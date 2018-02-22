  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 42’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.554.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Вылетать – так с музыкой. «Спартак», хлопни дверью!

22 февраля 2018, 16:57
Вылетать – так с музыкой. «Спартак», хлопни дверью!

Шансы «Спартака» на выход в 1/8 финала Лиги Европы минимальны, но блогер «Соккер.ру» Артем Славнов считает, что команда Карреры может достойно сыграть в Бильбао и пощекотать нервы баскам.

Учесть ошибки первого матча. Безусловно, болельщикам команды, которая впервые за семь лет вышла в весеннюю стадию еврокубков, обидно так быстро прощаться с Лигой Европы после удручающего по счету, но не по игре домашнего поражения. «Спартак» не был плох в Москве, команда Карреры контролировала мяч с двукратным перевесом, перестреляла басков по ударам – 19:8, но в ворота «Спартака» влетело все, что могло. Три удара в створ – три гола. С Артемом Ребровым такое случается не впервой, из защитников со знаком «плюс» можно отметить только неутомимого ветерана Ещенко. Кутепов был неплох в единоборствах, но провалился в решающих эпизодах, Комбаров уже никогда не научится обороняться, а Таски не был лидером защиты.

Жаль расставаться с Лигой Европы, но тренерский штаб должен мыслить стратегически. Как минимум, игра в Бильбао – еще один качественный этап подготовки, который позволит исправить недочеты перед рестартом чемпионата и Кубка России. Каждый должен покопаться в себе, а Массимо Каррера – во всей команде и собственных решениях. Итальянец полностью взял ответственность на себя, этапом его личной работы над ошибками станет уже выбор стартового состава. Выйдет ли с первых минут Александр Селихов? Заменит ли Сальваторе Боккетти Илью Кутепова? Если да – значит, Каррера признал ошибочность своих суждений неделю назад, если нет – видимо, Массимо видит проблему в чем-то другом. Или он просто упрямец. Но только он будет виноват, если «Спартак» и в Бильбао наступит на знакомые грабли.

Удивить «Атлетик» тактически. Постараюсь воздержаться от категоричных суждений и строгих кадровых ожиданий. Каррера лучше всех понимает, что не так с его обороной, в конкретных ли игроках проблема, тактике, готовности или психологическом состоянии. Да, в обороне «Спартака» может произойти парочка перестановок, но Массимо не откажется от схемы с четырьмя защитниками, основные перестроения, если они будут, коснутся средней линии и атаки. Каррера заявил, что чемпионы России приехали в Бильбао не на прогулку и хотят перевернуть ход дуэли, но для этого итальянский тренер должен предложить своему визави что-нибудь особенное. Московский матч с тактической точки зрения получился пресным – 4-2-3-1 против 4-2-3-1, только у одних ставка на контроль, а другие ждали контратак. Тактики не решали, решила стратегия и ошибки.

Сейчас для «Спартака» все средства хороши, и Каррера должен как-то «подергать» состав, сместить акценты в сторону атаки. В первом матче тройку полузащитников составляли Фернандо, Зобнин и Глушаков, а в атаке действовали Промес, Луис Адриано и Мельгарехо. Можно попробовать сыграть с выраженным плеймейкером Ханни в старте под нападающим и двумя инсайдами, есть еще более смелый вариант – с Зе Луишем и Луисом Адриано в старте. «Спартак» практиковал в этом сезоне схему 4-4-2, которая в атаке распускалась в 4-2-4. Например, по такому лекалу был переигран «Краснодар» на выезде, счет того матча – 4:1, в полной мере устроил бы «красно-белых» и сегодня. Рискованно? Безусловно. Но счет первого матча обязывает рисковать.

Найти лидера на поле. Главная проблема московского матча – отсутствие у «Спартака» на поле вожака. Все сыграли с серединки на половинку, не нашлось человека, который воплотил бы командные усилия в голы. После этих слов косимся на Промеса – голландец провалил первый матч против «Атлетика». Часто для Квинси неудачные матчи служат мотивацией для удачных выступлений в других играх, а тут он действительно задолжал «Спартаку» и болельщикам. Но в действительности не столь важно, кто выстрелит в атаке – Промес, Адриано, Зе Луиш или, быть может, новичок Ханни. Просто нужен хотя бы один человек, у которого в этот вечер все получится, как у Адуриса в Москве. Тогда можно будет рассчитывать на положительный результат в отдельном матче. О дуэли в целом пока не говорим.

