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Единственное разочарование. «Спартак» покинул Лигу Европы

23 февраля 2018, 01:51
Единственное разочарование. «Спартак» покинул Лигу Европы

Только чемпион вылетел из Лиги Европы на первой стадии плей-офф из российских клубов, и футбол в Бильбао не обнадежил фанатов «Спартака» на «Соккер.ру».

Каррера грубо ошибся с вратарем

«Спартак» вылетел от «Атлетика» не потому, что слабее. В первом матче у москвичей тоже были отрезки, когда явно вели игру, как в концовке первого тайма в Бильбао. Но расплатиться по кредиту после домашней встречи не смогли. Изначально допустили столько ошибок в защите, что испанцы не смогли себе отказать в редком для футбола удовольствии – реализовали все точные удары.

Почему так получилось? Во многом из-за выбора Карреры. Все ругали Кутепова – и за дело. Все пробовали вспомнить, какую по счету результативную ошибку совершил в Москве Комбаров, которому неудачно пытались найти подмену зимой. Но паника в защите всегда гасится вратарем. Вспомните Де Хеа в Севилье, вспомните, как Селихов в первом тайме в Бильбао не пропустил даже после удара в упор из офсайда. Красивая игра вратаря – залог успеха.

От готовности голкипера, когда в обороне столько ляпов, как у «Спартака» в новом сезоне, многое зависит. И хотя Селихов пропустил в Испании, толстячок Александр лучше Артёма оценивал эпизоды. Пусть в Бильбао защита «Спартака» тоже давала трещины в штукатурке, пошла совсем другая игра. Если бы так же сыграли в Москве – результат не дал бы повода заявить: «А что „Спартак“? Как обычно сыграли». Вылетели во многом потому, что дома Каррера поставил на не готового, пускай опытного голкипера.

Сказались трансферные проколы «Спартака»

Когда команда становится чемпионом, у нее два пути. Если наставник считает, что состав идеальный – идут дальше, никого не приобретая. Но Массимо изначально обозначил желание усилить состав, чтобы «Спартак» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, как мечтает Федун. Но Леонид Арнольдович и его менеджеры ничего не сделали, чтобы «красно-белые» стали сильнее по кадрам. Вот кого подписали за сезон?

Педро Роша – подделка под Луана, «Гремио» сбагрил хавбека, который не готов к игре в России, хотя был готов зарабатывать в Москве, в отличие от напарника. Ханни вроде бы неплохой игрок, но разве он пришел вовремя? Максимович такое же загадочное подписание, как Петкович на данный момент, некогда талантливый игрок пока вне основы. А Пашалич, которого Абрамович по благотворительной программе отправил в Москву, попросту не футболист для основы «Спартака».

Вроде бы все игроки неплохие, а ни одного, кто мог бы реально усилить игру. Зато есть проблемные позиции. Нет сильного флангового защитника – на оба фланга такой нужен, нет вожака в защите после травмы Джикии – хотя даже Георгию был нужен напарник, ведь Таски уйдет, Боккетти вряд ли готов быть основным, как и Кутепов, нуждающийся в поддержке. Трансферная политика «Спартака» вызывает вопросы. По уму даже второго опорника не хватает. Если Фернандо не попадет в основу не по решению тренера, а по другим причинам – будет пробоина, которую Пашалич не компенсирует, как и Глушаков.

Провели два матча без учета «Атлетика»

Навесы Комбарова, дальние удары от Глушакова и остальных, игра в два форварда и в одного, использование опорника и действия без него, вышедший в основе Ханни и схема, в которой нашлось место Кутепову с первых минут в качестве защитника, который должен был играть без подстраховки в Москве. Все решения Карреры дома и на выезде – от выбора Реброва и заканчивая действиями команды сегодня, проистекали из желания «Спартака» сыграть так, как хотели.

А надо было действовать так, как было неудобно «Атлетику». С изучением соперника вышел такой же казус, как у «Зенита» в первой игре с «Селтиком». Но если Манчини сумел учесть свои же проколы, то у Карреры не получилось. Что мог сделать «Спартак» в первой игре, и что не сделал сегодня? Во-первых, в домашнем матче зря раскрывались под контратаки, ведь все ошибки защитников и вратаря начинались с агрессивных действий басков в отборе. Во-вторых, в гостях «Спартак» банально не держал темп.

