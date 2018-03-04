Англія. Премьер-Лига 2017/2018

Бернарду Силва принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

04 марта 2018, 20:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В поединке 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Челси».

Манчестер, «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0 (0:0)
Гол: Б. Силва 46

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило 87), Уокер, Гюндоган, Д. Сильва (Фоден 90+3), Де Брюйне, Агуэро (Жезус 85), Сане, Б. Силва.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Дринкуотер, Фабрегас, Алонсо, Мозес, Азар (Мората 90), Педро (Эмерсон 82), Виллиан (Жиру 78).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Зинченко 24, Гюндоган 47, Рюдигер 57.

Судья: Майкл Оливер.

В другой встрече тура «Арсенал» уступил «Брайтону».

Die Roten
06 марта 2018 в 19:06
Слишком оборонительно играет челси
Алексей Буренин
05 марта 2018 в 07:36
Ман Сити не остановить
Mr_Tim
05 марта 2018 в 07:20
Эх пенсы..) ставил на ничью!.. Сити никто не остановить...(
112910415
05 марта 2018 в 05:28
тотальный перевес
астап бендер
05 марта 2018 в 05:07
Поздравляю МС
yudin_duda
05 марта 2018 в 03:17
Повезло голубым аутсайдерам))
Санчо Панса
05 марта 2018 в 02:54
И Челси не сдюжил в матче с Манчестер Сити...Мда, похоже, что интрига за чемпионство почти исчезла! Помешать взять чемпионский титул горожанам в этом сезоне возможно, если те сами будут регулярно терять очки. Но этого вообще не происходит!
iBragim2102
05 марта 2018 в 02:08
Меня смешит то что Рюдигер, над которым смеялись и полировали на банке в Роме, один из лучших защитников Челси.
Медив
Медив ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
05 марта 2018 в 01:22
Хех, видишь, атакующая команда смогла создать десяток моментов даже против прижатого к своим воротам Челси. Это раз в десять больше, чем создала Барселона против Челси...
dzvinka
05 марта 2018 в 00:49
мы вот все тут смеялись, а Зинченко то потихоньку играет в Сити, да еще и не где хочется а где скажут, и получается да еще неплохо как!) Удачи парню!
вячеслав остапенко
05 марта 2018 в 00:48
Манчестер поздравляю с победой
Франц Кафка
Франц Кафка ответ azkan (раскрыть)
05 марта 2018 в 00:34
Действительно такое впечатление оставили.
А может все мысли и настрой на ответку в ЛЧ направили
Zidane.5
05 марта 2018 в 00:29
Челси вообще играл как команда и УФЛ. Настоящие бейбегийцы.....
Медив
Медив ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
05 марта 2018 в 00:07
Конте хороший тренер, возможно один из лучших. С этим никто не спорит и не спорил. Но при всем при этом, он xpеновый менеджер. Он импульсивен, не смотрит в будущее, он не задумывается, что после "сегодня" наступит "завтра" и что к этому "завтра" нужно готовится уже "сегодня". Конте был бы отличным тренером для сборной, или для кризисного клуба на один сезон, или для клуба, который сможет менять весь состав раз в год. Но все что касается долгого планирования у Конте получается очень фигово. Тут даже не нужно приводить пример с смской Косте, он любую проблему разруливает так, а это не лучшее решение
Master ШиФу
04 марта 2018 в 23:28
Матч не смотрел, как Зинченко отыграл?
Таганский
Таганский ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2018 в 23:16
Ну, это всегда так, ты должен знать - в первую очередь, это вина тренера..
Да что говорить - посмотри последние результаты игры Челси, все станет ясно..
Таганский ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2018 в 23:12
Ты смотришь с точки зрения болелы за тренера..
Я рассматриваю с точки зрения болелы за клуб..
У нас разные взгляды, разговаривать не о чем, извини..
MaxForCSKA
04 марта 2018 в 23:11
не смотрел матч, как Зинченко отыграл?
Zak11
04 марта 2018 в 23:03
А Пеп Зинченко наигрывает) Это радует
azkan
04 марта 2018 в 22:51
Смотрел матч отрывками. Сильно занят был. Но впечатление такое, что игроки Челси и Конте приехали на Этихад просто отыграть этот матч. Они уже были согласны с поражением. Всю игру прошагали не спеша.
Никакой воли, никакого самоуважения. Просто вышли попинать мяч и ушли.
А можно было дать серьезный бой такому медленному МС.
Эххх... Если так же будет с Барсой, РА уволит Конте сразу после игры.
Какое то пох....зм у всех игроков и тренера... Не могу смотреть на такой Челси(((
Верю и надеюсь, что все остальные матчи как то настроятся и выиграют. И попадут в четверку.
Франц Кафка
04 марта 2018 в 22:33
Конте не виноват. Руководство надо винить!
заDOOMчивый
04 марта 2018 в 22:23
великий Мс с победой,да и Челси уехали достойно,могли и больше пропустить,но видимо обделались лёгким испугом. проиграть великим не так стыдно,как проиграть посредственным,что продемонстрировали канониры.
Hoyar
04 марта 2018 в 22:15
На классе переиграла пенсов, мои поздравления.
alexov222
alexov222 ответ Медив (раскрыть)
04 марта 2018 в 22:14
Конте удивил. не пытаться что-то сделать с игрой даже после пропущеного гола.уверен Челси мог играть против них лучше...а добрый парень Уокер решил сделать подарок бывшим землякам,так Педро,такой педро,и это умудрился загубить
Медив
Медив ответ волгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2018 в 22:08
Привет. Ну кто то же должен быть крайним. Азар - просто лучший, Виллиан неплохо играет раз в десять матчей, Канте - на уровне, Аспи - более менее, Алонсо и Мозес - средне, но терпимо, Кристенсен - молод. Остаются Бакайоко, Рюдигер, Мората, Педро и Сеск. Можешь выбирать из них любого, я соглашусь. Но последние двое не первый сезон в команде и у них на одну отмазку меньше
Медив
04 марта 2018 в 21:50
Ожидаемо. Жаль, что Конте даже не пытается поискать решения, чтобы исправить ситуацию. Те же игроки, та же тактика, те же беспонтовые Педро с Сеском. После того, как увидел состав на игру, исчезли даже малейшие сомнения в исходе матча...
Непонятно только, зачем Конте так просил себе "большого" напа, если он в принципе не собирается его использовать?
Emilan__
04 марта 2018 в 21:50
Сити это вообще какой то Монстр, на допинг их проверяют? ))
Splurgeloa
Splurgeloa ответ волгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2018 в 21:47
Пеп импровизирует.Использует его на позиции крайнего защитника, хотя изначально он игрок атакующего плана.Хотя каталонцу виднее.Все-таки один из лучших тренеров современности)))
barcelona and cruyff
04 марта 2018 в 21:47
Где те,кто говорили,что со стилем Гвардиолы Сити рухнет? Что якобы игра Барсы в Англии не пройдет????
sir_Alex
04 марта 2018 в 21:46
В этом сезоне сильнее МС в АПЛ клуба нет.