Правильно настроиться. Наравне с тактической и функциональной подготовкой психология – важнейшая часть процесса, а в такой ситуации очень сложно подойти к матчу с правильным настроем. Кто-то в команде пессимист и уже считает, что дуэль проиграна, другой необоснованно верит в чудеса и так далее. Задача тренерского штаба и лидеров раздевалки привести всех к единому знаменателю. И да, невозможно заранее настроиться на победу 3:0 против столь сильного соперника, правильный подход такой: «Давайте забьем один мяч как можно скорее и посмотрим, что из этого выйдет». В общем-то, для «Спартака» в таком подходе нет ничего нового, при Массимо Каррере москвичи в каждом матче играют на победу, другое дело, что иногда становятся заложниками риска и получают крупные поражения. Не исключен такой исход и в Бильбао, но изначально «Спартаку» нужно настроиться на победу, на маленький реванш, а если из этого выгорит что-то большее – значит, запишем на их счет подвиг. Пусть роман с Лигой Европы не складывается, позитивные эмоции необходимы «Спартаку» накануне матчей с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», а то можно повторить удручающий старт сезона.

Поделиться
Другие материалы по теме
Лучший матч ЧМ-18! Мбаппе отправил Месси домой
Вчера, 19:47Вадим Багров в блоге Оценочные суждения16
Игроки сборной России обратились к болельщикам
Вчера, 12:56 21
Сборная Уругвая тренируется в полном составе перед матчем с португальцами
29 июня 3
«Рубин» предложил сборной Франции помочь остановить Месси
29 июня 32
Топ-10 больших разочарований группового этапа ЧМ-2018
29 июняАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Топ12
На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля
29 июня 16
Обсудить
Все комментарии
agidel2012
agidel2012
23 февраля в 18:31
По моему Спартак, как написано в заголовке статьи, дверью хлопнул. Дальше не прошел, но на выезде победил. По унылым коментам вижу, что не все согласны, но Спартак сыграл достойно. Силенок не хватило победить, это да. Позорного в проигрыше Атлетику не вижу. Считал и сейчас считаю, что Спартак самый именитый клуб России и другим до его достижений пока еще очень далеко.
ckori
ckori
23 февраля в 11:40
Ну вот спартачи и успокоились!Теперь про музыку заговорили!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 февраля в 10:04
Игра достойная была!!!!
Киренск
Киренск
22 февраля в 21:22
Очень интерсно, а где мой коментарий?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил time out
22 февраля в 21:10
time out:
Я смотрю ты великий психолог, разбираешься в психологии свиней. А чем она отличается от психологии коней? Вот твоя психология, в том, что тебе не нравится, что Спартак называют народной командой, да еще и называющейся по твоим словам безосновательно. Это ты определяешь, как называться командам. С чего ты взял, что спартаковцы гордятся тем, за что вам стыдно? И тебе видишь ли стыдно, что Спартак самая популярная команда. Но это потому, что популярность определяют не кони, не ты. Ты часто говоришь, что тебе главное в полемике футбол, но опускаешься до самого обыкновенного тролля, в угоду таким троллям, как байкал. Как говорится и нашим, и вашим. Ой как не красиво и не хорошо быть флюгером по обстоятельствам.
Как же у тебя в голове все перемешано! По-моему я сказал, что Спартак самая популярная команда в РФ. Разве нет? Мне не нравится не это, а не нравится поведение толп фанатов хряков, коней, крушащих все на стадионах, из-за чего многие люди перестали ходить на стадион. Кому интересно дышать дымом, слушать мат и видеть стычки и при этом на стадион не хожу уже лет 8. Если ты внимательно и спокойно прочтешь, то поймешь (возможно) , что я говорю исключительно за себя. Мне Спартак не нравится исключительно из-за фанов-хряков. Локо тоже серьезный конкурент, то там болельщики приятные, к ним претензий нет, соответствоенно и к команде отношение лояльное.
killerman77
killerman77
22 февраля в 20:27
оне уже хлопали на энфилде, мля ....
FCSM 38
FCSM 38
22 февраля в 20:23
Столько аналитиков... Все уже посадили на трон Зенит,ЦСКА, Локомотив... Вам там нетесно, ребята?
киргиз
киргиз
22 февраля в 20:10
вперед СПАРТАК...
верю в победу
time out
time out ответил Ваня лучший
22 февраля в 20:06
Ваня лучший:
