Игуаин затащил «Ювентус» в четвертьфинал

«Тоттенхэм» играл хорошо, но Льорис пропускал чаще, чем Буффон – «Соккер.ру» анализирует сложный матч, в котором опыт вытеснил футбольную остроту «шпор».

«Ювентус» получил сатисфакцию за неназначенный пенальти?

Разберем эпизод, прямо повлиявший на ход противостояния и ставший своеобразным символом того, как итальянцам улыбнулась удача после перерыва. При счете 0:0, хотя «Ювентус» в дебюте отбивался, Дуглас Коста умудрился проскочить к чужим воротам. Заходил не на удар, а скорее на прострел, но сыграл резко, поэтому Вертонген принял решение идти в подкат.

Ян явно хотел сыграть в мяч – пробовал левой ногой добраться до круглого, на что имеет полное право. А вот чего нельзя делать, так это сбивать соперника. Будь на дворе 1998-й год, за сам подкат сзади Вертонгена наказали бы пенальти и красной карточкой. Но двойное наказание упраздняют, а вот цеплять соперника ногой, не попав по мячу, до сих пор нельзя.

Единственный аргумент арбитров – один был за воротами в считанных метрах от эпизода, второй – на бровке, третий, главный – в поле, принять сторону защитника можно придумать, если посчитать решение Дугласа Косты упасть симуляцией. Но, во-первых, в таком случае надо выписать желтую карточку, чего сделано не было. Во-вторых, и без повтора видно, что бразильца зацепили, что дает ему право падать так, как хочет.

Проще говоря, «Ювентус» лишили пенальти в гостях при ничейном счете. И хотя «шпоры» действовали до перерыва интереснее, чем соперник, и субъективно смотрелись лидерами на поле, правила не позволяют игнорировать пенальти в ворота того, кто играет лучше. Так что у «Ювентуса» есть повод обсудить квалификацию польского рефери Шимона Марциняка. Контакт с ногой атакующего игрока был, в мяч Вертонген не сыграл. Почему это не пенальти? Знаете – объясните в комментариях.

О чем говорят цифры поединка?

Удары (точные): 22 (6) – 9 (3). Видите, что сотворили? «Ювентус» имел ровно две реальные возможности для взятия ворот Льориса, и оба раза Игуаин и Дибала были точными. Это не только доказательство определенной везучести, но и колоссальный опыт. Так мало кто умеет, особенно если соперник не «Спартак» и не помогает ошибками в защите – как было в игре с «Атлетиком» в Москве.

Контроль мяча (точность передач, %): 54 (82) – 46 (80). Сразу виден класс «Ювентуса». Не контролируя мяч поначалу, играя хуже, чем умеют, итальянцы умудрились браковать передачи с той же частотой, что и англичане. Только благодаря концовке англичане подняли свой процент с 80 до 82, но при этом «Ювентус» остался командой, которая отдает мяч, но делает всего на 13 % передач меньше.

Отборы (перехваты): 11 (9) – 22 (13). Еще одно объяснение, почему «Ювентус» прошел дальше. «Тоттенхэм» банально проиграл поединок по борьбе. Причем тут важно отметить работу двух человек Барцальи и Кьеллини – настоящие монстры, не потерявшие концентрацию на протяжении всего матча. Буффон пропустил, но последний матч в ЛЧ не сыграл.

Герои противостояния. Джорджо Кьеллини и Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Возможно, сегодня Почеттино заработал жирный контракт – с «Реалом» или ПСЖ. Ведь, невзирая на хитрый прием Аллегри с игрой якобы в два и три центральных защитника одновременно, аргентинский тренер поначалу сработал здорово. Такой фокус Массимилиано внимательный зритель помнит по играм «Ювентуса» и «Монако», но «шпор» не провели.

В результате именно работа Сона по правому флангу защиты Аллегри – где не было поддержки чистого латераля, как слева от Сандро, оказалась решающей до перерыва. Барцальи разрывался между центром и правым флангом, Дуглас Коста неважно страхует в защите, поэтому южный кореец спокойно обыгрывал, нагнетал, открывался, уводил за собой, чтобы Кейн пытался создать шедевр.

