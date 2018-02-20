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Тот, кто всё купил. Гинер и ЦСКА 17 лет вместе!

20 февраля 2018, 15:30
Тот, кто всё купил. Гинер и ЦСКА 17 лет вместе!

20 февраля – особенная дата для ЦСКА. В этот день ровно 17 лет назад армейцы встали на путь побед. «Соккер.ру» рассказывает о достижениях ЦСКА в эпоху Евгения Гинера.

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА, который сделает самым успешным российским клубом XXI века. В истории самих армейцев эпоха Гинера тоже занимает особенное место. Судите сами. За 106-летнюю историю (датой основания клуба считается 27 августа 1911-го) ЦСКА выиграл 34 трофея, если говорить только об официальных соревнованиях. 14 кубков за 89 лет без Гинера, и 20 трофеев, в том числе единственный международный, за 17 лет с Евгением Ленноровичем в президентском кресле. Благодаря Гинеру нынешнее поколение армейских болельщиков – самое счастливое за все время существования клуба! Думаю, представители этой гильдии на «Соккер.ру» не станут возражать, если мы еще раз перевернем счастливые страницы новейшей истории ЦСКА.

1-й трофей Гинера. Кубок России 2001/02

Чуть больше года прошло после прихода Гинера, и ЦСКА прервал трофейную засуху, которая длилась больше десяти лет. В последние годы армейцы «нащелкали» гору Кубков и Суперкубков России, но та первая победа до сих пор особенная. На пути к заветному кубку ЦСКА расправился со «Светотехникой» из Саранска, казанским «Рубином», «Торпедо-ЗИЛ» и «Амкаром». В финале армейцы, ведомые Газзаевым, встречались с «Зенитом» и выиграли 2:0. По мячу забили Андрей Соломатин и Игорь Яновский.

2-й трофей Гинера. Чемпионат России 2003

Перенесемся в начало 2003-го. У ЦСКА один чемпионский титул за 33 года – победа в последнем первенстве Союза (1991). Ожидание нового чемпионства составляет 12 лет, но в конце сезона-2002 армейцы вплотную подошли к титулу, уступив «Локомотиву» только в «Золотом матче». На этот раз ЦСКА превосходит всех конкурентов по итогам 30 туров – есть первое звание чемпионов России!

3-й трофей Гинера. Суперкубок России 2004

ЦСКА станет рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков России, а первый такой трофей был выигран по итогам битвы со «Спартаком», который играл против чемпионских армейцев на правах обладателя Кубка. Максим Калиниченко забил за «красно-белых» в дебюте встречи, Сергей Семак сравнял еще до перерыва. Второй тайм остался без голов, а в овертайме Карвальо и Кириченко отличились с разницей в две минуты и устроили праздник на улице ЦСКА. Кстати, командой в этой игре руководил Артур Жорже – португальский наставник, ставку на которого Гинер вскоре признает неудачной и вернет Газзаева. Умение признавать собственные ошибки – свойство сильного руководителя.

4-й трофей Гинера. Кубок УЕФА 2004/05

2005-й год – самый выдающийся в истории ЦСКА, ведь армейцы сделали «требл», причем первым стал европейский трофей. До армейцев российским клубам такая вершина не покорялась. ЦСКА начинал евросезон в Лиге чемпионов, но весну начал в Кубке УЕФА, где затоптал всех встречных: «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму». Соперником по финалу стал «Спортинг», причем решающий матч проходил в Лиссабоне, на домашней арене «львов». Хозяева выигрывали 1:0 по итогам первого тайма, но после перерыва армейцы перевернули ход встречи голами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. Победа 3:1 в самом значимом матче для ЦСКА за всю историю.

5-й трофей Гинера. Кубок России 2004/05

Игра в Лиссабоне состоялась 18 мая, а 29-го команда Валерия Газзаева с минимальным счетом переиграла в финале Кубка России «Химки». Победный мяч на счету Юрия Жиркова.

6-й трофей Гинера. Чемпионат России 2005

А в конце года армейцев ждал еще один праздник: ЦСКА вернул себе Газзаева, Валерий Георгиевич вернул «красно-синим» чемпионский титул. По ходу сезона-2005 титул «Локомотива» казался неизбежным, в какой-то момент ЦСКА отстал от лидирующих железнодорожников на 13 очков, но потом у «Локо» случился разлад, а армейцы добавили и прибыли к финишу сезона на первом месте.

