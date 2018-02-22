Вылетать – так с музыкой. «Спартак», хлопни дверью!

Шансы «Спартака» на выход в 1/8 финала Лиги Европы минимальны, но блогер «Соккер.ру» Артем Славнов считает, что команда Карреры может достойно сыграть в Бильбао и пощекотать нервы баскам.

Учесть ошибки первого матча. Безусловно, болельщикам команды, которая впервые за семь лет вышла в весеннюю стадию еврокубков, обидно так быстро прощаться с Лигой Европы после удручающего по счету, но не по игре домашнего поражения. «Спартак» не был плох в Москве, команда Карреры контролировала мяч с двукратным перевесом, перестреляла басков по ударам – 19:8, но в ворота «Спартака» влетело все, что могло. Три удара в створ – три гола. С Артемом Ребровым такое случается не впервой, из защитников со знаком «плюс» можно отметить только неутомимого ветерана Ещенко. Кутепов был неплох в единоборствах, но провалился в решающих эпизодах, Комбаров уже никогда не научится обороняться, а Таски не был лидером защиты.

Жаль расставаться с Лигой Европы, но тренерский штаб должен мыслить стратегически. Как минимум, игра в Бильбао – еще один качественный этап подготовки, который позволит исправить недочеты перед рестартом чемпионата и Кубка России. Каждый должен покопаться в себе, а Массимо Каррера – во всей команде и собственных решениях. Итальянец полностью взял ответственность на себя, этапом его личной работы над ошибками станет уже выбор стартового состава. Выйдет ли с первых минут Александр Селихов? Заменит ли Сальваторе Боккетти Илью Кутепова? Если да – значит, Каррера признал ошибочность своих суждений неделю назад, если нет – видимо, Массимо видит проблему в чем-то другом. Или он просто упрямец. Но только он будет виноват, если «Спартак» и в Бильбао наступит на знакомые грабли.

Удивить «Атлетик» тактически. Постараюсь воздержаться от категоричных суждений и строгих кадровых ожиданий. Каррера лучше всех понимает, что не так с его обороной, в конкретных ли игроках проблема, тактике, готовности или психологическом состоянии. Да, в обороне «Спартака» может произойти парочка перестановок, но Массимо не откажется от схемы с четырьмя защитниками, основные перестроения, если они будут, коснутся средней линии и атаки. Каррера заявил, что чемпионы России приехали в Бильбао не на прогулку и хотят перевернуть ход дуэли, но для этого итальянский тренер должен предложить своему визави что-нибудь особенное. Московский матч с тактической точки зрения получился пресным – 4-2-3-1 против 4-2-3-1, только у одних ставка на контроль, а другие ждали контратак. Тактики не решали, решила стратегия и ошибки.

Сейчас для «Спартака» все средства хороши, и Каррера должен как-то «подергать» состав, сместить акценты в сторону атаки. В первом матче тройку полузащитников составляли Фернандо, Зобнин и Глушаков, а в атаке действовали Промес, Луис Адриано и Мельгарехо. Можно попробовать сыграть с выраженным плеймейкером Ханни в старте под нападающим и двумя инсайдами, есть еще более смелый вариант – с Зе Луишем и Луисом Адриано в старте. «Спартак» практиковал в этом сезоне схему 4-4-2, которая в атаке распускалась в 4-2-4. Например, по такому лекалу был переигран «Краснодар» на выезде, счет того матча – 4:1, в полной мере устроил бы «красно-белых» и сегодня. Рискованно? Безусловно. Но счет первого матча обязывает рисковать.

Найти лидера на поле. Главная проблема московского матча – отсутствие у «Спартака» на поле вожака. Все сыграли с серединки на половинку, не нашлось человека, который воплотил бы командные усилия в голы. После этих слов косимся на Промеса – голландец провалил первый матч против «Атлетика». Часто для Квинси неудачные матчи служат мотивацией для удачных выступлений в других играх, а тут он действительно задолжал «Спартаку» и болельщикам. Но в действительности не столь важно, кто выстрелит в атаке – Промес, Адриано, Зе Луиш или, быть может, новичок Ханни. Просто нужен хотя бы один человек, у которого в этот вечер все получится, как у Адуриса в Москве. Тогда можно будет рассчитывать на положительный результат в отдельном матче. О дуэли в целом пока не говорим.

Правильно настроиться. Наравне с тактической и функциональной подготовкой психология – важнейшая часть процесса, а в такой ситуации очень сложно подойти к матчу с правильным настроем. Кто-то в команде пессимист и уже считает, что дуэль проиграна, другой необоснованно верит в чудеса и так далее. Задача тренерского штаба и лидеров раздевалки привести всех к единому знаменателю. И да, невозможно заранее настроиться на победу 3:0 против столь сильного соперника, правильный подход такой: «Давайте забьем один мяч как можно скорее и посмотрим, что из этого выйдет». В общем-то, для «Спартака» в таком подходе нет ничего нового, при Массимо Каррере москвичи в каждом матче играют на победу, другое дело, что иногда становятся заложниками риска и получают крупные поражения. Не исключен такой исход и в Бильбао, но изначально «Спартаку» нужно настроиться на победу, на маленький реванш, а если из этого выгорит что-то большее – значит, запишем на их счет подвиг. Пусть роман с Лигой Европы не складывается, позитивные эмоции необходимы «Спартаку» накануне матчей с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», а то можно повторить удручающий старт сезона.