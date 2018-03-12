8 туров - 8 очков, или что изменилось в чемпионской гонке РФПЛ?

12 марта 2018, 19:14

Блогер «Соккер.ру» рассматривает таблицу РФПЛ после двух стартовых туров весенней части чемпионата.

Локомотив

«Локомотиву» уже сейчас можно поставить «пятерку». Правильно расставленные акценты в матче со «Спартаком», когда не играли на победу. Причём многие посчитали, что «Спартак» отдал корону «Локо». Сегодня обыграли «Урал» на морозе. Решили всё по-чемпионски - за первые 15 минут. На фоне вылета Локомотива из ЛЕ, можно говорить о том, что все оставленные силы будут брошены на чемпионат. Конечно, читалось, что Юрий Павлович постарается поскорее выйти из ЛЕ, но обыгранная «Ницца» записана в зачёт главному тренеру и игрокам. Теперь же, когда проигрывают «Атлетико», одному из главных претендентов, могут уйти так же, по-чемпионски.

Спартак

Вторым по итогам двух весенних туров является бывший чемпион. Конечно, хочется привести в пример команду и главного тренера. Команда борется до конца, не ноет, не акцентирует внимание на вылет основных игроков. А главный тренер, адекватно работает и не кричит на каждом шагу, что вторая трансферная кампания проведена из вон рук плохо. Да, очень жаль всех болельщиков «Спартака», пора и им выходить на поле и кидаться в VIP-зону к Федуну. К сожалению, несмотря на громкие заявления о наличии денег и т.д. и т.п. проблем в составе не меньше. Но будем надеяться, что сил и средств хватит для победы и в Кубке, и для удержания второго места в РФПЛ.

ЦСКА

И здесь можно начать так же, как и про предыдущую команду. Все молодцы: и команда, и тренер. За исключением одного, команда до сих пор играет в ЛЕ, но не с большими успехами. Конечно, 0:1 это ещё не приговор, но ЦСКА выглядел беспомощно на фоне ослабленного «Лиона». Но уверенная победа над «Ахматом» убедительно показывает - команду больше не лихорадит. Покупки ещё будут, и нужно сыграть очень хорошо на выезде, чтобы пройти дальше. ЦСКА нужно побеждать, чтобы утереть нос своим соседям и «второй столице». Но быть уверенным, что ЦСКА и дальше останется в зоне ЛЧ, до конца нельзя при всём уважении к болельщикам ЦСКА. Поэтому проход дальше в ЛЕ будет показательным для всех конкурентов и сомневающихся.

Краснодар

Команда начала очень хорошо, обыграли «Ростов» Карпина. Орешек, об который «Зенит» поломал зубы и парочку игроков. Но в матче с «Динамо» забуксовали, хотя поле совсем не подходило для стиля игры команды. Но даже в такой игре нужно достигать результата. Если команда хочет оказаться в зоне ЛЧ, то должна побеждать везде и всегда в последних турах. Вроде бы команде не должно ничего мешать. Не задействованы ни в ЛЕ, ни в Кубке России. Очень хочется увидеть эту команду в ЛЧ. Но точно сказать нельзя, где будет команда дальше. До конца непонятно, сильный ли тренер - Шалимов. Хотят ли игроки оказаться в ЛЧ или многие из них думают о том, чтобы уйти из команды. Но есть одно главное - и Шалимов, и Галицкий направлены на молодых игроков. Это то, на что сейчас ставят многие середняки и ЦСКА и на что мы должны надеяться как для развития как футбола, так и сборной.

Зенит

Отлично проведена трансферная кампания, подбор игроков - лучший. Но ни тренер, ни руководство никуда не годятся. Уже 2 тура говорят об этом. Конечно, была победа над «Селтиком» дома, вдохновляющая болельщиков «Зенита». Но радость уже прошла. С такой игрой не факт что пройдут дальше «Лейпцига», да и войдут ли в Лигочемпионскую тройку РФПЛ. Вот так вот, результат за последние 10 туров ниже, чем у Тосно, а потрачено на 100 миллионов больше. Вот и всё, что можно говорить о нынешнем состоянии «Зенита».

Выводы: уже сейчас можно говорить, что ничего не изменится для «Локо». Сёмин с командой уже готов к чемпионству, показывает игру в каждом матче и будет показывать. Может будет несколько поражений, но они ситуацию никак не изменят. «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару» и «Зениту» придётся выгрызать победы ради сохранения или завоевания места в ЛЧ. И вариантов с ничьими уже не будет. Осталось 8 тяжелых туров и 32 интересных матча у этих 4-х команд, ведь никто не собирается уступать. Это и будет самое интересное, а также слухи насчёт возможного увеличения в следующем сезоне РФПЛ до 18 команд. Но это уже, как говорится, другая история...