Взрывались редко и когда испанцы позволяли, но цельной картинки не было. И это с учетом, что «Атлетик» всем своим видом показывал – играют по счету, не спешат, не рубятся жестко, как умеют. Готовы пропустить, забить, порадовать тех болельщиков, что пришли на стадион после стольких неудач в чемпионате Испании. Но «Атлетик» не старался ни в гостях, ни дома, из «матраса» не выпрыгивали, поскольку не было повода. «Спартак» попросту не изучил слабые стороны басков. Не увидели работу Промеса на полуфланге, не увидели давления на небезгрешную опорную зону «Атлетика». Обреченно сыграли москвичи с испанцами, те даже не успели испугаться толком.

Виноваты тренеры по физической подготовке

Только не надо списывать вылет «Спартака» на невезучесть и функциональную неготовность. У «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА такое же расписание. Но другие российские клубы справились с подготовкой к первым соперникам года, пускай и не без приключений. И по статусу соперники у них не слабее, за исключением «Црвены Звезды». Хотя даже сербы – опытный участник еврокубков, которого армейцы деловито убрали.

А «Спартак» солидно не сумел сыграть ни дома, ни в гостях, ведь физическая подготовка команды вызывает вопросы. Почему Промес берет такие длительные паузы-передышки? Почему Фернандо не успевал в Москве, а Глушаков странно включался в гостях, словно ему что-то мешало добежать до мяча? Почему у Ещенко нет сил на игру по всему флангу – причина тут явно не только в возрасте Андрея. Да и травма Таски смотрелась странно, ведь потянул мышцу в подкате.

Но сколько таких глупых повреждений было? К штабу Карреры есть большие вопросы по поводу именно физической подготовки команды. Вспомните провальное начало сезона, вспомните травмы, и вылет от «Атлетика» перед глазами. Скверно, что середняк Примеры солиднее и расчетливее чемпиона России, но поделом. «Спартак» вылетел по делу, не готова команда Карреры к победам над испанцами. А хуже всего, что сумбур уверенно вернулся. «Красно-белые» похожи на самих себя из прошлого, но чемпионский подход и ставка на 1:0 сменилась странными решениями в защите и глупейшими пропущенными мячами. Результат налицо, три российских клуба прошли дальше, не справился с задачей только «Спартак».

Пытались исправить ошибки домашнего матча, но разве наиграли на 0:3 в Бильбао? Нет, поэтому пусть даже оформили вылет собственными руками, ногами и головами, итог противостояния такое заключение не меняет. «Спартак» мог в стиле «Атлетика» забить в гостях все удары, что пошли в створ чужих ворот, но раз не сумели – испанцы идут дальше, а Каррере есть о чем подумать, ведь вылет его команда оформила самостоятельно и не без участия главного тренера.

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Все комментарии
Ed_Magic
Ed_Magic
02 марта в 00:27
    Beekeeper
    Beekeeper ответил Прохорович
    26 февраля в 11:25
    Прохорович:
    В то же время Спартак единственный клуб и не только в России ( а в подавляющем кол-ве стран Европы) который выиграл все 6 матчей в групповой стадии ЛЧ,
    Это когда было? в СССР еще? вот ты вспомнил. И тогда он назывался не ЛЧ а КЕЧ Кубок Европейских Чемпионов.
    Nikola45
    Nikola45
    26 февраля в 09:29
    Кто то рассчитывал на другое? Команда из Тарасовки может только речи толкать, как на 130 процентов, а болельщики пальцы веером строить!
    Nikola45
    Nikola45 ответил Прохорович
    26 февраля в 09:17
    Прохорович:
    В то же время Спартак единственный клуб и не только в России ( а в подавляющем кол-ве стран Европы) который выиграл все 6 матчей в групповой стадии ЛЧ,
    Кубок ему за это! Лучше два кубка! И самогона Глушаковского четверть!
    pomor45
    pomor45
    25 февраля в 21:51
    Скоро УЕФА избавит всех от этого разочарования лет, эдак, на пяток.
    Прохорович
    Прохорович
    24 февраля в 16:48
    В то же время Спартак единственный клуб и не только в России ( а в подавляющем кол-ве стран Европы) который выиграл все 6 матчей в групповой стадии ЛЧ,
    альсато
    альсато
    24 февраля в 16:07
    "хлопать дверью"-это плохой тон. Как правило от бессилия!
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    24 февраля в 08:54
    КАКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ?! СПАРТАК - ГОРДОСТЬ РОССИИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ! БЕСХАРАКТЕРНО СЛИВ 13-МУ КЛУБУ ПРИМЕРЫ, ОН ТЕМ САМЫМ ИЗБАВИЛ ЛЮБЕЗНОЕ ОТЕЧЕСТВО ОТ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОЗОРОВ!
    ЖДЕМ ВЕЛИКИХ ПО ОСЕНИ В ЛЧ И ОТ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ПОБИТЬ РЕКОРД С ЛИВЕРОМ!
    КРАСНО-БЕЛЫЕ, 0:8 - НАША ЦЕЛЬ НА БУДУЩИЙ СЕЗОН!!!
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    24 февраля в 08:43
    А ПО-МОЕМУ, ВСЕ ЛОГИЧНО!