7-й трофей Гинера. Суперкубок России 2006

Так как ЦСКА выиграл и чемпионат, и Кубок России, в матче за Суперкубок соперниками армейцев стали серебряные призеры РФПЛ – спартаковцы, сумевшие отодвинуть «Локомотив» на третью строчку. Трофейное дерби получилось отчаянным: спартаковцы дважды выходили вперед, но Жирков и Одиа сравнивали счет, а в концовке победу ЦСКА принес бразильский форвард Жо – 3:2.

8-й трофей Гинера. Кубок России 2005/06

По пути к своему очередному Кубку России ЦСКА нещадно громил соперников. Костромской «Спартак» по сумме двух матчей был переигран с общим счетом 8:0, досталось «Рубину» и «Зениту», а в финале пострадал самый принципиальный соперник армейцев. Дубль Жо и гол Вагнера Лава помогли переиграть в решающей схватке московский «Спартак» со счетом 3:0.

9-й трофей Гинера. Чемпионат России 2006

Удалось армейцам защитить и чемпионский титул в РФПЛ. «Спартак» навязывал «красно-синим» борьбу и даже набрал аналогичное количество очков после 30 туров, но чемпионами стали футболисты ЦСКА, одержавшие больше побед. К тому же, чемпионство команда Газзаева оформила за тур до конца чемпионата, поэтому в последнем раунде армейцы «с похмелья» проиграли «Динамо» 1:2.

10-й трофей Гинера. Суперкубок России 2007

Юбилейный трофей в эпоху Гинера ЦСКА добыл по итогам матча со «Спартаком». Как и годом ранее, непримиримые соперники сошлись в битве за Суперкубок России – армейцы на правах чемпионов всех внутренних турниров, спартаковцы оказались с приставкой «вице» и в РФПЛ, и в Кубке России. Матч в «Лужниках» получился ярким, ЦСКА победил 4:2, забивали Вагнер, Игнашевич и дважды Жо. Серия без поражений в дерби перевалила за шесть лет, а до прервавшего ее гола Никиты Баженова оставалось еще полтора года.

11-й трофей Гинера. Кубок России 2007/08

Четвертый триумф ЦСКА в Кубке России. Примечательным получился финальный матч, в котором москвичи уступали 0:2 «Амкару», но сумели сравнять счет и выиграли в серии пенальти. Голами в основное время отметились Вагнер и Жо, удары в послематчевой серии реализовали они же, а также Жирков и Янчик.

12-й трофей Гинера. Суперкубок России 2009

Очередной сезон открыла битва за Суперкубок России, в которой ЦСКА сразился с действующим чемпионом из Казани под руководством Курбана Бердыева. Тренером армейцев в этом матче был легендарный бразилец Зико. Шемберас открыл счет незадолго до перерыва, «Рубин» сравнял во втором тайме, а решающий удар в овертайме нанес Томаш Нецид.

13-й трофей Гинера. Кубок России 2008/09

В кубковом финале вновь встретились ЦСКА и «Рубин», и здесь армейцы одержали героическую победу. «Красно-синие» остались в меньшинстве уже на 13-й минуте, когда красную карточку за фол последней надежды получил Павел Мамаев. Численное преимущество казанцев не было слишком заметным, но и армейцы играли с оглядкой на собственные ворота. Казалось, игра катится к овертайму, как и в Суперкубке, но уже в компенсированное время второго тайма Евгений Алдонин решился на удар с линии штрафной и не прогадал. Взрыв эмоций, пару минут терпения – и победа!

14-й трофей Гинера. Кубок России 2010/11

С 2002-го по 2009-й у ЦСКА не было года без трофеев, но в 2010-м наступила пауза, которая, впрочем, продлилась недолго. Армейцы выиграли Кубок России, переиграв в финале владикавказскую «Аланию». Этот трофей стал первым, но далеко не последним в тренерской карьере Слуцкого. Леонид Викторович завоюет с ЦСКА еще шесть кубков.

15-й трофей Гинера. Чемпионат России 2012/2013

ЦСКА не оставался без побед, но чемпионство обходило москвичей стороной на протяжении шести с половиной лет. А тут Ахмед Муса неожиданно стал толковым центрфорвардом, а Слуцкий – главным тактиком РФПЛ. Армейцам удалось обставить «Зенит», которого считали фаворитом.

