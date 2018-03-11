«Спартак» лучше «Зенита». И останется впереди

До нынешнего тура «Спартак» и «Зенит» шли вровень. Теперь красно-белые вырвались вперед. «Соккер.ру» считает, что подопечные Карреры и финишируют выше игроков Манчини.

В 22-м туре прошла значительная часть матчей, до финиша сезона еще достаточно времени. А положение дел в верхней части турнирной таблицы таково, что можно рассматривать противостояния как комплексно, так и локально. Мы решили посмотреть на гонку между «Зенитом» и «Спартаком», которые до этого тура находились на одном уровне. Вынесем пока за скобки «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Иногда взгляд со стороны только на пару в большой толпе позволяет сделать интересные выводы. И вот сравнение игры «Зенита» и «Спартака» привело к мысли о том, что красно-белые имеют подавляющий перевес в шансах обойти сине-бело-голубых по итогам чемпионата. А в условиях такой плотной борьбы это может иметь серьезные последствия. И вот в чем «Спартак» лучше «Зенита».

«Спартак» борется до последнего

Тут можно привести в пример не только тот гол, который Фернандо забил на 90-й минуте матча со «СКА-Хабаровском». Это приходит в голову, если посмотреть, каким образом последние матчи проводит «Зенит», а как – «Спартак». Москвичи выкладываются в полном составе, выкладываются на каждом участке поля и в каждый момент времени. Показательны даже эмоции игроков в этой борьбе. Они отличаются у «Спартака» и «Зенита». Любая осечка спартаковцами воспринимается трагично, а зенитовцы опускают голову и молча отходят на свою прежнюю позицию отыгрывать, отрабатывать контракт.

«Спартак» имеет более гармоничную атаку

Тут уже и статистика говорит за себя. Во всей лидирующей группе у «Зенита» меньше всех забитых мячей, а у «Спартака» - больше всех. Как бы там Манчини с «Зенитом» ни старались, а все равно не получается найти гармонию, найти органическую игру впереди. Роберто и сам признает недовольство атакующим футболом своих подопечных. «Спартак» накатывает волнами, придумывает какие-то варианты, ходы, «Зенит» же все чаще выглядит впереди обреченно и тяжело, без идей и особых надежд. Однообразные подходы. И если многие выпады «Спартака» несут в себе потенциальную угрозу, то зачастую зенитовские наскоки в матчах, когда не все складывается сходу, смотрятся предсказуемо и печально. Дриусси разочаровывает, а Заболотный не спасение. Так что летом ждем от «Зенита» новой волны закупок в атаку, если Манчини, конечно, не махнет на все.

«Спартак» меньше зависит от настроения лидеров

В матче со «СКА-Хабаровском» Промес был не в лучшем состоянии, не забил пенальти, действовал порой неудачно. Но Квинси не откажешь в том, как он боролся, шел в отбор на последних минутах, бился вместе со всеми. И тут важно, что даже без его деятельного участия «Спартак» продолжал атаковать, напирать, обострять, окутывать давлением ворота противника, по которым москвичи пробили 41 раз! Правда, 12 – в створ. Сколько угодно можно говорить о зависимости «Спартака» от Промеса, но практика показывает, что это не всегда так. А вот «Зенит» в случае, когда Кокорин скисает, а Паредес пропадает, ничего не может придумать, ничего не может показать. И вот ради такого состояния дел тратилась масса средств?

«Спартак» обладает позитивной атмосферой

«Зенит» в последнее время просто излучает недовольство и негатив. Петербуржцы будто нарочно окружают себя врагами и постоянно ищут какие-то внешние факторы, которые пытаются разрушить их уютный мир. Выглядит довольно неубедительно, если посмотреть на качество игры самой команды. И этот негатив, направленный вовне, влияет и на саму команду. Игроки «Зенита» угрюмы и закрыты в себе, пытаются строить из себя сухих циничных профессионалов, которые только отбывают номер и сидят на контрактах. Аргентинская колония не дает никакого эффекта и только негативно влияет на настроение внутри команды, поскольку этот национальный фактор огораживает их от остальных. Им как бы и не нужно интегрироваться в команду, когда есть свой кружок. Плюс слишком формальный подход к работе, он исключает какую-либо семейственность. У «Спартака» же она присутствует. Это открытая искренняя команда, эмоциональная и яркая. Даже когда случаются какие-то неурядицы, это порождает эмоциональный всплеск, который не накапливает негатив, а выбрасывает его, разряжая напряженность. В семье без скандалов и ссор не бывает, но в семье всегда в конечном итоге все стоят горой друг за друга.

«Спартак» возглавляет более заинтересованный тренер

Манчини все уши всем прожужжал о том, как бы он хотел возглавить сборную Италии. И многими своими действиями, решениями и словами дает понять, что ему совершенно неинтересно в России. Если бы не вящая любовь Сергея Фурсенко к этому итальянцу, то взгляд на его работу уже был бы гораздо более критическим даже со стороны поклонников «Зенита» и руководства клуба. Пока же Манчини строит из себя подневольного аристократа, который только волей случая оказался в холодной России и мечтает о возвышенном на самом деле, Каррера вкладывается в работу со «Спартаком» от души, растя вместе с командой, которая и сделала его самостоятельной единицей в тренерском мире, по сути. Так что тут уже сформировалась глубокая эмоциональная связь, которая гораздо глубже простых отношений по линии работодатель-сотрудник. Любые неудачи и успехи «Спартака» Каррера ассоциирует со своими личными, а вот Манчини отработает контракт, получит деньги и думать забудет о «Зените» и России с ее «Ростовами» и «Амкарами».

Так что факторов в пользу «Спартака» в концовке сезона на самом деле больше, чем кажется. И они совсем из разных сфер. Есть тут и игровые, тактические аргументы, есть и нечто из области психологии, ментальности и эмоций. А что думаете вы о локальной гонке между «Зенитом» и «Спартаком»?