У свиней иная психология. Они гордятся тем, за что нам всем стыдно. Мне стыдно, что эта команда самая популярная в РФ , совершенно безосновательно называется "народной". Кстати говоря , я заметил, что отношение к любой команде, в частности неприязнь часто возникает из-за фанатов. К сожалению среди них маловато тех, с кем можно поговорить о футболе. Грязь месит - всегда пожалуйста, а про футбол нет.
Я смотрю ты великий психолог, разбираешься в психологии свиней. А чем она отличается от психологии коней? Вот твоя психология, в том, что тебе не нравится, что Спартак называют народной командой, да еще и называющейся по твоим словам безосновательно. Это ты определяешь, как называться командам. С чего ты взял, что спартаковцы гордятся тем, за что вам стыдно? И тебе видишь ли стыдно, что Спартак самая популярная команда. Но это потому, что популярность определяют не кони, не ты. Ты часто говоришь, что тебе главное в полемике футбол, но опускаешься до самого обыкновенного тролля, в угоду таким троллям, как байкал. Как говорится и нашим, и вашим. Ой как не красиво и не хорошо быть флюгером по обстоятельствам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 февраля в 20:00
Что в такой ситуации пожелаешь? Полной концентрации, терпения и Победы. ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
22 февраля в 19:34
Т34:
Я уже 61 год в советско-российском футболе, всегда болел за наши команды, не зависимо кто это "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" или "Зенит" и так далее, кто бы не выступал от нас на международной арене. Пока не попал на соккер. Я продолжаю болеть за наши команды, выступающих в еврокубках, но начитавшись таких как cska.78, Литейного со всеми своими клонами, всяких манго, северных, байкалов и cska всех мастей и номеров, внутри что-то сломалось, стало возникать чувство, что я желаю победы над "ЦСКА" или "Зенитом" зарубежных клубов, и не потому что возникла неприязнь к нашим футбольным клубам, а из-за фанатов и болельщиков, которые в каждых своих комментариях несут грязь и чепуху. Я понимаю, что среди наших есть такие же тролли, но ведь одно порождает другое. В советское время тоже бывали трения, но до таких гадостей не доходило, да и болели за свои команды сидя рядом на стадионе. А посади сейчас всех в одном секторе! И это идет от компьютерных "бойцов", не бывающих на стадионах, но сеющих вражду и ненависть своими высерами друг против друга. Все это прискорбно, но видимо уже ничем не исправить этих, считающих себя знатоками и экспертами в футболе, а на деле просто троллями, убивающими время в интернете.
Любезный, да ты совсем еще юный поклонник футбола. Я первый раз в жизни был на футболе в 1951 году на игре команда г. Калинина - ЦДКА. Т.е. в футболе, как ты выразился уже 67 лет. Чуть больше тебя. А дед еще больше, нему уже давно 9-й десяток идет.
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Saang
22 февраля в 19:31
Saang:
Накатим по байкальчику?)
ага!только по0настоящему а не по этой ...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
22 февраля в 19:30
Т34:
Я уже 61 год в советско-российском футболе, всегда болел за наши команды, не зависимо кто это "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" или "Зенит" и так далее, кто бы не выступал от нас на международной арене. Пока не попал на соккер. Я продолжаю болеть за наши команды, выступающих в еврокубках, но начитавшись таких как cska.78, Литейного со всеми своими клонами, всяких манго, северных, байкалов и cska всех мастей и номеров, внутри что-то сломалось, стало возникать чувство, что я желаю победы над "ЦСКА" или "Зенитом" зарубежных клубов, и не потому что возникла неприязнь к нашим футбольным клубам, а из-за фанатов и болельщиков, которые в каждых своих комментариях несут грязь и чепуху. Я понимаю, что среди наших есть такие же тролли, но ведь одно порождает другое. В советское время тоже бывали трения, но до таких гадостей не доходило, да и болели за свои команды сидя рядом на стадионе. А посади сейчас всех в одном секторе! И это идет от компьютерных "бойцов", не бывающих на стадионах, но сеющих вражду и ненависть своими высерами друг против друга. Все это прискорбно, но видимо уже ничем не исправить этих, считающих себя знатоками и экспертами в футболе, а на деле просто троллями, убивающими время в интернете.