    СПАРТАК ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЛЕ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО НЕ ЕГО УРОВЕНЬ! В ЭТОМ КУБКЕ 7 ШТУК ЗА ИГРУ ПРОПУСТИТЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО! ПРАВДА, ПРОПУСКАЛИ ОТ ПОРТУ И 10, НО ЗА ДВЕ ЖЕ ИГРЫ!
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил дальнобой
    24 февраля в 08:00
    дальнобой:
    Как говорят Мавр сделал свое дело- мавр должен отдохнуть Я хочу тебе сказать что этот клуб --в свое время-- не опустил российкий футбол до позорного состояния Я не болельщик Спартака НО ЭТОТ КЛУБ Я УВАЖАЮ Болею за Динамо
    "Я хочу тебе сказать что этот клуб --в свое время-- не опустил российкий футбол до позорного состояния"...
    Пургу несёте, батенька. В 90-е Спартак был единственным клубом, имевшим более-менее нормальное финансирование, остальные тупо выживали, сливая лучших игроков тому же спартаку.
    С начала 2000-х ситуация изменилась, и что мы увидели? 16 лет без побед, позоры в ЕК, теории заговоров о картонных чемпионствах и вечные скандалы с неадекватными фанами на фоне с постоянныя обси....ния прямых конкурентов (каковым ЦСКА и Зениту Спартак последнее десятилетие, в общем-то, и не являлся) и мантрами о своей "народности" задрали уже даже нейтральных любителей футбола...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    24 февраля в 07:44
    Единственное и предсказуемо ожидавшееся... Да ещё и привычно свинскими фанами оскандалившееся.
    В общем, в очередной раз недоразумение подтвердило свой "класс" в еврокубках...
    кб-ребята, болейте и далее за себя, вИликих, и против российских клубов в Европе и будьте далее "народными"... ;)
    maldalik
    maldalik
    24 февраля в 03:05
    Да ладно, я удивлен что вообще выиграли, молодцы. Домашний облом отыграть малореально было
    Великолепный
    Великолепный ответил miktver
    23 февраля в 23:41
    miktver:
    2 команды из СССР играли в полуфинале главного европейского кубка Спартак Москва и Динамо Киев и больше никто.
    • Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3.

    • Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 22 матча.
    Великолепный
    Великолепный ответил miktver
    23 февраля в 23:37
    miktver:
    5 команд с рекордным результатом в групповом турнире Лиги Чемпионов. "Милан" (1992/93) В6 Н0 П0 ЗГ11 ПГ1 На пути в основную сетку первой Лиги чемпионов "Милан" выиграл все четыре матча у "Олимпии" из Любляны и братиславского "Слована". "Россонери" начали групповой этап с покера Марко ван Бастена и разгрома "Гетеборга" со счетом 4:0. Следующие четыре победы были добыты с форой в один мяч - в обоих матчах с "Порту", а также на выезде с ПСВ и "Гетеборгом". Победив ПСВ на "Сан-Сиро" со счетом 2:0, "Милан" вышел в финал, где потерпел минимальное поражение от "Олимпика". "Пари Сен-Жермен" (1994/95) В6 Н0 П0 ЗГ12 ПГ3 Уверенно начав групповой этап благодаря голам Джорджа Веа и Даниэля Браво в домашнем матче с "Баварией" (2:0), парижане на одном дыхании прошли всю дистанцию. Выездные победы над киевским "Динамо" и "Спартаком" со счетом 2:1 сделали "ПСЖ" фаворитом группы. Затем Веа забил по голу "Динамо" и "Баварии", а напоследок в столице Франции были разгромлены красно-белые - 4:1. "ПСЖ" дошел до полуфинала, где уступил "Милану" с общим результатом 0:3. "Спартак" (1995/96) В6 Н0 П0 ЗГ15 ПГ4 "Спартак" начал групповой этап с побед над "Блэкберном" (1:0) и "Легией" (2:1). В поединках с "Русенборгом" в третьем и четвертом турах красно-белые набрали еще шесть очков (4:2 в гостях и 4:1 дома) После еще двух побед над "Блэкберном" (3:0) и "Легией" (1:0) чемпионы России заняли первое место в группе, опередив преследователей на 11 (!) очков. Победная серия прервалась в четвертьфинале, где красно-белые уступили "Нанту". Барселона (2002/03) В6 Н0 П0 ЗГ13 ПГ4 Одолев дома "Брюгге" со счетом 3:2 18 сентября 2002 года, "Барса" положила начало серии из девяти побед в Лиге чемпионов. Рекорд продержался до сезона 2013/14, когда его обновила "Бавария". Серия каталонцев включала домашние и выездные победы над "Галатасараем" и "Локомотивом", а также вторую победу над "Брюгге". В итоге сине-гранатовые опередили ближайшего преследователя на 11 очков. "Барса" преодолела второй групповой этап, но в четвертьфинале на ее пути встал "Ювентус". "Реал" (2011/12) В6 Н0 П0 ЗГ19 ПГ2 Команда Жозе Моуринью начала со скромных 1:0 в Загребе, после чего забила три и четыре безответных гола "Аяксу" и "Лиону" соответственно на "Сантьяго Бернабеу". В Лионе "Реал" выиграл со счетом 2:0, а затем в домашнем матче с "Динамо" мадридцы пропустили первый из двух мячей в группе. Хорваты, правда, к тому моменту уступали 0:6. В заключительном туре "сливочные" забили еще три мяча в Амстердаме. В полуфинале "королевский клуб" по пенальти уступил "Баварии". "Реал" (2014/15) В6 Н0 П0 ЗГ16 ПГ2 Выиграв десятый Кубок чемпионов в 2014 году, подопечные Карло Анчелотти начали новый сезон с разгрома "Базеля" (5:1), а завершили групповой этап разгромом "Лудогореца" (4:0). Эта победа стала для "Реала" 19-й из 22 подряд во всех турнирах. Мадридцы повторили рекорд Лиги чемпионов (десять побед подряд), после чего проиграли дома "Шальке" со счетом 3:4 в ответном матче 1/8 финала, но все же вышли в полуфинал, где уступили "Ювентусу".
    В сезоне 2002/2003 московский "спартак" достиг своего еврокубкового дна. Падение в чемпионате России начнётся на следующий сезон, но Европа первой почувствовала на себе все минусы "красно-белой" революции. Вместо достойного российского чемпионата на поле в шести играх группового турнира Лиги чемпионов было непонятно что.
    В одной группе со "спартаком" были испанская "Валенсия", швейцарский "Базель" и английский "Ливерпуль". В шести встречах "красно-бледные" забили всего один мяч, пропустили восемнадцать голов и не набрали ни одного очка! спартаковский антирекорд останется в памяти на векa!

    17 сентября 2002 Базель 2-0 спартак

    25 сентября 2002 спартак 0-3 Валенсия

    02 октября 2002 Ливерпуль 5-0 спартак

    22 октября 2002 спартак 1-3 Ливерпуль

    05 ноября 2002 спартак 0-2 Базель

    12 ноября 2002 Валенсия 3-0 спартак
    miktver
    miktver ответил Великолепный
    23 февраля в 22:59
    Великолепный:
    Как спартак бился в Еврокубках все знают, так что не вешай лапшу на уши!)) 24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1 16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1 07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1 16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0 03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2 05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0 21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3 17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1 10.10.01 Спарта - спартак - 2:0 25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3 02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0 12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0 26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3 12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0 13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0 13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4. 27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1. 03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1 23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3 07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1 14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5 Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4 Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2 Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2 Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3 Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2 Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
    5 команд с рекордным результатом в групповом турнире Лиги Чемпионов.

