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«Спартак» лучше «Зенита». И останется впереди

11 марта 2018, 22:21
«Спартак» лучше «Зенита». И останется впереди

До нынешнего тура «Спартак» и «Зенит» шли вровень. Теперь красно-белые вырвались вперед. «Соккер.ру» считает, что подопечные Карреры и финишируют выше игроков Манчини.

В 22-м туре прошла значительная часть матчей, до финиша сезона еще достаточно времени. А положение дел в верхней части турнирной таблицы таково, что можно рассматривать противостояния как комплексно, так и локально. Мы решили посмотреть на гонку между «Зенитом» и «Спартаком», которые до этого тура находились на одном уровне. Вынесем пока за скобки «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Иногда взгляд со стороны только на пару в большой толпе позволяет сделать интересные выводы. И вот сравнение игры «Зенита» и «Спартака» привело к мысли о том, что красно-белые имеют подавляющий перевес в шансах обойти сине-бело-голубых по итогам чемпионата. А в условиях такой плотной борьбы это может иметь серьезные последствия. И вот в чем «Спартак» лучше «Зенита».

«Спартак» борется до последнего

Тут можно привести в пример не только тот гол, который Фернандо забил на 90-й минуте матча со «СКА-Хабаровском». Это приходит в голову, если посмотреть, каким образом последние матчи проводит «Зенит», а как – «Спартак». Москвичи выкладываются в полном составе, выкладываются на каждом участке поля и в каждый момент времени. Показательны даже эмоции игроков в этой борьбе. Они отличаются у «Спартака» и «Зенита». Любая осечка спартаковцами воспринимается трагично, а зенитовцы опускают голову и молча отходят на свою прежнюю позицию отыгрывать, отрабатывать контракт.

«Спартак» имеет более гармоничную атаку

Тут уже и статистика говорит за себя. Во всей лидирующей группе у «Зенита» меньше всех забитых мячей, а у «Спартака» - больше всех. Как бы там Манчини с «Зенитом» ни старались, а все равно не получается найти гармонию, найти органическую игру впереди. Роберто и сам признает недовольство атакующим футболом своих подопечных. «Спартак» накатывает волнами, придумывает какие-то варианты, ходы, «Зенит» же все чаще выглядит впереди обреченно и тяжело, без идей и особых надежд. Однообразные подходы. И если многие выпады «Спартака» несут в себе потенциальную угрозу, то зачастую зенитовские наскоки в матчах, когда не все складывается сходу, смотрятся предсказуемо и печально. Дриусси разочаровывает, а Заболотный не спасение. Так что летом ждем от «Зенита» новой волны закупок в атаку, если Манчини, конечно, не махнет на все.

«Спартак» меньше зависит от настроения лидеров

В матче со «СКА-Хабаровском» Промес был не в лучшем состоянии, не забил пенальти, действовал порой неудачно. Но Квинси не откажешь в том, как он боролся, шел в отбор на последних минутах, бился вместе со всеми. И тут важно, что даже без его деятельного участия «Спартак» продолжал атаковать, напирать, обострять, окутывать давлением ворота противника, по которым москвичи пробили 41 раз! Правда, 12 – в створ. Сколько угодно можно говорить о зависимости «Спартака» от Промеса, но практика показывает, что это не всегда так. А вот «Зенит» в случае, когда Кокорин скисает, а Паредес пропадает, ничего не может придумать, ничего не может показать. И вот ради такого состояния дел тратилась масса средств?

«Спартак» обладает позитивной атмосферой

«Зенит» в последнее время просто излучает недовольство и негатив. Петербуржцы будто нарочно окружают себя врагами и постоянно ищут какие-то внешние факторы, которые пытаются разрушить их уютный мир. Выглядит довольно неубедительно, если посмотреть на качество игры самой команды. И этот негатив, направленный вовне, влияет и на саму команду. Игроки «Зенита» угрюмы и закрыты в себе, пытаются строить из себя сухих циничных профессионалов, которые только отбывают номер и сидят на контрактах. Аргентинская колония не дает никакого эффекта и только негативно влияет на настроение внутри команды, поскольку этот национальный фактор огораживает их от остальных. Им как бы и не нужно интегрироваться в команду, когда есть свой кружок. Плюс слишком формальный подход к работе, он исключает какую-либо семейственность. У «Спартака» же она присутствует. Это открытая искренняя команда, эмоциональная и яркая. Даже когда случаются какие-то неурядицы, это порождает эмоциональный всплеск, который не накапливает негатив, а выбрасывает его, разряжая напряженность. В семье без скандалов и ссор не бывает, но в семье всегда в конечном итоге все стоят горой друг за друга.

