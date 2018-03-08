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Игуаин затащил «Ювентус» в четвертьфинал

08 марта 2018, 01:15
Игуаин затащил «Ювентус» в четвертьфинал

«Тоттенхэм» играл хорошо, но Льорис пропускал чаще, чем Буффон – «Соккер.ру» анализирует сложный матч, в котором опыт вытеснил футбольную остроту «шпор».

«Ювентус» получил сатисфакцию за неназначенный пенальти?

Разберем эпизод, прямо повлиявший на ход противостояния и ставший своеобразным символом того, как итальянцам улыбнулась удача после перерыва. При счете 0:0, хотя «Ювентус» в дебюте отбивался, Дуглас Коста умудрился проскочить к чужим воротам. Заходил не на удар, а скорее на прострел, но сыграл резко, поэтому Вертонген принял решение идти в подкат.

Ян явно хотел сыграть в мяч – пробовал левой ногой добраться до круглого, на что имеет полное право. А вот чего нельзя делать, так это сбивать соперника. Будь на дворе 1998-й год, за сам подкат сзади Вертонгена наказали бы пенальти и красной карточкой. Но двойное наказание упраздняют, а вот цеплять соперника ногой, не попав по мячу, до сих пор нельзя.

Единственный аргумент арбитров – один был за воротами в считанных метрах от эпизода, второй – на бровке, третий, главный – в поле, принять сторону защитника можно придумать, если посчитать решение Дугласа Косты упасть симуляцией. Но, во-первых, в таком случае надо выписать желтую карточку, чего сделано не было. Во-вторых, и без повтора видно, что бразильца зацепили, что дает ему право падать так, как хочет.

Проще говоря, «Ювентус» лишили пенальти в гостях при ничейном счете. И хотя «шпоры» действовали до перерыва интереснее, чем соперник, и субъективно смотрелись лидерами на поле, правила не позволяют игнорировать пенальти в ворота того, кто играет лучше. Так что у «Ювентуса» есть повод обсудить квалификацию польского рефери Шимона Марциняка. Контакт с ногой атакующего игрока был, в мяч Вертонген не сыграл. Почему это не пенальти? Знаете – объясните в комментариях.

О чем говорят цифры поединка?

Удары (точные): 22 (6) – 9 (3). Видите, что сотворили? «Ювентус» имел ровно две реальные возможности для взятия ворот Льориса, и оба раза Игуаин и Дибала были точными. Это не только доказательство определенной везучести, но и колоссальный опыт. Так мало кто умеет, особенно если соперник не «Спартак» и не помогает ошибками в защите – как было в игре с «Атлетиком» в Москве.

Контроль мяча (точность передач, %): 54 (82) – 46 (80). Сразу виден класс «Ювентуса». Не контролируя мяч поначалу, играя хуже, чем умеют, итальянцы умудрились браковать передачи с той же частотой, что и англичане. Только благодаря концовке англичане подняли свой процент с 80 до 82, но при этом «Ювентус» остался командой, которая отдает мяч, но делает всего на 13 % передач меньше.

Отборы (перехваты): 11 (9) – 22 (13). Еще одно объяснение, почему «Ювентус» прошел дальше. «Тоттенхэм» банально проиграл поединок по борьбе. Причем тут важно отметить работу двух человек Барцальи и Кьеллини – настоящие монстры, не потерявшие концентрацию на протяжении всего матча. Буффон пропустил, но последний матч в ЛЧ не сыграл.

Герои противостояния. Джорджо Кьеллини и Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Возможно, сегодня Почеттино заработал жирный контракт – с «Реалом» или ПСЖ. Ведь, невзирая на хитрый прием Аллегри с игрой якобы в два и три центральных защитника одновременно, аргентинский тренер поначалу сработал здорово. Такой фокус Массимилиано внимательный зритель помнит по играм «Ювентуса» и «Монако», но «шпор» не провели.

В результате именно работа Сона по правому флангу защиты Аллегри – где не было поддержки чистого латераля, как слева от Сандро, оказалась решающей до перерыва. Барцальи разрывался между центром и правым флангом, Дуглас Коста неважно страхует в защите, поэтому южный кореец спокойно обыгрывал, нагнетал, открывался, уводил за собой, чтобы Кейн пытался создать шедевр.

А вот Сон открыл счет голам. Но «Ювентус» - великолепная тактическая машина. И хотя оказалось, что Почеттино мыслит на уровне Аллегри, Массимилиано бывал в финалах Лиги чемпионов, как и его подопечные. Маурисио правильно выбрал тактику – его «4-2-3-1» сработали против гибрида от «Ювентуса». Тренер почти все рассчитал, но прозевал переход Аллегри на другую модель игры.