    "Милан" (1992/93)
    В6 Н0 П0 ЗГ11 ПГ1
    На пути в основную сетку первой Лиги чемпионов "Милан" выиграл все четыре матча у "Олимпии" из Любляны и братиславского "Слована". "Россонери" начали групповой этап с покера Марко ван Бастена и разгрома "Гетеборга" со счетом 4:0. Следующие четыре победы были добыты с форой в один мяч - в обоих матчах с "Порту", а также на выезде с ПСВ и "Гетеборгом". Победив ПСВ на "Сан-Сиро" со счетом 2:0, "Милан" вышел в финал, где потерпел минимальное поражение от "Олимпика".

    "Пари Сен-Жермен" (1994/95)
    В6 Н0 П0 ЗГ12 ПГ3
    Уверенно начав групповой этап благодаря голам Джорджа Веа и Даниэля Браво в домашнем матче с "Баварией" (2:0), парижане на одном дыхании прошли всю дистанцию. Выездные победы над киевским "Динамо" и "Спартаком" со счетом 2:1 сделали "ПСЖ" фаворитом группы. Затем Веа забил по голу "Динамо" и "Баварии", а напоследок в столице Франции были разгромлены красно-белые - 4:1. "ПСЖ" дошел до полуфинала, где уступил "Милану" с общим результатом 0:3.


    "Спартак" (1995/96)
    В6 Н0 П0 ЗГ15 ПГ4
    "Спартак" начал групповой этап с побед над "Блэкберном" (1:0) и "Легией" (2:1). В поединках с "Русенборгом" в третьем и четвертом турах красно-белые набрали еще шесть очков (4:2 в гостях и 4:1 дома) После еще двух побед над "Блэкберном" (3:0) и "Легией" (1:0) чемпионы России заняли первое место в группе, опередив преследователей на 11 (!) очков. Победная серия прервалась в четвертьфинале, где красно-белые уступили "Нанту".

    Барселона (2002/03)
    В6 Н0 П0 ЗГ13 ПГ4

    Одолев дома "Брюгге" со счетом 3:2 18 сентября 2002 года, "Барса" положила начало серии из девяти побед в Лиге чемпионов. Рекорд продержался до сезона 2013/14, когда его обновила "Бавария". Серия каталонцев включала домашние и выездные победы над "Галатасараем" и "Локомотивом", а также вторую победу над "Брюгге". В итоге сине-гранатовые опередили ближайшего преследователя на 11 очков. "Барса" преодолела второй групповой этап, но в четвертьфинале на ее пути встал "Ювентус".

    "Реал" (2011/12)
    В6 Н0 П0 ЗГ19 ПГ2
    Команда Жозе Моуринью начала со скромных 1:0 в Загребе, после чего забила три и четыре безответных гола "Аяксу" и "Лиону" соответственно на "Сантьяго Бернабеу". В Лионе "Реал" выиграл со счетом 2:0, а затем в домашнем матче с "Динамо" мадридцы пропустили первый из двух мячей в группе. Хорваты, правда, к тому моменту уступали 0:6. В заключительном туре "сливочные" забили еще три мяча в Амстердаме. В полуфинале "королевский клуб" по пенальти уступил "Баварии".