16-й трофей Гинера. Кубок России 2012/2013

Дополнила картину триумфального сезона победа в Кубке России, финал которого проходил в Грозном. Местная публика поддерживала соперников ЦСКА – «Анжи», но это не помешало «красно-синим» выиграть в серии пенальти, хотя овертайм пришлось провести в меньшинстве.

17-й трофей Гинера. Суперкубок России 2013

Ну и для полного счастья ЦСКА прихлопнул «Зенит» в матче за Суперкубок. Встреча проходила в Ростове-на-Дону, где армейцам обычно приходится нелегко против местной команды, но «сине-бело-голубых» подопечные Слуцкого разбили запросто – 3:0 с дублем Кейсуке Хонды и голом Игнашевича.

18-й трофей Гинера. Чемпионат России 2013/2014

Самая героическая из побед ЦСКА в чемпионатах России. После 20 туров армейцы занимали пятое место в таблице и отставали от лидирующего «Локомотива» на 9 очков, но потом выдали спурт из десяти кряду побед, а 30-м туре взяли верх над железнодорожниками со счетом 1:0. Гол Зорана Тошича оказался золотым.

19-й трофей Гинера. Суперкубок России 2014

10 раз ЦСКА бился за Суперкубок России, шесть раз выходил победителем из этих дуэлей. В 2014-м армейцы со счетом 3:1 переиграли в Краснодаре «Ростов», выигравший в тот год Кубок России. Голы забили Вернблум, Тошич и Думбия.

20-й трофей Гинера. Чемпионат России 2015/2016

По иронии судьбы, тот же самый «Ростов», но уже под руководством другого наставника (Бердыев сменил Божовича) стал главным конкурентом ЦСКА в борьбе за крайнее чемпионство. По весне лидер несколько раз сменялся, а развязка наступила в последнем туре: армейцы с суперсэйвом Акинфеева выиграли в Казани и обеспечили себе первое место. Это последнее на данный момент чемпионство ЦСКА, который в эпоху Гинера никогда не оставался без трофеев дольше двух лет. Последний титул завоеван в мае 2016-го, так что сроки поджимают. Получается, в концовке нынешнего розыгрыша РФПЛ или в плей-офф Лиги Европы нужно ставить на армейцев? Традиция – есть традиция!

Символическая сборная ЦСКА эпохи Гинера: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий – Рахимич, Вернблум, Дзагоев, Жирков – Вагнер Лав, Думбия.