Согласен полностью от начала и до конца. Иногда , правда, поддаюсь на провокации всяких казанских, литейных и пр.Но стараюсь и о футболе рассуждать.
Saang
Saang ответил 60spartak na cska
22 февраля в 19:30
60spartak na cska:
давно пора!
Накатим по байкальчику?)
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Saang
22 февраля в 19:29
Saang:
давно пора!
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Дед за ЦСКА
22 февраля в 19:28
Дед за ЦСКА:
Жду сегодня марш Шопена(похоронный) Дома пролетели, в Испании и подавно, интересен только счёт. Чудес в футболе не бывает.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Байкал-38
    22 февраля в 19:28
    Байкал-38:
    Сколько раз слышу от болел Спартака, что им то за тех, то за этих стыдно. А я у вас хочу спросить, а вам самим то за свой Спартак не стыдно? Или вы считаете, что такими проигрышами надо гордиться? Перед началом этого сезона все кричали, что позора не будет и что мы видим?! 0:7 от Ливера ("рекорд") мучение с Марибором, а кричали, что с первого места выйдут! и вот ЛЕ опять, никогда такого не было и вот опять, дома от Атлетика 1:3! Ну и что до сих пор не стыдно? В 21 веке, что не выступление в еврокубках, так везде стыд один, но для вас это гордость и пафос!!!
    У свиней иная психология. Они гордятся тем, за что нам всем стыдно. Мне стыдно, что эта команда самая популярная в РФ , совершенно безосновательно называется "народной". Кстати говоря , я заметил, что отношение к любой команде, в частности неприязнь часто возникает из-за фанатов. К сожалению среди них маловато тех, с кем можно поговорить о футболе. Грязь месит - всегда пожалуйста, а про футбол нет.
    60spartak na cska
    60spartak na cska ответил Т34
    22 февраля в 19:15
    Т34:
    Я уже 61 год в советско-российском футболе, всегда болел за наши команды, не зависимо кто это "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" или "Зенит" и так далее, кто бы не выступал от нас на международной арене. Пока не попал на соккер. Я продолжаю болеть за наши команды, выступающих в еврокубках, но начитавшись таких как cska.78, Литейного со всеми своими клонами, всяких манго, северных, байкалов и cska всех мастей и номеров, внутри что-то сломалось, стало возникать чувство, что я желаю победы над "ЦСКА" или "Зенитом" зарубежных клубов, и не потому что возникла неприязнь к нашим футбольным клубам, а из-за фанатов и болельщиков, которые в каждых своих комментариях несут грязь и чепуху. Я понимаю, что среди наших есть такие же тролли, но ведь одно порождает другое. В советское время тоже бывали трения, но до таких гадостей не доходило, да и болели за свои команды сидя рядом на стадионе. А посади сейчас всех в одном секторе! И это идет от компьютерных "бойцов", не бывающих на стадионах, но сеющих вражду и ненависть своими высерами друг против друга. Все это прискорбно, но видимо уже ничем не исправить этих, считающих себя знатоками и экспертами в футболе, а на деле просто троллями, убивающими время в интернете.
      Saang
      Saang ответил Т34
      22 февраля в 19:11
      Т34:
      Я уже 61 год в советско-российском футболе, всегда болел за наши команды, не зависимо кто это "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" или "Зенит" и так далее, кто бы не выступал от нас на международной арене. Пока не попал на соккер. Я продолжаю болеть за наши команды, выступающих в еврокубках, но начитавшись таких как cska.78, Литейного со всеми своими клонами, всяких манго, северных, байкалов и cska всех мастей и номеров, внутри что-то сломалось, стало возникать чувство, что я желаю победы над "ЦСКА" или "Зенитом" зарубежных клубов, и не потому что возникла неприязнь к нашим футбольным клубам, а из-за фанатов и болельщиков, которые в каждых своих комментариях несут грязь и чепуху. Я понимаю, что среди наших есть такие же тролли, но ведь одно порождает другое. В советское время тоже бывали трения, но до таких гадостей не доходило, да и болели за свои команды сидя рядом на стадионе. А посади сейчас всех в одном секторе! И это идет от компьютерных "бойцов", не бывающих на стадионах, но сеющих вражду и ненависть своими высерами друг против друга. Все это прискорбно, но видимо уже ничем не исправить этих, считающих себя знатоками и экспертами в футболе, а на деле просто троллями, убивающими время в интернете.