    "Реал" (2014/15)
    В6 Н0 П0 ЗГ16 ПГ2

    Выиграв десятый Кубок чемпионов в 2014 году, подопечные Карло Анчелотти начали новый сезон с разгрома "Базеля" (5:1), а завершили групповой этап разгромом "Лудогореца" (4:0). Эта победа стала для "Реала" 19-й из 22 подряд во всех турнирах. Мадридцы повторили рекорд Лиги чемпионов (десять побед подряд), после чего проиграли дома "Шальке" со счетом 3:4 в ответном матче 1/8 финала, но все же вышли в полуфинал, где уступили "Ювентусу".
    miktver
    miktver ответил Великолепный
    23 февраля в 22:47
    Великолепный:
    Как спартак бился в Еврокубках все знают, так что не вешай лапшу на уши!)) 24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1 16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1 07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1 16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0 03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2 05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0 21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3 17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1 10.10.01 Спарта - спартак - 2:0 25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3 02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0 12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0 26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3 12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0 13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0 13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4. 27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1. 03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1 23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3 07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1 14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5 Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4 Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2 Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2 Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3 Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2 Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
    2 команды из СССР играли в полуфинале главного европейского кубка Спартак Москва и Динамо Киев и больше никто.
    YRunner
    YRunner ответил Великолепный
    23 февраля в 21:39
    Великолепный:
    Как спартак бился в Еврокубках все знают, так что не вешай лапшу на уши!)) 24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1 16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1 07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1 16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0 03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2 05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0 21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3 17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1 10.10.01 Спарта - спартак - 2:0 25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3 02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0 12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0 26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3 12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0 13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0 13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4. 27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1. 03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1 23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3 07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1 14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5 Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4 Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2 Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2 Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3 Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2 Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
    Такую подборку можно и по победам сделать.
    viv
    viv ответил Рожден в СССР
    23 февраля в 21:38
    Рожден в СССР:
    у Карреры нет опыта, остальные тренеры Зенит,ЦСКА и Палыч уже свои в еврокубках
    У физрука нет опыта.....
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    23 февраля в 19:20
    у Карреры нет опыта, остальные тренеры Зенит,ЦСКА и Палыч уже свои в еврокубках
    Denfard
    Denfard
    23 февраля в 18:39
    Спартак к весне вообще не готов был вот и результат - выбыл
    Владимир Немченков 1
    Владимир Немченков 1
    23 февраля в 18:34
    дайте ссылку на старый сайт...кто делал этот сайт-уволить...
    ckori
    ckori
    23 февраля в 17:46
    Почему разочерование?По мне нормально!Это ещё раз показало,что чемпион наш не боец!Ему везло,а тут вдруг не повезло!Ну так случилось!А вот 4 марта увидите Спартак выиграет у Локо и всё станет на свои места-пресса устанет от хвалебности!!!И отрыв сократится до 5 очков-им воспользуется Зенит-ка,и о Спартаке все забудут!
    Дед Мазая
    Дед Мазая
    23 февраля в 16:40
    Играли просто позорно. И счет не должен вводить в заблуждение...((

    Верните старый сайт. За пару месяцев в первый раз зашел...
    Великолепный
    Великолепный ответил дальнобой
    23 февраля в 16:29
    дальнобой:
    Статистика других клубов не намного лучше Спартаку надо отдать должное в любом случае То что сейчас имеет РФПЛ в Европейском клубном футболе --заслуга Спартака из 90х Он практически один бился на европейских турнирах Им не раз были биты и Реал и Барселона --гранды того времени Я уж не говорю про английские клубы которые попадали под его раздачу Я не призываю кого то любить эту команду НО УВАЖЕНИЯ ОН ДОСТОИН
    Как спартак бился в Еврокубках все знают, так что не вешай лапшу на уши!))