Альтернативный вариант: Перхун – Одиа, Шемберас, Набабкин, Щенников – Алдонин (Ярошик), Карвальо (Эльм), Гусев (Красич) – Муса, Олич (Тошич), Жо.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Goal2
24 февраля в 08:18
Goal2:
2010 г-2016 г вычеркнуть из истории круглоко эпоха беспредела лжи интриг подковёрных игр создание союза меча и орала со смородиной керимовым дюковым галицким и другими чертями. позорные годы футбола.
А может, стоит выкинуть из истории 90-е, когда Спартак, единственный клуб, имевший нормальное финансирование, собирал все титулы? Сколько "звёздочек" в короне останется?
А уж то, на что действующий "чемпион" способен в Европе, мы уже на протяжении 16-ти лет наблюдаем... =D =D =D
ОлегаТэ
ОлегаТэ
24 февраля в 08:10
"армейцы на правах чемпионов всех внутренних турниров, спартаковцы оказались с приставкой «вице» и в РФПЛ, и в Кубке России."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1037323
=====================
Крайне показательно... Браво, Александр!!!
Великолепный
Великолепный
22 февраля в 17:42
RussianHorse
RussianHorse ответил Сергеевич вернулся 1
22 февраля в 15:20
Сергеевич вернулся 1:
Уберите этого Остапа с РФС и вы узнаете его возможности. Только надо делать это быстро..ибо..ибо.. Пипец...
Дед 👴, ты в огне 🔥
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
22 февраля в 14:15
Чувак за74л весь РФС своими связями...Вот так он и Толстых съел, перекрыв этими связями горло... Смешно... Выжил чела.юи сразу бабки пошли..и ему дорогому..не без этого...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
22 февраля в 14:10
Уберите этого Остапа с РФС и вы узнаете его возможности. Только надо делать это быстро..ибо..ибо.. Пипец...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил spartach n1
21 февраля в 16:41
spartach n1:
https://www.youtube.com/watch?v=6FhYWGKsDBQ
Любимая песня де Зуева и банщика Глушакова???
AntiherQ1488
AntiherQ1488
21 февраля в 14:09
UrAn54
UrAn54
21 февраля в 14:05
Спасибо автору за статью, а Гинеру - за команду.
13 RUS
13 RUS
21 февраля в 12:30
Стыдно за пупсиков!
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
21 февраля в 09:20
spartach n1:
https://www.youtube.com/watch?v=6FhYWGKsDBQ
Пигги - ты ошибся, у вас 8 марта. Что-то рано ты о нем вспомнил )))
castromen
castromen
21 февраля в 07:36
Гинер-самый яркий символ эпохи начало века,эпохи повальной коррупции и судейского песпредела. И если этим можно гордиться,то жаль этих людей.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответил Сергеевич вернулся 1
21 февраля в 07:28
Сергеевич вернулся 1:
Жулик.
только они и владеют такими состояниями)))
scikuni
scikuni
21 февраля в 06:19
гинер блестяще воспользовался лазейками в системе, благодаря чему беспалево напокупал чашек на 50 лет вперед, и смешно было читать мол продай клуб гинер, да без него вы будете там же где и москва при пельмене
Goal2
Goal2
21 февраля в 05:57
2010 г-2016 г вычеркнуть из истории круглоко эпоха беспредела лжи интриг подковёрных игр создание союза меча и орала со смородиной керимовым дюковым галицким и другими чертями. позорные годы футбола.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
21 февраля в 04:40
Жулик.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
21 февраля в 00:04
гинер и цска слова синонимы !!!!!
bbb370
bbb370 ответил Великолепный
20 февраля в 23:47
Великолепный:
В этот день 17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. С тех пор клуб выиграл: 🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Суперкубков России 🏆 Кубок УЕФА 20 титулов. ДОГОНЯЙТЕ ПУПСИКИ!!!
Подавляющее большинство этих "трофеев" куплены Гинером. Спортивной составляющей там не было совсем.
bbb370
bbb370
20 февраля в 23:41
Пора продавать.
DAD81
DAD81
20 февраля в 23:09
Автору 4 с минусом. Это же надо не поставить ни в одну символическую сборную Сергея Богдановича Семака?!?!?! Пересмотреть состав!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
20 февраля в 22:26
А знатный рынок был на Ленинградке...
Вот так,шекель к шекелю и создал лучшую в стране конюшню.
Для коней эти 17 лет были нормальными.
Можно забыть про
1953—1970. Серые годы
1971—1991. 20 лет без чемпионства.
pomor45
pomor45
20 февраля в 21:26
Как всё купил, так всё и продаст.
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
20 февраля в 20:33
spartach n1:
https://www.youtube.com/watch?v=6FhYWGKsDBQ
    spartach n1
    spartach n1 ответил ЦСКА Самый титулованный
    20 февраля в 18:19
    ЦСКА Самый титулованный:
    Одним словом Леннорыч лучший президент футбольного клуба.
    Лучший спекулянт рейтузами ))
    spartach n1
    spartach n1
    20 февраля в 18:09
    Balbes77773
    Balbes77773
    20 февраля в 17:33
    Слава ЦСКА!!!Удачи "красно-синим"!!!без травм!И прибудет с нами Сила!))
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    20 февраля в 17:15
    Одним словом Леннорыч лучший президент футбольного клуба.
    viv
    viv
    20 февраля в 17:14
    Респект и уважение Гинеру!
    Jum13
    Jum13 ответил Владимир_Спартак
    20 февраля в 17:11
    Владимир_Спартак:
    Не обижайся. Сам же видишь, что тот ЦСКА который был и близко не тот.
    На что обижаться? Странный ты. Клуб обновляется - после сезона посмотрим что к чему
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Владимир_Спартак
    20 февраля в 17:07
    Владимир_Спартак:
    Дед. Да почитай эту статью, где мы спорим там это написано, автором а не мной.
    Читал эту ГЛУПОСТЬ, сам прикинь что это до 2012 года, а НЕ последние 33 года, включая и этот год.
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