«Спартак» возглавляет более заинтересованный тренер

Манчини все уши всем прожужжал о том, как бы он хотел возглавить сборную Италии. И многими своими действиями, решениями и словами дает понять, что ему совершенно неинтересно в России. Если бы не вящая любовь Сергея Фурсенко к этому итальянцу, то взгляд на его работу уже был бы гораздо более критическим даже со стороны поклонников «Зенита» и руководства клуба. Пока же Манчини строит из себя подневольного аристократа, который только волей случая оказался в холодной России и мечтает о возвышенном на самом деле, Каррера вкладывается в работу со «Спартаком» от души, растя вместе с командой, которая и сделала его самостоятельной единицей в тренерском мире, по сути. Так что тут уже сформировалась глубокая эмоциональная связь, которая гораздо глубже простых отношений по линии работодатель-сотрудник. Любые неудачи и успехи «Спартака» Каррера ассоциирует со своими личными, а вот Манчини отработает контракт, получит деньги и думать забудет о «Зените» и России с ее «Ростовами» и «Амкарами».

Так что факторов в пользу «Спартака» в концовке сезона на самом деле больше, чем кажется. И они совсем из разных сфер. Есть тут и игровые, тактические аргументы, есть и нечто из области психологии, ментальности и эмоций. А что думаете вы о локальной гонке между «Зенитом» и «Спартаком»?

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petrovisch
petrovisch
01 апреля в 17:33
Наивный.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ ответил MAUS
18 марта в 20:02
MAUS:
Я к Вам на Вы , и прошу соблюдать толлерантность, не за одной партой в школе учились! И со своим словом «Смекаешь» , это во дворе будете с пацанами своими! Немного уважения и люди сами к вам потянуться ;-)
Да что спорить! Конечно зенит лучший! И состав самый дорогой в России и тренер самый звездный! А что еще нужно для счастья? Разве титулы? Вот Дзюба и тот в зенит за титулами перешел, а потом понял, что титулов зениту не видать и ушел в Арсенал. С Арсеналом можно в ФНЛ опуститься и потом стать чемпионом ФНЛ. Хоть какой-то титул!
П.Пар
П.Пар
18 марта в 19:19
Я очень уважаю Карреру. И не потому, что он какой-то особенный специалист, не потому, что сделал Спартак чемпионом. Главное, он сумел сплотить команду, заставил игроков поверить в свои силы и, как принято на Западе, играть до конца. Очень рад, что в команде такой тренер
cpartak60
cpartak60 ответил Nikola45
17 марта в 12:24
Nikola45:
Соккеру нужен рейтинг кто сколько напишет гадости другому! Спорить нет смысла! Каждый будет хвалить свое болото! Думаю давно пора понять что на этом сайте специально пишут провокационные статьи! У каждого есть куча аргументов! И кто что думает это не важно!
вот здесь ты прав!пора прекращать лить!к вам это в большей мере относится!потому что на каждой ветке поглядишь везде одни зенитовцы и плюс некоторые от цска и других которые уже не могут без этого!
richi
richi ответил Parovoznic
16 марта в 18:18
Parovoznic:
"летом ждем от «Зенита» новой волны закупок в атаку" - - - - - - - - - В этом месте меня в очередной раз разобрал смех ))) Мож, для питерцев будет лучше и дешевле изучить опыт работы селекционного отдела в цска? И дешевле, и полезней )))
Лучше Манчини вернуть на родину.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
15 марта в 18:01
СИЛЬНО ОБИДЕЛИСЬ НА ПРАВДУ ПИТЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ. ХОТЯ ОНИ НА ВСЕХ ОБИЖАЮТСЯ, НА ТРЕНЕРА, НА СУДЕЙ, НА ПОЛЕ, НА НЕХВАТКУ ИГРОКОВ, И Т. Д.
pomor45
pomor45
14 марта в 23:25
Разборки на коммунальной кухне РФПЛ. Всё гораздо проще и яснее. Для оценки европейского уровня за пять лет есть рейтинг УЕФА. Текущая оценка так же более объективна по результатам выступления в ЕК. РФПЛ - это только средство попасть а ЕК, в котором собираются клубы, играющие в футбол, а не в культивируемый в ЧР антифутбол. В ЕК и определяется настоящий европейский уровень клуба - до какой стадии дошёл, такой и уровень. Сегодняшний европейский уровень Спартака 1/32 финала ЛЕ. Европейские уровни остальных оставшихся в ЛЕ российских клубов определяться по результатам предстоящих игр: пока 1/16 финала ЛЕ.
Nikola45
Nikola45
14 марта в 12:24
Нет не одной толковой статьи о судействе! До коле будем терпеть судейский беспредел!
Нет не одной толковой статьи о выступлении наших команд в еврокубках!
Почему так получается что наши команды так плохо выступают в них!
Может из за того что у нас есть ограничения на игроков?
Напишите нам от чего приходится играть в лютый мороз и на картофельном поле а не на футбольном!
Почему не заставить команды содержать свои поля!
Nikola45
Nikola45
14 марта в 12:19
Соккеру нужен рейтинг кто сколько напишет гадости другому! Спорить нет смысла! Каждый будет хвалить свое болото! Думаю давно пора понять что на этом сайте специально пишут провокационные статьи! У каждого есть куча аргументов! И кто что думает это не важно!
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
13 марта в 19:05
Но Квинси не откажешь в том, как он боролся, шел в отбор на последних минутах, бился вместе со всеми.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1039934