«Ювентус» - чемпионская, опытная команда. Играли хуже «шпор», но как только их тренер исправил свою ключевую ошибку – выпустил правого латераля и окончательно перешел на «4-4-2», сразу пошли голы. Гости их не заслужили множеством атак, но стоило Игуаину правильно открыться, а потом отдать правильный пас на Дибалу – Льорис дважды пропустил.

Вот так бывает, Аллегри одним решением исправил все свои ошибки, ведь Лихтштайнер стал автором очень важного прострела, а ошибка Дэвиса, задержавшегося на том же правом фланге швейцарца, стоила «Тоттенхэму» места в четвертьфинале Лиги чемпионов. Аллегри из антигероя стал героем, итальянец еще раз доказал, что зря его ругали в «Милане» - большой тренер.

Антигерои противостояния. Англичане «шпор»

Предположим, что Кейна оправдывает игра без мяча. Но что оправдывает Дэвиса, раз помог «Ювентусу» избежать офсайда? О чем говорит замена Дайера, разве не о том, что им можно было пожертвовать в концовке матча? Алли тоже разочаровал – ужасный матч от одного из самых талантливых хулиганов футбола. Справедливо утверждение, что у «Тоттенхэма» замечательная команда, но психологически ребята Почеттино не готовы к чемпионским включениям в стиле Месси, Роналду или хотя бы Игуаина. Англичане выпали или недоработали – «Тоттенхэм» вылетел, у «Ювентуса» волевая победа.  

«Тоттенхэм» не заслужил вылет из Лиги чемпионов?

«Шпоры» в первом тайме точно были лучше, чем «Ювентус». Если бы англичане не остановились в середине стартовой половины матча – могли загнать итальянцев на свою половину поля на сорок пять минут, доказав класс. Но много лет «Тоттенхэму» постоянно чего-то не хватало. И хотя очевидно, что во имя открытия «Уайт Харт Лейн» и закрытия кредитов придется продать часть лидеров, послушали интересную лебединую песню тренера Почеттино.

Это, пожалуй, самая интересная пара раунда, и тренер Маурисио заслужил место в восьмерке лучших команд сезона в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» недоработал, но вовремя исправился. «Тоттенхэм» был интереснее, причем очевидно. Но важно учесть, что матч мог сложиться иначе в случае пенальти в ворота Льориса, Отталкиваемся от фактов – после дикого старта туринской игры «шпоры» нашли силы, чтобы отыграться, а дома правильно выстроили тактику, пока не случился ответный ход Аллегри.

За «Ювентус» сыграл колоссальный опыт. Но, понимая задачи клуба «Тоттенхэм» - построить стадион без неподъемной кредитной кабалы, можно ставить крест на проекте именно Почеттино – его летом обязательно заберут в другой клуб, и можно с легкой завистью смотреть на рациональность «Ювентуса». Из таких ситуаций выпутываются – диву даешься. Впрочем, туринский клуб вышел в четвертьфинал авансом, поиграв качественно в дебюте первого матча и на протяжении трех минут во втором поединке.

