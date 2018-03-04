Бернарду Силва принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

В поединке 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Челси».
Манчестер, «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0 (0:0)
Гол: Б. Силва 46
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило 87), Уокер, Гюндоган, Д. Сильва (Фоден 90+3), Де Брюйне, Агуэро (Жезус 85), Сане, Б. Силва.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Дринкуотер, Фабрегас, Алонсо, Мозес, Азар (Мората 90), Педро (Эмерсон 82), Виллиан (Жиру 78).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Зинченко 24, Гюндоган 47, Рюдигер 57.
Судья: Майкл Оливер.
В другой встрече тура «Арсенал» уступил «Брайтону».
А может все мысли и настрой на ответку в ЛЧ направили
Да что говорить - посмотри последние результаты игры Челси, все станет ясно..
Я рассматриваю с точки зрения болелы за клуб..
У нас разные взгляды, разговаривать не о чем, извини..
Никакой воли, никакого самоуважения. Просто вышли попинать мяч и ушли.
А можно было дать серьезный бой такому медленному МС.
Эххх... Если так же будет с Барсой, РА уволит Конте сразу после игры.
Какое то пох....зм у всех игроков и тренера... Не могу смотреть на такой Челси(((
Верю и надеюсь, что все остальные матчи как то настроятся и выиграют. И попадут в четверку.
Непонятно только, зачем Конте так просил себе "большого" напа, если он в принципе не собирается его использовать?