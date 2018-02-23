Единственное разочарование. «Спартак» покинул Лигу Европы

Только чемпион вылетел из Лиги Европы на первой стадии плей-офф из российских клубов, и футбол в Бильбао не обнадежил фанатов «Спартака» на «Соккер.ру».

Каррера грубо ошибся с вратарем

«Спартак» вылетел от «Атлетика» не потому, что слабее. В первом матче у москвичей тоже были отрезки, когда явно вели игру, как в концовке первого тайма в Бильбао. Но расплатиться по кредиту после домашней встречи не смогли. Изначально допустили столько ошибок в защите, что испанцы не смогли себе отказать в редком для футбола удовольствии – реализовали все точные удары.

Почему так получилось? Во многом из-за выбора Карреры. Все ругали Кутепова – и за дело. Все пробовали вспомнить, какую по счету результативную ошибку совершил в Москве Комбаров, которому неудачно пытались найти подмену зимой. Но паника в защите всегда гасится вратарем. Вспомните Де Хеа в Севилье, вспомните, как Селихов в первом тайме в Бильбао не пропустил даже после удара в упор из офсайда. Красивая игра вратаря – залог успеха.

От готовности голкипера, когда в обороне столько ляпов, как у «Спартака» в новом сезоне, многое зависит. И хотя Селихов пропустил в Испании, толстячок Александр лучше Артёма оценивал эпизоды. Пусть в Бильбао защита «Спартака» тоже давала трещины в штукатурке, пошла совсем другая игра. Если бы так же сыграли в Москве – результат не дал бы повода заявить: «А что „Спартак“? Как обычно сыграли». Вылетели во многом потому, что дома Каррера поставил на не готового, пускай опытного голкипера.

Сказались трансферные проколы «Спартака»

Когда команда становится чемпионом, у нее два пути. Если наставник считает, что состав идеальный – идут дальше, никого не приобретая. Но Массимо изначально обозначил желание усилить состав, чтобы «Спартак» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, как мечтает Федун. Но Леонид Арнольдович и его менеджеры ничего не сделали, чтобы «красно-белые» стали сильнее по кадрам. Вот кого подписали за сезон?

Педро Роша – подделка под Луана, «Гремио» сбагрил хавбека, который не готов к игре в России, хотя был готов зарабатывать в Москве, в отличие от напарника. Ханни вроде бы неплохой игрок, но разве он пришел вовремя? Максимович такое же загадочное подписание, как Петкович на данный момент, некогда талантливый игрок пока вне основы. А Пашалич, которого Абрамович по благотворительной программе отправил в Москву, попросту не футболист для основы «Спартака».

Вроде бы все игроки неплохие, а ни одного, кто мог бы реально усилить игру. Зато есть проблемные позиции. Нет сильного флангового защитника – на оба фланга такой нужен, нет вожака в защите после травмы Джикии – хотя даже Георгию был нужен напарник, ведь Таски уйдет, Боккетти вряд ли готов быть основным, как и Кутепов, нуждающийся в поддержке. Трансферная политика «Спартака» вызывает вопросы. По уму даже второго опорника не хватает. Если Фернандо не попадет в основу не по решению тренера, а по другим причинам – будет пробоина, которую Пашалич не компенсирует, как и Глушаков.

Провели два матча без учета «Атлетика»

Навесы Комбарова, дальние удары от Глушакова и остальных, игра в два форварда и в одного, использование опорника и действия без него, вышедший в основе Ханни и схема, в которой нашлось место Кутепову с первых минут в качестве защитника, который должен был играть без подстраховки в Москве. Все решения Карреры дома и на выезде – от выбора Реброва и заканчивая действиями команды сегодня, проистекали из желания «Спартака» сыграть так, как хотели.

А надо было действовать так, как было неудобно «Атлетику». С изучением соперника вышел такой же казус, как у «Зенита» в первой игре с «Селтиком». Но если Манчини сумел учесть свои же проколы, то у Карреры не получилось. Что мог сделать «Спартак» в первой игре, и что не сделал сегодня? Во-первых, в домашнем матче зря раскрывались под контратаки, ведь все ошибки защитников и вратаря начинались с агрессивных действий басков в отборе. Во-вторых, в гостях «Спартак» банально не держал темп.

Взрывались редко и когда испанцы позволяли, но цельной картинки не было. И это с учетом, что «Атлетик» всем своим видом показывал – играют по счету, не спешат, не рубятся жестко, как умеют. Готовы пропустить, забить, порадовать тех болельщиков, что пришли на стадион после стольких неудач в чемпионате Испании. Но «Атлетик» не старался ни в гостях, ни дома, из «матраса» не выпрыгивали, поскольку не было повода. «Спартак» попросту не изучил слабые стороны басков. Не увидели работу Промеса на полуфланге, не увидели давления на небезгрешную опорную зону «Атлетика». Обреченно сыграли москвичи с испанцами, те даже не успели испугаться толком.

Виноваты тренеры по физической подготовке

Только не надо списывать вылет «Спартака» на невезучесть и функциональную неготовность. У «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА такое же расписание. Но другие российские клубы справились с подготовкой к первым соперникам года, пускай и не без приключений. И по статусу соперники у них не слабее, за исключением «Црвены Звезды». Хотя даже сербы – опытный участник еврокубков, которого армейцы деловито убрали.

А «Спартак» солидно не сумел сыграть ни дома, ни в гостях, ведь физическая подготовка команды вызывает вопросы. Почему Промес берет такие длительные паузы-передышки? Почему Фернандо не успевал в Москве, а Глушаков странно включался в гостях, словно ему что-то мешало добежать до мяча? Почему у Ещенко нет сил на игру по всему флангу – причина тут явно не только в возрасте Андрея. Да и травма Таски смотрелась странно, ведь потянул мышцу в подкате.

Но сколько таких глупых повреждений было? К штабу Карреры есть большие вопросы по поводу именно физической подготовки команды. Вспомните провальное начало сезона, вспомните травмы, и вылет от «Атлетика» перед глазами. Скверно, что середняк Примеры солиднее и расчетливее чемпиона России, но поделом. «Спартак» вылетел по делу, не готова команда Карреры к победам над испанцами. А хуже всего, что сумбур уверенно вернулся. «Красно-белые» похожи на самих себя из прошлого, но чемпионский подход и ставка на 1:0 сменилась странными решениями в защите и глупейшими пропущенными мячами. Результат налицо, три российских клуба прошли дальше, не справился с задачей только «Спартак».

Пытались исправить ошибки домашнего матча, но разве наиграли на 0:3 в Бильбао? Нет, поэтому пусть даже оформили вылет собственными руками, ногами и головами, итог противостояния такое заключение не меняет. «Спартак» мог в стиле «Атлетика» забить в гостях все удары, что пошли в створ чужих ворот, но раз не сумели – испанцы идут дальше, а Каррере есть о чем подумать, ведь вылет его команда оформила самостоятельно и не без участия главного тренера.