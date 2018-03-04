Мастер-класс для «Локомотива»

04 марта 2018, 21:29

Без Месси обыграть «Атлетико» намного сложнее, но «Соккер.ру» подмечает полезные для российского клуба нюансы в игре команды Симеоне.

Осторожность мешает «Атлетико»

В сложном матче «матрасники» всегда выжидают. «Карабах», «Рома» или «Челси» - любой соперник может претендовать на очки и даже победу, поскольку «Атлетико» летит вперед, только если не скован важностью матча. Отчасти поэтому им было непросто против «Реала» в финалах Лиги чемпионов. Во многом из-за такого подхода у подопечных Симеоне репутация непробиваемой команды, которая в атаке должна завестись, чтобы обыграть хотя бы баскский «Атлетик». Не говоря о «Барселоне».

С каталонцами мадридцы сыграли на победу в домашнем матче Лиги чемпионов два года назад, но чаще проигрывают. Сегодня Симеоне выбрал в гостях стандартную тактику – не допустить мяч за линию ворот Облака. Но поскольку у «Барселоны» есть Месси, то Лионель со штрафного забил шестисотый гол в карьере. Опытный аргентинец использовал шанс в игре почти без ворот.

А после перерыва, когда «Барселона» спокойно отдала мяч и позиционно защищалась, было четко видно – «Атлетико» сложно вести игру. Шикарно отбирают мяч – первая команда Примеры по борьбе, но по ударам по чужим воротам всего одиннадцатые. Результативные победы не должны вас смущать, «Атлетико» остается верен своей изначальной тактике.

Что о команде Симеоне рассказывает статистика игры?

- из 20 фолов «матрасники» всего четыре совершили по периметру собственной штрафной площади. И хотя шестисотый гол в карьере Месси забил именно со стандарта – мастерским ударом, стоит отметить хитрость команды Симеоне. Они чаще всего фолят вдали от своих ворот;

- у «Атлетико» всего один точный удар за весь матч на «Камп Ноу» и лишь шесть выстрелов в сумме. Причем по два раза били Коста и Сауль, то есть на ударных позициях оказываются редкие игроки группы атаки или участники стандартов;

- по культуре работы с мячом «Атлетико» тоже элитная команда, как и «Барселона». Проиграв по общему количеству передач, в процентном соотношении точных ко всем пасам оказались рядом с победителем – 81 против 86 % у лидера Ла Лиги;

- 41 раз «Атлетико» отобрал мяч у «Барселоны». Это просто невероятные цифры, «матрасники» - самые злые цепные псы в европейском футболе. Симеоне изобрел «Озверин»? Наверное, ведь у «Барселоны», которая умеет высоко прессинговать, собралось всего 15 отборов. По перехватам разница тоже солидная – 12:21 в пользу «Атлетико»;

- 21 раз удары футболистов «Барселоны» были заблокированы защитниками «Атлетико» - линия обороны у Облака невероятная. Против каталонцев у Яна всего один отбитый сложный удар. Всего пять сэйвов, но чаще просто фиксировал мяч в руках, а не отражал плотные и точные выстрелы. «Барселоне» было сложно подобраться к воротам Облака;

- всего четыре раза атака «Атлетико» завершилась ударом после командной игры – очень редко получается работать не за счет индивидуальных действий, а сразу после паса под удар, комбинационно. Показательно – команда закрытая и старается забить после взрыва и контратаки.

Тактические нюансы, которые может использовать Семин

- один из секретов обороны «Атлетико» - Симеоне выстраивает жесткую вертикаль. Много игроков собраны по центру в защитной фазе игры. Причем соперники, как кролики при встрече с удавом, сами переходят на плотную борьбу по вертикали от штрафной до штрафной, подыгрывая «Атлетико»;

- у «матрасников» серьезные проблемы на флангах. Во-первых, против «Атлетико» обязательно нужно зарабатывать угловые – у «Барселоны» перевес был 12:1, а у «Локомотива» есть высокие ребята, чтобы побороться в чужой штрафной. Во-вторых, никакой пользы в атаке от фланговых футболистов Симеоне не было. Излишни политики сдерживания соперника вдоль центральной оси;

- схема «4-4-2» в матчах с теми, кто слабее «Барселоны», работала – Гризманн неплохо смотрелся рядом с Костой, однако классическая тактика не готова к сражению против «5-4-1», как у «Локомотива». «Атлетико» не так часто отталкивается от соперников – Симеоне гордый и просто гнет свою линию;

- между опорной зоной «Атлетико» и линией защиты есть расстояние и пустое пространство. Даже когда обратите внимание на угловые у ворот Облака, то увидите действия по зонам, но заметите, что центральные хавбеки Симеоне недорабатывают. Иногда очень цепким «матрасникам» не хватает банальной физики – защитники и центральный форвард мощные, а хавбеки не настолько физически крепкие, хотя и знатные – Коке и Сауль очень опасные ребята.

«Барселона» победила заслуженно?

Диего Коста мог сделать шаг от ворот тер Штегена в концовке матча. И тогда Гамейро сравнял бы показатели на табло, зафиксировав тот же счет, что в матче первого круга. Но «матрасники» не заслужили ни победу, ни ничью в Барселоне, поскольку «индейцев» в себе не разбудили. Даже артистичный Диего Коста не наиграл на победу в борьбе с защитниками «блаугранас», а Гризманн словно решил сыграть за каталонцев, а не за свою нынешнюю команду.

«Атлетико» с турнирной точки зрения устраивала только победа, но на три очка не играли, пусть Симеоне не придумывает. Попросту не смогли, «Барселона» сильнее. Вернувшись к разговору о чемпионской борьбе в Примере, надо отметить: и против «Реала», и против «Атлетико» именно команда Вальверде играла как будущий чемпион. Гости из столицы потратили слишком много времени, чтобы перейти к атакам. Причем сделали это, когда хозяева устали и стали работать по счету.

При этом даже по такой игре очевидно, что «Атлетико» намного сильнее «Локомотива». Но поскольку между этими командами больше общего, чем кажется – у Семина есть причины сыграть против Симеоне так, чтобы Диего поморщился, а его подопечные не сумели легко добраться до чужих ворот. Пробить Облака – одно из самых сложных заданий в мировом футболе, сегодня справился только Лионель Месси, причем со штрафного. Но сыграть против «Атлетико» в свой футбол можно.

Семину предстоит одна из самых интересных дуэлей в карьере, и хотя у него Фернандеш, а не Месси подходит к исполнению штрафных, не боги горшки обжигают. Даже с «Атлетико» можно сыграть прилично и агрессивно, «Барселона» ведь ни на секунду не позволила усомниться в том, что Симеоне на победу над Вальверде не претендовал. Диего, такое ощущение, и сам это понимал – чемпионская интрига не вернулась в Примеру. «Барселона» по-прежнему солидно опережает всех соперников, а тот же «Реал» на целых пятнадцать пунктов. «Атлетико» идет выше, это опасный, но интересный соперник для «Локомотива».