    24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1
    16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1
    07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1
    16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0
    03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2
    05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0
    21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3
    17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1
    10.10.01 Спарта - спартак - 2:0
    25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3
    02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0
    12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0
    26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3
    12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0
    13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0
    13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4.
    27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1.
    03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1
    23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3
    07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1
    14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5
    Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4
    Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2
    Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2
    Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3
    Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2
    Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
    дальнобой
    дальнобой ответил Ваня лучший
    23 февраля в 15:13
    Ваня лучший:
    Я понимаю твои патриотические чувства, но хочу тебя разочаровать. Клубный рейтинг составляется на последние 5 сезонов. Напомни мне главные достижения Спартака в Европе за последние пять сезонов?
    Как говорят Мавр сделал свое дело- мавр должен отдохнуть Я хочу тебе сказать что этот клуб --в свое время-- не опустил российкий футбол до позорного состояния Я не болельщик Спартака НО ЭТОТ КЛУБ Я УВАЖАЮ Болею за Динамо
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил дальнобой
    23 февраля в 15:08
    дальнобой:
    Не знаю как еще читать эти комментарии от Soccer То хлопните дверью то еще что нибудь Ладно давайте по существу --господин Soccer-- У меня к вам один единственный вопрос Как на данный момент клубный рейтинг России находится на столь высоком уровне -практически без жестких провалов с начала 90х Вы живете одним днем уважаемые В 90х Спартак практически один бился в еврокубках Им не раз были биты и Барселона и Реал Я уже не говорю про Английские клубы Когда --вы --soccer-- хоть одного адекватного автора напечатаете А может их больше нет? Этот рейтинг который не рухнул в 90х --это заслуга СПАРТАКА Кто говорит что остальные в Российском Чемпионате --благодаря чему Спартак становился чемпионом --были слабо по каким то причинам -ни очем не говорит СПАРТАК СОХРАНИЛ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ В ЕВРОПЕ ПРАКТИЧЕСКИ В ОДИНОЧКУ!
    Я понимаю твои патриотические чувства, но хочу тебя разочаровать. Клубный рейтинг составляется на последние 5 сезонов. Напомни мне главные достижения Спартака в Европе за последние пять сезонов?
    дальнобой
    дальнобой ответил Великолепный
    23 февраля в 15:01
    Великолепный:
    спартак очень слабый клуб сезон 2017/18 вылет из 1/16 - Лиги Европы от Атлетик Бильбао сезон 2017/18 Лига Чемпионов - антирекорд 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Статистика других клубов не намного лучше Спартаку надо отдать должное в любом случае То что сейчас имеет РФПЛ в Европейском клубном футболе --заслуга Спартака из 90х Он практически один бился на европейских турнирах Им не раз были биты и Реал и Барселона --гранды того времени Я уж не говорю про английские клубы которые попадали под его раздачу Я не призываю кого то любить эту команду НО УВАЖЕНИЯ ОН ДОСТОИН
    n272nm
    n272nm
    23 февраля в 14:48
    Спасибо Спартаку за очки принесенные в общую копилку. Это все, что можно сказать. Все эти тексты про "хлопнул дверью" или "единственное разочарование" - в пользу бедных. Спартак закончил выступление в еврокубках. Мы все помним, что мясон у нас настолько великое и могучее, что выигрывать второсортный еврокубок - не царское дело. То ли дело побороться за чемпионство или особо значимый кубок России. А за победу в ЛЕ пусть бьются другие российские клубы. Так что все по делу, я считаю :)))))
    n272nm
    n272nm ответил дальнобой
    23 февраля в 14:43
    дальнобой:
    Не знаю как еще читать эти комментарии от Soccer То хлопните дверью то еще что нибудь Ладно давайте по существу --господин Soccer-- У меня к вам один единственный вопрос Как на данный момент клубный рейтинг России находится на столь высоком уровне -практически без жестких провалов с начала 90х Вы живете одним днем уважаемые В 90х Спартак практически один бился в еврокубках Им не раз были биты и Барселона и Реал Я уже не говорю про Английские клубы Когда --вы --soccer-- хоть одного адекватного автора напечатаете А может их больше нет? Этот рейтинг который не рухнул в 90х --это заслуга СПАРТАКА Кто говорит что остальные в Российском Чемпионате --благодаря чему Спартак становился чемпионом --были слабо по каким то причинам -ни очем не говорит СПАРТАК СОХРАНИЛ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ В ЕВРОПЕ ПРАКТИЧЕСКИ В ОДИНОЧКУ!
    Это когда Спартак побеждал Барселону?!
    дальнобой
    дальнобой
    23 февраля в 14:02
    Не знаю как еще читать эти комментарии от Soccer То хлопните дверью то еще что нибудь Ладно давайте по существу --господин Soccer-- У меня к вам один единственный вопрос Как на данный момент клубный рейтинг России находится на столь высоком уровне -практически без жестких провалов с начала 90х Вы живете одним днем уважаемые В 90х Спартак практически один бился в еврокубках Им не раз были биты и Барселона и Реал Я уже не говорю про Английские клубы Когда --вы --soccer-- хоть одного адекватного автора напечатаете А может их больше нет? Этот рейтинг который не рухнул в 90х --это заслуга СПАРТАКА Кто говорит что остальные в Российском Чемпионате --благодаря чему Спартак становился чемпионом --были слабо по каким то причинам -ни очем не говорит СПАРТАК СОХРАНИЛ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ В ЕВРОПЕ ПРАКТИЧЕСКИ В ОДИНОЧКУ!
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