Была замена Промеса на 74 минуте, автор, вы хотя бы статистику изучайте, прежде чем балаболить ))))
bosun
bosun ответил Бравый пупсик
13 марта в 15:12
Бравый пупсик:
"Личные встречи" это ваша ширма, за которую вы всегда будете прятаться, не находя достаточных аргументов. Но раз уж на то пошло, то подобная формула работает в обе стороны- зенит в Москве выглядел просто жалко. Но это всё лирика. Чемпионат состоит из 30 матчей, и нужно это помнить, сравнивая силу команд. Сейчас Спартак выше, а по итогам сезона будет значительно выше зенита. На то есть основания- у нас намного легче календарь и наша игра превосходит тот цирк, который изображал зенит в матчах с Амкаром и Спартаком-2 из Ростова. Так что, увы, бомжи без медалей.
Одолев СКА с такими потугами, и вы считаете, что уже на вершине Олимпа?)) Не забей людоед со штрафного в конце матча - и вы на одном уровне с Зенитом ( в таблице ). Ну, а то, что в Еврокубках показали - это тоже говорит о вашем превосходстве (над кем?)???)) Свинарник всегда был позорищем, таковым и останется.
Великолепный
Великолепный
13 марта в 09:33
MAUS Слив засчитан!))
Я так и думал, что против фактов у тебя не будет адекватных аргументов!
Parovoznic
Parovoznic
13 марта в 08:22
"Манчини строит из себя подневольного аристократа, который только волей случая оказался в холодной России и мечтает о возвышенном на самом деле, Каррера вкладывается в работу со «Спартаком» от души"
- - - - - -

Я тут вот что подумал...
Оба тренера - итальянцы. Один из них - звездища, второй ещё пару лет тому был никому не известен
Мож, "звёздность" определяется не гонорарами? ))
Parovoznic
Parovoznic
13 марта в 08:18
"летом ждем от «Зенита» новой волны закупок в атаку"
- - - - - - - - -

В этом месте меня в очередной раз разобрал смех )))
Мож, для питерцев будет лучше и дешевле изучить опыт работы селекционного отдела в цска?
И дешевле, и полезней )))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
12 марта в 19:41
полностью согласен,особенно про тренеров
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
12 марта в 19:05
Статья для того что бы ещё раз стравить болельщиков разных команд, если это журналистика, то я фараон и мы в египте. Разница в очках ни о чём. Места на финише не предсказуемы. Проблемы, спады, взлёты всегда в наличии каждой команды. Остается ещё раз сравнить историю.
Давно, предавно спартак не раз выигрывал чемпионат, в новейшей истории зенит кроме побед в чемпионате, выиграл и на международной арене. Мерить эти успехи бесперспективно.
В этом году локо вряд ли просто отдаст чемпионство. а кто на втором или третьем истории не интересно
mugik1973
mugik1973 ответил Великолепный
12 марта в 17:50
А 4-1 на своем поле это разве не позор?
mugik1973
mugik1973 ответил П.Пар
12 марта в 17:45
Вы случаем не Ренгольд?
П.Пар
П.Пар
12 марта в 15:19
Вымученная победа отличного клуба над голимым аутсайдером! То, что творится в последние игры в Спартаке напоминает начало сезона. Игра по типу "лебедь раком щуку", дурацкие ошибки, промахи на 10 метров в сторону от ворот. Играют кто как может. Славный когда-то Промес явно ещё не вернул из мест отдыха свою чёрную задницу. Дорогостоящие новички типа 2оша, явно забыли, как они когда-то играли и для чего их купил Спартак. Самедов, Глушаков и прочие явно забыли, где находятся ворота противника. Один Фернандо делает результат! Будут так играть дальше, не то, что чемпионство, в кубки попасть будет очень проблематично.
MAUS
MAUS ответил Великолепный
12 марта в 15:16
Великолепный:
Ну конечно, 4-ое место ЦСКА в группе Л/Ч с набором очков это же не выступление спартака в Еврокубках! Вот где смешно!)) сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Ваш текс это никак набор букв , который вы выдрали из поисковой машины! И зачем сейчас приводить «заслуги» Спартака , если вы упорно бились головой за правду Цска?
Без улыбки и смеха, я ваши сообщения не могу читать)))))))
Посему, не имею желания вообще впредь с вами вести какие-либо диалоги!
УСПЕХОВ !!!
Великолепный
Великолепный ответил MAUS
12 марта в 15:02
MAUS:
Ваши слова :«.....ЦСКА занимая четвертое место в группе.....». Что вам еще не понятно??? Не смешите меня)))))
Ну конечно, 4-ое место ЦСКА в группе Л/Ч с набором очков это же не
выступление спартака в Еврокубках!
Вот где смешно!))
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
MAUS
MAUS ответил Великолепный
12 марта в 14:55
Великолепный:
Вообще то было так! MAUS Сегодня 13:37 ответ пользователю Великолепный (раскрыть) Четвертое место не даёт никаких вообще очков! ......... ----------------------------------------------------------------------------- На что был дан ответ - ЦСКА занимая четвертое место в группе вообще то набирал очки, были и победы и ничьи за которые дают очки Это же не 0-очков в группе и 1:18 как было у спартака! Смекаешь? Уже сам не помнишь что было?
Ваши слова :«.....ЦСКА занимая четвертое место в группе.....».
Что вам еще не понятно???
Не смешите меня)))))
Великолепный
Великолепный ответил MAUS
12 марта в 14:48
MAUS:
Вы упянули ЧЕТВЁРТОЕ место, я Вам в ответ написал чтобы занять 4 место в группе не обязательно набрать хоть одного очка! А стабильное четвертое место цска в группе , говорит о недееспособности конкурировать хотя бы с европейскими командами в группе! И не нужно меня компрометировать постоянным бомблением словом «СМЕКАЕШЬ», не ведусь я на эту Вашу дичь! А исходя из всего могу сделать заявление, что и некий Николай58 из одного отряда!
Вообще то было так!