Таких усилий мало, чтобы простить «Ювентусу» слабый футбол в остальное время. Они играли на удержание, прошли «Тоттенхэм», но аванс надо будет отработать в четвертьфинале. «Шпорам» не повезло? Так ничего не сделали, чтобы сложилось иначе – пропустили в гостях и дома по два мяча, слишком много, чтобы пройти «Ювентус».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
08 марта в 19:22
Тоттенхем проиграл потому,что Юве реализовал все свои куцие возможности,а ТТХ нет.Да и в обороне Тоттенхем накосячил слишком много.Юве должен идти дальше.Но Реал он не пройдёт.Лондонцы,как и ПСЖ-команды внутреннего чемпионата,и на большее,как бы не играли и какие бы деньжища в них не вбухивали,претендовать не могут.А неплохо было бы в четвертьфинале увидеть Реал-Барселона.Вот весело было бы!
амурец
амурец ответил Арсений Андреевич
08 марта в 13:23
Арсений Андреевич:
Это вы пересмотрите эпизод или перечитайте правила, хотя не факт, что вам поможет, прекрасно видно что после контакта, Коста был на мяче!!!!! И на ногах!!!!!!!! А через шаг решил упасть.
а всё же он уже пробегал и запутался в ногах защитника, так что юноша читайте правила смотрите повторы и очень возможно докопаетесь до истины
Арсений Андреевич
Арсений Андреевич ответил амурец
08 марта в 12:10
Это вы пересмотрите эпизод или перечитайте правила, хотя не факт, что вам поможет, прекрасно видно что после контакта, Коста был на мяче!!!!! И на ногах!!!!!!!! А через шаг решил упасть.
Князь вернулся
Князь вернулся ответил AmIIIeR89
08 марта в 10:54
AmIIIeR89:
Барцальи? Все атаки ТТХ шли через его зону и почти всегда проходили. Нет, он точно не лучший. Лучшие по игре - Кьеллини и Коста. По влиянию на результат - Игуаин, потому что кроме эпизодов с голами его в игре не видно было
Может и так)
Только Барц один был без подстраховки.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Князь вернулся
08 марта в 10:45
Князь вернулся:
Лучшие игроки матча в составе Юве на мой взгляд - Кьелини, Игуаин, Барцальи.
Барцальи? Все атаки ТТХ шли через его зону и почти всегда проходили. Нет, он точно не лучший. Лучшие по игре - Кьеллини и Коста. По влиянию на результат - Игуаин, потому что кроме эпизодов с голами его в игре не видно было
Князь вернулся
Князь вернулся
08 марта в 10:34
Лучшие игроки матча в составе Юве на мой взгляд - Кьелини, Игуаин, Барцальи.
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
08 марта в 10:24
амурец:
княже ты с ним поменьше общайся у него все комментарии исключительно на одну тему, он по ходу не на тот сайт забрёл
Дык это же фейк джина), а их пастор всех совратил.)
амурец
амурец ответил Великий Князь
08 марта в 10:22
княже ты с ним поменьше общайся у него все комментарии исключительно на одну тему, он по ходу не на тот сайт забрёл
Великий Князь
Великий Князь ответил Арсений Андреевич
08 марта в 10:21
Арсений Андреевич:
А что, в футболе с каких- то пор контакты запрещены? Контакт был, но Коста оставался на мяче и решил упасть. Желтую нужно давать Косте- бесспорно. С ног его не сбивали, это прекрасно видно на повторе. Хоть в динамике и казалось иначе!!
Лично я на повторе увидел, что Косту цеплял защитник, специально приподнимая ногу.
Но хорошо, что пенку не поставили, а то разговоров бы много было.
амурец
амурец ответил Арсений Андреевич
08 марта в 10:19
Арсений Андреевич:
А что, в футболе с каких- то пор контакты запрещены? Контакт был, но Коста оставался на мяче и решил упасть. Желтую нужно давать Косте- бесспорно. С ног его не сбивали, это прекрасно видно на повторе. Хоть в динамике и казалось иначе!!
ну да, когда бьют по ногам это тоже своего рода контакт, лучше пересмотрите эпизод и почитайте правила, ну на всякий случай
Крылатый
Крылатый ответил Арсений Андреевич
08 марта в 10:05
Арсений Андреевич:
А что, в футболе с каких- то пор контакты запрещены? Контакт был, но Коста оставался на мяче и решил упасть. Желтую нужно давать Косте- бесспорно. С ног его не сбивали, это прекрасно видно на повторе. Хоть в динамике и казалось иначе!!
Контакты разрешены: плечом в плечо, и бедром в бедро. Чем глупые предположения строить, правила лучше бы почитали.
амурец
амурец
08 марта в 09:56
Ювентус прошёл ТТХ просто на классе, Игуаин и Кьеллини герои Ювентуса во многом благодаря именно им Юве в 1/4
Кьянти
Кьянти ответил BESTjuventus10
08 марта в 09:40
Все верно, только мне кажется, что это качество и особенность всего итальянского футбола. За что я их и обожаю. Вспомни Милан 2007 полуживой, в составе одни пенсии, еле по полю ходят в чемпионате плавают, а ЛЧ взяли.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 марта в 09:39
Хорошая игра, весь матч держала в напряжении. Когда говорят, что ТТХ был сильнее, мне кажется люди не смотрели игру. ТТХ был сильне первых 15 минут и все, когда Юве пожарили. А потом шла игра, на которую рассчитывали оба тренера - игра от обороны Юве, с расчетом на контратаки и резкие фланговые проходы ТТХ с прицелом на Кейна. Считаю в 1 тайме очень плохо сработал арбитр. Пенальти в динамике смотрелся практический 100% - защитник зацепил ногу а не мяч. С позиции судьи можно было назначить 11-метровый. Незаслуженная карточка Сандро - его подкат с полуметре от Дайера, но тот очень красиво упал. Не дал по карточке Барцальи и Сону - когда один наступил на другого, а тот отмахнулся. Незаслуженная карточка Пьяничу - да, замах вроде страшный, но Алли он точно не задел. Гол считаю, на совести Буффона - зачем он начал падать, когда мяч еще не докатился до Сона, а перед вратарем еще стоял Кьеллини, непонятно.