А вот Сон открыл счет голам. Но «Ювентус» - великолепная тактическая машина. И хотя оказалось, что Почеттино мыслит на уровне Аллегри, Массимилиано бывал в финалах Лиги чемпионов, как и его подопечные. Маурисио правильно выбрал тактику – его «4-2-3-1» сработали против гибрида от «Ювентуса». Тренер почти все рассчитал, но прозевал переход Аллегри на другую модель игры.

«Ювентус» - чемпионская, опытная команда. Играли хуже «шпор», но как только их тренер исправил свою ключевую ошибку – выпустил правого латераля и окончательно перешел на «4-4-2», сразу пошли голы. Гости их не заслужили множеством атак, но стоило Игуаину правильно открыться, а потом отдать правильный пас на Дибалу – Льорис дважды пропустил.

Вот так бывает, Аллегри одним решением исправил все свои ошибки, ведь Лихтштайнер стал автором очень важного прострела, а ошибка Дэвиса, задержавшегося на том же правом фланге швейцарца, стоила «Тоттенхэму» места в четвертьфинале Лиги чемпионов. Аллегри из антигероя стал героем, итальянец еще раз доказал, что зря его ругали в «Милане» - большой тренер.

Антигерои противостояния. Англичане «шпор»

Предположим, что Кейна оправдывает игра без мяча. Но что оправдывает Дэвиса, раз помог «Ювентусу» избежать офсайда? О чем говорит замена Дайера, разве не о том, что им можно было пожертвовать в концовке матча? Алли тоже разочаровал – ужасный матч от одного из самых талантливых хулиганов футбола. Справедливо утверждение, что у «Тоттенхэма» замечательная команда, но психологически ребята Почеттино не готовы к чемпионским включениям в стиле Месси, Роналду или хотя бы Игуаина. Англичане выпали или недоработали – «Тоттенхэм» вылетел, у «Ювентуса» волевая победа.

«Тоттенхэм» не заслужил вылет из Лиги чемпионов?

«Шпоры» в первом тайме точно были лучше, чем «Ювентус». Если бы англичане не остановились в середине стартовой половины матча – могли загнать итальянцев на свою половину поля на сорок пять минут, доказав класс. Но много лет «Тоттенхэму» постоянно чего-то не хватало. И хотя очевидно, что во имя открытия «Уайт Харт Лейн» и закрытия кредитов придется продать часть лидеров, послушали интересную лебединую песню тренера Почеттино.

Это, пожалуй, самая интересная пара раунда, и тренер Маурисио заслужил место в восьмерке лучших команд сезона в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» недоработал, но вовремя исправился. «Тоттенхэм» был интереснее, причем очевидно. Но важно учесть, что матч мог сложиться иначе в случае пенальти в ворота Льориса, Отталкиваемся от фактов – после дикого старта туринской игры «шпоры» нашли силы, чтобы отыграться, а дома правильно выстроили тактику, пока не случился ответный ход Аллегри.

За «Ювентус» сыграл колоссальный опыт. Но, понимая задачи клуба «Тоттенхэм» - построить стадион без неподъемной кредитной кабалы, можно ставить крест на проекте именно Почеттино – его летом обязательно заберут в другой клуб, и можно с легкой завистью смотреть на рациональность «Ювентуса». Из таких ситуаций выпутываются – диву даешься. Впрочем, туринский клуб вышел в четвертьфинал авансом, поиграв качественно в дебюте первого матча и на протяжении трех минут во втором поединке.

Таких усилий мало, чтобы простить «Ювентусу» слабый футбол в остальное время. Они играли на удержание, прошли «Тоттенхэм», но аванс надо будет отработать в четвертьфинале. «Шпорам» не повезло? Так ничего не сделали, чтобы сложилось иначе – пропустили в гостях и дома по два мяча, слишком много, чтобы пройти «Ювентус».