MAUS

Сегодня 13:37
ответ пользователю Великолепный (раскрыть)

Четвертое место не даёт никаких вообще очков! .........
-----------------------------------------------------------------------------
На что был дан ответ - ЦСКА занимая четвертое место в группе вообще то набирал очки, были и победы и ничьи за которые дают очки
Это же не 0-очков в группе и 1:18 как было у спартака! Смекаешь?

Уже сам не помнишь что было?
MAUS
MAUS
12 марта в 14:40
А вам никто не давал права переходить на личность! Так что это пахнет уже оскорблениями!
MAUS
MAUS ответил Великолепный
12 марта в 14:38
Великолепный:
ЦСКА занимая четвертое место в группе вообще то набирал очки, были и победы и ничьи за которые дают очки Это же не 0-очков в группе и 1:18 как было у спартака! Смекаешь?
Вы упянули ЧЕТВЁРТОЕ место, я Вам в ответ написал чтобы занять 4 место в группе не обязательно набрать хоть одного очка! А стабильное четвертое место цска в группе , говорит о недееспособности конкурировать хотя бы с европейскими командами в группе! И не нужно меня компрометировать постоянным бомблением словом «СМЕКАЕШЬ», не ведусь я на эту Вашу дичь! А исходя из всего могу сделать заявление, что и некий Николай58 из одного отряда!
blitz
blitz ответил MAUS
12 марта в 14:21
MAUS:
Никто тут не кричит во всё горло что Спартак лучше Зенита, и на оборот! Просто не надо тут орать что Спартак худший клуб в Европе! Ну эти нападки уже смешны))))
спартак худший из Российских команд в Еврокубках - 1:18, 0:7, больше ни у кого нет!
Великолепный
Великолепный ответил MAUS
12 марта в 14:19
MAUS:
Я к Вам на Вы , и прошу соблюдать толлерантность, не за одной партой в школе учились! И со своим словом «Смекаешь» , это во дворе будете с пацанами своими! Немного уважения и люди сами к вам потянуться ;-)
Не нервничай так, ( ты, вы) мы не на партсобрании!
Великолепный
Великолепный ответил MAUS
12 марта в 14:16
MAUS:
Четвертое место не даёт никаких вообще очков! А игра дома против МанСити вообще сказка)))) Жаль что в этой ЛЧ Цска не попал на МанСити думаю у вас и многих ваших единомышленников не было столько злорадства по отношению к Спартаку!
ЦСКА занимая четвертое место в группе вообще то набирал очки, были и победы и ничьи за которые дают очки
Это же не 0-очков в группе и 1:18 как было у спартака! Смекаешь?
mat73
mat73
12 марта в 13:48
Потому что СПАРТАК!
MAUS
MAUS ответил blitz
12 марта в 13:46
blitz:
«Спартак» лучше «Зенита». И останется впереди Лучший сливает Еврокубки - конечно он лучший!
Никто тут не кричит во всё горло что Спартак лучше Зенита, и на оборот! Просто не надо тут орать что Спартак худший клуб в Европе! Ну эти нападки уже смешны))))
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