Ну а во втором тайме, к исходу часа игры ТТХ исчез с поля. 2 гола после провалов защиты и ТТХ вылетает. Юве выстраивает автобус и Почеттино с грустным видом смотрит на это, не зная, что делать. Особо хочется отметить Игуаина - забил не только очень важный гол, но и постоянно отрабатывал в защите, и это будучи не 100% готовым к матчу. Кейн, Алли? Где были распиаренные "великие" всю игру? Игуаина и Дибалы тоже не было видно всю игру, но они забили голы и вывели команду дальше.

Кьеллини и Игуаин - герои Юве сегодня. Ну и Дуглас Коста, пахавший по всему полю
azkan
azkan
08 марта в 09:35
Не забей Дибала второй и эта статья полностью была бы про не назначенный пенальти))))
Единственная правда это Юве реализовал свои нищенские моменты, а ТТХ не смог реализовать огромное игровое приемущество. Вот вся разница.
Великий Князь
Великий Князь
08 марта в 09:19
Главное Пухлика не кормить. Он с голодухи поле по пояс роет и сжирает всех на своём пути.
Аксинья
Аксинья
08 марта в 08:57
Вот это настоящие аргентинские игроки, а не второсортный хлам, который оптом скупают некоторые клубы...Кубок в Турин!!!
Арсений Андреевич
Арсений Андреевич
08 марта в 08:43
А что, в футболе с каких- то пор контакты запрещены? Контакт был, но Коста оставался на мяче и решил упасть. Желтую нужно давать Косте- бесспорно. С ног его не сбивали, это прекрасно видно на повторе. Хоть в динамике и казалось иначе!!
NOVA
NOVA
08 марта в 08:14
да тоту конечно не везло. а так играли лучше конечно!!!
Фата лист
Фата лист
08 марта в 07:55
Тоттенхэм был на голову сильнее Ювентуса, но не хватило опыта и удачи. Ювентус реализовал все свои мометы, "шпоры" не реализовали даже половины.
TARAS88
TARAS88
08 марта в 07:11
Контракт с ногой атакующего игрока был, может контакт?
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
08 марта в 06:26
Если бы англичане не остановились в середине стартовой половины матча – могли загнать итальянцев на свою половину поля на сорок пять минут, доказав класс.

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Ничего бы это не доказало, тем паче не принесло результат. Ювентус и не из под такого прессинга вылезал за своими моментами! Тоттенхэм типично молодая команда, морально незрелая, без опыта противостояния с титанами ЛЧ. Если тигр затаился это не значит что он напуган или подавлен - вполне возможно задумал прыжок из засады. Лондонцы оказались к этому не готовы. Не считая штанги из офсайда и пары дальних ударов, в игру они толком не вернулись, прежние мощности развить не смогли. Тигр убил быка двумя точными укусами в шею, больше не потребовалось.
Василий 50
Василий 50
08 марта в 04:30
Теперь ждем жеребьевку.
lawr19730
lawr19730
08 марта в 02:33
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    08 марта в 02:11
    Тотенхем играл против Юве как Реал и Бавария в предыдущих сезонах но не хватило сил продержатся до конца в режиме Реала Барсы и Баварии,вот и все,а те кто думают что Юве с такой игрой в 1/4 делать нечего то за все время что болею за Юве проходной плей-офф у них был лишь в прошлом году не считая Барсу а так через силу проходили.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    08 марта в 02:10
    Ювентус это единственная команда в мире которая умеет из мертвого матча, добывать нужный результат. Не отыгрывать гандикапы вминая противника в штрафную, не просто брать волевые победы феерическим футболом. А именно выгрызать мертвые матчи, где весь мир уверен что все кончено, играют хреново, куча брака, да нет, все кончено, доигрываем и по домам и ВДРУГ.. бам бам бам и противник который уже празднует победу на классе, вылетает из турнира.)) Форца Ювентус. Любите футбол во всех его проявлениях.
    vistory
    vistory
    08 марта в 01:37
    Не всё же англичанам там играть.
    chip_n_dale
    chip_n_dale
    08 марта в 01:37
    Автор конечно большой спец по оффсайдам.. там помимо дэвиса и санчеш задержался, так что был коллективный бардак. Да и в первом голе глупо опять же только дэвиса винить. Системно ошиблись все.
    Великий Князь
    Великий Князь
    08 марта в 01:33
    Никола Питерский так и написал, что только Жирдяй протащит Юве в четвертьфинал.)
    juvenale
    juvenale
    08 марта в 01:20
    а к-ны писали ,что мы просто так слили 90 млн
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