сразился с действующим чемпионом из Казани под руководством Курбана Бердыева. Тренером армейцев в этом матче был легендарный бразилец Зико. Шемберас открыл счет незадолго до перерыва, «Рубин» сравнял во втором тайме, а решающий удар в овертайме нанес Томаш Нецид.

13-й трофей Гинера. Кубок России 2008/09

В кубковом финале вновь встретились ЦСКА и «Рубин», и здесь армейцы одержали героическую победу. «Красно-синие» остались в меньшинстве уже на 13-й минуте, когда красную карточку за фол последней надежды получил Павел Мамаев. Численное преимущество казанцев не было слишком заметным, но и армейцы играли с оглядкой на собственные ворота. Казалось, игра катится к овертайму, как и в Суперкубке, но уже в компенсированное время второго тайма Евгений Алдонин решился на удар с линии штрафной и не прогадал. Взрыв эмоций, пару минут терпения – и победа!

14-й трофей Гинера. Кубок России 2010/11

С 2002-го по 2009-й у ЦСКА не было года без трофеев, но в 2010-м наступила пауза, которая, впрочем, продлилась недолго. Армейцы выиграли Кубок России, переиграв в финале владикавказскую «Аланию». Этот трофей стал первым, но далеко не последним в тренерской карьере Слуцкого. Леонид Викторович завоюет с ЦСКА еще шесть кубков.

15-й трофей Гинера. Чемпионат России 2012/2013

ЦСКА не оставался без побед, но чемпионство обходило москвичей стороной на протяжении шести с половиной лет. А тут Ахмед Муса неожиданно стал толковым центрфорвардом, а Слуцкий – главным тактиком РФПЛ. Армейцам удалось обставить «Зенит», которого считали фаворитом.

16-й трофей Гинера. Кубок России 2012/2013

Дополнила картину триумфального сезона победа в Кубке России, финал которого проходил в Грозном. Местная публика поддерживала соперников ЦСКА – «Анжи», но это не помешало «красно-синим» выиграть в серии пенальти, хотя овертайм пришлось провести в меньшинстве.

17-й трофей Гинера. Суперкубок России 2013

Ну и для полного счастья ЦСКА прихлопнул «Зенит» в матче за Суперкубок. Встреча проходила в Ростове-на-Дону, где армейцам обычно приходится нелегко против местной команды, но «сине-бело-голубых» подопечные Слуцкого разбили запросто – 3:0 с дублем Кейсуке Хонды и голом Игнашевича.

18-й трофей Гинера. Чемпионат России 2013/2014

Самая героическая из побед ЦСКА в чемпионатах России. После 20 туров армейцы занимали пятое место в таблице и отставали от лидирующего «Локомотива» на 9 очков, но потом выдали спурт из десяти кряду побед, а 30-м туре взяли верх над железнодорожниками со счетом 1:0. Гол Зорана Тошича оказался золотым.

19-й трофей Гинера. Суперкубок России 2014

10 раз ЦСКА бился за Суперкубок России, шесть раз выходил победителем из этих дуэлей. В 2014-м армейцы со счетом 3:1 переиграли в Краснодаре «Ростов», выигравший в тот год Кубок России. Голы забили Вернблум, Тошич и Думбия.

20-й трофей Гинера. Чемпионат России 2015/2016

По иронии судьбы, тот же самый «Ростов», но уже под руководством другого наставника (Бердыев сменил Божовича) стал главным конкурентом ЦСКА в борьбе за крайнее чемпионство. По весне лидер несколько раз сменялся, а развязка наступила в последнем туре: армейцы с суперсэйвом Акинфеева выиграли в Казани и обеспечили себе первое место. Это последнее на данный момент чемпионство ЦСКА, который в эпоху Гинера никогда не оставался без трофеев дольше двух лет. Последний титул завоеван в мае 2016-го, так что сроки поджимают. Получается, в концовке нынешнего розыгрыша РФПЛ или в плей-офф Лиги Европы нужно ставить на армейцев? Традиция – есть традиция!

Символическая сборная ЦСКА эпохи Гинера: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий – Рахимич, Вернблум, Дзагоев, Жирков – Вагнер Лав, Думбия.

Альтернативный вариант: Перхун – Одиа, Шемберас, Набабкин, Щенников – Алдонин (Ярошик), Карвальо (Эльм), Гусев (Красич) – Муса, Олич (Тошич), Жо.