      Когда ни на работе, ни на личном, ни в хобби, ни в чем другом нет возможности и таланта самовыразиться - самоутверждаются в интернете
      60spartak na cska
      60spartak na cska ответил Байкал-38
      22 февраля в 19:10
      Байкал-38:
      Сколько раз слышу от болел Спартака, что им то за тех, то за этих стыдно. А я у вас хочу спросить, а вам самим то за свой Спартак не стыдно? Или вы считаете, что такими проигрышами надо гордиться? Перед началом этого сезона все кричали, что позора не будет и что мы видим?! 0:7 от Ливера ("рекорд") мучение с Марибором, а кричали, что с первого места выйдут! и вот ЛЕ опять, никогда такого не было и вот опять, дома от Атлетика 1:3! Ну и что до сих пор не стыдно? В 21 веке, что не выступление в еврокубках, так везде стыд один, но для вас это гордость и пафос!!!
        Т34
        Т34
        22 февраля в 19:02
        Я уже 61 год в советско-российском футболе, всегда болел за наши команды, не зависимо кто это "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" или "Зенит" и так далее, кто бы не выступал от нас на международной арене. Пока не попал на соккер. Я продолжаю болеть за наши команды, выступающих в еврокубках, но начитавшись таких как cska.78, Литейного со всеми своими клонами, всяких манго, северных, байкалов и cska всех мастей и номеров, внутри что-то сломалось, стало возникать чувство, что я желаю победы над "ЦСКА" или "Зенитом" зарубежных клубов, и не потому что возникла неприязнь к нашим футбольным клубам, а из-за фанатов и болельщиков, которые в каждых своих комментариях несут грязь и чепуху. Я понимаю, что среди наших есть такие же тролли, но ведь одно порождает другое. В советское время тоже бывали трения, но до таких гадостей не доходило, да и болели за свои команды сидя рядом на стадионе. А посади сейчас всех в одном секторе!
        И это идет от компьютерных "бойцов", не бывающих на стадионах, но сеющих вражду и ненависть своими высерами друг против друга. Все это прискорбно, но видимо уже ничем не исправить этих, считающих себя знатоками и экспертами в футболе, а на деле просто троллями, убивающими время в интернете.
        Валерыч
        Валерыч
        22 февраля в 18:54
        Вместо того, чтобы поддержать российскую команду, некоторые неадекваты здесь соревнуются меж собой в злопыхательстве и ёрничестве (!)
        Удачи и победы Спартаку, нашей российской команде!
        drive45
        drive45
        22 февраля в 18:47
        Тренер не причем.
        металлург
        металлург
        22 февраля в 18:38
        У спартака все зависит от космоса, если не будет пасмурно может что-нибудь получится. Я им желаю хорошо потрепать баскам нервы
        DXTK
        DXTK
        22 февраля в 18:38
        Да Спартак хлопни дверь, как в ЛЧ 7-0 в гостях порадуй публику
        Colonist
        Colonist ответил Байкал-38
        22 февраля в 18:38
        Как говорит мой двухлетний сынишка: - «кто то пукнул?»:)
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        22 февраля в 18:37
        Жду сегодня марш Шопена(похоронный)
        Дома пролетели, в Испании и подавно, интересен только счёт.
        Чудес в футболе не бывает.
        Saang
        Saang ответил Байкал-38
        22 февраля в 18:36
        Байкал-38:
        И что? какое это отношение к футболу? Так же можно спросить какое отношение гладиатор по имени Спартак имеет отношение к этому недорозумению? Или тоже контрафакт?
        Ты выложил контрафактную свинину. Она проиграла Ливерпулю.
        Не контрафактная сегодня выйдет в 1\8 ЛЕ.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответил Saang
        22 февраля в 18:31
        Saang:
        И что? какое это отношение к футболу? Так же можно спросить какое отношение гладиатор по имени Спартак имеет отношение к этому недорозумению? Или тоже контрафакт?
        vistory
        vistory
        22 февраля в 18:21
        Хлопнуть дверью можно только проиграв не меньше 8-0.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100